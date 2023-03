Interview «Emerging Markets werden einen grandiosen Aufschwung erleben» Louis-Vincent Gave, CEO und Mitgründer von Gavekal Research, spricht im Interview über die wichtigsten Anlagethemen im neuen Jahr und verrät, wo er jetzt investieren würde.

English version

Louis-Vincent Gave ist ein scharfsinniger Beobachter der geopolitischen und makroökonomischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Analysen des Mitgründers der Hongkonger Research-Boutique Gavekal zählen für zahlreiche Investoren weltweit zur Pflichtlektüre.

Im grossen Jahresend-Interview mit The Market teilt Gave seine Ansichten über das Ende der Null-Covid-Politik in China, die Geldpolitik der US-Notenbank, die Perspektiven für Gold und Rohstoffe – und er sagt, weshalb es falsch ist, auf eine Fortsetzung des Booms in amerikanischen Tech-Aktien zu hoffen.

«Die Fed-Leute sagen, sie wollen die Inflation unter 2% drücken, aber ich denke, sie werden den Fuss vom Bremspedal nehmen, sobald sie auf 4 bis 5% gesunken ist»: Louis Gave. Bilder: Laurent Burst

Herr Gave, wenn Sie auf das Jahr 2023 blicken: Was sind die wichtigsten Entwicklungen aus Investorensicht?

Das wichtigste makroökonomische Ereignis ist die Öffnung Chinas. Zugegeben, ich mag voreingenommen sein, weil ich mich täglich mit China befasse. Aber ich halte das für enorm wichtig: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt öffnet sich wieder, nachdem sie fast drei Jahre lang in einem Zustand des Lockdowns war. Wir haben gesehen, was geschah, als die USA oder Europa die Pandemie abhakten und sich öffneten: Die aufgestaute Nachfrage führte zu einem Konsumrausch.

Die Geschwindigkeit, mit der die Parteiführung in Peking beschlossen hat, die Null-Covid-Politik zu beenden, hat verblüfft. Wie kam es dazu?

Viele Leute im Westen haben falsche Vorstellungen von der Natur der politischen Macht in China; sie stellen sich die Kommunistische Partei als schreckliche Diktatur vor. Das ist sie in gewisser Weise auch, aber es ist nicht Nordkorea. Die Partei verbringt viel Zeit damit, zu verstehen, wie die Bevölkerung denkt. Wenn sich die Menschen über Umweltverschmutzung beschweren, wird die Verbrennung von Kohle reduziert. Wenn sie darüber klagen, dass Wohnraum zu teuer ist, geht die Partei gegen Immobilienentwickler vor. Wenn wir an Demonstrationen in China denken, haben wir meist die traumatischen Bilder von 1989 vor Augen. Aber es gibt in China ständig Demonstrationen, die ausserhalb des Landes niemanden interessieren, weil es meist um lokale Probleme geht. Verschmutztes Wasser, korrupte Beamte, gestohlenes Land, was auch immer. Wichtig ist: Die Parteiführung gibt in der Regel dem mittleren Management die Schuld, feuert den örtlichen Funktionär – und gibt immer nach.

Das geschah auch mit der Null-Covid-Politik?

Als man in ganz China Demonstrationen gegen die Politik sah, wusste man, das Spiel ist vorbei. Deshalb haben wir eine 180-Grad-Wende der Parteiführung gesehen. Jetzt veröffentlicht die Regierung nicht einmal mehr die Zahlen. Sie kontrolliert den Informationsfluss, weshalb ich glaube, dass kaum mehr jemand offiziell an Covid sterben wird. Sie werden an Altersschwäche oder Lungenentzündung sterben, aber nicht an Covid. Das ist vorbei. Jetzt öffnet sich China mit raschem Tempo.

Was bedeutet das für die Wirtschaft in China?

