Interview «Wir sollten uns auf weitere Probleme gefasst machen» Raghuram Rajan, Finanzprofessor an der Universität Chicago und Ex-Chef der indischen Zentralbank, befürchtet, dass die Krise im US-Bankensektor nicht ausgestanden ist. Er sagt, weshalb der Stress im Finanzsystem für ihn eine Konsequenz der lockeren Geldpolitik ist und warum er eine weiche Landung für unwahrscheinlich hält.

In den USA kippt eine Bank nach der anderen. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März musste Anfang Mai mit der First Republic Bank ein weiteres Institut durch eine notfallmässige Übernahme gerettet werden. Mit PacWest droht wohl bald die nächste Pleite. Selbst die Kurse grösserer Banken wie US Bancorp und Capital One stehen schwer unter Druck.

Obschon es an den Finanzmärkten vor diesem Hintergrund sonst auffällig ruhig bleibt, sieht Raghuram Rajan keinen Grund für Entwarnung. «Leider besteht momentan der Eindruck, diese spezifische Phase der Bankenkrise sei vorbei», sagt der Finanzprofessor an der Universität Chicago und vormalige Gouverneur der Reserve Bank of India. «Ich denke aber, dass man das System weiterhin gut im Auge behalten muss», fügt er hinzu.

Rajan weiss, wovon der spricht. Für internationales Aufsehen sorgte er bereits im Sommer 2005, als er vor versammelter Finanzelite am Wirtschaftssymposium in Jackson Hole vor Exzessen im Bankensystem warnte. Damals scharf kritisiert, gehört er heute zu den renommiertesten Ökonomen unserer Zeit.

Im Interview erklärt er, wie es mit der Krise weitergehen dürfte, wo die Schwachstellen im Bankensystem liegen und weshalb diese für ihn eine Konsequenz der ultralockeren Geldpolitik sind, mit der die US-Notenbank das System immer wieder mit Liquidität geflutet hat. Auch sagt er, weshalb das Risiko einer harten Landung für die Wirtschaft beträchtlich ist.

«Irgendwann müssen wir uns mit den Folgen der lockeren Geldpolitik eingehend befassen, denn sie hat Schwachstellen im Finanzsystem verursacht, die zu den aktuellen Problemen geführt haben»: Raghuram Rajan. Bild: Bloomberg

Herr Professor Rajan, die Krise bei den amerikanischen Regionalbanken zieht immer weitere Krise. Mit der First Republic Bank ist kürzlich ein weiteres Institut zusammengebrochen. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Die First Republic Bank befand sich wie die Silicon Valley Bank und die Signature Bank in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Das Institut zählte zur Kategorie der «Walking Wounded». Das heisst, es war aus fundamentaler Sicht noch solvent, aber bereits angeschlagen. Dass mit der Bank früher oder später etwas passieren würde, war daher unvermeidlich. Leider besteht momentan der Eindruck, diese spezifische Phase der Bankenkrise sei vorbei. Ich denke aber, dass man das System weiterhin gut im Auge behalten muss.

Weshalb?

Die jüngsten Ereignisse verdeutlichen, dass mittelgrosse Banken in den USA nach wie vor mit Schwierigkeiten konfrontiert sind: Einerseits sind ihre Probleme mit verlustreichen Investments nicht gelöst, ihre Bilanzen werden deshalb noch bedeutende Verluste absorbieren müssen. Andererseits besteht auch das Problem der stark fluktuierenden Einlagen weiterhin. Bankkunden verlangen höhere Zinsen, damit sie nicht abwandern, was bedeutet, dass die Nettozinsmargen vieler Banken empfindlich schrumpfen werden. Damit stellen sich Fragen zur längerfristigen Gesundheit des Bankensystems, speziell bei mittelgrossen Instituten, die in Bereichen wie Gewerbeimmobilien engagiert sind.

Unrealisierte Buchverluste amerikanischer Banken. Quelle: FDIC

Wie konnte es denn zu dieser Krise kommen?

Die US-Notenbank hat dazu einen Bericht veröffentlicht. Darin ist von einem schlechten Management der Banken, aber auch von mangelhafter Aufsicht die Rede. Was jedoch nicht erwähnt wird, ist die Rolle des billigen Geldes über mehr als zehn Jahre. Irgendwann müssen wir uns aber mit den Folgen der lockeren Geldpolitik eingehend befassen, denn sie hat Schwachstellen im Finanzsystem verursacht, die zu den aktuellen Problemen geführt haben.

Sie glauben also, dass es sich um ein systemisches Problem handelt?

Ja. Wenn es kein systemisches Risiko gäbe, müssten diese Banken nicht gerettet werden, man könnte sie einfach kollabieren lassen. Dass man sie aber nicht scheitern lassen kann, liegt daran, dass Sorgen um die Gefahr einer Ansteckung bestehen, und diese Ansteckungsgefahr geht wiederum auf systemische Faktoren wie die Geldpolitik zurück.

Aus diesem Grund haben Sie und drei weitere Ökonomen letzten Sommer am Wirtschaftssymposium in Jackson Hole vor den negativen Konsequenzen von Stimulusprogrammen wie QE gewarnt. Fühlt sich diese Krise wie ein Déjà Vu an, zumal Sie bereits vor der letzten Finanzkrise in Jackson Hole auf Risiken im System hingewiesen hatten?

Es ist weniger ein Déjà Vu, als vielmehr die grundlegende Weigerung, die Geldpolitik als Ursache zu sehen. Stattdessen wird die Schuld auf alles andere geschoben. In akademischen Kreisen herrscht ein Glaube, der bis zu den Zentralbanken durchgedrungen ist. Demnach soll eine strikte Trennung möglich sein zwischen monetären Fragen, welche die Geldpolitik betreffen, und Fragen der Finanzstabilität, bei denen es um die Regulierung geht. Die Krux ist aber natürlich, dass die lockere Geldpolitik Anreize im Privatsektor schafft, jene Art von Fehlern zu begehen, die zu systemischem Stress führen. Das Resultat sind dann Probleme, die staatliche Rettungsaktionen erfordern.

Was veranlasst Sie zu dieser These?

Es gab bereits einige Vorboten für das, was wir heute erleben. Das lässt darauf schliessen, dass diese Krise kein Zufall ist, sondern eine lange Vorgeschichte hat. Im September 2019 zum Beispiel brach die Hölle los, als die Repo-Sätze am Geldmarkt in die Höhe schossen. Weil sich das Fed damals nicht in einem Zinserhöhungszyklus befand, blieb es bloss bei einer Liquiditätskrise: Die Notenbank intervenierte und rettete das System, indem sie Liquidität einschoss, sodass wir uns keine Sorgen um Solvenzprobleme machen mussten.

Die nächsten Erschütterungen folgten beim Covid-Crash im Februar/März 2020, worauf das Fed noch wesentlich stärker intervenierte.

Die Pandemie hätte eine schwere Finanzkrise ausgelöst, wenn das Fed nicht eingegriffen und die Märkte nicht mit Liquidität geflutet hätte. Gleichzeitig mussten Regierungen den Unternehmen grosse Summen an Geld zur Verfügung stellen, mit dem diese dann ihren Verpflichtungen gegenüber den Banken nachkommen konnten. Anders als zunächst befürchtet, waren die Kreditverluste der Banken während der Pandemie denn auch verschwindend gering. Das verleitete uns einmal mehr, zu glauben, dass wir uns keine Sorgen über systemische Risiken machen müssten, weil uns immer jemand aus der Klemme hilft. Derzeit hebt das Fed aber die Zinsen an, während es zugleich mit dem Abbau seiner Bilanz Liquidität aus dem System abzieht, und das erweist sich für die betreffenden Regionalbanken als doppeltes Problem.

Warum genau?

Wenn das Fed seine Bilanz mit einem QE-Programm ausweitet und das System mit Liquidität flutet, geschieht dies nicht in einem Vakuum. Kauft das Fed zum Beispiel Anleihen von einem Pensionsfonds, bezahlt es ihn dafür mit Geld, und dieser deponiert dieses Geld dann auf seinem Konto bei einer Bank. Im Prinzip ersetzt das Fed also Anleihen im Privatsektor mit seiner Liquidität, und diese Liquidität landet auf den Bilanzen der Banken. QE vergrössert folglich nicht nur die Bilanz der Zentralbank, sondern führt auch zu einer Ausweitung der Bilanz des gesamten Bankensystems.

