Meinung Präsidentin Lagarde und die EZB Seit sie das Ruder der Europäischen Zentralbank übernommen hat, musste Christine Lagarde eine Reihe von Krisen bewältigen. Ihre Kommunikation mit den Finanzmärkten muss noch verbessert werden.

Die Dinge laufen nicht gut für die EZB. Präsidentin Christine Lagarde hat es schwerer, als alle erwartet haben. Ich sage das mit Bedauern, denn ich hielt sie für eine ausgezeichnete Wahl für diesen Posten.

Die Notwendigkeit einer unkonventionellen Geldpolitik während der Eurokrise führte während der Amtszeit von Lagardes Vorgänger Mario Draghi zu Spannungen im EZB-Rat, und auch mit den Regierungen der Euro-Staaten kam es wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten über die Politik.

Als es um die Nachfolge Draghis ging, wurde eine Person für die Spitze der EZB gesucht, die die Mitglieder des EZB-Rates dazu bringen könnte, mit einer kohärenten Stimme zu sprechen, und die auch die latenten Spannungen mit den Regierungen abbauen konnte. Wer könnte das besser als eine ehemalige französische Finanzministerin?

Schwieriger Umgang mit Nachfrage- und Angebotsschocks

Zwar ist Frau Lagarde, die vor Intelligenz und Urteilsvermögen strotzt und die auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken kann, unter anderem als geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, keine Expertin für Geldpolitik. Aber das ist im Normalfall auch nicht nötig, denn im sechsköpfigen Direktorium der EZB und im erweiterten EZB-Rat sitzen zahlreiche geldpolitische Experten.

Doch in einer Krise liegen die Dinge anders. Die Pandemie und der Einmarsch Russlands in der Ukraine haben die Weltwirtschaft erschüttert. Derart schwere Schocks sind äusserst selten – umso grösser sind die Herausforderungen, die mit ihnen einher gehen. Weder in Europa noch anderswo waren Entscheidungsträger an den Hebeln der Geldpolitik, die Erfahrung im Umgang mit derartigen Krisen hatten.

Im einfachsten Fall besteht die Aufgabe der Geldpolitik darin, Schwankungen in der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen durch eine Änderung der Zinsen auszugleichen. Schwankungen im Angebot sind für die Zentralbanken viel schwieriger zu bewältigen, da sie Inflation und Wachstum in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Aber sind die Pandemie und Russlands Angriff auf die Ukraine als Nachfrage- oder als Angebotsschocks zu betrachten?

Die Antwort lautet, dass es sich um beides handelt, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ausserdem wirkten sie sich auf den Güter- und den Dienstleistungssektor sehr unterschiedlich aus. So führte beispielsweise der Beginn der Pandemie zu einem Einbruch der Nachfrage nach Dienstleistungen, aber gleichzeitig zu einem Anstieg der Nachfrage nach Gütern. Die Menschen fuhren nicht in den Urlaub nach Südeuropa, sondern kauften neue Gartenmöbel.

In solch unruhigen und unsicheren Zeiten sind die Wirtschaftsdaten zwangsläufig widersprüchlich und schwer zu entziffern. Experten werden die Daten auf unterschiedliche Weise interpretieren und widersprüchliche politische Vorschläge machen. Erst wenn sich die Wogen geglättet haben und die Daten klarer geworden sind, wird es mehr Einigkeit darüber geben, was geschehen ist und wie die Politik konkret aussehen sollte.

Herausforderungen in der Krise

Aber es kann sehr lange dauern, bis die Wogen geglättet sind – zu lange für die Zentralbank: Sie muss sofort auf Schocks reagieren. Denn wenn sie das nicht tut, wirkt sie unnahbar und überfordert. Ihre Glaubwürdigkeit leidet. Das wiederum nährt die Unsicherheit, die allein schon die Wirtschaft in die Rezession treiben kann.

Der Präsident oder die Präsidentin einer Zentralbank muss in diesen Situationen eine Vorreiterrolle übernehmen. Dazu gehört, dass sie konkurrierende Politikempfehlungen analysiert und sich ein Bild von der Art der Störungen macht, auf die die Wirtschaft reagiert, und davon, wie anhaltend sie sein werden. Die EZB-Präsidentin muss die Mitglieder des EZB-Direktoriums und des Rats von ihrer Analyse überzeugen und ein möglichst breites Einvernehmen darüber herstellen, wie die Politik aussehen soll. Die Politik muss auch der Öffentlichkeit und den Finanzmärkten erklärt werden, deren Reaktionen den anfänglichen Schock abmildern oder verstärken können.

In diesem Punkt hat sich Mario Draghi ausgezeichnet. Seine Erklärung, die EZB werde «alles tun, was nötig ist» («whatever it takes»), damit die Währungsunion die Krise übersteht, wurde von den Marktteilnehmern als äusserst bedeutsam angesehen und milderte die Krise unmittelbar ab: Die Renditen auf europäischen Staatsanleihen sanken sofort.

Präsidentin Lagarde hat da weniger überzeugend agiert. Ihre Behauptung im März 2020, die EZB sei nicht dazu da, die Unterschiede zwischen den Bondrenditen in der Peripherie und im Kern der Eurozone zu verringern, führte auf dem Höhepunkt der ersten Covid-Panik zu unnötigem Stress an den Märkten.

Im Dezember 2022 betonte sie sodann, dass sich die EZB an den makroökonomischen Daten orientieren werde – d. h., sie werde die Daten bei jeder geldpolitischen Sitzung neu evaluieren –, signalisierte aber gleichzeitig, dass der EZB-Rat die Zinsen im Frühjahr wahrscheinlich einmal oder möglicherweise mehrmals um jeweils weitere 0,5 Prozentpunkte anheben werde. Kommentatoren bemerkten schnell, dass diese Aussagen im Widerspruch zueinander standen.

Man könnte meinen, dass solche Irrtümer nicht von Bedeutung sind. Sie sorgen jedoch dafür, dass die Märkte den Aussagen der EZB-Spitze in Zukunft weniger Beachtung schenken, was ihrer Glaubwürdigkeit schadet und zu unnötigen Schwankungen an den Bondmärkten führt. Dadurch wird das Halten von Anleihen riskanter, was ihre Renditen in die Höhe treibt und die Fiskalpolitik für die Regierungen an der Peripherie der Eurozone erschwert.

Präsidentin Lagarde sollte weniger reden und viel mehr Disziplin bei ihren Aussagen vor der Presse walten lassen.