Interview «Ideologie steht in China jetzt klar über den Interessen der Wirtschaft» Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, zieht im Interview ein Fazit des 20. Parteikongresses und wirft einen Blick auf die künftige Wirtschafts- und Aussenpolitik unter Xi Jinping.

Wenige westliche Beobachter kennen China so gut wie Jörg Wuttke. Der Deutsche lebt seit vierzig Jahren in der Volksrepublik, und er hat während dieser Zeit die Öffnung und den Aufstieg Chinas hautnah miterlebt.

Den am Sonntag zu Ende gegangenen 20. Parteikongress hat der Präsident der EU-Handelskammer in China mit Ernüchterung verfolgt. Generalsekretär und Staatspräsident Xi Jinping habe seine Macht zementiert, die wirtschaftsfreundliche Fraktion der Partei sei kaltgestellt worden, sagt Wuttke im Interview: «Damit wird die Echokammer um Xi herum noch dichter.»

Die Vorstellung, nach dem Parteikongress werde die Covid-Nulltoleranzpolitik allmählich gelockert, sei Wunschdenken. Der Konsum und damit die Dynamik der zweitwichtigsten Volkswirtschaft der Welt bleibe auf absehbare Zeit gedrückt. «China war bisher eine Einbahnstrasse in Richtung Glück und steigendem Wohlstand, doch das ist jetzt vorbei», sagt Wuttke.

«Es ist völlig unrealistisch, zu glauben, dass China die Covid-Nulltoleranzpolitik aufgeben kann»: Jörg Wuttke.

Herr Wuttke, was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus dem Parteikongress?

Die wichtigste Tatsache ist die uneingeschränkte Macht des Präsidenten. Xi hat es geschafft, in einer unglaublichen Aktion de facto die gesamte Parteifraktion der Jugendliga auszusperren. Das war in diesem Umfang nicht zu erwarten. Er hat das Politbüro auf sich zugeschnitten und mit loyalen Mitstreitern besetzt. Wahrscheinlich wird nun ein Mann Premierminister, der zuvor keinen nationalen Job hatte und der auch nicht gelernt hat, als Vizepremier in dieses Amt zu wachsen. Das ist ein Bruch mit dem bisherigen Modus: Premierminister Wen Jiabao hatte unter seinem Vorgänger Zhu Rongji gelernt, und Li Keqiang unter Wen Jiabao. Wir müssen klar feststellen: Ideologie steht in China eindeutig über den Interessen der Volkswirtschaft.

Sie sprechen Li Qiang an, der im März voraussichtlich das Amt des Premiers übernehmen wird. Was muss man über ihn wissen?

Er hat eine übliche Parteikarriere hinter sich, mit Stationen in wirtschaftlich starken Provinzen, zuletzt als Parteisekretär von Schanghai. Dort hatte er zu Beginn sehr wirtschaftsfreundlich agiert. Die grosse Zäsur kam im Frühjahr, als es in Schanghai zu einem Omikron-Ausbruch kam. Li setzte darauf die Vorgabe von Xi Jinping mit harter Hand um und zwang die Metropole in einen mehrwöchigen Lockdown. Die Loyalität gegenüber dem Präsidenten hat ihn nun auf den Posten der Nummer zwei im Politbüro gehievt.

Im Frühjahr gab es noch Stimmen, die meinten, das Lockdown-Fiasko in Schanghai würde die Karriere von Li Qiang beenden.

Diese Episode hat ihm nicht geschadet, sie hat ihm vielmehr die Gunst des Präsidenten eingebracht. In der Partei hat ein fundamentaler Wandel stattgefunden: Personen gelangen nicht mehr auf Basis meritokratischer Qualitäten in Top-Positionen, sondern durch ihre Loyalität zum Präsidenten. Das gesamte neue Politbüro ist durchsetzt von Männern, die hohe Loyalität gegenüber dem Präsidenten gezeigt haben. Das macht die Arbeit für Xi natürlich einfach: Er verfügt jetzt über eine Werkzeugkiste, mit der er gut umgehen kann, und er hat keine parteiinternen Störenfriede mehr. Gleichzeitig wird die Echokammer um ihn herum noch dichter. Das ist ein grosses Problem.

Li Keqiang und Wang Yang, Männer mit einem eher wirtschafts- und reformfreundlichen Hintergrund, sind aus dem Politbüro ausgeschieden. Wurde diese Fraktion kaltgestellt?

Die Reformer wurden total kaltgestellt. Das sind altgediente Kämpen, sie haben sich sicherlich auch ab und zu mit dem Präsidenten angelegt, aber sie gehörten zum falschen Zirkel. Noch enttäuschender ist aus meiner Sicht, dass Vizepremier Hu Chunhua ebenfalls abgesägt worden ist. Ich halte sehr viel von ihm, er hat sich sehr verdient gemacht um das Investitionsklima für ausländische Unternehmen. Er ist erst 59, doch jetzt ist er nicht einmal mehr ins Politbüro reingekommen, was eigentlich nach zwei Amtsperioden als Vizepremier normal gewesen wäre.

Was bedeutet das?

Es zeigt mir, dass die Marktöffnung nicht mehr weitergehen wird. Wir haben es nun mit der Situation zu tun, dass in den nächsten fünf Monaten praktisch die ganze wirtschaftspolitische Elite, dazu zählen auch international hoch respektierte Figuren wie Liu He, auf einen Schlag abtreten wird. Das ist in einer Zeit, in der die chinesische Wirtschaft ohnehin schon lahmt, gefährlich.

Ist denn an der Parteispitze noch irgendjemand, von dem man sagen kann, er habe einen wirtschaftsfreundlichen Hintergrund und sei nicht nur ein Loyalist des Präsidenten?

Nein. Der Parteichef hat sein Programm dargestellt, man muss nun sehr genau auf seine Worte achten. Xi meint, was er sagt, und er tut, was er sagt. Wir müssen uns vom Gedanken verabschieden, Chinas Politik sei im Grunde immer noch auf Wirtschaftswachstum zugeschnitten. In seiner Rede vor dem Kongress hat der Präsident Karl Marx fünfzehn Mal erwähnt. Das Wort «Markt» kam drei Mal vor.

Ideologie steht also eindeutig über dem Markt?

Ja. Viele Beobachter haben bis heute gedacht, dass sich die Partei zwar kommunistisch nennt, sie im Grunde aber einen Manchester-Kapitalismus verfolgt. Das ist vorbei.

Was bedeutet das für die Zukunft der zweitwichtigsten Volkswirtschaft der Welt?

Wir haben uns während fast vierzig Jahren an Wirtschaftswachstum, Reform und Öffnung gewöhnt. China war die Konjunkturlokomotive der Welt. Jetzt wählt das Land einen neuen Pfad.

Da und dort ist bereits von einer «Rückkehr zu Mao» zu lesen. Teilen Sie diese Ansicht?

Nein, das würde ich nicht sagen. Die Zeit von Mao war während Jahren von Instabilität und Ungewissheit geprägt. Xi verabscheut Instabilität und Ungewissheit. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich China eher abgrenzt von anderen Ländern und versucht, ein Gegenmodell zum Westen aufzubauen. Man muss sich zudem mit dem Gedanken anfreunden, dass Xi nicht für fünf Jahre, sondern de facto für weitere zehn oder fünfzehn Jahre gewählt worden ist.

Sie würden also sagen, dass das Wachstumsmodell, das China in den letzten drei bis vier Jahrzehnten angetrieben hat, tot ist?

Ja, das wurde uns geradezu symbolisch mit dem forcierten Abgang von Ex-Präsident Hu Jintao vor Augen geführt.

Wie interpretieren Sie diesen Moment, als Hu am Samstag aus der Grossen Halle des Volkes geführt wurde?

Für mich war es das symbolische Ende der alten Ära. Dazu gehört auch, dass das alte, auf Konsens zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei ausgelegte Modell tot ist. Jetzt hat der Präsident seine Richtung vorgegeben, und er duldet keine Widerworte mehr. Die Entfernung von Hu steht symbolisch dafür, dass Xi die alte Politik abgeschafft hat und dass nur noch er das Sagen hat. Kein hoher Parteifunktionär hat sich geregt, keiner hat Hu Jintao geholfen. Alle sassen mit versteinerter Miene da. Das war kein Krankheitsfall von Hu, er wollte wahrscheinlich Einspruch erheben und seine Politik und seine alten Weggefährten schützen. Man muss sich wohl damit anfreunden, dass in China alles sehr viel autokratischer wird.

Es sind erst 40 Jahre vergangen, seit die Partei unter Deng Xiaoping nach den Erfahrungen mit Mao beschlossen hat, keinen Personenkult mehr zuzulassen. Wieso ist es jetzt trotzdem dazu gekommen?

