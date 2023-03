Meinung Bullen, geplatzte Blasen und Bärenmärkte Am Ende jeder Hausse beschäftigen sich viele Investoren mit dem Gedanken, wann sie die gefallenen «Darlings» wieder kaufen können. Das ist ein Fehler. Bärenmärkte dienen dazu, ein neues Leitnarrativ zu etablieren.

In den letzten zwei Jahren habe ich in meinen Vorträgen und veröffentlichten Berichten oft die nachstehende Tabelle verwendet. Sie zeigt jeweils die zehn weltweit grössten Unternehmen nach Marktkapitalisierung zu Beginn jeder Dekade – und sie veranschaulicht damit viele wesentliche Wahrheiten über Bullen- und Bärenmärkte:

Was die Tabelle zeigt: Ungefähr alle zehn Jahre verlieben sich die Finanzmärkte in ein neues Narrativ.

Dieses Narrativ dreht sich in der Regel um eine von drei möglichen Kernideen: die Öffnung neuer Märkte für den Kapitalismus (ich nenne es ricardianisches Wachstum), technologische Durchbrüche (schumpeterianisches Wachstum) oder die Befürchtung, dass es in den kommenden Jahren in wichtigen Rohstoffen Knappheiten geben wird (malthusianische Beschränkung).

Zwei Beispiele dazu: Die Siebzigerjahre waren von Rohstoffknappheit geprägt (malthusianische Beschränkung). Anfang 1980 stammten mit Exxon, Standard Oil, Schlumberger, Shell, Mobil und Atlantic Richfield deshalb sechs der weltweit zehn grössten Unternehmen aus dem Energiesektor. Die Achtzigerjahre wiederum waren von der Hausse in Japan geprägt. Anfang 1990 waren acht der zehn weltweit grössten Unternehmen in Japan beheimatet.

Das jeweilige Leitnarrativ erscheint zunächst durchaus als «sinnvoll». Doch mit der Zeit treibt der Markt die Bewertungen in Extreme, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Wie kann es sein, dass fast alle der zehn grössten Unternehmen der Welt von genau demselben Faktor angetrieben werden? Kann ein einziger Faktor einen so grossen Anteil an der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen?

Die Tabelle veranschaulicht auch die langjährige Überzeugung von Gavekal, dass Bärenmärkte, so unangenehm sie auch sein mögen, aus einem bestimmten Grund existieren: um die Marktführerschaft von einer Gruppe von Aktien auf die nächste zu übertragen. Sobald der Bärenmarkt begonnen hat, sollten Anleger daher intensiv daran arbeiten, die nächste Gewinnergruppe zu identifizieren. Das ist viel nützlicher als zu versuchen, den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs in den vorherigen - jetzt toten - Trend zu bestimmen.

Dieses Mal ist es anders – nicht

Wenn immer ich diese Tabelle in Präsentationen zeige, dann stimmen die Kunden in der Regel den Erkenntnissen aus der Vergangenheit zu: Ja, es gab Ende der Siebzigerjahre eine Blase in Aktien aus dem Energiesektor. Ja, es gab Ende der Achtziger eine massive Blase in Japan. Ja, es gab in den späten Neunzigern eine Blase in Tech-Aktien und in den Nullerjahren eine Blase in allem, was mit China zu tun hat.

Wenn dann jedoch die Gegenwart zur Sprache kommt, kriege ich oft das Argument zu hören, dieses Mal sei es anders. Viele Investoren sind nach wie vor der Meinung, dass die grossen US-Technologiewerte, die die Performance des breiten Aktienmarktes in den letzten zehn Jahren dominiert haben, weiterhin den Grundpfeiler im Anlageportfolio bilden müssen. Diese Unternehmen würden riesige Cashflows erwirtschaften, sie seien Quasi-Monopole und aufgrund ihrer Marktmacht in der Lage, die Regierungspolitik zu ihren Gunsten zu beeinflussen: So und ähnlich lauten die gängigen Argumente für «Big Tech».

Nach dieser Feststellung werde ich in der Regel gefragt, wann die US-Notenbank «umschwenken» wird – denn sobald das Fed die Zinsen wieder senkt, werden Meta, Tesla, Amazon und Co. neue Höhen erklimmen.

Aber ist es wirklich sinnvoll, so zu denken? Wenn man heute darauf wartet, bis das Fed die Zinsen senkt, um dann wieder Nvidia oder Alphabet kaufen zu können – ist das nicht ungefähr das gleiche, wie wenn man 1992 in Tokio darauf gewartet hätte, bis die Bank of Japan die Zinsen senkt, um dann wieder Aktien der Industrial Bank of Japan zu kaufen?

Bärenmärkte erfüllen einen Zweck

Dies bringt mich zu meinem Punkt zurück: Baissen sind dazu da, den Märkten den Übergang von einer Aktiengruppe zu einer anderen zu erleichtern.

Was also wird das neue Narrativ sein?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten heute vor zwölf Monaten mit hundertprozentiger Sicherheit gewusst, dass:

Die US-Notenbank eine extrem restriktive Haltung einnehmen würde, dass infolgedessen der Dollar-Index (DXY) innerhalb von sechs Monaten um mehr als 20% steigen würde, und dass China seine strikte Zero-Covid-Politik samt Lockdown-Massnahmen fortsetzen und damit das eigene Wirtschaftswachstum abwürgen würde.

Man kann wohl davon ausgehen, dass jeder aufmerksame Investor mit diesem Wissen beschlossen hätte, Rohstoffe im Allgemeinen und Schwellenländer im Besonderen zu meiden. Könnte man sich ein schwierigeres makroökonomisches Umfeld für Rohstoffe und Emerging Markets vorstellen als eine Verlangsamung des chinesischen Wachstums in Verbindung mit einer geldpolitischen Straffung der US-Notenbank und einem Anstieg des Dollars?

Dennoch schnitten Anleihen und Aktien in den meisten grossen Schwellenländern ausserhalb Chinas im Jahr 2022 besser ab als die amerikanischen und europäischen Aktienmärkte. Rohstoffe waren derweil eine der wenigen Anlageklassen, die solide positive Renditen erzielten, wobei der S&P GSCI Total Return Index im bisherigen Jahresverlauf 27% zulegte.

Was wird mit diesen Anlageklassen geschehen, wenn sich die derzeit herrschenden Marktkräfte umkehren? Genauer gesagt: Was wird mit Emerging Markets und Rohstoffen geschehen, wenn sich China wieder öffnet, die US-Notenbank ihren geldpolitischen Straffungszyklus beendet und der Dollar ins Trudeln gerät?

Vielleicht werden die Anleger dann aufhören, sich Gedanken darüber zu machen, wann sie wieder in US-Technologieaktien einsteigen sollten. Vielleicht werden sie dann auf den Zug aufspringen, der für den nächsten Bullenmarkt in Emerging Markets und Rohstoffen zur Abfahrt bereit steht.