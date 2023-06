Interview «Dem Fed rennt die Zeit davon» Die Krise im Bankensektor hält die Welt in Atem. Marko Papic, Chefstratege und Spezialist für Geopolitik bei Clocktower Group, äussert sich zu den Folgen für die Märkte, dem Dilemma der US-Notenbank und zu attraktiven Investments in unsicheren Zeiten.

Der Kollaps der Silicon Valley Bank in Amerika und die Krise um Credit Suisse in Europa haben die Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten schlagartig verändert. Sorgen um eine Rezession rücken in den Vordergrund. Die Zinsen geben deutlich nach, der Ölpreis bricht ein und sichere Anlagen wie Gold sind gesucht.

Marko Papic kennt sich mit solch unübersichtlichen Situationen gut aus. Der Chefstratege der kalifornischen Investmentboutique Clocktower Group ist ein ausgewiesener Kenner auf den Gebieten Geopolitik sowie Makroökonomie. «Wir leben in einer sehr interessanten Zeit, die an die Epoche von 1870 bis 1920 erinnert; eine multipolare Welt, in der sich alle gegenseitig an die Kehle gehen», beschreibt er die Grosswetterlage.

Im ausführlichen Interview sagt Papic, was die Erschütterungen im Bankensektor für die Märkte bedeuten, warum die US-Notenbank in der Zwickmühle steckt, was aus geopolitischer Sicht die grössten Risiken sind und wo sich in diesem anspruchsvollen Umfeld Chancen für Engagements eröffnen.

«Das Dümmste, was ich je gehört habe, ist die Behauptung, dass Europa sich deindustrialisieren werde»: Marko Papic. Bild: Bloomberg

Herr Papic, die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Wie interpretieren Sie, was sich im Bankensektor abspielt?

Es gibt mehrere miteinander verknüpfte Faktoren, die für diese Krise verantwortlich sind. Ein Teil der Schuld trifft die US-Notenbank, denn die aggressive Erhöhung der Zinsen hat zu Verlusten auf vermeintlich sicheren Staatsanleihen geführt. Letztlich war es aber bezeichnenderweise die Silicon Valley Bank, die in Schwierigkeiten geriet, und nicht irgendeine beliebige Kleinbank aus einem zufälligen Provinznest. Ihr Management hatte das Portfolio zu wenig umsichtig zusammengestellt. Zudem hatte die Bank Einlagen von Tausenden von Tech-Startups auf der Bilanz. Sie steht somit im Zentrum einer unserer Anlagethesen, von denen wir am meisten überzeugt sind. Nämlich, dass wir uns mitten in einem epischen Kollaps der Tech-Industrie befinden.

Was bedeuten die Erschütterungen aus einer Makro-Perspektive?

Sie sind makroökonomisch relevant, weil sich die US-Wirtschaft als weitaus widerstandsfähiger erwiesen hat, als der Konsens dachte. Für das Fed eröffnete sich damit ein guter Zeitpunkt, die Geldpolitik nochmals energisch zu straffen, um die Inflation zu dämpfen. Doch jetzt muss es nicht nur grössere Zinsschritte aufgeben, sondern hat beim ersten Anzeichen von systemischen Risiken gleich ein verdecktes QE-Programm lanciert.

Ist es angesichts der massiven Bewegungen an den Märkten nicht ratsam, wenn das Fed vorerst einen etwas weniger aggressiven Kurs fährt?

Mein Argument ist, dass dem Fed die Zeit rasch davonläuft. In der Zeit ab Ende Sommer und Anfang Herbst beginnt in den USA der Zyklus der Präsidentschaftswahlen, und das Fed hat die Zinsen zwölf Monate vor den Wahlen noch nie erhöht. Wenn es die verbleibende Zeit nicht für eine härtere Gangart nutzt, ist die Sache gelaufen. Viele Fed-Beobachter werden mir jetzt wohl vorwerfen, ich sei ein Ketzer, weil das Fed unabhängig ist. Das stimmt, aber einer der Gründe, warum es die Zinsen vor den US-Wahlen noch nie erhöht hat, liegt genau darin, dass es seine Unabhängigkeit bewahren will, indem es sich nicht in den politischen Prozess einmischt.

Was ergeben sich daraus für Konsequenzen?

Donald Trump schneidet in den Umfragen extrem gut ab. Nach der Schlappe der Republikaner bei den Zwischenwahlen dachten viele Leute, mich eingeschlossen, dass seine Popularität abnehmen wird. Doch 40 bis 50% der republikanischen Wähler stimmen ihm weiterhin zu. Derweil bereitet sich bei den Republikanern eine ganze Reihe moderater Kandidaten auf die Primärwahlen vor. Das ist ein Problem, weil sie sich gegenseitig neutralisieren werden. In einem halben Jahr könnte es damit zu einer Situation kommen, in der das Fed eine Trump-Präsidentschaft de facto garantieren würde, wenn es bei der Bekämpfung der Inflation eine Rezession verursacht. In den amerikanischen Eliten will niemand Trump erneut im Weissen Haus sehen. Aus einer Makro-Perspektive hat das grösste geopolitische Risiko für die Märkte dieses Jahr daher gar nichts mit Geopolitik zu tun, sondern betrifft die Innenpolitik in den USA.

Was also wird das Fed tun?

Es muss sich nach den Ereignissen richten, und man hört schon erste Kritik. Wenn der Index der Verbraucherpreise bei 10% liegt, ist es ziemlich einfach, hart gegen die Inflation vorzugehen. Die Teuerung sinkt jetzt aber auf ein Niveau, auf dem es für das Fed immer schwieriger wird, den Kurs zu halten. Wenn der Index sich der Marke von 4 bis 5% nähert, ist die Zahl der Interessengruppen, die damit ein Problem haben, sehr gering. Den Verbrauchern macht es wenig aus, denn die Reallöhne in den USA steigen. Den Unternehmen ist es mehr oder weniger gleichgültig, da ihre Inputkosten gesunken sind und sie Preissteigerungen von 4 bis 5% weitergeben können. Auch Sparer haben nichts dagegen, denn als Mitglied einer lokalen Kreditgenossenschaft erhält man jetzt satte 6% Zins auf Festgeldanlagen.

Was heisst das für Investments?

Mit dem weniger strengen Kurs des Fed besteht die Versuchung, in besonders zinssensitive Anleihen und Tech-Aktien zu investieren. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass der makroökonomische Kontext nicht für solche Anlagen spricht. Aus taktischer Sicht könnten sie kurzfristig zwar funktionieren, im weiteren Verlauf dieses Jahres glaube ich das aber nicht. Stattdessen setzen wir deshalb auf Gold, Rohstoffe, Industriewerte und Schwellenländer.

Weiten wir den Blickwinkel nun auf das internationale Geschehen aus. Das Drama um den Abschuss des chinesischen Beobachtungsballons hat vor wenigen Wochen erneut verdeutlicht, wie angespannt die Situation zwischen Washington und Peking ist. Wie gross ist das Risiko einer weiteren Eskalation?

Viele der Themen, die 2022 hochaktuell waren, wie der Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und China, werden sich dieses Jahr wohl weniger stark auf die Märkte auswirken. Das heisst aber nicht, dass sie makroökonomisch nicht relevant sind, sondern nur, dass der Markt sie inzwischen verarbeitet hat. Ereignisse wie der Vorfall mit dem Ballon zeigen, dass wir in einer ausgesprochen volatilen Welt leben. Sie bewegen die Märkte derzeit aber kaum, weil wir längst wissen, dass China und Amerika sich nicht mögen.

Mit der Verschärfung des US-Boykotts gegen Chinas Halbleiterindustrie ist der Konflikt im Herbst vollends zum Wirtschaftskrieg eskaliert. Warum ergreift Peking keine Vergeltungsmassnahmen?

Die jüngsten Erklärungen an Chinas nationalem Volkskongress werden in den USA als enorm aggressiv aufgefasst. Ich sehe es anders. Im Prinzip sagen die chinesischen Politiker zu Amerika: «Ihr schränkt uns ein und führt einen Wirtschaftskrieg gegen uns, bei dem kein anderes Endziel erkennbar ist, ausser, das Wachstum unserer Wirtschaft zu verunmöglichen.» Die Entscheidungsträger in Washington nehmen das nicht wirklich ernst. Für die Ausgestaltung ihrer Chinapolitik spielen zu 70% innenpolitische Überlegungen eine Rolle, auf die Aussenpolitik entfallen bloss 30%. Es ist denn auch bezeichnend, dass die USA keine klaren Forderungen an China stellen, die über die grossen Themen wie die Einhaltung internationaler Regeln und Menschenrechte hinausgehen. Dass die Biden-Administration hart mit China ins Gericht geht, ist praktisch reiner Selbstzweck.

Wie wird sich diese Situation weiterentwickeln?

