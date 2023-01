Meinung BREIT: Kanarienvogel in der Kohlemine? Höhere Zinsen verändern das Umfeld für Investitionen im Immobiliensektor. Die Turbulenzen um den 68 Mrd. $ schweren BREIT-Fonds von Branchenprimus Blackstone sind ein Warnsignal. Anlagestrategien müssen an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden.

English version

Dass auf eine abrupte Zinswende tiefere Immobilienbewertungen folgen können, überrascht nicht. Ein Beispiel dafür ist die scharfe Korrektur im Jahr 1974, das in Grossbritannien immer noch als das Jahr des «Great Property Crash» gilt. Wie der Wirtschaftshistoriker Peter Scott 1 anschaulich dokumentiert, fielen kommerzielle Immobilienwerte im Folgejahr des ersten Ölpreisschocks nominal um rund 20% und real um 40%.

Während die Aktien- und Anleihenmärkte das vergangene Jahr mit einer negativen Performance abgeschlossen haben, sind die bisherigen Auswirkungen des Zinsanstiegs auf die Bewertungen in einem Portfolio von Immobilienanlagen komplexer. Zumindest kurzfristig hängt die Rendite von der Art der gewählten Investitionsvehikel ab.

Kotierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienfonds werden an Börsen gehandelt, womit sie ähnlichen Schwankungen unterliegen wie die Aktienmärkte. Sie bilden also das Resultat von Erwartungen ab, wobei die Bewertungen oft in beide Richtungen überschiessen können.

International tätige institutionelle Anleger sind demgegenüber primär indirekt über nichtkotierte Anlagevehikel in Immobilien investiert. Core-Immobilienstrategien werden dabei weitgehend über offene Vehikel (Immobilienfonds oder in der Schweiz Anlagestiftungen) umgesetzt. Kotierte REITs an den internationalen Märkten oder börslich gehandelte Immobilienfonds in der Schweiz können aber ebenfalls eine Rolle in ihrem Portfolio spielen.

Bei nichtkotierten indirekten Immobilienanlagen basiert die Anlageperformance auf den Ausschüttungen und Bewertungsänderungen des unterliegenden Portfolios. Investoren können ihre Anteile direkt beim Investmentmanager des Vehikels zum Inventarwert (NAV) beziehen und zurückgeben. Solche privaten Fonds unterscheiden sich auch bezüglich der Rückgabefristen, die in der Regel vierteljährlich oder jährlich angesetzt sind.

BREIT verdeutlicht Risiken von privaten Fonds

Aufhorchen lassen zwei Ereignisse in den letzten Wochen. Einerseits haben die meisten privaten Immobilienfonds in Grossbritannien die Möglichkeit der Rückgabe von Anteilen sistiert, da sie nach der Krise vom letzten Oktober eine höheren Cash Quote gegenüber dem Rückgabewunsch vieler Pensionskassen priorisieren müssen. Diese Entwicklung war mehr oder weniger zu erwarten, zumal das gleiche Problem bereits nach der Brexit-Abstimmung im Sommer 2016 und während der Coronakrise 2020 auftrat.

Überraschend kam andererseits hinzu, dass Branchenprimus Blackstone nicht nur die Rückgabemöglichkeiten bei seinem Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) einschränkte, sondern in einer Transaktion auch Bilanzrisiken eingehen musste, um dem Grossinvestor UC Investments eine Mindestrendite von 11.5% p.a. für sechs Jahre garantieren zu können. Ziel dieser Transaktion war es, eine grössere Zeichnung von 4 Mrd. $ zu erhalten.

BREIT und ähnliche nichtkotierte private REIT-Strukturen waren in den vergangenen Jahren ein Erfolgsmodell. Ein Hauptgrund dafür war, dass sie auch Anlegern mit einer geringeren Mindestinvestition ein Risiko/Rendite-Profil zugänglich machen, das typischerweise institutionellen Investoren vorbehalten ist. Der Fonds bietet zwar eine monatliche Liquidität, limitiert Rückgaben jedoch auf 2% des NAV pro Monat oder 5% pro Quartal.

Wegen des hohen Liquiditätsbedarfs der Investoren im letzten Oktober nahmen die Forderungen nach Rückgaben beim BREIT auf mehr als 2% des NAV zu, so dass nicht mehr alle Kunden bedient werden konnten. Die Transaktion mit dem Grossinvestor UC Investments sollte Spielraum schaffen, um einen «Fire Sale» zu verhindern. In der Tat sind uns mehrere Transaktionen bekannt, bei denen der BREIT letztes Jahr als Verkäufer von Immobilienportfolios auftrat.

