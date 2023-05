Interview «Sie sind bullish für China? Dann kaufen Sie Brasilien» Rajiv Jain, Gründer und Chief Investment Officer der Fondsboutique GQG Partners, spricht im Interview über seine besten Anlageideen und sagt, weshalb die Bewertungskorrektur im Tech-Sektor noch nicht vorbei ist.

«Das beste Unternehmen ist eine schlechte Investition, wenn die Bewertung zu hoch ist», sagte Rajiv Jain in diesem Interview Ende 2021, als er vor den hohen Bewertungen in beliebten Sektoren wie Technologie und Konsum warnte. Die Erfahrung von 2022 gab ihm recht: Steigende Zinsen führten an den Börsen zu einer schmerzhaften Bewertungskontraktion.

«Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen», sagt der Gründer der in Florida beheimateten Anlageboutique GQG Partners, mit der er fast 90 Mrd. $ in global ausgerichteten Aktienfonds verwaltet. Jain findet nur vereinzelte Kaufgelegenheiten im Tech-Sektor, beispielsweise ASML.

Im Interview sagt Jain, weshalb er weiterhin auf Aktien aus dem Energiesektor setzt, was ihm an europäischen Banken und an Novartis gefällt, weshalb Brasilien und Indien spannende Perspektiven bieten und was Alibaba mit Roger Federer gemeinsam hat.

«In Sachen Energie herrscht in Europa eine gefährliche Selbstgefälligkeit»: Rajiv Jain. Bild: GQG Partners

Herr Jain, was sind für Sie die wichtigsten Faktoren, wenn Sie die Makrolage betrachten?

Es gibt vier grosse Themen, die Anleger im Auge behalten müssen. Erstens die Wiedereröffnung Chinas. Zweitens der Zustand der US-Wirtschaft und der künftige Kurs der Fed-Politik. Drittens der Krieg in Europa und viertens die Verfassung der Schwellenländer im Allgemeinen. Diese Themen fliessen in die übergreifende Frage ein, was mit der Inflation geschieht. Ich gehe davon aus, dass die Inflation weiter zurückgeht, glaube aber nicht, dass sie ganz auf 2% sinken wird. China ist ein wichtiger Wachstumsmotor, der die Anleger derzeit erfreut, aber man darf nicht vergessen, dass China nicht länger eine deflationäre Kraft für die Weltwirtschaft ist. China könnte zu einer inflationären Kraft werden, da viele Rohstoffmärkte angespannt sind.

In den USA wächst die Hoffnung, dass das Fed seinen Straffungszyklus bald beenden und die Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird. Stimmen Sie dem zu?

Wenn ich mir die Investorenkonferenzen verschiedener Industriekonzerne anhöre, erhalte ich nicht den Eindruck, dass sich die US-Wirtschaft rasch abkühlt. Nucor zum Beispiel ist optimistisch, was die inländische Stahlnachfrage angeht. Aber wenn dieses Bild stimmt, warum sollte dann das Fed bald lockerer werden? Das passt nicht zusammen: Entweder, die Wirtschaft fällt in eine Rezession, dann wird das Fed die Zinsen senken. Oder eine Rezession bleibt aus, aber dann wird es länger keine Zinssenkungen geben.

Aber genau das scheint die Erwartung an den Märkten zu sein: Das Fed nimmt den Fuss vom Bremspedal, und der Wirtschaft gelingt eine sanfte Landung.

Wenn die US-Notenbank ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen will, was sie tun sollte, dann muss sie die Zinsen weiter erhöhen. Die Terminmärkte hingegen rechnen mit Zinssenkungen von fast 200 Basispunkten in den nächsten zwölf Monaten. Ich halte das für eine Illusion. Das würde nur im Szenario einer schweren Rezession geschehen.

Was ist mit dem dritten Thema, dem Krieg in Europa?

Seit dieser Woche gelten neue Sanktionen gegen raffinierte Erdölprodukte aus Russland. Das Problem ist jedoch, dass Europa zu wenig Raffineriekapazitäten hat. Bis anhin konnte Russland Öl nach Asien verkaufen, während Europa weiterhin Raffinerieprodukte aus Russland bezog. Heute ist China das einzige Land der Welt, das über nennenswerte freie Raffineriekapazitäten verfügt. Das wirkt sich auf Produkte wie Diesel und die entsprechenden Preise in Europa aus. In Sachen Energie herrscht in Europa eine gefährliche Selbstgefälligkeit. Auch die USA verfügen nicht über freie Raffineriekapazitäten. Sollte der Ölpreis wieder gegen 120 $ pro Fass steigen, werden die Inflationserwartungen und die Bondrenditen rasch anziehen.

Erwarten Sie das, einen Ölpreis von 120 $?

Das ist möglich. Ein wichtiger Grund, warum der Ölpreis nicht höher ist, liegt in Chinas Lockdown-Massnahmen im vergangenen Jahr. Zweitens haben die USA einen beträchtlichen Teil ihrer strategischen Ölreserven verkauft. Nun will Washington die Reserven auffüllen, und China öffnet sich. Das könnte für steigende Ölpreise sprechen.

Zum Abschluss der Makro-Betrachtung: Was ist mit dem vierten Thema, der Situation der Schwellenländer?

Im Grossen und Ganzen befinden sie sich in einer guten Verfassung. Das Kreditwachstum zieht an. Das Bankensystem in Ländern wie Indien und Brasilien ist gesund. Die meisten Schwellenländer bieten positive Realzinsen. Brasilien verzeichnet eine niedrigere Inflation als die meisten Industrieländer. Wer hätte das gedacht? Der risikoreichere Teil der Welt sind also meiner Meinung nach die westlichen Volkswirtschaften.

Die Börsen sind enorm risikofreudig ins Jahr gestartet, der Nasdaq 100 hat bis anhin gut 14% zugelegt. Was halten Sie davon?

Es ist nicht unüblich, dass im Januar besonders die Aktien gut abschneiden, die im Vorjahr grosse Verluste erlitten haben. In der Regel verflüchtigt sich dieser Effekt im Februar. Viele Wachstumstitel haben zudem von der Hoffnung profitiert, dass das Fed die geldpolitische Straffung bald beenden könnte. Aber eben: Ich gehe nicht davon aus, dass wir schon bald Zinssenkungen sehen werden. Historisch betrachtet ist die erste Zinssenkung überdies meist kein gutes Signal für die Aktienmärkte, da sie ein Zeichen für eine schwache Wirtschaft ist. Das Fed begann beispielsweise Ende 2007 mit Zinssenkungen, der Kollaps von Lehman Brothers folgte erst neun Monate später. Nach der Dotcom-Blase begann das Fed Anfang 2001 mit Zinssenkungen, aber der Markt stürzte danach erst recht ab.

Halten Sie die Rally in Aktien wie Tesla oder Amazon also für trügerisch?

Ja. So sehen Bärenfallen aus. Bärenmärkte sind sehr knifflig, sie werden immer wieder von heftigen Erholungsbewegungen unterbrochen – und sofort kriegen die Anleger wieder Angst, sie könnten etwas verpassen. Diese Angst verspürt jeder Investor, auch ich. Aber die Fundamentaldaten vieler Unternehmen aus dem Tech-Sektor schwächen sich ab. Amazon kämpft mit Margenproblemen, Google zeigt eine ernsthafte Wachstumsschwäche. Können sie wieder auf ihren Wachstumspfad zurückfinden? Ja. Kann ich mich irren? Ja. Aber man kann nicht sagen, dass ihr Geschäft brummt. Die Bewertungen vieler dieser Aktien sind noch nicht einmal auf das Niveau von 2019 gefallen.

Sie sagen also, der Prozess der Bewertungskontraktion wird noch länger andauern?