Zunächst werden wir einen Konsumrausch sehen. Man darf nicht vergessen, dass sich die Nachfrage seit drei Jahren aufgestaut hat. Vor der Pandemie hatten die Haushalte in China 8 bis 9 Bio. Yuan auf ihren Bankkonten liegen. Heute sind es 15,5 Bio. Die Ersparnisse sind um mehr als 50% gestiegen, denn drei Jahre lang haben die Menschen nur gearbeitet und sind nach Hause gegangen. Sie haben mehr Geld auf der hohen Kante als je zuvor. Ausserdem sind die Hypothekarzinsen um 1,5 Prozentpunkte gesunken. Als die Menschen im Westen aus dem Lockdown kamen und sahen, dass die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte gefallen waren, beschlossen sie, ein neues Haus oder einen neuen BMW zu kaufen. Die niedrigen Zinsen haben den Konsum angekurbelt. In China liegen die Hypothekarzinsen heute auf einem Rekordtief, ebenso die Zinsen für Autokredite. Der Nachholbedarf wird riesig sein.

Aber zunächst wird eine gigantische Covid-Welle über China fegen.

Ja. Erinnern Sie sich an den Sommer 2021, als in den USA jeden Tag Hunderte von Flügen ausfielen, weil sich das Flugpersonal krank meldete? Als 100 Containerschiffe vor den Häfen von Los Angeles ankerten, weil es keine LKW-Fahrer gab? Dieses Szenario blüht jetzt China. Dutzende Millionen Menschen werden sich mit dem Virus infizieren und sich krank melden. Für Unternehmen wie Apple, deren Geschäftsmodell davon abhängt, dass 100'000 Arbeiter in der Fabrik auftauchen, werden die nächsten Monate von einem Mangel an Arbeitskräften geprägt sein. Die meisten Industriearbeiter in China leben dicht gedrängt in Wohnheimen, in denen das Virus grassieren wird. In den nächsten sechs bis neun Monaten wird es in China also zugleich zu einem massiven Anstieg der Nachfrage und zu massiven Produktionsstörungen kommen.

Das klingt nicht sehr deflationär für die Weltwirtschaft.

Gar nicht. Deshalb denke ich, dass die Hoffnung auf einen schnellen Rückgang der Inflation übertrieben ist.

Die Börsen erlebten in den vergangenen Wochen eine Rally basierend auf der Hoffnung, dass der Wendepunkt der Inflation und damit der Höhepunkt der aggressiven Haltung des Fed vorbei ist. Was denken Sie?

Ich denke, wir haben den Höhepunkt der Fed-Hawkishness erreicht, aber nicht den Höhepunkt der Inflation. Wir kennen nicht viele moderne Beispiele für Inflation in entwickelten Volkswirtschaften, aber die Siebzigerjahre geben uns Anschauungsunterricht. Die Entwicklung der Inflation in den Siebzigern war sehr volatil, zum Teil aufgrund von Basiseffekten und zum Teil, weil sich die Teuerung in Schüben manifestiert, sobald sie sich in den Löhnen festsetzt. Damals schoss die Inflation auf 7%, dann sank sie auf 3%, kletterte erneut auf 9%, fiel auf 4% – und so weiter. Ich denke, dass die kommenden Jahre von einer derartigen Entwicklung geprägt sein werden.

Warum wird es den Zentralbanken nicht gelingen, die Inflation zu besiegen?

Ein Grund ist der erwähnte Inflationsdruck aus China. Aber viel wichtiger: Die Fed-Verantwortlichen mögen sich heute zwar entschlossen geben und harte Worte wählen, aber im Hintergrund argumentieren so ziemlich alle etablierten Ökonomen – die Paul Krugmans, die Olivier Blanchards –, dass auch eine Inflationsrate von 4% in Ordnung sei. Das geht auf eine meiner Überzeugungen zurück, die wir vor zwei Jahren diskutiert haben, als ich erwähnte, die Inflation würde mit voller Wucht zurückkehren: Die politischen Entscheidungsträger wollen Inflation. Sie darf nicht zu hoch sein, sie wollen keine 8 oder 9%, aber sie wollen 4 bis 5%. Diese Art von Inflation ist der beste Weg, um die Überschuldung des Systems zum Verschwinden zu bringen. Die Fed-Leute sagen also, sie wollen die Inflation unter 2% drücken, aber ich denke, sie werden den Fuss vom Bremspedal nehmen, sobald sie auf 4 bis 5% gesunken ist.

Ein grosses Thema für 2023 ist die Aussicht auf eine Rezession in Teilen der Weltwirtschaft. Welche Entwicklung sehen Sie?