Verzögerte Reaktion bei den Bewertungen

Typischerweise würde man erwarten, dass Investoren Rückgaben tätigen, wenn die Performance des Produktes nicht den Erwartungen entspricht. Dies trifft hier aber nicht zu: Bis Oktober wurde das Portfolio von BREIT kaum abgewertet und ist in denjenigen Sektoren investiert, die von Investoren favorisiert werden.

Der Fonds von Blackstone ist aber kein Einzelfall. Viele andere europäische und amerikanische Fonds mit hervorragender Performance sahen sich in den vergangenen Monaten mit Rückgaben von Anteilen konfrontiert.

Was also ist der Grund für diese Entwicklungen? Die Rückgaben sind einerseits durch den Liquiditätsbedarf der Anleger getrieben. Anderseits sind sie der Tatsache geschuldet, dass Immobilienbewertungen verzögert auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren.

Die untenstehende Grafik illustriert die Gesamtrendite von privaten Immobilienfonds im Vergleich zu gelisteten REITs seit Ende 2004. Der Index der kotierten REITs (orange Linie) hat seit dem Hoch vom Ende 2021 rund 25% korrigiert, der Index für private Immobilienfonds (blaue Linie) hielt sich hingegen stabil.

Quelle: Bloomberg, NCREIF, ANREV, INREV

Man könnte hier einwenden, dass die Performance des REITs-Index einer zu negativen Erwartung an den Aktienmärkten entspricht und die Bewertung von Immobilien weiterhin durch die höhere Inflation und die solide Performance im Mietmarkt gestützt wird.

Dies mag auf mittlere Sicht stimmen. Einer solcher Argumentation widerspricht jedoch, dass die Risikoprämie zwischen Immobilienrenditen und Anleihen aufgrund des höheren Zinsniveaus weggeschmolzen ist. Die Renditen auf zweijährigen Staatsanleihen in der Eurozone und in den USA bewegen sich inzwischen auf einem ähnlichen Niveau wie die Dividendenrenditen von privaten Immobilienfonds.

Die Märkte für direkte Immobilientransaktionen reagieren in der Regel schneller als die Bewertungen von Anlagefonds. 2022 war in den USA und in der EU ein Anstieg der Nettorenditen bei Immobilien von mindestens 75 bis 100 Basispunkten zu beobachten. Selbst in der Schweiz zeigt der jüngste Büromarktbericht von JLL, dass die Nettorenditen von Büroimmobilien in Zürich im vergangenen Jahr um 50 Basispunkte gestiegen sind.

Neues Marktumfeld erfordert Anpassungen

Wie die obige Grafik ebenfalls zeigt, haben die Bewertungen von privaten Immobilienfonds während der Finanzkrise mit einer Verzögerung von etwa sechs Quartalen gegenüber gelisteten REITs reagiert. Wir gehen auch in diesem Zyklus von einer verzögerten Reaktion aus. Entsprechend dürften die Immobilienkapitalmärkte 2023 weiterhin primär durch Rückgaben und weniger durch neu beschafftes Kapital charakterisiert sein.

Nicht alle Investmentmanager sind in der komfortablen Situation, dass sie Grossinvestoren spezielle Deals anbieten können. Internationale private Immobilienfonds und selbst Anlagestiftungen in der Schweiz dürften demnach vermehrt auf als Verkäufer von Immobilienportfolios auftreten. Sowohl in der Schweiz wie auch bei internationalen Anlagen dürften die Bewertungen in den nächsten Quartalen sukzessiv sinken, da mehr Transaktionen zu tieferen Preisen abgeschlossen werden.

Diese Entwicklung ist für langfristig orientiert Immobilieninvestoren per se nicht negativ, da sich in einigen Quartalen spannende Möglichkeiten für Engagements ergeben können. Investoren sollten die geringe Volatilität im vergangenen Jahr aber nicht mit dem typischerweise verzögerten Anpassungsprozess von Immobilienbewertungen verwechseln.

Ob man es mag oder nicht: Das makroökonomische Umfeld, das die Immobilienmärkte in den nächsten Jahren beeinflussen wird, hat sich gewandelt. Der modus operandi der vergangenen Jahre ist zu verlassen, was eine Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen erfordert.