Was hat das für Konsequenzen?

Wenn die Banken dieses Geld aus den Einlagen der Kunden nicht umsichtig investieren und ihre Liquidität nicht genau im Auge behalten, können sie in gravierende Schwierigkeiten geraten. Es erscheint paradox: Der Markt wird mit dem liquidesten Vermögenswert auf dem Planeten überschwemmt, nämlich den Reserven der amerikanischen Notenbank. Weil dieses Geld dann aber in Form von Einlagen seinen Weg in die Bilanzen der Banken findet, sehen sich diese mit einer Menge Ansprüche auf Liquidität gegenübergestellt. Folglich macht das Fed durch die Ausweitung seiner Bilanz den Finanzsektor anfälliger für potenzielle Schocks, wenn es später damit beginnt, sie zu schrumpfen.

Genau das passiert heute. Mit Quantitative Tightening, kurz QT genannt, schrumpft das Fed seine Bilanz und saugt Liquidität aus dem System ab.

Wenn der Umkehrprozess einsetzt, werden diese Ansprüche auf Liquidität bei den Banken geltend gemacht. Weil das kein überschaubarer Vorgang ist, wird das System immer angespannter, was bereits zu Stress führen kann. Zudem wird angenommen, dass die Banken umsichtig investieren. Wie wir aber wissen, haben einige von ihnen langfristige Staatsanleihen und ähnliche Vermögenswerte gekauft, was sie einem zusätzlichen Risiko aussetzt. Sie dachten sich bei diesen Investments wohl, sie müssten sich keine Sorgen machen, weil langfristige Staatsanleihen als ziemlich liquid gelten. Wie sich jedoch gezeigt hat, können diese Anlagen deutlich an Wert verlieren, wenn die Zinsen steigen. Die Banken haben damit gleich zwei Probleme: ein Liquiditätsproblem und ein Solvenzproblem.

Wie denken Sie, geht es nun weiter?

Die Einleger sind viel mobiler geworden, vielleicht als Folge der jüngsten Ereignisse, vielleicht aber auch generell. Tatsache ist, dass sie höhere Zinsen fordern, weshalb sich Banken nicht mehr auf stabile, niedrig verzinste Einlagen verlassen können. Um zu überleben, müssen sie höhere Zinsen zahlen, doch dann können sie die langfristigen, niedrig verzinsten Kredite nicht mehr finanzieren, die sie während der Zeit des billigen Geldes ausgestellt haben. Anders gesagt, sie erzielen mit diesen Krediten nicht mehr genügend Einnahmen, um die Kosten für die Einlagen zu decken. Das lässt befürchten, dass eine Reihe von Banken in Zukunft über immer geringere Gewinne berichten wird. Wir werden sehen, was hier passiert, aber gemäss manchen Studien könnten Hunderte von Banken anfangen, über steigende Verluste zu berichten.

Könnte man vereinfachend auch sagen, dass sich das Finanzsystem so sehr an die Liquidität des Fed und anderer Zentralbanken gewöhnt hat, dass es nun unter Entzugserscheinungen leidet, weil sie abgezogen wird?

Das ist ein guter Vergleich: Das System ist süchtig nach günstiger Liquidität, und wenn man es mit hohen Volumen an Liquidität versorgt, gewöhnt es sich an dieses hohe Niveau. Zudem: Je mehr man es mit Liquidität versorgt, desto mehr gewöhnt es sich daran. Entsprechend schwierig wird es, das Niveau auch nur leicht zu senken, geschweige denn auf das ursprüngliche Ausgangsniveau zu reduzieren. Diese Erfahrung haben wir im September 2019 mit der Repo-Krise gemacht, 2020 haben wir es während der Covid-Krise noch wesentlich deutlicher erlebt, und jetzt lassen sich erneut Anzeichen dafür erkennen.

Auch in Europa hat die EZB das System massiv mit Liquidität geflutet und die Zinsen sogar in den negativen Bereich gedrückt. Drohen europäischen Banken bald ähnliche Probleme wie in den USA?