Würden Sie Rezessions-Bingo spielen, hätten Sie bald alle Felder auf Ihrer Karte belegt: Inverse Zinskurven, Einkaufsmanagerindizes unter 50, Frühindikatoren im negativen Bereich. Es ist alles da. Bis auf die Wiedereröffnung Chinas, die für Teile der Welt einen Boom bedeutet.

«Ich halte die Anleihen der meisten OECD-Staaten für die gefährlichste Anlageklasse überhaupt.»

Droht eine harte Rezession in den USA?

Die Konjunktur in den USA verlangsamt sich, aber ich glaube nicht, dass wir eine allzu harte Landung sehen werden. Zumindest nicht in den nächsten sechs bis neun Monaten. Während der Pandemie hat die Wirtschaft fiskal- und geldpolitisch unfassbar grosse Impulse erhalten. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich diese aus dem System herausgearbeitet haben.

Stimmen Sie der These zu, dass die US-Notenbank bald vor einem schweren Entscheid stehen wird: Entweder, sie provoziert eine harte Rezession, um die Inflation auf 2% zu senken, oder sie lässt ein höheres Inflationsniveau zu?

Ich glaube nicht, dass das Fed eine Wahl hat. Die meisten Menschen denken, das Fed habe zwei Mandate: Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Aber eigentlich hat es noch ein drittes Mandat, über das niemand spricht. Das Fed sorgt dafür, dass der Markt für Treasuries funktionsfähig bleibt, um die Finanzierung der Regierung zu gewährleisten. Welches dieser drei Mandate ist das wichtigste? Wenn es darauf ankommt, wird das Fed die Finanzierung der Regierung sicherstellen müssen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird der Zinsaufwand für die Staatsschulden der USA von 900 Mrd. $ auf 1,4 Bio. $ pro Jahr steigen. Die Ausgaben für die staatliche Altersvorsorge betragen etwa 2,2 Bio. pro Jahr. Die Steuereinnahmen in einem rezessionsfreien Jahr belaufen sich auf etwa 4 Bio. Schon bald werden also allein die Ausgaben für Social Security und die Zinsen fast die gesamten Steuereinnahmen auffressen. Es wird ein Punkt kommen, an dem das Fed die Zinsen nicht weiter anheben kann und wieder lockern muss. Sonst würde der Markt für Treasuries zusammenbrechen.

Dann würden Sie US-Staatsanleihen immer noch meiden?

Auf jeden Fall. Ich halte die Anleihen der meisten OECD-Staaten für die gefährlichste Anlageklasse überhaupt. Sie sind gewissermassen verdammt, weil die meisten Staaten nicht mehr in der Lage sind, ihre Einnahmen durch Steuererhöhungen zu steigern. Die einzige Möglichkeit, ihre Schulden zu tilgen, liegt in strukturell höherer Inflation bei gleichzeitiger Unterdrückung der Zinsen. Man nennt das finanzielle Repression.

Viele Investoren setzen derzeit angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf Treasuries, die 3,5% Rendite abwerfen.

Ich verstehe das nicht. Warum sollten Sie Staatsanleihen besitzen wollen? Weil es eine furchtbare Rezession geben wird? Nun, das würde bedeuten, dass der Dollar abstürzt, weil das Fed dann wieder zu einer Politik der quantitativen Lockerung zurückkehren müsste. Sicher, die Anleihenkurse könnten in diesem Szenario 15% steigen, aber was nützt Ihnen das, wenn Sie 30% auf dem Dollar verlieren? Ich würde viel eher auf Schwellenländerwährungen oder den Singapur-Dollar setzen.

Sie erwarten also einen Konsumboom in China, eine strukturell höhere Inflation in den USA und denken, das Fed werde von seiner harten Haltung abrücken müssen, um eine Finanzierungskrise der Regierung abzuwenden. Wie positionieren Sie sich als Investor in diesem Umfeld?

