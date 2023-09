Meinung Anschnallen, bitte! Die Warnungen vor einer Rezession in den USA werden leiser. An den Börsen nimmt die Zuversicht für eine «weiche Landung» oder «keine Landung» der Wirtschaft zu. Aus einer Contrarian-Perspektive ist das ein deutliches Warnsignal: Zeit, sich auf Turbulenzen vorzubereiten.

«Wir sind daran, eine kranke Wirtschaft zu kurieren. Wir unternehmen alles, was wir können, um sie zu stabilisieren, um sie zu heilen. Und ja, dabei häufen wir eine grosse Menge an Schulden an. Für mich ist es wie in einem Operationssaal. Man tut alles, was man kann, um den Patienten zu retten. Das ist meiner Meinung nach, was unsere Regierung versucht, und ich applaudiere ihr für all die Massnahmen, die sie ergreift.»

~ Larry Fink, CEO von BlackRock, April 16, 2020

«Mit wirtschaftlichen Stimulusmassnahmen verhält es sich so, als würde man Wasser am tiefen Ende eines Schwimmbeckens ablassen, es dann wieder ins flache Ende kippen und erwarten, dass der Wasserspiegel steigt.»

~ Robert Higgs, Wirtschaftshistoriker, 26. Januar 2008

Als Covid-19 an den Küsten Amerikas ankam, plädierte das Establishment der Finanzbranche als Reaktion darauf für wirtschaftliche Stimulusmassnahmen in präzedenzlosem Ausmass. Mit dem gleichen Eifer, mit dem Analysten ihr Kursziel für eine «heisse» Aktie anheben, übertraf man sich gegenseitig mit dem geschätzten Umfang der erforderlichen Staatsausgaben. Fed-Chef Jerome Powell beteuerte lautstark: «Uns wird das Geld nicht ausgehen.»

Ein Jahr später behaupteten Ökonomen von Goldman Sachs, die amerikanische Wirtschaft wachse mit 8% so schnell wie seit 1951 nicht mehr. Ed Hyman von Evercore glaubte, dass «massive, beispiellose fiskalpolitische Anreize» das Fundament für eine fünfjährige Expansionsphase legen würden. Mitte 2021 erklärte Laura Rublin, Moderatorin des Roundtable beim Anlegermagazin «Barron’s», den Sieg:

«Die extrem niedrigen Zinsen sowie die extrem hohen Ausgaben des Federal Reserve und der US-Regierung haben der amerikanischen Wirtschaft nicht nur geholfen, die verheerenden Auswirkungen von Covid zu überstehen, sondern auch in der Zeit nach der Pandemie zu florieren.»

Die Befürworter interventionistischer Massnahmen bekamen ihren Willen. Dennoch wurden viele Warnungen von ausserhalb des Establishments vor der Illusion eines «Free Lunch» geäussert, dass es etwas umsonst gebe. Jim Grant und Stephanie Pomboy machten sich Sorgen um die Inflation. Felix Zulauf war besorgt über die Verdrängung des Privatsektors durch den Staat. Bob Rodriguez sorgte sich um die steigende Staatsverschuldung. Viele (darunter auch der Verfasser dieser Zeilen) berichteten über die wilde Spekulation, die sich an den Märkten abspielte, und machten auf die daraus resultierende Fehlallokation von Ressourcen aufmerksam. E.B. Tucker, Verfasser des Tucker Reports, fasste das grosse Fiasko der Covid-Wirtschaft Ende 2020 folgendermassen zusammen:

«Die USA haben in diesem Jahr über 6 Bio. $ ausgegeben, doch alles, was wir hörten, war: ‹Wir brauchen mehr, ohne Konjunkturprogramme werden wir verhungern.› Wofür aber wurde das ganze Geld ausgegeben? Für Verschönerungen der Zähne, plastische Chirurgie, Rettungsaktionen für Fluggesellschaften, für Schecks, damit die Leute dieses Geld in ihr Konto bei der Trading-Plattform RobinHood einzahlen konnten. Nun gut, all dieses Geld ist jetzt weg. Vergessen wir es. Es kommt nicht mehr zurück.»

