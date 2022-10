Meinung Berechtigte Fragen aus dem Parlament zur Schweizerischen Nationalbank Die SNB zählt im internationalen Vergleich zu den intransparentesten Zentralbanken. Der Bundesrat hat es versäumt, eine Interpellation aus dem Nationalrat zum Anlass zu nehmen, sich ernsthaft mit dem Thema zu befassen.

Céline Widmer (SP, ZH) hat Mitte Juni eine Interpellation mit vier Fragen zur Führung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eingereicht. Frau Widmers Fragen sind von grosser Relevanz.

Ihre erste Frage ist, ob die Grösse des SNB-Direktoriums mit nur drei Mitgliedern angebracht sei, und sie beklagt die mangelnde Breite der obersten Führung.

Diese Frage ist berechtigt. Die untenstehende Zusammenstellung zeigt, dass das Direktorium und das Erweiterte Direktorium durch Personen besetzt sind, die praktisch ihre gesamte berufliche Erfahrung innerhalb der SNB gesammelt haben.

Diese Situation hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte verschärft. Auch im internationalen Vergleich ist das ungewöhnlich. In allen uns bekannten führenden Notenbanken werden grundlegend nur «Outsider» in das oberste Führungsgremium berufen, um die Meinungs- und Erfahrungsvielfalt in der Notenbank sicherzustellen.

Nationalrätin Widmer stellt ausserdem fest, dass die einzige Frau im Direktorium, Andréa Maechler, anlässlich des Rücktritts von Fritz Zurbrügg im Sommer 2022 nicht auf Platz zwei vorgerückt ist, wodurch eine weibliche Präsidentschaft der SNB in weite Ferne rückt.

Es ist in der Tat sehr ungewöhnlich, dass Frau Maechler nicht zur Vizepräsidentin ernannt wurde, sondern der neu hinzugekommene Kandidat ihr vor die Nase gesetzt wurde. Das ist in den letzten dreissig Jahren noch nie passiert.

Zweitens thematisiert die Interpellation die mangelhafte Transparenz und Rechenschaft der SNB und erkundigt sich nach Möglichkeiten, diese Situation zu verbessern. Das SNB Observatory hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht festgestellt, dass die SNB im interntionalen Vergleich zu den intransparentesten Notenbanken gehört.

Transparenz erfordert, dass die SNB nicht nur erklärt, was sie getan hat, sondern auch warum. Ein Beispiel: Die Aufhebung der Untergrenze des Wechselkurses im Jahr 2015 war eine plötzliche Änderung der SNB-Politik. Die SNB sagte damals, dass die Untergrenze nicht zu halten sei, aber sie hat nach der Aufhebung der Untergrenze noch mehr an den Devisenmärkten interveniert.

Hat das SNB-Direktorium dieses Ergebnis erwartet? Welche Alternativen wurden in Betracht gezogen? Die SNB hat bis heute keine Erklärung für diese weitreichende Entscheidung geliefert.

Das Parlament scheint auch Mühe zu bekunden, effektiv Rechenschaft von der SNB einzuverlangen. Schliesslich ist Geldpolitik eine recht technische Angelegenheit, und da die SNB alles in allem die Geldpolitik erfolgreich führt, ist es nicht so einfach, tiefer zu fragen.

Das Parlament könnte jedoch beispielsweise regelmässig eine externe Überprüfung der Politik und der Führung der SNB in Auftrag geben. Solche Überprüfungen sind bei anderen Zentralbanken gang und gäbe. Sie werden von unabhängigen externen Experten erstellt, und ihre Berichte sind öffentlich, was eine Grundlage für eine gründliche Debatte von Zentralbank-Angelegenheiten bietet. Das Parlament hat es selber in der Hand, so etwas in die Wege zu leiten.

Drittens stellt Nationalrätin Widmer in ihrer Interpellation die Frage, ob es nicht angebracht sei, dass das Parlament das Direktorium wähle und nicht der Bundesrat, wie es etwa bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle der Fall ist.

Eine Wahl durch das Parlament ist in anderen, erfolgreichen Ländern durchaus üblich, und es ist kein offensichtlicher Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der Notenbank und der Wahlbehörde auszumachen. Eine Wahl durch das Parlament würde wohl die Offenheit der SNB, dem Parlament gegenüber effektive Rechenschaft abzulegen, verbessern. Aber es ist auch zu erwarten, dass die Wahl von parteipolitischen Erwägungen dominiert würde, was sicherlich nicht von Vorteil ist.

Der Bundesrat hat die Interpellation inzwischen beantwortet. Allerdings hat er die Chance verpasst, sich ernsthaft mit den Anregungen der Interpellantin auseinanderzusetzen und sich eher auf Allgemeinplätze beschränkt. Das ist schade, denn die SNB und ihre Governance sollten wichtig genug sein, um sich ernsthaft mit ihr auseinanderzusetzen.

Dieser Artikel wurde gemeinsam von Stefan Gerlach (Chefökonom der EFG Bank), Yvan Lengwiler (Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Basel) und Charles Wyplosz (emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre am The Graduate Institute, Genf) verfasst. Sie sind die Begründer des SNB Observatory.