Eine Möglichkeit sind chinesische Aktien. Aber in ihrer Weisheit haben die meisten westlichen Investoren beschlossen, dass China nicht mehr investierbar ist. Viele Institutionelle haben alles verkauft, was sie in China besassen. Da ist es nicht so einfach, jetzt wieder eine Kehrtwende zu beschliessen. Aber sie können Aktien in Japan, Korea, Indonesien, Malaysia oder Thailand kaufen: Länder, die von einem Boom in China profitieren.

Sie würden Emerging Markets kaufen?

Ja, Schwellenländer und Japan. Japan und China sind gegenseitig die grössten Handelspartner. Wenn wir über Schwellenländer im Allgemeinen sprechen, ist es wichtig, auf 2022 zurückzublicken: Die drei Hauptthemen des vergangenen Jahres waren erstens eine viel härtere Geldpolitik des Fed, zweitens ein viel stärkerer Dollar und drittens Chinas Lockdown-Politik. Was denken Sie, hätte der durchschnittliche Investor im Hinblick auf Emerging Markets vor einem Jahr gesagt, wenn er gewusst hätte, dass das 2022 die drei Hauptthemen sein würden?

Hände weg?

Genau. Wir haben uns daran gewöhnt, Schwellenländer als Derivat von China und dem Dollar zu sehen. Immer, wenn das Fed seine Geldpolitik strafft, verkauft man Schwellenländer. Ich finde es faszinierend, dass 2022 Märkte wie Brasilien, Indien, Indonesien, Mexiko oder Südafrika sehr gut abgeschnitten haben – sowohl Anleihen als auch Aktien. Das ist während einer Straffung der Fed-Politik höchst ungewöhnlich. Emerging Markets haben in einem furchtbaren makroökonomischen Gegenwind sehr gut abgeschnitten. Nun dreht dieser Wind: China öffnet sich wieder, der Dollar sinkt, das Fed hat die Straffung so gut wie abgeschlossen. Emerging Markets werden einen grandiosen Aufschwung erleben.

Hat denn der Abschwung an Chinas Immobilienmarkt seinen Tiefpunkt schon erreicht?

Ich denke, dass wir bei den Preisen das Tief gesehen haben. Die staatliche Unterstützung und die niedrigen Hypothekarzinsen helfen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Bautätigkeit rasch wieder anspringen wird. Etliche Immobilienentwickler sind kollabiert, viele haben eine Art Nahtoderfahrung durchgemacht und lecken ihre Wunden. Sie werden ihre Aktivitäten nicht so rasch wieder ausweiten.

Wie stehen Sie denn zu Rohstoffen?

Eigentlich bin ich bullish für Rohstoffe. Aber etwas nagt an mir, und ich überlege ständig, wo ich falsch liegen könnte. Der erste Punkt betrifft die Bautätigkeit in China. In den letzten gut zwanzig Jahren war Chinas Immobilienmarkt die Hauptquelle der Grenznachfrage nach Rohstoffen. Aber wenn die Bau-Aktivität nicht so rasch wieder anspringt, welche Auswirkungen wird das auf die Rohstoffpreise haben? Ein weiterer Punkt: In den letzten Jahren sind Chinas Rohstoffimporte aus Russland sprunghaft gestiegen, von 4 Mrd. auf 11 Mrd. $ pro Monat – trotz schwacher Bautätigkeit in China. Warum also sollten sich die Rohstoffimporte aus Russland verdreifacht haben? Eine Erklärung ist, dass China riesige Vorräte angelegt hat.

Könnte das eine Erklärung sein, warum der Ölpreis heute nicht höher liegt?

Wenn Sie mir vor sechs Wochen gesagt hätten, dass China seine Null-Covid-Politik aufgeben würde, hätte ich gesagt, dass der Ölpreis auf 100 $ steigen würde. Stattdessen ist er auf 70 $ gesunken. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, vielleicht liegt es daran, dass China grosse Vorräte angelegt hat, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass China Öl in Russland mit einem Rabatt von 30% kaufen kann. Grundsätzlich bin ich aber nach wie vor sehr bullish auf den Energiesektor.

Was ist mit Gold?

