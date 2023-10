Meinung Chinas Problem bei der Kontrolle von Evergrande und anderen Kolossen Die Praxis ist bekannt: Prominente Wirtschaftsführer, die sich gegen Chinas Regierung auflehnen, verschwinden plötzlich oder werden eingesperrt. Aktuellstes Beispiel ist die Verhaftung des Chefs von Evergrande. Die Massnahme legt Pekings Problem bei der Kontrolle von Grosskonzernen offen.

English Version

Die Nachricht sorgt für Aufsehen: Die chinesischen Behörden haben vor wenigen Wochen Hui Ka Yan in Gewahrsam genommen, den Chairman der Evergrande Group. Die Regierung in Peking hat sich damit endgültig die Kontrolle über den einst grössten Immobilienkonzern des Landes gesichert.

Die Massnahme hat Signalwirkung. Der Gründer von Evergrande ist quasi das uneheliche Kind der chinesischen Industrie und hat die Märkte seit fünfzehn Jahren eigenwillig aufgemischt. Anders als es vielleicht erscheinen mag, zeugt seine Verhaftung aber nicht vor der Stärke der chinesischen Staatsführung, sondern ist vielmehr ein Zeichen ihrer Schwäche.

Der Regierung in Peking gelang es erst, Evergrande zu zähmen, indem sie Hui Ka Yan wegen «illegaler Straftaten» anklagte. Der Riesenkonzern war in den vergangenen zwei Jahrzehnten einer der grössten Mitverantwortlichen für die Immobilienblase im Land.

Einflussreiche Milliardäre zu verhaften und anschliessend zu Gefängnisstrafen zu verurteilen, ist mittlerweile zur gängigen Praxis des Regimes geworden. Die Liste wird länger und länger.

Zu den Verhafteten gehören ebenfalls der Powerbroker Bao Fan, Gründer der börsennotierten Investmentbank China Renaissance; Guo Guangchang, Vorsitzender des Konglomerats Fosun, der einst als der «chinesische Warren Buffett» bezeichnet wurde; Ren Zhiqiang, ein weiterer Immobilienmagnat; Sun Dawu, Chef von Chinas grösstem privaten Agrarunternehmen – und viele andere.

Impotente Regulatoren

Alle diese Fälle, bei denen mächtige Geschäftsleute plötzlich verschwinden und nicht selten strafrechtlich verfolgt werden, haben eine gemeinsame Komponente: Die üblichen Kanäle, durch welche die Kommunistische Partei ihre Macht ausübt, scheinen bei privaten Wirtschafts- und Finanzimperien nicht zu funktionieren.

Den Versicherungs- und Finanzaufsichtsbehörden war es beispielsweise nicht möglich, die ausschweifende Kreditaufnahme der Anbang-Gruppe zu kontrollieren. Stattdessen wurde ihr Gründer und Chairman, Wu Xiaohui, verhaftet, zu achtzehn Jahren Gefängnis verurteilt und das Vermögen des Unternehmens an loyale Verwalter der Staatspartei verteilt.

Nicht viel anders verhielt es sich mit der Tomorrow Group. Xiao Jianhua, der Eigentümer des Konglomerats, konnte von den Aufsichtsbehörden nicht kontrolliert werden. Deshalb wurde er 2017 in Hongkong entführt. Fünf Jahre lang hörte man nichts mehr von ihm, dann wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, und sein Vermögen wurde wiederum beschlagnahmt.

Seine dreizehnjährige Haftstrafe erscheint im Vergleich zu dem, was dem Vorsitzenden eines anderen mysteriösen Finanzunternehmens widerfahren ist, schon fast attraktiv: Wang Jian, Chairman und Mitbegründer der HNA Group, stürzte in der Nähe von Avignon in Frankreich tödlich von einer Mauer.