Es wird laufend neue Eskalationen geben. Die USA gehen so aggressiv vor, um China zu Vergeltungsmassnahmen zu provozieren, womit sie Europa und dem Rest der Welt dann handfeste Beweise liefern können, dass China eingedämmt werden muss. Ich glaube aber nicht, dass dies in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten relevant für die Märkte wird, denn die Chinesen sind nicht dumm. Sie verstehen, dass sie in eine Falle gelockt werden. Weniger zuversichtlich bin ich hingegen, was die nächsten zehn Jahre angeht, denn es ist klar, wo dieser Konflikt hinführt. Wer auf lange Sicht in China investiert, wettet also darauf, dass die Entscheidungsträger in Peking trotz des extremen Drucks der USA auch künftig einen kühlen Kopf behalten werden.

Wo sehen Sie derzeit das grösste geopolitische Risiko?

Eines der wichtigsten Themen sind die wachsenden Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Sie werden an den Märkten und in den Medien zwar kaum gross wahrgenommen, doch die innenpolitische Situation in Israel ist äusserst kompliziert, und der Iran scheut sich nicht, auf Konfrontationskurs zu gehen. Meine derzeit grösste Sorge ist deshalb, dass sich daraus eine Dynamik entwickelt, in der das Risiko eines israelischen Militärschlags gegen den Iran weiter steigt. Ich behaupte nicht, dass es so weit kommt. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation zuvor 5% betrug, liegt sie jetzt wahrscheinlich bei 20%.

Inzwischen ist es mehr als ein Jahr her, seit Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Wie schätzen Sie die Lage in diesem Konflikt ein?

Es besteht die Möglichkeit, dass die Märkte nächstes Jahr einen Schub erhalten, wenn er in irgendeiner Form beigelegt wird. Sowohl das ukrainische als auch das russische Militär streben jedoch weitere Offensiven an, weshalb er kaum auf magische Weise enden wird. Eines ist klar: Im Donbass kontrollieren die Russen die Provinz Luhansk vollständig und wollen die restlichen Gebiete der Provinz Donezk erobern, zumal Moskau die Grenzen des Donbass als neues Staatsgebiet betrachtet. Gewinnen die Russen die Schlacht um Bachmut, den Brennpunkt des Krieges, und erobern dann in einem Zug den Rest von Donezk, könnte Putin den Sieg erklären und die Kampfhandlungen beenden. Das wäre ausgesprochen positiv für europäische Vermögenswerte, aber ich bin wenig überzeugt, dass es dazu kommt.

Wie steht es demnach um die Energiesituation in Europa im nächsten Winter?

Ich bin besorgt. Letztes Jahr war ich mir recht sicher, dass Europa gut dasteht. Ein Grund dafür war, dass sich Russland völlig dämlich verhielt, mangels eines besseren Wortes. Es hatte Europa bis Ende des zweiten Quartals 2022 weiterhin mit Erdgas versorgt und war dann überrascht, dass Europa die Speicher füllen konnte. Dieses Jahr wird es weniger einfach. Europa benötigt etwa 30 Mrd. Kubikmeter Gas aus Russland. Das bedeutet, dass Russland irgendwann wieder mit Europa ins Geschäft kommen muss. Wenn Putin also einmal sein Ziel im Krieg erreicht hat und eine Art «Mission Accomplished»-Moment verbuchen kann, dürfte Russland bereit sein, wieder Gas nach Europa zu liefern.

Europa verbraucht pro Jahr knapp 400 Mrd. Kubikmeter Gas. Sind Lieferungen aus Russland angesichts der Verheerungen in der Ukraine überhaupt noch denkbar?

Europa hat natürlich ein politisches Problem. Es kann russisches Gas nicht einfach akzeptieren. Doch wenn der Krieg in den Medien in den Hintergrund rückt und die Strompreise erneut steigen, werden Deutschland, Frankreich und alle anderen Länder wohl zu Importen bereit sein. Und selbst wenn nicht: 30 Mrd. Kubikmeter sind nicht viel, und Russland hat Möglichkeiten, dieses Gas unauffällig nach Europa zu leiten.

Wie soll das gehen?

Vielleicht haben Sie es auch gesehen: Aserbaidschan und Russland haben im November ein neues Abkommen geschlossen. Demgemäss kauft Aserbaidschan künftig 10 bis 12 Mrd. Kubikmeter russisches Gas. Das ist lächerlich, da Aserbaidschan diese Importe nicht benötigt. Stattdessen wird es das russische Gas nach Europa exportieren. Dabei dürfte ziemlich viel hin- und hergeschoben werden, sodass Europa einen Weg finden kann, dieses Gas auf politisch akzeptable Weise zu kaufen.