Für Gold bin ich zuversichtlich. Ich sehe Gold als Derivat der Aktivität in den Schwellenländern. Der grösste Teil der physischen Nachfrage kommt aus Indien, China, Russland und dem Nahen Osten. Die Menschen dort kaufen Gold, teils weil sie ihrem Finanzsystem nicht trauen, teils aus traditionellen Gründen. Wenn die Menschen in Indien oder China reicher werden, steigt der Goldpreis. Wenn ich mit meiner These recht habe, dass die Schwellenländer einen Boom erleben werden, dann wird Gold tendenziell mitziehen.

Sie haben erwähnt, dass Japan von Chinas Öffnung profitiert. Der Yen hat 2022 einen tiefen Fall erlitten. Was halten Sie vom Yen?

Der Yen ist extrem unterbewertet, und das könnte sich bald ändern. Wieso? Weil es im April einen Führungswechsel an der Spitze der Bank of Japan geben wird. Der derzeitige Gouverneur hat sich auf eine Politik der Zinskurvenkontrolle festgelegt, was den Yen in den Keller gedrückt hat. Stellen Sie sich vor, man würde Ihnen morgen die Leitung der BoJ übertragen: Würden Sie an dieser Politik festhalten? Oder würden Sie sagen, dass Sie sie überprüfen werden, da die Inflation jetzt bei 3% liegt? Je näher wir dem April kommen, desto eher wird der Markt die Wahrscheinlichkeit einkalkulieren, dass die neue Führung die Politik anpassen wird. Ein Vorbeben haben wir am 20. Dezember gesehen, als die BoJ ihre Politik adjustierte. Short-Positionen im Yen sind hier extrem gefährlich.

Würde sich eine Yen-Aufwertung nicht nachteilig auf japanische Aktien auswirken?

Früher war diese Korrelation fast eins zu eins, als sich Japans Wirtschaft in der Flaute befand und nur die Exporteure – Namen wie Toyota, Keyence oder Fanuc – von den ausländischen Investoren als attraktiv erachtet wurden. Aber heute investiert kaum noch jemand in Japan. Und das Wachstum ist weniger von den Exporteuren abhängig, die Korrelation zwischen Yen und Aktienmarkt ist also nicht mehr so stark. In diesem Jahr haben die japanischen Banken zum ersten Mal seit vielen Jahren sehr gut abgeschnitten.

Was ist mit europäischen Aktien? Alle scheinen sie zu hassen.

Ich nicht. Aber Sie haben recht, europäische Aktien sind unbeliebt. Europa leidet unter mangelndem Wachstum, der Energiekrise, und der Wegfall Russlands als Markt hat vielen Unternehmen geschadet. Der Euro ist heute jedoch recht günstig, so dass man von einem unterbewerteten Aktienmarkt in einer relativ günstigen Währung sprechen kann. Ich bin daher nicht allzu negativ auf Europa eingestellt. Das Grenzwachstum Europas beruht auf der Fähigkeit, in die Schwellenländer zu exportieren. Wenn es diesen gut geht, wird Europa mitgerissen.

Sie sind also optimistisch für Schwellenländer und Japan, für Rohstoffe und sogar etwas zuversichtlich für Europa. Was ist mit US-Aktien?

Ich sehe viele Anleger, die nur darauf warten, wieder in Tech-Giganten wie Microsoft, Meta oder Alphabet einzusteigen, weil sie hoffen, dass das Fed bald eine Kehrtwende beschliesst. Natürlich, auch Tech-Aktien können sich erholen, aber ich denke, wir befinden uns in einem grundlegenden Regimewechsel an den Börsen. Bärenmärkte gibt es aus einem bestimmten Grund, nämlich um die Führung von einer Gruppe von Aktien auf die nächste zu übertragen. Wenn man darauf wartet, dass das Fed umschwenkt, um dann wieder Tech-Darlings zu kaufen, ist das wie wenn man 1992 in Tokio darauf wartete, dass die BoJ die Zinsen senkt, damit man wieder Fuji Bank kaufen kann.

Es wäre also falsch, wieder auf die alten Darlings zu setzen?

Ja. Wachstumswerte aus dem Tech-Sektor haben in den letzten zehn Jahren eine phänomenale Hausse erlebt. Viele Aktien aus dem Sektor werden ihre Höchststände nie mehr erreichen, bei anderen wie Google wird es sehr lange dauern. Diese Hausse ist vorbei. Es ist Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen.