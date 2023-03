Meinung Credit Suisse hat Zeit erhalten – mehr nicht Die Bank wurde von einer Panikwelle erfasst und bezieht Liquiditätshilfe von der Schweizerischen Nationalbank. Das ist ordnungspolitisch richtig, doch es löst die grundlegenden Probleme der Bank nicht.

Credit Suisse konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft retten. In der Nacht auf den 16. März kündigte die Grossbank an, sie müsse eine von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bereitgestellte Liquiditätshilfe im Umfang von bis zu 50 Mrd. Fr. in Anspruch nehmen. Für die Darlehen muss die Bank Anlagen von «hoher Qualität» als Sicherheit an die SNB überweisen.

Die Bank war tags zuvor von einer Panikwelle überrollt worden. Unmittelbar ausgelöst von Aussagen des Chairman der Saudi National Bank, geriet die Credit Suisse innerhalb weniger Stunden in einen Zustand des freien Falls. Der Aktienkurs stürzte zeitweise mehr als 30% ab. Die Preise für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) schossen in die Höhe.

Doch das war nur der sichtbare Teil des Absturzes. Fatal war, was hinter den Kulissen geschah; Gegenparteien der Bank mussten aus Gründen ihres eigenen Risikomanagements ihre Verbindungen zur Credit Suisse limitieren. Das Tempo der Abflüsse von Kundengeldern – seit September 2022 praktisch ohne Unterbruch im Gang – drohte sich abermals zu beschleunigen.

Credit Suisse war in akuter Weise der Dynamik eines Bank Run ausgesetzt. Da nützte es nichts mehr, wenn CEO Ulrich Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann öffentlich beteuerten, die Bank sei solide. Die Panik war ein massenpsychologisches Phänomen, ausgelöst durch das rationale Verhalten jeder Gegenpartei, ihre eigenen Risiken zu minimieren.

Die Entwicklung traf überdies auf eine enorm fragile Stimmungslage nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank am 10. März. Die Finanzmärkte stehen unter extrem hohem Stress. Dieser Stress kristallisiert sich naturgemäss immer an den schwächsten Gliedern im System – und das ist in der Wahrnehmung der Märkte die Credit Suisse.

Die Nationalbank hat richtig gehandelt

Es war notwendig und es war richtig, dass die Schweizerische Nationalbank die Liquiditätshilfe zur Verfügung stellt. Die Panik musste gestoppt werden, und dazu war die Führungscrew der Credit Suisse nicht mehr in der Lage.

Es ist die explizite Aufgabe der Zentralbank, in einer derartigen Situation die Rolle des Lender of Last Resort zu übernehmen. Diese Funktion ist nicht neu, im Gegenteil, sie ist der ureigene Auftrag einer Zentralbank. Das U.S. Federal Reserve wurde als Antwort auf die Bankenpanik von 1907 gegründet.

Schon Walter Bagehot schrieb 1873 in «Lombard Street: A Description of the Money Market»:

«To avert panic, central banks should lend early and freely, to solvent firms, against good collateral, and at punitive rates.»

Die Schweizerische Nationalbank hat also das Richtige getan. Sie hat grosszügige Liquiditätshilfe gewährt und dafür qualitativ hochwertige Sicherheiten («collateral») verlangt. Insofern ist es nicht korrekt, bereits von einem staatlichen Bailout für die Credit Suisse zu sprechen, wie es etwa im Herbst 2008 nach dem Kollaps von Lehman Brothers für andere Banken nötig war.

Einziger Makel dabei: Es ist nicht bekannt, zu welchen Konditionen die Nationalbank diese Hilfe gewährt. Die Credit Suisse schweigt sich darüber aus, und die SNB hat es nicht einmal für nötig befunden, ein Communiqué zu dieser Hilfsaktion zu veröffentlichen. Das ist eine unglückliche Strategie der SNB, denn mit mehr Transparenz könnte sie die schrillen und schlicht falschen Kommentare entkräften, die bereits von «50 Milliarden Staatshilfe für die CS» sprechen.