Die Rechnung wird jetzt fällig. Sie erfolgt in Form steigender Staatsschulden und Zinszahlungen, hartnäckiger Preisinflation – und, ja, einer Rezession. Die Verantwortlichen, die uns diesen Schlamassel eingebrockt haben, verleugnen ihn. Um von ihren Fehlern abzulenken, haben sie ein Spiegelkabinett errichtet, das sie «Wirtschaftsstatistik» nennen. Es handelt sich dabei um ein weites Feld. Konzentrieren wir uns deshalb auf den «Grossmeister» aller statistischen Kennzahlen: das Bruttoinlandprodukt, kurz BIP genannt.

Die Crux mit dem BIP

«Wir werfen mit einer Menge makroökonomischer Begriffe um uns. Wir sagen: ‹Der Wirtschaft geht es gut›, oder sie ‹läuft schlecht.› Oder wir verwenden Bezeichnungen wie das BIP, als ob sie eine präzise Bedeutung hätten. Generell zwingt uns die Semantik dazu, jedes Mal innezuhalten, wenn wir es mit einer dieser grossen Abstraktionen zu tun haben. In solchen Momenten sollten wir über Fragen nachdenken wie: Was ist damit genau gemeint? Worüber wird hier wirklich geredet? Spielt es überhaupt eine Rolle?»

~ Chris Mayer, Autor von «How Do You Know?»

Mayer liegt mit diesen Bemerkungen goldrichtig. Die Prognose für das BIP im nächsten Quartal hat für Investoren kaum einen Wert. Sich mit solchen Vorhersagen zu befassen, ist im Prinzip bloss Zeitverschwendung und eine Ablenkung von unserer tatsächlichen Aufgabe beim Investieren: aussergewöhnliche Unternehmen zu finden und zu verfolgen. (Bei der Verwendung von Begriffen wie «der Markt», «Wallstreet», «Big Business» und «China» stellt sich übrigens eine ähnliche Problematik, auch bekannt als Fehlschluss der Verdinglichung.)

Das Bruttoinlandprodukt wird mit folgender Formel berechnet:

BIP = C + I + G + NX.

Die einzelnen Komponenten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind:

C = private Konsumausgaben

I = Investitionen

G = Staatsausgaben

NX = Nettoexporte (Exporte minus Importe)

Leider hat diese Formel diverse Tücken:

Die Rolle des Konsums wird überbewertet: Das Pferd wird dadurch von hinten aufgezäumt, was den Keynesianern in die Hände spielt. Jede Konjunkturflaute wird als «mangelnde Gesamtnachfrage» (die stimuliert werden muss) interpretiert. «Der Konsum macht zwei Drittel der US-Wirtschaft aus», wird oft behauptet, als ob es eine Tatsache wäre. Echter Fortschritt resultiert meiner Meinung nach hingegen aus Sparen und Investitionen, d.h. durch verzögerten Konsum.

Das Pferd wird dadurch von hinten aufgezäumt, was den Keynesianern in die Hände spielt. Jede Konjunkturflaute wird als «mangelnde Gesamtnachfrage» (die stimuliert werden muss) interpretiert. «Der Konsum macht zwei Drittel der US-Wirtschaft aus», wird oft behauptet, als ob es eine Tatsache wäre. Echter Fortschritt resultiert meiner Meinung nach hingegen aus Sparen und Investitionen, d.h. durch verzögerten Konsum. Staatsausgaben werden mit einer produktiven Tätigkeit verwechselt: Staatsausgaben lenken Ressourcen vom produktiven Sektor der Privatwirtschaft auf den öffentlichen Sektor um. Daraus resultieren Mythen wie: «Der Zweite Weltkrieg hat die USA aus der Grossen Depression befreit». Ich halte diese Aussage für falsch. Meiner Ansicht nach opferte die Bevölkerung einen bedeutenden Teil ihres Lebensstandards für die Kriegsanstrengungen.

Staatsausgaben lenken Ressourcen vom produktiven Sektor der Privatwirtschaft auf den öffentlichen Sektor um. Daraus resultieren Mythen wie: «Der Zweite Weltkrieg hat die USA aus der Grossen Depression befreit». Ich halte diese Aussage für falsch. Meiner Ansicht nach opferte die Bevölkerung einen bedeutenden Teil ihres Lebensstandards für die Kriegsanstrengungen. Die Bedeutung des Handels wird heruntergespielt: Die Saldierung von Exporten und Importen schmälert nicht nur die Rolle des Handels. Schlimmer noch, Exporte werden als positiver Faktor behandelt, der zum BIP beiträgt, während Importe die Wirtschaftsleistung beeinträchtigen (ganz nach dem Geschmack der Merkantilisten). Für mich ist Handel für beide Seiten von Vorteil. Je mehr, desto besser.

Die Saldierung von Exporten und Importen schmälert nicht nur die Rolle des Handels. Schlimmer noch, Exporte werden als positiver Faktor behandelt, der zum BIP beiträgt, während Importe die Wirtschaftsleistung beeinträchtigen (ganz nach dem Geschmack der Merkantilisten). Für mich ist Handel für beide Seiten von Vorteil. Je mehr, desto besser. Durch Schulden finanzierte Ausgaben werden nicht korrekt erfasst. Wenn der Konsum durch die übermässige Aufnahme von Krediten angeheizt wird, halte ich das für eine Art «Ent-Sparen»; künftige Nachfrage wird in die Gegenwart vorgezogen.

Bill Bonner, Gründer von Agora Financial, veranschaulicht die Absurdität der BIP-Statistik mit folgendem Gedankenspiel: Wenn zwei Nachbarn jeweils ihren eigenen Rasen mähen, trägt dies nicht zum BIP bei. Wenn jedoch jeder den Rasen des anderen für 20 $ mäht, wächst das BIP um 40 $.

Gehen wir noch etwas weiter. Stellen Sie sich vor, eine Landesgrenze trennt die Grundstücke der beiden Nachbarn. Nach der BIP-Formel gleicht sich der Handel zwischen den beiden Nachbarn unter dem Strich aus und trägt demnach nicht zur Leistung der Wirtschaft bei. Wenn nun aber die Regierung jedem der beiden «Länder» 20 $ abverlangt und mit diesen Einnahmen jemanden dafür bezahlt, einen Rasenmäher in der Wüste herumzustossen, werden dem BIP 40 $ angerechnet.

Durch die fehlerhafte Linse der BIP-Formel betrachtet, erscheint der 6 Bio. $ umfassende Stimulus als Reaktion auf die Lockdown-Massnahmen während der Pandemie durchaus sinnvoll: Sämtliche Löcher in der Wirtschaft können einfach durch Staatsausgaben und die Aufnahme von Krediten gestopft werden. Damit erklärt sich auch, warum Befürworter von staatlichen Interventionen erste Anzeichen eines Konjunktureinbruchs meist nicht erkennen.

Betrachten wir in diesem Kontext kurz den Kommentar von Hedgefund-Manager David Einhorn in seinem Investorenbrief zum 2. Quartal:

«Die Wirtschaft scheint auf einem sehr soliden Fundament zu stehen. Der Arbeitsmarkt ist robust und die Löhne steigen (...) Die Fiskalpolitik in den USA ist historisch locker. Wir haben noch nie so grosse Defizite gesehen; besonders, wenn das Beschäftigungsniveau so hoch war. All dies spricht für eine starke Endnachfrage.»

Tatsächlich wuchs das reale BIP im ersten Quartal auf annualisierter Basis 2%, im zweiten Quartal waren es 2,4%, und für das dritte Quartal signalisiert das Echtzeit-Prognosemodell des Atlanta Fed ein rasantes Expansionstempo von fast 5%. Kein Wunder, dass Warnrufe vor einer Rezession immer leiser werden, während die Zuversicht für eine «weiche Landung» oder «keine Landung» zunimmt.

Ein Blick durch den Nebel

Der echte Massstab für die gesundheitliche Verfassung der Wirtschaft ist nicht die Quantität des Outputs, sondern seine Qualität. In dieser Hinsicht erhält Amerika für die letzten zwölf Monate ungenügende Noten.

