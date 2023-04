Meinung Achtung Absturzgefahr Durch die Liquiditätsschwemme der Zentralbanken sind die Börsen der Konjunkturentwicklung weit vorausgeeilt. Hohe Inflation und steigende Zinsen bringen die Bewertungen nun auf eine ausgewogenere Basis zurück - mit unschönen Folgen für die Aktienkurse.

Das Risiko ist gross, dass es an den Aktienmärkten bis Mitte Jahr zu einem grösseren Kursrückschlag kommt. Doch daran glaubt kaum jemand. Fast alle Investoren denken, dass die Kurse abgesehen von temporären Korrekturen immerfort steigen. Sie spekulieren darauf, dass die Zentralbanken bald wieder in grossem Stil Geld drucken, wie das in den vergangenen zwei Jahrzehnten so oft der Fall war.

In jedem Investment-Grundkurs lernt man, dass der Wert eines Unternehmens dem diskontierten Barwert seiner künftigen Gewinne und Dividenden entspricht. Gehen wir also kurz zurück ins Jahr 2009, als die Kapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes im März mit knapp 10 Bio. $ den Tiefpunkt erreichte. Das Bruttoinlandprodukt (BIP), das den Gesamtwert aller Waren und Dienste repräsentiert, belief sich seinerzeit in den USA auf 15 Bio. $.

Anders gesagt: Im Frühjahr 2009 war der amerikanische Aktienmarkt rund zwei Drittel des BIP wert. Seither ist jedoch ein zusätzlicher Faktor hinzugekommen, der die Wertentwicklung an den Börsen massgeblich mitbestimmt hat: Die Zentralbanken haben viel Geld ins System gepumpt. Im Umfeld ultratiefer Zinsen standen Investoren reichlich Mittel zur Verfügung, um Finanzanlagen zu kaufen.

In den Vereinigten Staaten hat das Finanzdepartement von 2010 bis März 2022 mehr als 7 Bio. $ an Schuldenpapieren emittiert, die vom Federal Reserve gekauft und auf seiner Bilanz deponiert wurden. Die anderen grossen Zentralbanken druckten insgesamt sogar noch mehr Geld.

Bilanz der amerikanischen Notenbank In Mrd. $

Wohin sind diese Mittel genau geflossen? Mit dem grossen Pool an Liquidität wurden Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und Immobilien gekauft. Als Konsequenz davon jagte mehr Geld einer kleineren Menge an Vermögenswerten nach, was wiederum den Preisen Auftrieb gab - ein Sachverhalt, den man als Bullenmarkt bezeichnet.

Exzessive Aktienrückkäufe

Damit stellt sich eine weitere Frage: Wie hat sich in dieser Zeit die Beziehung zwischen Unternehmensgewinnen und ihrem Marktwert verändert? Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Bewertungen an der Börse durch das Verhältnis der Anzahl Aktien zu den verfügbaren Barmitteln bestimmt werden. Auf kurze Sicht spielt die Entwicklung der Unternehmensgewinne dabei weniger eine Rolle.

Betrachtet man die Liquiditätsströme in und aus Aktien, so ist netto allerdings seit 2010 kein neues Geld in die Börse geflossen, auch wenn sich das jetzt wenig glaubhaft anhören mag. Das Geld, das in börsengehandelte Aktienfonds geflossen ist, entsprach aber ziemlich genau den Rücknahmen aus klassischen Fonds. Das heisst, Privatanleger haben Geld aus typischerweise teureren Anlagefonds abgezogen und denselben Geldbetrag in Exchange Traded Funds (ETF) mit niedrigeren Gebühren gesteckt.

Das wirft folgende Frage auf: Wenn keine neuen Gelder von Retail-Investoren in den Markt geflossen sind, woher kamen dann die Mittel, die Aktien nach oben getrieben haben? Ein Teil der Antwort: Von den Unternehmen selbst. Von 2011 bis heute haben kotierte Gesellschaften in den USA netto 7 Bio. $ für Rückkäufe ausgegeben, um die Zahl ihrer Aktien zu verringern.

Aktienrückkäufe von Konzernen aus dem S&P 500, in Mrd. $. Quelle: Yardeni Research

Die Summe von 7 Bio. $ setzt wie folgt zusammen: Inbegriffen sind darin sämtliche Neuemissionen, also Börsengänge, Zweitplatzierungen sowie Insiderverkäufe. Davon werden andererseits alle Aktienrückkäufe, mit Barmitteln bezahlten Unternehmensübernahmen sowie Insiderkäufe. abgezogen Unter dem Strich hat sich das Angebot an Aktien dadurch deutlich reduziert. Auf der Nachfrageseite standen demgegenüber mehr Mittel durch die Liquiditätsinfusionen der Zentralbanken für Aktienkäufe zur Verfügung.