Zumindest bisher scheint es so, dass die europäischen Aufsichtsbehörden dem Risiko einer Abwertung von Vermögenswerten durch höhere Zinsen mehr Rechnung getragen haben. Der Bericht des Fed über seine Verantwortung bei der Bankenkrise zeigt, dass es dieses Risiko zwar erkannt hatte, sich dann aber bei der Durchsetzung regulatorischer Auflagen gegenüber den Banken nicht behaupten konnte. Es ist gut, dass das Fed anerkennt, dass es Probleme bei der Aufsicht gab. Unklar bleibt aber, weshalb grundlegende Prinzipien der Regulierung aufgegeben wurden - und damit muss sich das Fed genauer befassen.

Ist die Gefahr einer Bankenkrise in Europa demnach geringer?

Es ist weniger klar, inwiefern systemische Risiken bestehen. Es gibt aber ein Problem mit Banken, die immer noch damit ringen, ein klares Geschäftsmodell zu finden, wie das bei der Credit Suisse der Fall war. Auch in Europa werden Einleger höhere Zinsen verlangen. Es wird daher immer schwieriger werden, Geld mit Kunden zu verdienen, die zu träge sind, um zu einer anderen Bank zu wechseln. Das ist ebenfalls für die europäischen Banken ein potenzielles Problem. Ich glaube allerdings nicht, dass das Risiko auf der Seite der Aktiva mit Verlusten auf Finanzanlagen so drastisch ist wie in den USA, zumindest sieht es von aussen so aus.

Wie sieht es mit Risiken ausserhalb des Bankensystems aus?

Auch in Europa wurde während der Pandemie massiv in die Märkte eingegriffen, um Liquidität bereitzustellen. Auf beiden Seiten des Atlantiks sind die Unternehmenskonkurse zurückgegangen statt gestiegen. Angesichts des enormen Schocks für die Wirtschaft damals deutet dies darauf hin, dass sich Probleme im System aufgestaut haben. Ob es sich um gravierende Probleme handelt, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Clevere Unternehmen haben das billige Geld genutzt, um Puffer aufzubauen, indem sie sich günstig refinanziert und die Laufzeit der Schulden verlängert haben. Sie sind daher gut gewappnet, falls es zu einer Rezession kommt oder die Folgen des Kriegs in der Ukraine noch schlimmer werden.

Und was ist mit den weniger cleveren Unternehmen?

Das Hauptproblem besteht bei Unternehmen, die bereits in schwacher Verfassung waren und sich keine langfristigen Kredite sichern konnten. Ihre Schulden werden bald fällig, und dann müssen sie sich in einem Umfeld refinanzieren, das weit weniger risikotolerant ist als während der Pandemie. Ich habe daher das Gefühl, dass der Stress im System zunehmen wird. Wo und wie stark er auftreten wird, ist aber schwer abschätzbar. Das hat sich beispielsweise bei der Krise der Pensionskassen in Grossbritannien letzten Herbst gezeigt, mit der kaum jemand gerechnet hatte. Auch in den USA kam es unerwartet, dass steigende Zinsen die Silicon Valley Bank und andere Institute zu Fall bringen würden. Solange die Zinsen nicht sinken und sich die Liquidität im System nicht stabilisiert, sollten wir uns also auf weitere Probleme gefasst machen.

Die Zentralbanken signalisieren bisher aber keine baldige Lockerung der Geldpolitik. Inwiefern wird die Bankenkrise in den USA die Bemühungen des Fed beeinträchtigen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen?

Der schwierigste Teil bei der Eindämmung der Inflation ist immer das letzte Stück. Die einfachen Fortschritte sind gemacht: Die Engpässe in den Lieferketten haben sich gelöst, und die Energiepreise sind gesunken, was die Inflationszahlen weitgehend reflektieren. In den USA müssen die Preise für Wohnimmobilien noch sinken, und das wird wahrscheinlich im Lauf des Jahres passieren, aber sonst liegt der leichte Teil hinter uns. Die Inflation wird jetzt durch die starke Teuerung im Dienstleistungssektor gestützt, wodurch sich die Kerninflation auf erhöhtem Niveau stabilisiert. Ich denke, das Fed will deshalb einen schwächeren Arbeitsmarkt sehen, damit die Kräfte nachlassen, welche die Löhne im Dienstleistungssektor nach oben treiben.

