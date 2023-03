Interview «China ist viel abhängiger von Europa als umgekehrt» Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, spricht im Interview über seine ersten Eindrücke von der neuen Regierung und die Wachstumsperspektiven der zweitwichtigsten Volkswirtschaft der Welt.

Die Null-Covid-Politik Chinas ist seit gut drei Monaten Geschichte – seither regt die Öffnung der chinesischen Wirtschaft die Fantasie der Weltfinanzmärkte an.

Dieser Tage finden in Peking die «Zwei Sessionen» statt, der Nationale Volkskongress und die Politische Konsultativkonferenz, an denen sich die neue Regierung präsentiert. Das am vergangenen Wochenende ausgegebene Wachstumsziel von 5% für das laufende Jahr hat viele Beobachter enttäuscht, viele Rohstoffpreise und -aktien reagierten mit Einbussen.

Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in Peking, zählt zu den erfahrensten und klarsichtigsten westlichen Beobachtern Chinas; er lebt seit rund vierzig Jahren im Land. Im Interview mit The Market sagt der Deutsche, wie es um Chinas Wirtschaft steht, ob und wie sich der Immobilienmarkt erholt und was der sich verschärfende kalte Krieg zwischen den USA und China für Europa bedeutet.

«Im Bereich Elektrofahrzeuge gibt China enorm Gas und erarbeitet sich einen riesigen Exportvorteil»: Jörg Wuttke. Bild: zvg

Herr Wuttke, dieser Tage findet in Peking der Nationale Volkskongress statt. Was sind bislang Ihre wichtigsten Erkenntnisse?

Die Rede des abtretenden Premiers Li Keqiang war kurz und fast ausschliesslich zurückblickend. Damit hat er auch in gewisser Weise den Strukturfehler offengelegt, dass sein Nachfolger, Li Qiang, auf nationaler Ebene kaum ein Profil hat. Wir haben es mit einer für China neuen Situation zu tun, weil der neue Premier die vergangenen fünf Jahre nicht bereits als Vizepremier und Mitglied des Staatsrats amtierte. Ein grosses Fragezeichen ist für mich zudem, was für Fachkapazitäten im Finanzsektor nachrücken werden. International hoch angesehene Technokraten wie Liu He, Guo Shuqing oder Yi Gang werden verabschiedet. Das wird wahnsinnig schwierig sein, sie mit gleicher Kapazität zu ersetzen. Dabei ist es besonders in diesem Bereich dringend nötig, denn China ächzt unter einer ausgeprägten, landesweiten Schuldenkrise. Man wird auch sehen müssen, inwieweit die neuen Leute fähig sind, mit Verwerfungen im globalen Finanzsystem umzugehen. Alles in allem erhalte ich etwas den Eindruck, die Parteiführung hat nicht begriffen, welch enorme Herausforderungen dem Land bevorstehen.

Das Wachstumsziel von 5% für das laufende Jahr hat viele Beobachter enttäuscht. Sie auch?

Die 5% waren zu erwarten. Ich nehme an, man setzt bewusst ein niedriges Ziel, um es dann zu übertreffen. Chinas Wirtschaft kann dieses Jahr locker 6% wachsen. Die Vergleichsbasis zum Vorjahr ist dermassen tief, dass die neue Regierung ab dem zweiten Quartal nur noch Jubelzahlen wird präsentieren können. Man wollte dem neuen Premier wohl die Möglichkeit geben, emotional zu punkten.

Die Märkte hatten gehofft, die Regierung werde grössere Stimulusprogramme in Aussicht stellen, um die Wirtschaft nach dem Ende der Null-Covid-Politik anzukurbeln.