Liquiditäts- versus Solvenzkrise

Die zentrale Unterscheidung bezieht sich dabei auf die Liquidität und die Solvenz der Bank. Ist eine Geschäftsbank solvent – das heisst, ist sie zahlungsfähig und hat sie genügend Eigenkapital, um Verluste zu decken – und «nur» von einer Liquiditätskrise bedroht, dann ist es ordnungspolitisch vollkommen korrekt, dass die Zentralbank diesem Institut Liquiditätshilfe gewährt.

Das ist die Natur des Geschäfts: Jede Bank, auch das solideste Institut, ist theoretisch bedroht, einen fatalen Bank Run zu erleiden. Es ist die Aufgabe der Zentralbank, dies zu verhindern.

Problematisch wird es erst dann, wenn die Zentralbank – respektive der Staat – eine Bank stützt, die eigentlich insolvent ist. Das ist der ordnungspolitische «Sündenfall», der nach 2008 nicht mehr vorkommen sollte.

Deshalb stellt sich in Bezug auf die Credit Suisse eine elementare Frage:

Ist die Bank solvent?

Die Antwort ist Ja. Ihre Eigenkapitaldecke übersteigt die regulatorischen Anforderungen deutlich. Die Credit Suisse ist nicht unmittelbar in ihrer Solvenz bedroht.

Aber das gilt nur für die Gegenwart. Die Credit Suisse wird im Verlauf der kommenden Jahre voraussichtlich weitere, erhebliche Verluste erleiden. Sie sitzt auf einer viel zu hohen Kostenbasis. Zudem hat die Bank in den vergangenen Monaten in signifikantem, bedrohlichem Ausmass Kundengelder und -beziehungen verloren. Dieses Geschäft kommt nicht zurück. Bankdienstleistungen sind weitgehend austauschbar; wer seine Beziehung mit der Credit Suisse gekappt hat, kommt nicht zurück, bloss weil die Nationalbank Liquiditätshilfe gewährt.

Die aus dieser Ausgangslage resultierenden – und von den Finanzmärkten erwarteten – Verluste werden sich in den kommenden Jahren durch die Eigenkapitaldecke der Bank fressen. Und dann wird früher oder später die Frage nach ihrer Solvenz wieder gestellt werden müssen.

Das heisst: Die Credit Suisse ist heute solvent, aber die Finanzmärkte signalisieren, dass sie es in den kommenden Jahren nicht mehr sein wird. Sie ist gewissermassen das Banken-Äquivalent von Schrödingers Katze: Sie ist gleichzeitig lebendig und tot.

Das grundsätzliche Problem ist nicht gelöst

Wie geht es jetzt weiter?

Alle Gedanken über die Zukunft der Credit Suisse müssen mit der Feststellung beginnen, dass die Bank in ihrer heutigen Form nicht überlebensfähig ist. Sie muss eine Form finden, die ihre Überlebensfähigkeit sichert.

Das bedeutet: Die Liquiditätshilfe der Nationalbank hat nur Zeit gekauft. Sie hat die akute Panik gestoppt, die drohte, der Credit Suisse die Luft abzuschnüren. Mehr nicht. Die Liquiditätshilfe löst nicht das grundsätzliche Problem der Bank, nämlich, dass sie mit ihrer heutigen Ausrichtung und Kostenstruktur nicht einmal ansatzweise fähig ist, profitabel zu arbeiten.

Diese gekaufte Zeit muss genutzt werden, um eine nachhaltige Lösung zu finden. Diese Lösung kann in einer Aufspaltung der Bank liegen. Das internationale Wealth Management wäre durchaus attraktiv für eine Julius Bär, UBS oder auch ein Institut wie DBS aus Singapur. Das Schweizer Geschäft könnte auf eigenen Beinen stehen. Das Investment Banking hat die CS ohnehin bereits teilweise aus der Hand gegeben.