Was heisst das für den weiteren Kurs der Geldpolitik?

Das Fed befindet sich in einer Zwickmühle zwischen Inflation und Finanzstabilität. Wenn die Notenbank eine Pause einlegt, würde der Markt jubeln und sie wäre nicht in der Lage, ihren Job zu erledigen. Demgegenüber kann sie die Zinsen nicht weiter anheben und zusehen, wie das System zusammenbricht. Die Konjunktur in den USA beginnt sich zu verlangsamen, aber der Konsum ist immer noch recht robust. Solange er sich nicht abschwächt, wird das Fed seine Aufgabe kaum als erfüllt sehen. Wenn es der Geldpolitik gelingt, die Inflation einzudämmen, ist der Preis dafür meist ein härterer Abschwung, und ein Abschwung ist nicht leicht zu kontrollieren, denn wenn er einmal einsetzt, entwickelt er eine Art Eigenleben.

Die Börsen hoffen aber offenbar auf einen milden Abschwung. Die Aktienkurse halten sich überraschend gut.

Wenn man es sich genau ansieht, fällt auf, dass nur wenige Aktien profitieren. Es handelt sich um eine ziemlich enge Rally, die sich vor allem um grosse Tech-Konzerne dreht. Der ganze Rummel um ChatGPT und künstliche Intelligenz gibt den Leuten wohl das Gefühl, dass Big Tech noch viel mehr Power hat. Es sind Namen wie Microsoft, Apple und sogar Meta, die den Markt hochhalten. Deshalb würde ich dieser Rally nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Wie schätzen denn Sie die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung ein?

Bei hohen Zinsen gibt es selten eine weiche Landung. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint ein solches Szenario sehr unwahrscheinlich. Es mag widersprüchlich erscheinen, aber je mehr sich die Wirtschaft belebt, desto mehr muss das Fed unternehmen, um sie zu bremsen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu einer abrupten Abschwächung kommt.

Mit einem möglichen Showdown im Poker um die US-Schuldengrenze kommt ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu. Was hätte eine Eskalation für Folgen?

Die Schuldengrenze ist ein Risiko. Sie könnte für einige Turbulenzen an den Märkten sorgen, wenn wir an den Punkt kommen, an dem die US-Regierung Prioritäten bei den Ausgaben setzen muss. Ich bin mir sicher, dass im Weissen Haus und im Fed über einen Plan B nachgedacht wurde, falls der Kongress nicht vorwärts macht. Man wird ihn aber sicher nicht verraten, um den Politikern ein Schlupfloch zu öffnen. Wir werden es daher bis zum letzten Tag nicht wissen. Für die Kreditwürdigkeit der USA ist es enorm wichtig, dass nicht einmal der Anschein eines möglichen Zahlungsausfalls entsteht. Ich hoffe schwer, dass vernünftige Leute von beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, zusammenkommen und eine Übereinkunft finden.

Das Fed steht nach dem Debakel mit der Inflation ohnehin politisch unter hohem Druck. Wie steht es um seine Glaubwürdigkeit, nachdem es den Teuerungsschub irrtümlicherweise lange als «vorübergehend» heruntergespielt hatte?

Politischer Druck gehört zum Alltag jeder Zentralbank, besonders beim Fed. Als ehemaliger Zentralbanker weiss ich, dass Zentralbanken nicht alles wissen, bestenfalls vielleicht etwas mehr als kluge Marktbeobachter, aber nicht viel mehr. Der Fehler, die Inflation als «vorübergehend» zu bezeichnen, wird auf dem Fed lasten. Dies waren aber auch wirtschaftlich aussergewöhnliche Umstände. Ich glaube nicht, dass die Leute deswegen an der obersten Priorität des Fed zweifeln: die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die 5-year/5-year Forward Breakeven Rate 1 beispielsweise, ein Indikator für die marktbasierten Inflationserwartungen und damit ein Gradmesser für die Glaubwürdigkeit des Fed, hat sich in den letzten sieben bis acht Monaten bei 2,2% eingependelt, und dies trotz aller Turbulenzen. Der Markt denkt also, dass das Fed alles Erforderliche unternehmen wird, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Der einzige Joker im Spiel ist jetzt das Problem der Finanzstabilität, auf das es ebenfalls achten muss.