Da hat wahrscheinlich der Realismus Einzug gehalten. Die Regierung hat gar nicht so viel in der Tasche, um grosse Konjunkturprogramme aufzusetzen. Vergangenes Jahr hat China 230 Mrd. $ für das Covid-Testing ausgegeben, die Steuereinnahmen sind deutlich gesunken. Der Immobilienmarkt liegt darnieder, da ist wenig Positives zu erkennen. Deshalb können die Städte und die Lokalregierungen kaum Land verkaufen und müssen kreativ sein, um überhaupt ihre Finanzierung sichern zu können. Beamte werden nicht richtig bezahlt, Boni werden gestrichen. Selbstverständlich bestehen Unterschiede: Städte wie Peking, Schanghai oder Shenzhen sind liquide, aber der Nordosten des Landes ist in vielen Bereichen fast bankrott. Etwa ein Drittel aller Städte leidet unter einem riesigen Schuldenproblem. Wir sehen Notfälle wie die Grossstadt Tianjin, die im laufenden Jahr 60% ihrer Kredite refinanzieren muss. An diesen Beispielen wird sich zeigen, ob die Finanzkünste der neuen Regierung reichen.

Aber hätte die Zentralregierung nicht genügend Finanzkraft?

Doch, theoretisch schon. Aber die Zentralregierung muss auch sehen, dass sie aus ihrem alten Modus rauskommt. Nochmals eine Brücke, die keiner braucht, noch ein Opernhaus, in dem niemand singt, noch eine Schnellstrasse ohne Verkehr: Das bringt volkswirtschaftlich nichts mehr. Alles, was weiter gebaut wird, ist verschwendetes Kapital. Statt weiter in Infrastruktur zu investieren, sollten sie die Sozialleistungen ausbauen, damit die Leute sich sicherer fühlen und damit auch mehr Geld ausgeben. Die Haushalte haben Geld, aber sie geben es nicht aus, weil sie dem Staat nicht vertrauen. Covid hat nicht geholfen, das Vertrauen zu stärken.

Ist Covid im Land überhaupt noch ein Thema?

Covid ist offiziell überstanden. Es ist kein Thema mehr – ausser für die Leute, die Angehörige verloren haben. Ich nehme an, seit November hat sich etwa eine Milliarde Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nimmt man nach dem Beispiel Hongkongs eine Mortalität von 0,1% an, dann hat in diesen drei Monaten etwa eine Million Menschen ihr Leben verloren, vor allem Alte, die nicht geimpft waren. Ich habe das in etlichen Familien in meinem Umfeld erlebt. Es ist beschämend, zu sehen, wie das Gesundheitssystem von der Parteiführung nicht vorbereitet wurde. Das war ein Vertrauensbruch für die einfache Bevölkerung, das merkt man. Die Menschen sind teilweise traumatisiert. Aber offiziell gibt es Covid nicht mehr, da herrscht absolute Amnesie. Das ist wie im Film «Men in Black».

Der von Ihnen erwähnte Ausbau der Sozialleistungen, um den privaten Konsum zu befreien: Gibt es dazu positive Anhaltspunkte vonseiten der Partei?

Nein, überhaupt nicht. Man wird schauen müssen, was der neue Premier verkündet. Aber viel Zeit bleibt nicht. China spürt den Gegenwind nicht nur am Immobilienmarkt und mit dem Problem der hoch verschuldeten Lokalregierungen, sondern auch als Folge des Technologiekriegs mit den USA, der die Innovationsfähigkeit erheblich schwächt. Gravierend ist zudem der Vertrauensverlust der Privatunternehmer im Land. Es gibt zwar noch einzelne Bereiche, in denen Privatunternehmer glänzen können, zum Beispiel Elektrofahrzeuge oder erneuerbare Energien. Aber im Tech-Sektor herrscht grosse Verunsicherung. Wichtige Leute sind demoralisiert und wandern ab. Das ist, als würde ein Bill Gates den USA den Rücken kehren. Da hilft auch die Einschüchterungskampagne gegen die Banker nicht, denen vorgeworfen wird, sie seien Hedonisten. Der einflussreiche Investmentbanker Bao Fan ist kürzlich festgenommen worden. Die Parteiführung stösst die privaten Unternehmer immer wieder vor den Kopf.

Im Januar sagte Guo Shuqing, der abtretende Vorsitzende der Finanzmarkt-Aufsichtskommission, der Feldzug gegen die Tech-Konzerne sei jetzt vorbei – worauf die Börse freudig reagierte. Hat sich das in Luft aufgelöst?

