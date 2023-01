Interview «Wir stehen vor einem Boom in den Kapitalinvestitionen» Der Marktstratege und Historiker Russell Napier warnt vor einer fünfzehn- bis zwanzigjährigen Phase mit strukturell erhöhter Inflation. Im Interview erklärt er, wie sich Anleger auf diese neue Welt vorbereiten sollten.

Russell Napier gehörte nie zu den ewigen Inflationswarnern. Im Gegenteil: Der Marktstratege und Historiker, der beim Hongkonger Brokerhaus CLSA die Asienkrise vor 25 Jahren hautnah miterlebt hatte, schrieb während Jahren über die deflationäre Kraft der globalisierten Weltwirtschaft.

«Wir können normale, notwendige Rezessionen gar nicht mehr aushalten, ohne einen Zusammenbruch des Systems zu befürchten»: Russell Napier.

Vor zwei Jahren wendete sich das Blatt, Napier warnte vor einer Rückkehr der Inflation – und traf damit ins Schwarze. Im Interview erklärt er, weshalb die westlichen Volkswirtschaften einen fundamentalen Wandel durchlaufen und das Modell, an das sich Investoren in den letzten vierzig Jahren gewöhnt haben, nicht mehr funktioniert. Finanzielle Repression heisst das Leitmotiv der kommenden fünfzehn bis zwanzig Jahre.

Doch auch dieses Umfeld wird Chancen mit sich bringen. «Wir werden einen Boom in den Kapitalinvestitionen und eine Reindustrialisierung der westlichen Volkswirtschaften sehen», sagt Napier.

Herr Napier, im Sommer 2020 warnten Sie vor einer Rückkehr der Inflation. Derzeit erleben wir in Europa und in den USA die höchsten Inflationsraten seit vierzig Jahren. Wie lautet Ihre Einschätzung heute?

Meine Prognose ist unverändert: Es handelt sich um eine strukturelle Entwicklung, nicht um eine konjunkturelle. Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Funktionsweise der meisten westlichen Volkswirtschaften. In den vergangenen vier Jahrzehnten haben wir uns an die Vorstellung gewöhnt, dass unsere Wirtschaft von freien Märkten gesteuert wird. Aber wir sind dabei, zu einem System überzugehen, in dem die Regierungen eine bedeutende Rolle in der Kapitalallokation übernehmen. Die Franzosen würden dieses System «dirigistisch» nennen. Das ist nichts Neues, denn es war das System, das von 1939 bis 1979 herrschte. Wir haben nur vergessen, wie es funktioniert, denn die meisten Ökonomen sind der Lehre der freien Märkte verpflichtet und haben keine Ahnung von Geschichte.

Warum kommt es zu dieser Verschiebung?

Der Hauptgrund ist die untragbar hohe Schuldenlast, die auf unsere Volkswirtschaften drückt. Die Gesamtverschuldung des privaten und des öffentlichen Sektors in den USA liegt bei 290% des BIP. In Frankreich liegt sie auf 371% und in vielen anderen westlichen Volkswirtschaften, einschliesslich Japans, ebenfalls über 250%. Bereits die Krise von 2008 hat uns vor Augen geführt, dass dieser Schuldenstand viel zu hoch ist.

Inwiefern?

2008 stand die Weltwirtschaft am Rand einer deflationären Schuldenliquidation, in der das gesamte System zu kollabieren drohte. Das wissen wir schon seit Jahren: Wir können normale, notwendige Rezessionen gar nicht mehr aushalten, ohne einen Zusammenbruch des Systems zu befürchten. Also muss die Verschuldung im Verhältnis zum BIP gesenkt werden – und das geht am einfachsten, indem man die Wachstumsrate des nominalen BIP erhöht.

Was hat diesen Prozess nun ausgelöst?

Mein wichtigstes Argument ist, dass die Macht über die Kontrolle der Geldschöpfung von den Zentralbanken auf die Regierungen übergegangen ist. Durch die Gewährung von Staatsgarantien für Bankkredite während der Covid-Krise haben die Regierungen die Kontrolle über die Geldschöpfung übernommen. Wenn immer ich das sage, wird mir entgegnet, dass dies nur eine Notmassnahme war, um die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen. Aber jetzt haben wir mit dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise einen weiteren Notfall.

Sie meinen, es wird immer neue Notfälle geben?

Genau. Nur ein paar Zahlen über die Bankkredite an Unternehmen in der EU seit Februar 2020: Von allen neuen Krediten in Deutschland werden 40% durch den Staat garantiert. In Frankreich sind es 70%, in Italien über 100%, weil alte, fällige Kredite in staatlich garantierte Programme überführt werden. Das ist die neue Normalität. Für Regierungen sind Kreditgarantien das perfekte Instrument.

Weil sie dadurch eine einfache Möglichkeit erhalten, die Wirtschaft zu lenken?