Um nicht mehr von Russland abhängig zu sein, setzt Europa auf Importe von Flüssiggas durch LNG-Tanker. Wird das nicht extrem teuer?

Kurzfristig muss Europa höhere Preise für LNG-Importe zahlen, aber das Angebot wird steigen, und bis 2025 wird dies kein Thema mehr sein. Das Dümmste, was ich je gehört habe, ist die Behauptung von etablierten Medienhäusern wie dem «Wall Street Journal» oder dem «Economist», dass Europa sich deindustrialisieren werde. Klar, ein Düngemittel- oder Chemiehersteller, der Erdgas als Grundstoff zur Produktion benötigt, wird seine Fabriken wahrscheinlich in die USA verlegen. Für alle anderen Branchen ist das jedoch mehr als fraglich. Oder würden Sie als CEO eines Industrieunternehmens wirklich massive Summen für Fabriken in Amerika investieren, deren Bau Jahre dauert, wenn die globalen LNG-Preise in zwei bis drei Jahren einbrechen, weil ein Tsunami von LNG-Lieferungen auf uns zurollt? Aus meiner Sicht jedenfalls ergibt sich eine attraktive Zukunft für Europas Industrie.

Was für Anlagemöglichkeiten gibt es in dieser Hinsicht?

Das attraktivste Investment sind Tanker, sowohl LNG-Tanker als auch normale Tanker. Anders gesagt: Die beste Strategie basiert darauf, Unternehmen aus dem Bereich Investitionsgüter zu kaufen. Es ist wie in der Halbleiterindustrie, wo man nicht in die Chipkonzerne selber investieren sollte, sondern in die Ausrüster ihrer Fabriken. Das Gleiche gilt für den Energiesektor: Weil man nicht weiss, welche Produzenten als Gewinner hervorgehen werden, sollte man auf Unternehmen setzen, die es den Produzenten ermöglichen, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Aus diesem Grund halte ich Tanker und Schiffsbauer für spannende Wetten auf Kapitalinvestitionen im Energiesektor.

Ein weiteres Stichwort zum Thema Kapitalinvestitionen sind strukturelle Trends wie Nearshoring. Wer profitiert hier am meisten?

Chancen für Investments variieren je nach Land. Indien beispielsweise gelingt es nicht, Marktanteile bei den globalen Exporten zu erobern, anderen Schwellenländern wie Vietnam, Indonesien, Mexiko und sogar Saudi-Arabien hingegen schon. Doch anders als gemeinhin angenommen, wird dieser Trend nicht von westlichen Firmen angeführt, die sich aus China zurückziehen wollen. Vielmehr wird er von chinesischen Unternehmen forciert, die China verlassen wollen, um weiterhin mit Amerika Handel treiben zu können. Es sind zwar nur Anekdoten, aber jeder, der viel mit Mexiko zu tun hat, sagt mir, dass die Chinesen dort in Scharen kommen. Die meisten Leute glauben, beim Nearshoring gehe es darum, dass sich der Westen und China in je eine Sphäre hermetisch abschotten. Das stimmt aber überhaupt nicht.

Wie geht man dabei für Investments strategisch am besten vor?

Mit Anlagen in geopolitisch flexiblen Ländern. In den Sechziger- und Siebzigerjahren gab es die Bewegung der blockfreien Staaten, die von meinem Heimatland Jugoslawien sowie Indien, Ägypten und anderen Staaten angeführt wurde. Sie schlossen sich zusammen, weil sie sich nicht mit einem Block verbünden, sondern mit allen Mächten zusammenarbeiten wollten. Weil diese Länder extrem arm waren, war die Bewegung damals nicht relevant. Heute verhält es sich anders. Indonesien ist ein gutes Beispiel. Es wird mit ausländischen Direktinvestitionen sowohl von den USA als auch von China überhäuft. Das Gleiche gilt für Vietnam und viele lateinamerikanische Länder. Die Etablierung einer neuen Bewegung blockfreier Staaten im 21. Jahrhundert ist damit ein Bereich, wo sich definitiv Möglichkeiten für eine überdurchschnittliche Performance eröffnen.

Und zu dieser Bewegung gehört auch Saudi-Arabien?