Ja. Oder diese Unternehmen beginnen, die Erwartungen zu übertreffen und ihr Wachstum zu beschleunigen. Das kann sein, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit für gering. Die Bewertungen sind eine Funktion der Zinssätze: Wenn die Zinsen bei 5% liegen, ist das ein anderes Umfeld als 2019, als sie bei null lagen. Viele Tech-Unternehmen erzielen immer noch zu hohe Gewinne im Vergleich zu ihrem langfristigen Wachstumspfad. Der Chiphersteller Nvidia etwa musste Lagerbestände abschreiben und deshalb einen Gewinnrückschlag von 30% einstecken. Dennoch ist Nvidia mit dem 45-Fachen des für 2023 erwarteten Gewinns bewertet, was nicht billig ist. In den vergangenen Jahren wurde im Tech-Sektor überinvestiert, diese Übertreibungen müssen abgebaut werden. Diese Prozesse dauern in der Regel vier bis fünf Jahre.

Sehen Sie keine Kaufgelegenheiten bei gefallenen Tech-Unternehmen?

In Einzelfällen, ja. Aber auf breiter Basis nein. Im Halbleiterbereich gibt es einige interessante Fälle von Monopol- oder Duopolsituationen. Wir mögen zum Beispiel den niederländischen Ausrüster ASML, trotz der höheren Bewertung. Das Unternehmen ist grundsolide. Im Bereich Software hingegen finden wir kaum etwas, das attraktiv ist.

Das Pendant zu den Tech-Giganten waren in der Schweiz Wachstumslieblinge wie Sika oder Lindt & Sprüngli. Ihre Bewertung ist deutlich gesunken. Sehen Sie in diesem Bereich bereits Chancen?

Noch nicht. Wie Sie sich erinnern, war ich skeptisch, als wir im Dezember 2021 über diese Namen sprachen. Ehrlich gesagt haben sie sich viel besser entwickelt, als es angesichts des kräftigen Zinsanstiegs zu erwarten gewesen wäre.

Wo sehen Sie denn die besten Kaufchancen?

Wir haben immer noch ein Übergewicht in den Sektoren Energie, Gesundheit und Basiskonsum. Alles in allem glauben wir, dass die Anlagerenditen in den kommenden Jahren eher von «Dingen, die man braucht» als von «Dingen, die man will» kommen werden. Energie ist das beste Beispiel. Energieunternehmen werden noch Jahre in der Lage sein, viel Wachstum zu erzielen.

Energieaktien entwickeln sich bereits seit mehr als zwei Jahren gut. Bieten sie noch Potenzial?

Ich denke, wir sprechen hier von einem mehrjährigen Zyklus. Zudem: Wie viele Investoren besitzen effektiv bereits Energieaktien? Ich schätze, dass 60% das nicht können oder wollen. In Europa fassen wahrscheinlich 90% der institutionellen Anleger Aktien aus dem fossilen Energiesektor nicht an. Sie investieren auf der Grundlage ideologischer Vorstellungen statt auf Basis der wirtschaftlichen Realität. Ironischerweise ist Europa heute einer der grössten Importeure von Kohle und der grösste Importeur fossiler Energieträger. Zu sagen, dass wir keine fossile Energie brauchen, ist heuchlerisch. Deutschland erhöht jetzt wieder die Zahl der Braunkohlekraftwerke, die dreckigste Art der Stromerzeugung überhaupt. Aber Investitionen in Erdgas sollen schlecht sein? Das ist absurd.

Wie setzt man am besten auf den Energiesektor? Mit Aktien wie Exxon oder TotalEnergies?

Ja, unter Berücksichtigung der Risiken sind diese Namen sinnvoll. Im europäischen Ölsektor liegt noch viel Potenzial. Die Titel der italienischen Eni haben sich im Verlauf der vergangenen Jahre kaum bewegt, aber Eni ist heute bei einem Ölpreis von 80 $ viel profitabler als vor fünfzehn Jahren. Diese Unternehmen bieten einen attraktiven freien Cashflow, solide Bilanzen, sie zahlen sehr gute Dividenden und sind im Allgemeinen unterbewertet. Das ist Musik in unseren Ohren.

Petrobras ist die grösste Position in Ihren Fonds. Was gefällt Ihnen am brasilianischen Ölriesen?