Es ist insofern einfach für sie, als Kreditgarantien nur eine Eventualverbindlichkeit in der Bilanz des Staates darstellen. Indem sie den Banken sagen, wo sie garantierte Kredite vergeben sollen, können die Regierungen die Investitionen dorthin lenken, wo sie sie haben wollen, etwa in Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels. Durch die Steuerung des Kredit- und damit des Geldmengenwachstums können sie das nominale Wirtschaftswachstum kontrollieren.

Und da sich das nominale Wachstum aus dem Realwachstum plus der Inflation zusammensetzt, geht das am einfachsten über höhere Inflation?

Ja. Ein höheres nominales BIP-Wachstum durch ein höheres strukturelles Inflationsniveau ist ein bewährtes Mittel. Auf diese Weise sind viele Länder, etwa die USA und Grossbritannien, nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Schulden losgeworden. Natürlich wird das nie jemand offiziell sagen, und die meisten Politiker sind sich dessen wohl nicht einmal bewusst, aber die Ankurbelung des Nominalwachstums durch höhere Inflation ist das gewünschte Ergebnis.

Von was für einem Inflationsniveau gehen Sie aus?

Ich denke, dass sich die Inflation der Konsumentenpreise zwischen 4 und 6% einpendeln wird. Ohne den Energieschock wären wir wahrscheinlich jetzt schon dort. Warum 4 bis 6%? Weil es ein Niveau sein muss, mit dem Staat und Gesellschaft leben können. Finanzielle Repression bedeutet, dass den Sparern und den alten Menschen langsam das Geld entzogen wird. Der langsame Teil ist wichtig, damit der Schmerz nicht zu offensichtlich wird. Bereits jetzt argumentieren angesehene Ökonomen, dass die Inflation künftig etwas höher sein sollte als 2%. Unser Referenzrahmen verschiebt sich nach oben.

Gleichzeitig sind die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation sehr aggressiv geworden. Wie passt das zusammen?

Wir sehen eine Diskrepanz zwischen der aggressiven Rhetorik der Zentralbanken und den Massnahmen der Regierungen. Die Geldpolitik tritt auf die Bremse, während die Finanzpolitik versucht, die Auswirkungen steigender Preise durch umfangreiche Ausschüttungen abzumildern. Nur ein Beispiel: Wenn die deutsche Regierung ein 200 Mrd. € schweres Programm einführt, um Haushalte und Unternehmen in der Energiekrise zu unterstützen, schafft sie einen fiskalischen Stimulus, während die EZB versucht, die Geldpolitik zu straffen.

Wer gewinnt?

Die Regierung. Keine Regierung fragt ihre Zentralbank, ob sie Kreditgarantien einführen darf. Sie tut es einfach.

Die Zentralbanken sind machtlos?

Sie sind impotent. Diese Machtverschiebung darf nicht unterschätzt werden. Unser Wirtschaftssystem der letzten vierzig Jahre basierte auf der Annahme, dass das Kreditwachstum und damit die Geldmenge über die Höhe der Zinsen gesteuert wird – und dass die Zentralbanken die Zinsen am Geldmarkt kontrollieren. Wenn nun aber die Regierungen die Kontrolle über die Kreditschöpfung übernehmen, indem sie Bankkredite garantieren, werden die Zentralbanken aus ihrer Rolle gedrängt. Man kann die Rhetorik der Zentralbanken auch anders sehen: Teddy Roosevelt sagte einmal, in der Aussenpolitik müsse man sanft sprechen und einen dicken Knüppel tragen. Was sagt es Ihnen, wenn die Zentralbanken heute laut sprechen? Vielleicht, dass sie keinen dicken Knüppel mehr haben.

Auf welche westlichen Zentralbanken trifft das zu?

Sicherlich auf die EZB, die Bank of England und die Bank of Japan. Diese Länder sind auf bestem Weg in die finanzielle Repression. Es wird auch auf die US-Notenbank zutreffen, aber mit Verzögerung. Deshalb steigt der Dollar derzeit so stark.

Erläutern Sie uns, wie sich die finanzielle Repression abspielt.

Erstens greifen die Regierungen direkt in den Bankensektor ein. Durch das Gewähren von Kreditgarantien übernehmen sie effektiv die Kontrolle über die Geldschöpfung und lenken Investitionen in die gewünschten Bahnen. Dann würden die Regierungen eine konstant hohe, aber nicht zu hohe Wachstumsrate der Geldmenge anstreben. Auf diese Weise kann man ungefähr die Wachstumsrate des nominalen BIP steuern. Und wenn Sie wissen, dass die Wirtschaft zu einem Realwachstum von beispielsweise 2% fähig ist, dann wissen Sie, dass der Rest durch die Inflation aufgefüllt wird. Als dritte Voraussetzung brauchen Sie eine inländische Investorenbasis, etwa Versicherer und Pensionsfonds, die durch den regulatorischen Rahmen gezwungen wird, Staatsanleihen unabhängig von der Rendite zu kaufen.