40 Jahre sind lange genug, um bei vielen Leuten die Erinnerungen erodieren zu lassen. Was aber ganz wichtig ist: Xi sagt immer, was er denkt. Das hat er immer getan, bloss wurde das in der westlichen Welt lange nicht wahrgenommen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat ihn fundamental geprägt, und er hat zu Beginn seiner Amtszeit die drei russischen Traumata geschildert: Erstens war für ihn die Kritik von Chruschtschow an Stalin die Ursünde. So etwas würde er mit Mao niemals machen, und das hat er konsequent durchgeführt. Die alte, von Deng aufgestellte Formel von «70% gut, 30% schlecht» in Bezug auf Mao hörte man unter Xi nie wieder. Zweitens: Perestroika und Glasnost waren aus Sicht von Xi die Katastrophe, die zum Scheitern der Kommunistischen Partei der Sowjetunion führte. Das dritte russische Trauma waren für Xi die Oligarchen, die unter Boris Jelzin steinreich und damit eine Gegenmacht zum Staat wurden. Das kam für Xi überhaupt nicht infrage, was er für alle sichtbar mit Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, vorexerziert hat. Xi ist extrem konsequent und gleichzeitig auch getrieben von Geschichte. Der Untergang des Kommunismus der Sowjetunion hat ihn geprägt, und er hat den Schluss gezogen, dass das unter seiner Herrschaft in China nicht passieren wird. Im Gegenteil: Er will zeigen, dass der Kommunismus ein Gegenmodell zum Kapitalismus ist.

Was bedeutet das für das Verhältnis Chinas zum Rest der Welt?

Die Aussenpolitik Chinas wird noch selbstbewusster und auf Konfrontation ausgerichtet werden. Xi hat in seiner Rede vor dem Kongress das Wort «Kampf» siebzehn Mal in den Mund genommen, davon zwölf Mal in einem Kontext mit internationalem Unterton, grösstenteils an die USA gerichtet. China will um Zukunftsmärkte und Technologien kämpfen, es will autark und unanfechtbar sein. In diesem Kontext hat der Begriff Kampf auch einen absoluten Anspruch: Es gibt nur Gewinner und Verlierer. Mit Rhetorik und Propaganda wird das Volk hinter der Partei versammelt. Die Parteiführung zeigt ein ähnliches Selbstbewusstsein wie Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Genau so, wie sich das imperiale Deutschland damals an England gerieben hat, so reibt sich China heute an Amerika. Xi ist nicht mehr der Jüngste, im Englischen würde man sagen «He’s a Man in a Hurry»: Er will als der Staatsmann in die Geschichtsbücher eingehen, der China wieder zur grossen Macht aufgebaut hat.

Die US-Regierung hat vor wenigen Wochen die Sanktionen im Bereich der Halbleitertechnologie deutlich verschärft. War das ein Schock für Peking?

Ja, das war die Mutter aller Sanktionen, die bisher gegen China verhängt wurde. Es ist ein harter Schlag gegen den chinesischen Versuch, ein High-Tech-Land zu werden. China wird im Bereich der Halbleiter von den Top-Technologien abgekoppelt und wird diese Lücke auf absehbare Zeit nicht schliessen können. Das trifft die Chinesen schwer. Sie haben die amerikanische Aktion als Eskalation wahrgenommen; der Riss zwischen den USA und China ist aus meiner Sicht kaum noch zu kitten.

Eine Gegenmassnahme ist bislang ausgeblieben. Wieso?

In diesem Sanktionskampf geht es um David und Goliath, wobei China ausnahmsweise gegenüber den USA der David ist. Was soll das Land machen? Wenn amerikanische Firmen ausgegrenzt werden, kostet das Jobs in China. Am ehesten wird Peking versuchen, Beschränkungen im Bereich seltene Erden zu verhängen. Gleichzeitig wissen sie, dass die Amerikaner mit ihren Sanktionen immer noch einen Schritt weitergehen können. Bislang hat China versucht, sich mehr an Europa anzulehnen, um die Sanktionen aus den USA abzufedern. Aber die Verhärtung der aussenpolitischen Rhetorik macht eine Annäherung an Europa fast unmöglich, zumal Chinas Position im Ukraine-Krieg in der öffentlichen Meinung in Europa überhaupt nicht gut ankommt.

