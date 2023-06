Video «Wir werden über Jahre sehr starke Rohstoffmärkte sehen» Die Value-Manager Georg von Wyss und Pascal Prüss von BWM sowie J. Carlos Jarillo und Marcos Hernandez Aguado von Strategic Investment Advisors im Video-Interview mit The Market.

Am 2. Juni 2023 fand in Zürich der zweite Swiss Value Day statt, organisiert von den beiden Value-Investment-Boutiquen BWM und Strategic Investment Advisors (SIA).

Im Gespräch mit Mark Dittli, Chefredaktor von The Market, sprechen Georg von Wyss und Pascal Prüss von BWM sowie J. Carlos Jarillo und Marcos Hernandez Aguado von SIA über die langfristigen Chancen des Value-Investing. Sie erklären ihren Umgang mit Tech-Phänomenen wie Nvidia oder Apple und verraten, wo sie derzeit die attraktivsten Value-Opportunitäten finden.

Das Gespräch dauert 45 Minuten und wurde in Englisch geführt:

Zudem wurden an der Konferenz vier einzelne «Value Cases» präsentiert:

Grifols (von Marcos Hernandez Aguado, SIA)

(von Marcos Hernandez Aguado, SIA) Charles Schwab (von Ralph Weber, Julius Bär)

(von Ralph Weber, Julius Bär) Petrobras (von Peter Frech, Quantex)

(von Peter Frech, Quantex) Faurecia (von Markus Kaussen, BWM)