Wenn ein abtretender Beamter das sagt, hat es leider nicht mehr die Relevanz, wie wenn einer es sagt, der die nächsten fünf Jahre für die Politik einstehen muss. Xi Jinping selbst hat im Dezember eine positive Rede gehalten für Privatunternehmer und auch für ausländische Unternehmen. Aber da fehlt die Glaubwürdigkeit. Wir haben jetzt schon lange Zeit Sonntagsreden gehört. Es herrscht «Promise Fatigue», man glaubt den Versprechen nicht mehr.

In welcher Verfassung zeigt sich denn momentan die chinesische Wirtschaft?

Das hängt vom Sektor ab. Der Servicebereich hebt gerade ab: Hotels, Restaurants, Transportunternehmen, denen geht es allen viel besser. Im herstellenden Gewerbe ist es sehr unterschiedlich, es war von den Lockdown-Massnahmen aber auch nicht so hart getroffen, da immer produziert wurde. Im Autosektor sieht man momentan einen Abschwung, weil er durch Steuersubventionen im zweiten Halbjahr 2022 stark forciert wurde und nun in ein Loch gefallen ist. Ausgenommen ist allerdings der Bereich Elektrofahrzeuge: Da gibt China enorm Gas und erarbeitet sich einen riesigen Exportvorteil. Allein der Hersteller BYD produziert wahrscheinlich etwa 3 Mio. Elektroautos dieses Jahr, die haben extreme Skalenvorteile. Das wird noch für grossen Stress in der europäischen Automobilindustrie sorgen. Insgesamt wird der Export für China aber eher schwach sein, die Nachfrage aus dem Rest der Welt lässt nach. Die grösste Frage ist natürlich, wie stark sich der Konsum erholen wird. Ich sehe da jedoch eher Babyschritte.

Zeigt der Immobilienmarkt keine Erholung?

Da muss man mit der Lupe nach Verbesserungen suchen. Definitiv nicht in dritt- oder viertklassigen Städten. In den Metropolen wie Peking oder Shenzhen kann man von einer Erholung sprechen, aber der Rest des Landes ist grausam. China sitzt auf einem unverkauften Bestand von 80 Mio. Wohnungen. Städte wie Tianjin sind brutal überbaut. Das Vertrauen ist am Boden. Jetzt weiss auch jeder Dorfdepp, dass China altert und jedes Jahr 1% seiner arbeitsfähigen Leute verliert. Die Luft ist raus. Es kommt zwar nicht zu einem Kollaps, ich befürchte keinen Lehman-Effekt, denn dafür hat China zu viele Kontrollmechanismen. Aber dieses riesige Überangebot wird den Markt noch lange belasten.

Der neue Aussenminister Qin Gang hat vor dem Volkskongress enorm harte Töne gegen die USA angeschlagen, ebenso Xi Jinping. Bewegen wir uns immer weiter in Richtung eines neuen kalten Krieges?

Nach dem G-20-Gipfel in Bali im November, als Xi und Biden sich trafen, herrschte für kurze Zeit die Hoffnung, dass Washington und Peking wieder einen Dialog finden. Doch das war eine Illusion. Die Innenpolitik lässt es in beiden Ländern nicht mehr zu. Jede Seite hat ihre eigene Bevölkerung rhetorisch dermassen aufgepeitscht, dass es praktisch unmöglich ist, vom Rücken dieses Tigers abzusteigen. Und dann passieren natürlich so unglückliche Dinge wie der Ballon und die schrille öffentliche Diskussion darüber in den USA. Die Chinesen haben wahrscheinlich seit Jahren mit Ballons spioniert, doch jetzt haben die Amerikaner endlich mal ein Fernrohr gefunden und sind empört. Es findet sich leider kein Bereich mehr, in dem die beiden Seiten noch konstruktiv zusammenarbeiten können. Sogar in der Klimapolitik nicht mehr: China baut die Energiegewinnung aus Kohlekraftwerken jetzt nochmals kräftig aus.

Was bedeutet dieser Konflikt für Europa?

Im Grunde haben China und die USA – übrigens auch Russland – eine Gemeinsamkeit: Sie leiden alle unter einem «Staatsautismus». Es fällt ihnen schwer, zuzuhören. Das war immer die Stärke der Europäer, dass wir zuhören können. Aber jetzt kommen wir zwischen die Räder. Wir Europäer werden in eine Situation kommen, in der die Amerikaner fragen werden: «Are you with us or against us?» Peking glaubt immer noch, wir Europäer würden China als Alternative zu den USA sehen. Doch das ist vollkommen unrealistisch.