Die Krux dabei ist, dass keine Partei interessiert ist, die Credit Suisse als Ganzes zu übernehmen. Für keine Bank ist es attraktiv, sich eine aufgeblähte Kostenstruktur und einen defizitären Geschäftsbetrieb aufzuladen, wenn sie ohnehin nur an einem Teilbereich der Credit Suisse – zum Beispiel dem internationalen Wealth Management – interessiert ist. Denn: Wer eine Bank übernimmt, übernimmt erstens Kunden, zweitens Mitarbeitende und drittens eine Marke. Die Kunden und die talentierten Mitarbeitenden bewegen sich ohnehin bereits zur Konkurrenz, und die stolze, traditionsreiche Marke Credit Suisse verliert zusehends an Wert.

Egal, welchen Weg die Credit Suisse wählt: Sie muss, angestossen von der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht Finma, radikale Schritte einleiten und sich auf eine neue Basis stellen. Sie muss die Zeit nutzen, die sie erhalten hat.

Eine Krise mit Ansage

Ein erhebliches Problem auf diesem Pfad ist die Glaubwürdigkeit des Führungsteams der Bank. Die Nöte der vergangenen Tage haben die Credit Suisse nicht wie ein Schlag aus dem Nichts getroffen. Die Bank war nicht das unschuldige, zufällige Opfer einer von den USA ausgehenden Marktpanik, die theoretisch auch jedes andere Institut hätte treffen können.

Nein, es war eine Krise mit Ansage. Sie ist das Resultat des jahrelangen strategischen Schlingerkurses unter dem VR-Präsidium von Urs Rohner und den Konzernchefs Brady Dougan, Tidjane Thiam und Thomas Gottstein. Sie ist das Resultat von Skandalen wie Greensill und Archegos, die in geradezu grotesker Weise die Mängel im Risikomanagement der Bank offenbarten. Die Krise ist das Resultat von Männern an der Spitze, die sich nie durchringen konnten, einen klaren Entscheid zu treffen, in welchen Geschäftsbereichen die Bank wirklich gut ist und aus welchen Bereichen sie sich verabschieden sollte.

Und selbstverständlich waren sich diese Männer nie eines eigenen Fehlverhaltens bewusst. Das wichtigste Kapital im Bankgeschäft ist Vertrauen. Dieses Vertrauen haben die Verantwortlichen der Credit Suisse über Jahre in sträflicher Weise verspielt.

Das Duo von VR-Präsident Axel Lehmann und CEO Ulrich Körner hätte ab Sommer 2022 die Aufgabe und die Möglichkeit gehabt, einen unmissverständlichen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen und einen echten Neustart zu wagen – ähnlich, wie es die UBS unter dem Duo Axel Weber und Sergio Ermotti ab 2012 getan hatte.

Doch das von Körner Ende Oktober 2022 vorgestellte «Strategie-Update» war bloss eine lauwarme Fortsetzung des Bisherigen. Seine einzige Chance, einen ersten Eindruck zu schaffen, hat er innerhalb von drei Monaten verspielt. Da nützten auch die hilflosen Anschuldigungen nichts, die Kundenabflüsse seien im September durch einen Tweet eines Journalisten in Australien ausgelöst worden.

Die Tatsache, dass für die Kapitalerhöhung im November kein einziger namhafter Schweizer Aktionär – oder eine Gruppe von Aktionären – gefunden werden konnte, der bereit war, in symbolischer Form eine Ankerfunktion zu übernehmen, spricht Bände für die Tragik der Credit Suisse.

Insofern ist es bloss noch eine bittere, ironische Schlussnote: Eine unbedarfte Aussage der SNB – der Saudi National Bank – erzwang eine Rettungsaktion der SNB – der Schweizerischen Nationalbank.