Natürlich ist das politische Risiko höher, aber wir glauben, dass es geringer ist, als der Konsens annimmt. Die Aktien werden zum drei- bis vierfachen Gewinn gehandelt, die Dividendenrendite beträgt 30%. Die Bewertung kompensiert das Risiko mehr als genug.

Der Pharmasektor war im vergangenen Jahr ebenfalls ein Gewinner. Aktien wie Eli Lilly, AstraZeneca und Novo Nordisk erzielten glänzende Renditen. Mögen Sie sie immer noch?

Ja, sie sind immer noch sehr attraktiv. Sie sind jetzt zwar teurer, aber sie verfügen über eine starke Basis und gute Wachstumsaussichten. Die von Ihnen genannten Namen sind von hoher Qualität, ihre Pipeline ist sehr hochwertig.

Vor einem Jahr haben Sie sich positiv über Roche geäussert, aber der Schweizer Konzern hat an der Börse den Anschluss an die Konkurrenz verloren. Was ist passiert?

Mit Blick auf die nächsten zehn Jahre ist Roche immer noch ein grossartiges Unternehmen. Man sollte die Aktien besitzen. Aber in jüngerer Vergangenheit musste Roche einige herbe Fehlschläge einstecken. Deshalb gefallen uns Lilly, AstraZeneca und Novo Nordisk im Moment besser als Roche. Langfristig betrachtet mögen wir übrigens auch Novartis. Novartis macht unter dem derzeitigen CEO die richtigen Dinge, die Forschungspipeline sieht sehr interessant aus. Die Aktie ist günstig, aber das Wachstum von Novartis ist gedämpft, weil noch einige Patente auslaufen werden.

Wo kaufen Sie derzeit noch zu?

Wir mögen europäische Banken, etwa UniCredit, BNP oder UBS. Die Gewinnschätzungen steigen, das Kreditwachstum nimmt zu, und die Bewertung ist immer noch attraktiv.

Was halten Sie von Credit Suisse?

Wir halten keine Aktien der CS. Die Bank findet leider immer wieder Wege, um in Schwierigkeiten zu geraten. Gleichzeitig denke ich aber, dass die Anleger zu pessimistisch sind, was die langfristige Überlebensfähigkeit der Credit Suisse angeht. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung liegt die CET1-Quote bei 14%. Die Kosten müssen gesenkt werden, aber langfristig gesehen hat die Bank ein Geschäft, das sich gut entwickeln kann. Natürlich hängt alles von der Umsetzung ab, insbesondere von der Reduzierung des Engagements im Investmentbanking bei gleichzeitiger Stabilisierung der ertragreicheren Segmente.

Sie haben die angespannten Rohstoffmärkte erwähnt. Eine grössere Position in Ihren Fonds ist Glencore. Was ist da Ihr Case?

Glencore ist eines der am besten positionierten Unternehmen im Bereich Metalle und Bergbau. Sein Geschäftsmix, von Kupfer über Nickel bis hin zu Kohle, ist profitabel und vielversprechend. Das Unternehmen schüttet einen Grossteil seiner Gewinne an die Aktionäre aus, die Aktien sind immer noch attraktiv bewertet. Die Umstellung der Weltwirtschaft auf erneuerbare Energien benötigt enorme Mengen an Metallen. Elektrofahrzeuge benötigen Kupfer, Nickel oder Kobalt. Für mich ist es die grösste Heuchelei der ESG-Agenda, dass Investoren die Aktien von Rohstoffproduzenten nicht anfassen wollen. Woher sollen denn all diese Metalle für den Übergang zu erneuerbaren Energien kommen? Ein weiterer wichtiger Trend: In den USA beobachten wir den Beginn eines Investitionsbooms. In den Zentralen europäischer Unternehmen wird ernsthaft über eine Verlagerung der Produktion in die USA und nach China diskutiert, wo die Energieversorgung gesichert ist. BASF kann in Europa nicht operieren, wenn der Preis für Flüssiggas längerfristig bei 12 $ liegt. Das hat nichts mit Ideologie zu tun, das ist reine Mathematik.