Europa ist damit konfrontiert, dass nicht nur China, sondern nun auch die USA eine offen protektionistische Industriepolitik betreiben. Was bedeutet das für den Standort Europa?

Wir werden uns politisch und gesellschaftlich einige wichtige Fragen stellen müssen. Wir Europäer waren ja in der Vergangenheit ganz froh, schmutzige Produktionsprozesse nach China auszulagern. Selbst für die Produktion von Solarpanels waren wir uns zu fein, diese Arbeit überliessen wir gerne den Chinesen. Beispielhaft zeigt sich die neue Welt im Bereich Elektrofahrzeuge: Europa ist zwar ein Autokontinent, aber die Musik spielt in China. Die Amerikaner sichern sich ihren Markt mit einer protektionistischen Industriepolitik. Was sollen wir Europäer tun? Keine Elektroautos aus China mehr importieren? Wollen wir Importsteuern auf BYD-Autos erheben, obwohl sie eigentlich «grün» sind? Wir müssen einen Konsens finden in Europa, inwiefern wir eine Industrie- und Subventionspolitik wie die Amerikaner aufbauen wollen. Wollen wir da auch mitmachen, oder wollen wir bei der reinen Lehre bleiben und am Ende halt amerikanische Autos fahren, die in Schanghai produziert wurden? Das Ziel einer grünen Mobilität lässt sich auch ohne BMW, VW oder Mercedes realisieren. Doch die Kehrseite ist, dass an diesen Industrien viele Jobs hängen, und an der Produktion hängt die Innovation. Wenn man nicht mehr produziert, dann fällt auch die Forschung und Entwicklung weg. Das war immer die Geheimwaffe der europäischen Wirtschaftszentren von Norditalien bis Skandinavien: Man behält einen Teil der Produktion und sichert sich damit Innovation, Forschung und Entwicklung.

Washington hat im Oktober 2022 die Sanktionen im Halbleiterbereich deutlich verschärft. Wie schmerzhaft ist das für China?

Das ist absolut brutal. Die Chinesen haben dem fast nichts entgegenzusetzen – die Amerikaner wissen das und werden weiter an der Schraube drehen. Das war nichts weniger als eine technologische Kriegserklärung. Chinas Innovationskraft wurde mitten im Flug aufgehalten und kann unter Umständen in einigen Bereichen zurückgeworfen werden auf den Technologiestand von 2016 oder 2018. Das Top-Segment im Chip-Ökosystem liegt in fünf Ländern: den USA, Taiwan, Südkorea, Japan und den Niederlanden. Das können die Chinesen so nicht nachbauen, selbst mit viel Geld nicht.

Gibt es keinen Gegenschlag gegen die USA?

Sie können gar nicht zurückschlagen, sie haben ja nichts, womit sie die USA so richtig schmerzhaft treffen können. Am ehesten dürften sie die Exporte von Maschinen für den Bau von Solarpanels einschränken, sodass andere Staaten keine eigenen Kapazitäten aufbauen können. Das wird aber primär die Europäer treffen. Was man allerdings sieht: Der führende Batterieherstelleer CATL plant, eine 3,5 Mrd. $ teure Fabrik für Ford in Michigan zu bauen. Nun schaltet sich plötzlich das Handelsministerium in Peking ein und sagt, man wolle den Technologietransfer von CATL in diesem Projekt überprüfen. Chinesische Privatunternehmen sind stark verunsichert über ihre zukünftigen Freiräume, im Westen zu investieren.

Was läuft denn in Sachen Entkopplung von Lieferketten und Produktionskapazitäten? Ist das Realität oder blosse Rhetorik?