Die Regierung muss also dafür sorgen, dass das nominale Wachstum konstant höher ist als die Zinsen, um die Schulden im Verhältnis zum BIP zu senken.

So wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Das Entscheidende ist, dass wir von einem Mechanismus, bei dem die Bankkredite durch die Zinsen gesteuert werden, zu einem quantitativen Mechanismus übergehen: die Politisierung des Kreditwesens.

Woran erkennen Sie, dass dies heute geschieht?

Ich sehe, dass wir auf eine Rezession zusteuern und die Bankkredite trotzdem wachsen. Die klassische Definition eines Bankers lautete früher, dass er Ihnen einen Regenschirm leiht, ihn aber beim ersten Anzeichen von Regen wegnimmt. Gegenwärtig vergeben die Banken aber weiterhin Kredite, sie reduzieren sogar ihre Rückstellungen für faule Kredite. Die Finanzchefin der Commerzbank wurde im Juli zu dieser Tatsache befragt, und sie sagte, dass die Regierung keine grossen Schuldner scheitern lassen würde. Für mich war das eine transformative Aussage. Wenn man als Banker an das Kreditrisiko des Privatsektors glaubt, stellt man die Kreditvergabe ein, wenn die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert. Aber wenn man an staatliche Garantien glaubt, vergibt man weiterhin Kredite. Das ist heute der Fall. Die Banken vergeben Kredite, und das nominale BIP wird weiter wachsen.

Wird nicht irgendwann der Punkt kommen, an dem Investoren für Staatsanleihen eine deutlich höhere Rendite fordern?

Ich bezweifle das. Erstens haben wir bereits eine breite Basis an Investoren, die aus regulatorischen Gründen gezwungen wird, Staatsanleihen zu kaufen. Und wenn es hart auf hart käme, würde die Zentralbank eingreifen und einen Anstieg der Renditen stoppen, wobei der ultimative Schritt eine Kontrolle der Zinskurve wäre.

Was, wenn die Zentralbanken nicht mitspielen und sich auf ihre Unabhängigkeit berufen?

Das könnten sie, aber dazu müssten sie sich mit ihrer eigenen Regierung anlegen. Das wird schwierig sein, denn die Politiker in der Regierung werden sagen, dass sie vom Volk legitimiert sind. Sie wurden gewählt, um die Energiepreise niedrig zu halten, den Klimawandel zu bekämpfen, die Verteidigung zu stärken und die Ungleichheit zu verringern. Arthur Burns, der Vorsitzende des Fed in den Siebzigerjahren, erklärte 1979 in einer Rede, warum er die Kontrolle über die Inflation verloren hatte. Die damalige US-Regierung sei gewählt worden, um den Krieg in Vietnam zu führen und die Ungleichheit durch Lyndon Johnsons «Great Society»-Programme zu verringern. Burns sagte, es sei nicht seine Aufgabe gewesen, den Krieg oder die Sozialprogramme zu beenden.

Und heute ist es ähnlich?

Ja. Die Menschen fordern die Energiewende, sie wollen die Verteidigung ausbauen, Investitionen gegen den Klimawandel. Die Regierungen nehmen in Anspruch, dem Willen des Volkes zu folgen. Kein Zentralbanker wird sich dem widersetzen. Schliesslich werden viele der Dinge, die mit finanzieller Repression verbunden sind, durchaus populär sein.

Wie meinen Sie das?

Erinnern Sie sich daran, dass finanzielle Repression bedeutet, eine Inflationsrate in der Grössenordnung von 4 bis 6% herbeizuführen und ein nominales BIP-Wachstum von, sagen wir, 6 bis 8% zu erreichen, während die Zinsen auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden. Den Sparern wird das nicht gefallen, aber den Schuldnern und jungen Menschen schon. Die Löhne werden steigen. Finanzielle Repression verschiebt das Vermögen von den Sparern zu den Schuldnern und von den Alten zu den Jungen. Sie wird Investitionen in Dinge ermöglichen, die den Menschen wichtig sind. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir uns von unserer Abhängigkeit lösen, so ziemlich alles, was wir konsumieren, in China produzieren zu lassen. Das wird riesige Kapitalinvestitionen in die Reindustrialisierung unserer eigenen Volkswirtschaften bedeuten. Produktion könnte nach Europa, nach Mexiko oder in die USA zurückverlagert werden. Wir haben seit 1994, als China den Yuan abgewertet hat, keinen Investitionsboom mehr erlebt.

Wir stehen erst am Anfang dieses Prozesses?