Was die Allokation in Ihrem Schwellenländerportfolio angeht, so sind Indien und Brasilien am stärksten übergewichtet.

Fast 50% unseres Portfolios entfallen auf Indien und Brasilien. «Übergewicht» ist noch untertrieben. Rund 88% des Portfolios sind ausserhalb Chinas investiert.

Ist die Öffnung Chinas kein Argument, wieder mehr dort zu investieren?

Nein. Natürlich ist das Ende der Zero-Covid-Politik aufregend. Aber es ist nicht so, dass China drei Jahre lang abgeschottet war. Die Lockdown-Massnahmen waren vor allem im vergangenen Jahr ein Problem. Zweitens leiden die grossen Tech-Namen in China unter strukturellen Problemen. Ihr Wachstum hat sich dramatisch verlangsamt. Die Regierung sagt zwar, dass sie die Tech-Konzerne jetzt wieder weniger hart anfassen wird, aber ich bin mir da nicht so sicher. Bei Unternehmen wie Alibaba und Tencent hat die Regierung eine «goldene Aktie» übernommen, für mich als Investor sind das damit praktisch staatliche Unternehmen. Wir haben kein Problem mit staatlichen Unternehmen per se, aber wir bezahlen nicht gerne den 25- bis 30-fachen Gewinn für ihre Aktien. Alibaba oder Tencent sind wie Roger Federer im Alter von 39 Jahren: Grossartige Erfolgsbilanz, eine tolle Geschichte, aber die besten Jahre sind vorbei.

Sehen Sie bessere Chancen in Indien und Brasilien?

Ja, weil sich das Gewinnwachstum der Unternehmen dort beschleunigt.

Ist Indien nach den Avancen im vergangenen Jahr nicht zu teuer?

Indien ist immer teuer. Aber ein Teil davon ist auf die Indexkonstruktion zurückzuführen. Staatliche Banken sind in Indien zum Sechsfachen des Gewinns bewertet, wie in China. Ölgesellschaften werden in Indien mit dem fünf- bis sechsfachen Gewinn gehandelt, genau wie in China. IT-Dienstleister werden ähnlich bewertet. Vergleicht man Äpfel mit Äpfeln, ist der Bewertungsunterschied zwischen Indien und China nicht erheblich. Zweitens: Die Wachstumsdynamik in Indien ist besser. Wir befinden uns in der Anfangsphase eines strukturellen Investitionszyklus, das Kreditwachstum liegt auf einem Zehnjahreshoch. Unternehmen nehmen keine Kredite auf, weil die Zinsen niedrig sind, sondern wenn sie produktive Projekte damit umsetzen können. Wenn die Kreditaufnahme von Unternehmen in einem Land wie Indien zunimmt, ist das ein gutes Zeichen. Die Banken sind in guter Verfassung, die Bilanzen sind sauber.

Brasiliens Börse hat im vierten Quartal nach der Wahl von Lula einen Einbruch erlitten. War das gerechtfertigt?

Ich investiere seit fast dreissig Jahren in Schwellenländern, und ich habe eine Reihe von Lula-Ängsten miterlebt, etwa 1994 oder 1998. Und was geschah, als Lula 2002 tatsächlich gewonnen hatte? Die folgenden Jahre waren enorm gut für brasilianische Aktien. Politik ist viel Lärm, aber schauen Sie sich die Fundamentaldaten an: Das Bankensystem in Brasilien ist solide, das Gewinnwachstum ist stark, die Bewertungen sind attraktiv, man erhält Unmengen an Dividenden. Brasilien bietet einen viel besseren Weg, auf die Erholung Chinas zu setzen, als China direkt. Sind Sie bullish auf China? Dann kaufen Sie Brasilien! Und noch ein Hinweis am Rande: Welche Region der Welt verstaatlicht ihre Energieversorger, und welche Region privatisiert sie? Brasilien hat gerade seinen grössten Energieversorger privatisiert, während sie in Frankreich und Deutschland verstaatlicht wurden.