Während die Staatsausgaben konstant bei 17,5% des BIP blieben, wurden im August 2022 der CHIPS Act und der Inflation Reduction Act verabschiedet, womit Investitionen von Unternehmen in die heimische Produktion und in unrentable Projekte wie grüne Energie gelenkt wurden. Auch die Hilfe für die Ukraine kostete Milliarden. Was den Handel betrifft, verringerte sich der Gesamtwert der Importe und Exporte durch Reshoring sowie durch die aggressive Politik gegenüber China von 28,2 auf 24,8% des BIP.

Hinzu kommen zahlreiche Anzeichen dafür, dass künftige Wirtschaftsaktivitäten durch eine übermässige Kreditaufnahme in die Gegenwart vorgezogen wurden. In den letzten zwölf Monaten wuchs die US-Staatsverschuldung um 6,2% auf 32,7 Bio. $, während bei den Konsumenten das Kreditvolumen für grössere Anschaffungen wie Autos und Haushaltapparate um 8,2% auf 5 Bio. $ stieg.

Eine Möglichkeit, das BIP-Wachstum (wie oben diskutiert bei weitem keine perfekte Kenngrösse) akkurater zu erfassen, besteht darin, Staatsausgaben, die nicht durch Steuereinnahmen gedeckt sind – d.h. das Budgetdefizit – abzuziehen. Auf Grundlage dieser Berechnung ist das reale BIP im vergangenen Jahr um 2% gesunken, anstatt um 2,6% gewachsen (siehe Grafik unten).

Offizielles Wachstum der US-Wirtschaft (blau) sowie bereinigt um das Budgetdefizit (pink). Quelle: The Coffee Can Portfolio

Wirtschaftsindikatoren als konträres Warnsignal

Wenn die statistischen Angaben zum BIP praktisch wertlos sind, haben sie dann überhaupt einen Nutzen für Investoren? Die Antwort lautet «Ja» – als konträrer Indikator.

Wenn überaus gute Messwerte fundamentale Probleme kaschieren, sollte man demnach in die Defensive gehen. Wird eine Rezession hingegen offiziell bestätigt, ist es Zeit, einen aggressiveren Ansatz zu wählen. Seit 1970 eröffneten sich die besten Kaufgelegenheiten an der Börse, wenn das reale BIP-Wachstum mindestens zwei Quartale in Folge negativ war: 1974, 1980, 1982, 1991, 2008 und 2020 (siehe Grafik unten).

Wachstum der US-Wirtschaft (pink, rechte Skala) und Kursverlauf des S&P 500 (blau, linke Skala). Quelle: The Coffee Can Portfolio

Im Gegensatz dazu sind die jüngsten Schlagzeilen über eine «weiche Landung» ein deutliches Warnsignal. Sie ähneln auf unheimliche Weise den Schlagzeilen, die 2007 die Wirtschaftsnachrichten prägten, lange vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise im folgenden Jahr.

Hier ein paar Beispiele:

«Wie die US-Wirtschaft eine weiche Landung vollzieht»: 29. Juli 2023, «Wall Street Journal»

«Die Zuversicht wächst, dass dem Federal Reserve eine weiche Landung der US-Wirtschaft gelingen kann»: 29. Juli 2023, «Financial Times»

«Konjunkturdaten stärken die Hoffnung auf eine weiche Landung»: 28. Juli 2023, «New York Times»

Befürworter staatlicher Interventionen wollen uns glauben machen, mit der Wirtschaft verhalte es sich wie mit einem Flugzeug, das von Piloten gesteuert wird, die dafür Tausende von Stunden an Elite-Flugschulen trainieren. In Wirklichkeit funktioniert der Autopilot aber ganz gut. Die grossen Probleme beginnen erst, wenn er von Weltverbesserern mit imaginären Messinstrumenten ausser Kraft gesetzt wird.

Fazit: Der amerikanischen Wirtschaft steht eine Landung bevor, und sie wird nicht schön aussehen. Opfer sind zu befürchten.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus «The Coffee Can Portfolio», einem Investmentbulletin, das der Verfasser in loser Folge publiziert.