Wie in einem guten Eintopf kommen beim Investment Case für Saudi-Arabien gleich mehrere positive Faktoren zusammen. Ein wichtiger Teil sind Rohstoffe, weshalb man einen zuversichtlichen Ausblick für Rohstoffe und speziell Öl haben muss. Für mich basiert die Story aber vor allem auf dem Aufbau einer neuen Nation. Die meisten Leute sind sich dessen nicht bewusst, aber ich denke, wir erleben in Saudi-Arabien momentan so etwas wie die Meiji-Restauration in Japan im späten 19. Jahrhundert. Damals modernisierte sich Japan als erster asiatischer Staat nach westlichem Vorbild und beschleunigte seinen Industrialisierungsprozess drastisch. Saudi-Arabien ist heute zu 100% auf diesen Prozess fokussiert.

In Saudi-Arabien werden aber grundlegende Menschenrechte nicht beachtet, was immer wieder Anlass zu Kontroversen gibt.

Um wirklich zu verstehen, was in Saudi-Arabien passiert, muss man es mit eigenen Augen sehen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die sozialen und kulturellen Veränderungen. Alle kritisieren Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsverletzungen, und das ist auch richtig so. Andererseits hat das Land aber soeben die Erwerbsquote der Frauen in fünf Jahren auf 40% verdoppelt. Wenn also grosse Vermögensverwalter beschliessen, wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi nicht in Saudi-Arabien zu investieren, dann bestrafen sie im Prinzip das ganze Land. Dies, obwohl kein anderer Staat in Bezug auf den wirtschaftlichen Aufstieg der weiblichen Bevölkerung schnellere Fortschritte macht.

Was für Schritte werden unternommen, um die Wirtschaft weniger abhängig vom Energiesektor zu machen?

Das beeindruckendste Beispiel ist das Neom-Projekt im Nordwesten des Landes, unweit des Golfs von Akaba sowie an der Küste des Roten Meeres, wo eine völlig neue Provinz entsteht. Sie ist geografisch so gelegen, dass die Höhenlage und das Wetter günstig sind, womit das Projekt auch als Absicherung gegen Risiken dienen kann, die der Klimawandel für andere Regionen Saudi-Arabiens birgt. Ebenso arbeitet das Land an einer eigenen Automarke, wodurch ein ganzes industrielles Ökosystem geschaffen wird. Der Wagen wird wohl nicht gerade hervorragend sein, aber das geht in Ordnung. Der malaysische Autohersteller Proton zum Beispiel baut auch kein wirklich gutes Auto, hat aber viel zur Schaffung einer industriellen Infrastruktur in Malaysia beigetragen.

Wie kann man in Saudi-Arabien investieren? Eignet sich beispielsweise ein Länderfonds wie der iShares MSCI Saudi Arabia ETF?

Für Privatanleger bleibt dies vorerst eine Wette auf den Ölpreis. Wenn er um 30% fällt, wird man Geld verlieren, auch wenn ich enorm optimistisch für die Perspektiven Saudi-Arabiens bin. Eine etwas ausgefeiltere Variante sind Investments in Ägypten. Ägypten ist ein naheliegender Markt für Saudi-Arabien, über den die saudische Aussenpolitik und globale Präsenz erweitert werden wird. Man kann auch versuchen, in Saudi-Arabien in Private-Equity-Anlagen zu investieren, die sich auf demografische Aspekte beziehen. Für viele Investoren ist das natürlich schwierig, aber in Saudi-Arabien wird es zu einer Menge von Innovationen kommen. Das sieht man bereits in den Bereichen Fintech und Kommunikationstechnologie.

Was empfehlen Sie generell, wenn es um Anlagen mit geopolitischem Hintergrund geht?

Wir leben in einer sehr interessanten Zeit, die an die Epoche von 1870 bis 1920 erinnert; eine multipolare Welt, in der sich alle gegenseitig an die Kehle gehen. Doch als Investor stimmt mich das nicht pessimistisch. Ich glaube, dass die Innovationskraft massiv zunehmen wird, wenn der Staat wieder vermehrt in den Markt für Forschung und Entwicklung einsteigt. Das bedeutet, dass wir uns in einer Welt mit etwas höherer Inflation befinden, in der langfristige Anleihen mehr Rendite abwerfen, Geld wieder einen Wert hat und technologische Innovationen im Bereich Hardware benötigt werden. Die Obsession an der Börse mit Cloud-Softwareunternehmen wird verfliegen. Europa hat den Zug bei der Softwareentwicklung verpasst, aber dieses Jahrzehnt wird von den Sektoren Industrie, Energie und Grundstoffe geprägt sein, und hier ist Europa ziemlich gut.