Wie wird dieser Krieg heute, acht Monate seit seinem Ausbruch, in der öffentlichen Diskussion in China behandelt?

Man spürt schon, dass Russland jetzt weniger gelobt und die Nato weniger beschimpft wird. Der angekündigte Nato-Beitritt von Schweden und Finnland hat viele Leute in China beeindruckt. Zudem wird klar, dass sie Russland völlig falsch eingeschätzt haben. Zu sehen, wie Putin auf der Verliererseite steht und wie es seine grosse Armee nicht schafft, gegen die technologisch hoch ausgerüsteten, motivierten Ukrainer zu gewinnen, ist für China eine Art Realismusschock. China und Russland sind aus strategischer Sicht keine Verbündeten. Das einzige, was sie vereint, ist ihr Antiamerikanismus.

In Bezug auf die Covid-Nulltoleranzpolitik gab es die Hoffnung, dass Chinas Staatsführung nach dem Parteikongress den Weg zu einem lockereren Umgang mit dem Virus finden wird. Was halten Sie davon?

Das ist Wunschdenken. Es ist völlig unrealistisch, zu glauben, dass China die Nulltoleranzpolitik aufgeben kann. Dazu sind die alten Leute nicht genügend geimpft. Es wäre eine riesige Impfaktion nötig, mit einem anderen Mix an Impfstoffen, doch das wurde bis heute nicht gemacht. Der Parteisekretär aus Schanghai hat mit seiner harten Lockdown-Politik Karriere gemacht: Das sagt Ihnen schon alles. Aber es ist natürlich eine desaströse Politik, die in der Bevölkerung zunehmend auf Unverständnis stösst. Die Leute werden nervös, ob das für die nächsten Jahre so weitergehen soll. Man kann gar nicht richtig im Land reisen. Wenn ich von Peking nach Tianjin reise, muss ich nach meiner Rückkehr für sieben Tage in Quarantäne. Wenn mein Kollege von Chengdu nach Chongqing will, zwei Stunden mit dem Zug, dann muss er in Chongqing zwei Tage in Quarantäne und dann wieder für zwei Tage in Chengdu. Das ist eine Katastrophe für den gesamten Dienstleistungssektor.

Unter diesen Umständen ist es wohl unmöglich, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.

Die Konjunktur bleibt gedämpft. Im Industriesektor ist man relativ gut aufgestellt, da kennt man das Prinzip der «closed loops», die Leute wohnen zum Teil in der Fabrik. Aber der Dienstleistungssektor hat ein grosses Problem, und das drückt auf die Stimmung der Menschen. China war bisher eine Einbahnstrasse in Richtung Glück und steigendem Wohlstand, doch das ist jetzt vorbei. Die Leute halten ihr Geld zurück, weil sie nicht wissen, wohin die Reise geht. Das zeigt sich auch im Immobilienmarkt, der um 25 bis 30% eingebrochen ist und der für fast 30% des chinesischen Bruttoinlandproduktes steht. Das kriegt die Regierung nicht so einfach wieder hin mit dem Bau von Autobahnen und Opernhäusern. Da müsste man wirklich eine Menge tun, gerade auch im Bereich der Versicherungssysteme, damit sich die Leute abgesichert fühlen bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Momentan lebt China primär von einem Exportboom; allein die Exporte nach Europa kreieren hier 16 Mio. Jobs. Gleichzeitig gibt es Segmente, die dank staatlicher Förderung gut dastehen, zum Beispiel der Automobilsektor. Aber die Stimmung der Konsumenten ist schlecht. Der Präsident hat in seiner Sonntagsrede das Wort Konsum als Stimulator der Wirtschaft nicht ein einziges Mal erwähnt.

Wie steht es um die Arbeitslosigkeit?

Die offiziell ausgewiesenen Zahlen sind problematisch, weil sie nur die urbanen Gebiete umfassen. 50% der Bevölkerung zählt man gar nicht. Wirtschaftsfachleute hier glauben, dass die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren um die 30% liegen dürfte. Die junge Generation hat es unglaublich schwer, ins Berufsleben einzusteigen. Wer keinen Job findet, ist auf dem Abstellgleis, und nächstes Jahr kommen wieder 10 bis 11 Millionen Jugendliche aus den Colleges raus. Der Gedanke, dass so viele junge Menschen, vor allem junge Männer, keinen Job haben, besorgt mich. Mittelfristig kann das zu einem Problem werden.