Auf jeden Fall. Wir werden mindestens fünfzehn Jahre staatlich gelenkte Investitionen und Finanzrepression brauchen. Die durchschnittliche Gesamtverschuldung im Verhältnis zum BIP liegt heute bei 300%. Sie sollte unter 200% sinken.

Wie wird dann das Endspiel aussehen?

Wir haben das Endspiel schon einmal gesehen, und zwar in der Stagflation der Siebzigerjahre: hohe Inflation in Kombination mit hoher Arbeitslosigkeit.

Viele Leute sprechen bereits heute von Stagflation.

Das ist Blödsinn. Hohe Inflation und eine sich abkühlende Wirtschaft bedeuten noch keine Stagflation. Stagflation ist die Kombination aus hoher Inflation und hoher Arbeitslosigkeit. Heute haben wir eine rekordverdächtig tiefe Arbeitslosigkeit. Echte Stagflation tritt nach Jahren der Fehlallokation von Kapital auf, was der Fall ist, wenn die Regierung zu lange in die Wirtschaft eingreift. Als die britische Regierung dies in den Sechzigern tat, lenkte sie viel Kapital in den Kohlebergbau, die Autoproduktion und die Concorde. Später stellte sich heraus, dass das Vereinigte Königreich in keinem dieser Wirtschaftszweige eine Zukunft hat.

Das Endspiel wird also Stagflation sein, aber so weit sind wir noch nicht?

Nein, bei weitem nicht. Zuerst kommt der scheinbar harmlose Teil, der von einem Boom in den Kapitalinvestitionen und hohem Wachstum des nominalen BIP getragen wird. Vielen Menschen wird das gefallen. Erst viel später, wenn wir hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit haben, werden die Menschen wieder eine Änderung des Systems verlangen. 1979 und 1980 wählten sie Thatcher und Reagan, und sie akzeptierten die harte Geldpolitik von Paul Volcker. Aber vergessen Sie nicht, dass zu der Zeit, als Thatcher und Reagan ihr Amt antraten, die Verschuldung im Verhältnis zum BIP bereits auf einen Tiefstand gesunken war. Das ermöglichte es ihnen überhaupt erst, ihre Politik der freien Marktwirtschaft einzuführen. Wir haben eine lange gesellschaftliche und politische Reise vor uns, bis wir an diesen Punkt kommen. Was Sie in den vergangenen vierzig Jahren über die Marktwirtschaft gelernt haben, wird in der neuen Welt nutzlos sein. Für die nächsten zwanzig Jahre müssen Sie in politischer Ökonomie gerüstet sein.

Was muss geschehen, damit Sie zum Schluss gelangen, dass es doch nicht so kommt?

Die Regierungen müssten das Kreditrisiko des privaten Sektors wiederherstellen und den Zentralbanken die Kontrolle über die Geldmenge zurückgeben. Oder wir müssten eine Revolution in der Produktivität sehen, die das reale BIP um 4% wachsen liesse. Denn dann wäre weniger Inflation nötig, um ein Nominalwachstum von 6% zu erreichen.

Was wird diese neue Welt für Anleger bedeuten?

Zuallererst: Vermeiden Sie Staatsanleihen. Investoren in Staatsanleihen werden langsam ausgeraubt. Im Bereich Aktien gibt es Sektoren, die sich sehr gut entwickeln werden. Die grossen Probleme der Gegenwart – Energie, Klimawandel, Verteidigung, Ungleichheit, Abhängigkeit von Produktion aus China – können durch massive Investitionen gelöst werden. Unternehmen, die auf eine Renaissance der Kapitalinvestitionen ausgerichtet sind, werden profitieren. Gold wird sich gut entwickeln, sobald die Leute erkennen, dass sich die Inflation auf höherem Niveau einpendelt.

Was ist mit Ländern, die nicht den Weg der finanziellen Repression gehen?

Das wird heikel. Die Schweiz etwa wird sich wahrscheinlich von dieser Politik fernhalten, aber sie wird Kapitalzuflüsse verzeichnen, die den Franken aufwerten lassen. Früher oder später wird die Schweiz Formen von Kapitalverkehrskontrollen einführen müssen. Wir haben uns daran gewöhnt, in Zürich oder London zu sitzen und Geld in den USA, in China, Malaysia oder Mexiko anzulegen. Aber in einer Zukunft, in der grosse Teile der Weltwirtschaft einem System der finanziellen Repression unterliegen, wird es diverse Arten von Kapitalverkehrskontrollen geben. Das bedeutet, dass man am besten in Ländern investiert, in denen man plant, seinen Ruhestand zu verbringen. Für mich bedeutet das, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht in China investiert sein möchte. Viele Anleger verhalten sich heute immer noch so, als befänden wir uns in dem System, das wir von 1980 bis 2020 hatten. Das ist nicht der Fall. Diese Zeit ist vorbei.