Eine ähnliche Dynamik spielte beim seltsamen Verschwinden des vormaligen Alibaba-Chefs Jack Ma, nachdem er 2020 eine regierungskritische Rede in Schanghai gehalten hatte. Später tauchte er wieder auf, nachdem Alibaba eine grosszügige Spende für die Initiative «Gemeinsamer Wohlstand» (Common Prosperity) der chinesischen Regierung versprochen hatte. Wie Tencent, Xiaomi, Meituan und andere Tech-Kolosse hat Alibaba in jüngster Zeit Hunderte von Millionen Dollar an «Spenden» für solche vagen Staatsprogramme gezahlt.

Verpasste Chancen

Der Mangel an Institutionen mit ausreichender Durchsetzungsfähigkeit ist seit Chinas Reformära ein hartnäckiges Problem geblieben. Dies, trotz kosmetischer Veränderungen im Bestreben, China als offeneres und liberaleres Land erscheinen zu lassen. In den Achtzigerjahren, als die neue Liberalisierung der Wirtschaft die Zahl der Unternehmen explodieren liess, stellten die Aufsichtsbehörden fest, dass sie nicht mehr mit den alten Methoden arbeiten konnten.

Dazu ein Beispiel: Die Zensurbehörde General Administration of Print and Publishing, damals kurz GAPP genannt, wies früher jeder Zeitung einen einzelnen Beauftragten zu. Doch als die Zahl der Printmedien von 180 auf rund 1800 explodierte, war sie völlig überfordert. Das gleiche Problem befiel jede Regulierungsbehörde.

China hätte sich angesichts dieser Herausforderungen auf ein System zubewegen können, das auf rechtsstaatlichen Gesetzen basiert und von rechtmässigen Prinzipien geleitet wird. Das Land hätte sich damit vom System der Bevormundung von Unternehmen durch die Regierung lösen können.

Die Regulierungsbehörden hätten dadurch jedoch ihren enormen Ermessensspielraum bei der Erteilung oder Verweigerung von Geschäftslizenzen verloren. Auch wäre ihnen die Befugnis entzogen worden, das Produktionsvolumen eines Unternehmens, die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern, die Lancierung neuer Produkte usw. zu genehmigen.

Das Abtreten solcher Befugnisse hätte demnach die Macht der Kommunistischen Partei untergraben. Stattdessen beschloss Peking deshalb, Grosskonzerne, die sich zumeist in Staatsbesitz befanden, zu wirtschaftlichen Stellvertretern der Partei zu machen.

Kolosse geraten ausser Kontrolle

Dieser Entscheid führt zu zunehmenden Problemen. Zu Beginn der Reformära spielten sich der Handel und die wirtschaftliche Aktivität in China auf Ebene einzelner Fabriken oder Geschäftsstellen ab. Ende der Neunzigerjahre genehmigten die Aufsichtsbehörden dann die ersten Dachgesellschaften und später ganze Konglomerate, die Finanzen, Inventar, Einnahmen und Kosten über verschiedene Landesregionen und Tochtergesellschaften hinweg konsolidieren konnten.

Die Konsequenzen blieben nicht aus: Die Grosskonzerne wurden immer geschickter bei der Umgehung von Vorschriften. Nachdem ihre Finanzierung von den beaufsichtigenden Ministerien abgekoppelt worden war, wurden einige dieser Unternehmen zwar nicht wirklich privat, aber sie wurden autonom. Im Umgang mit Branchenriesen wie Tencent, Anbang oder Fosun waren die Regulierungsbehörden schliesslich völlig überfordert.

Um die Wirtschaft zu steuern, müssen sich Chinas Machthaber heute auf Kampagnen gegen «Kriminalität» und auf «hartes Durchgreifen gegen Korruption» abstützen. Konzerne wie Evergrande, bei denen sich ein Too big to fail-Problem stellt und die Peking deshalb nicht auf normalem Weg scheitern lassen kann, können nur durch das Eingreifen der Polizeibehörden gezähmt werden.