Es kommt auf die Branche an. Im IT-Sektor sieht man es vor allem bei Japanern, Koreanern und Amerikanern. Die verlassen China zum Teil. Der spektakulärste Fall vor kurzem war der japanische Elektronikkonzern Kyocera, der angekündigt hat, in China nur noch für den chinesischen Markt zu produzieren und den Rest in andere Länder zu verlagern. Das dürfte die grosse Tendenz sein. China macht das Leben vieler Unternehmen schwer, weil die Behörden immer stärker einfordern, dass Gesellschaften zwei IT-Systeme aufbauen müssen, eines für China und eines für den Rest der Welt. Das verursacht mehr Kosten und verringert die Planungssicherheit. Unternehmen aus dem Maschinenbau berichten, sie müssten den chinesischen Behörden eine Garantie abgeben, dass in ihren Produkten keine amerikanischen Komponenten und Software enthalten sind – und vice versa müssen sie das in den USA tun. Die Entkopplung findet in einigen Segmenten ganz klar statt.

Was ist mit Europa und den europäischen Unternehmen? Wie abhängig sind wir von China?

Das ist meiner Meinung nach ein grosses Missverständnis in Europa und gleichzeitig eine Fehleinschätzung Pekings. In Wahrheit ist China viel abhängiger von Europa als umgekehrt. Im vergangenen Jahr exportierte China 6,4 Mio. 40-Fuss-Container nach Europa, während Europa nur 1,6 Mio. Container nach China lieferte. Die Exporte der EU nach China im vergangenen Jahr waren wertmässig bloss 23% höher als die Exporte der EU in die Schweiz. Das sagt schon alles. Unternehmen aus der EU investieren pro Jahr nur noch etwa 8 bis 9 Mrd. € in China. Das ist etwa so viel, wie sie allein in Texas investieren. Vier deutsche Konzerne – BMW, VW, Mercedes und BASF – stehen zusammen für ein Drittel der europäischen Direktinvestitionen in China in den vergangenen Jahren. Das zeigt, dass unzählige andere Unternehmen offensichtlich woanders unterwegs sind. Wir sollten in Europa aufhören, zu glauben, wir seien abhängig von China. Es gibt nur zwanzig Produktbereiche, in denen Europa theoretisch erpressbar ist, weil eine einseitige Abhängigkeit besteht: seltene Erden, Magnesium oder gewisse pharmazeutische Vorprodukte zum Beispiel. Aber das sind zwanzig von Tausenden von Produkten. Natürlich: Für Branchen wie Chemie, Maschinenbau oder Automobil ist China wichtig, das sollte man nicht kleinreden. Aber gerade im Servicesektor ist zu wenig los. Die Chinesen müssten erkennen, dass sie gar nicht so wichtig für die Europäer sind.

Was ist Ihre grösste Sorge, wenn Sie China heute betrachten?

Der Prozess, den ich als Japanisierung Chinas bezeichnen würde. Die vier konfuzianisch geprägten ostasiatischen Volkswirtschaften – Japan, Korea, Taiwan und China – haben mit zeitlicher Versetzung über die vergangenen fünfzig Jahre alle das gleiche Wachstumsmuster gezeigt: zweistellig in den ersten zwanzig Jahren, danach hoch einstellig für ein weiteres Jahrzehnt. Japan, Taiwan und Korea fielen dann alle in eine tiefe Finanzkrise. In China blieb die Krise zwar aus, aber auch da ist offensichtlich, dass sie viel zu viel Kapital in unproduktive Infrastruktur gesteckt haben, dass sie ein aufgeblähtes, ineffizientes Bankensystem haben und einen übergewichtigen Immobilienmarkt, der nicht mehr im Verhältnis zu seinem tatsächlichen Wert steht. Das klingt wie Japan in den frühen Neunzigern. Die Kontrollmechanismen der Partei dürften verhindern, dass China in eine ernsthafte Finanzkrise fällt, aber ansonsten ähnelt der Pfad demjenigen Japans. Das Pro-Kopf-Einkommen läuft auf ein Plateau hinaus, wobei dieses sehr viel niedriger ist als in Japan. China läuft Gefahr, weit unter seinem grossen Potenzial zu wachsen. Das haben sie selbst verursacht, es gibt keinen anderen Schuldigen als die Partei mit ihrer Reformmüdigkeit. Das ist extrem enttäuschend. Aber das könnte man auch ändern. Warten wir den neuen Premier Li Qiang ab.