Als Konsequenz davon ist es seit 2009 zu einer massiven Aufwertung von Finanzanlagen gekommen. Weil die Zentralbanken so viel Geld gedruckt haben, ist die Kapitalisierung des amerikanischen Aktienmarkts (sprich: der Gesamtwert aller ausstehenden Titel) auf 45 Bio. $ gestiegen, wobei die Zahl der ausstehenden Titel im Zug von Rückkäufen und anderen Transaktionen geschrumpft ist.

Mit anderen Worten: Während die amerikanische Wirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt seit 2009 in einem moderaten Durchschnittstempo von jährlich etwas mehr als 2% von 15 auf heute gut 23 Bio. gewachsen ist, stieg die Kapitalisierung des US-Aktienmarkts rund 13% pro Jahr. Die Bewertungen sind demnach rund sechsmal so schnell expandiert wie die Wirtschaft.

Diese phänomenale Aufwertung hat sich im Lauf der Jahre immer mehr in den Köpfen festgesetzt: Ständig steigende Aktienkurse haben die Marktteilnehmer zum Kaufen und Halten konditioniert.

Das Spiel ist aus

Doch hier ist das Grundproblem: Mit 45 Bio. $ beläuft sich der Wert aller Aktien in den USA heute auf das Dreifache der der gesamten Wirtschaftsleistung. Das Resultat ist ein frappantes Missverhältnis zur künftigen Ertragskraft der Unternehmen. Um einen Barwert ihrer künftigen Erträge von 45 Bio. $ rechtfertigen zu können, müssten die Unternehmen ihre Gewinne und Dividenden ab jetzt jedes Jahr um mehr als 15% steigern - und eine solche Wachstumsrate werden sie niemals erreichen

Kapitalisierung des US-Aktienmarktes Per Ende Jahr, In Bio. $

Kehren wir deshalb abschliessend noch einmal zur Gleichung von Angebot und Nachfrage zurück.

In einer Wirtschaft, die jährlich mit einer mageren Rate von etwas mehr als 2% expandierte, konnte das Gros der Haushalte die Ersparnisse nicht schnell genug ausbauen, um Geld in Aktien zu investieren. Im gleichen Zeitraum haben die Unternehmen jedoch eigene Aktien für 7 Bio. $ zurückgekauft. Weshalb? Da Geld wegen der ultratiefen Zinsen so gut wie nichts kostete, haben die Unternehmen ihren Cashflow und kostengünstige Kredite dazu genutzt, um die Zahl der Aktien zu verringern, was Aktionäre und Manager bereichert hat.

Doch mit diesem Spiel ist es jetzt vorbei. Weil die Zentralbanken die Zinsen auf deutlich höherem Niveau halten müssen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, werden Unternehmen meiner Prognose nach fortan weniger Rückkäufe und mit Barmitteln finanzierte Übernahmen tätigen.

Wichtig ist in dieser Hinsicht, dass die Hälfte der amerikanischen Haushalte weder Aktien noch Immobilien besitzt. Und dieser Teil der Bevölkerung leidet am meisten unter dem Teuerungsschub. Das Fed kann demnach die Zinsen weiter anheben, um die Inflation zu bekämpfen, auch wenn es den Bullenmarkt bei Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und Immobilien dadurch zerstört.

Als Endergebnis steht weniger Geld zur Verfügung, um mehr Aktien zu kaufen: ein Bärenmarkt.

Wie schlimm könnte diese Baisse demzufolge noch werden? Wenn die Kapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes so weit sinkt, dass sie unter den Wert des Bruttoinlandprodukts von 23 Bio. $ fällt, dann würde das einem Crash von rund 50% entsprechen, vielleicht sogar von 60%, bis der Tiefpunkt erreicht ist.

Meine Empfehlung an Privatanleger lautet deshalb weiterhin wie folgt: Verkaufen Sie die Hälfte Ihres Aktienbestands sowie sämtliche Kryptowährungen und behalten Sie nur noch nur Unternehmen im Portfolio, die einen robusten Cashflow erwirtschaften, über eine solide Bilanz verfügen und auch in einer Rezession einen zuverlässigen Geschäftsgang verzeichnen werden.