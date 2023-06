Meinung Das Kakerlaken-Portfolio: Immer noch dumm, robust – und überlegen Unabhängig davon, wie man es aufteilt – nach Ländern oder Währungen –, haben traditionelle 60/40-Portfolios in diesem Jahr heftige Verluste erlitten. Kakerlaken-Portfolios hingegen haben sich im Allgemeinen gut behauptet. Warum?

Die meisten Pensionskassen, Stiftungen oder Family Offices unterhalten ein ausgewogenes 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen. Wenn man sie fragte, würden es zwar die meisten von ihnen abstreiten und auf ein paar Extras wie Immobilien, Private Equity oder andere «alternative Anlagen» verweisen – aber im Grunde genommen liegen die grössten Anlagepools in Portfolios, die einem 60/40-Verhältnis nahe kommen.

Das 60/40-Portfolio ist der verbreitetste Benchmark, an dem sich institutionelle Investoren messen. Wir glauben jedoch, dass es einen besseren Massstab gibt: Wir nennen es das Kakerlaken-Portfolio. Dieses gewichtet Anleihen, Aktien, Gold und Bargeld je gleich mit 25% und geht damit ein durchschnittliches Engagement in allen breiten Anlagerisiken – Inflation, Deflation, lange Duration und Null-Duration – ein, ohne von einem bestimmten Makro-Regime abzuhängen.

Durch die gleichmässige Gewichtung seiner Engagements – und durch ein regelmässiges Rebalancing – vertritt das Kakerlaken-Portfolio explizit den Standpunkt, dass es «nichts weiss», und es geht keine aktiven Wetten auf einzelne Anlageklassen ein. Es handelt sich also sowohl um ein «stummes» als auch um ein robustes Portfolio (daher der Name).

Man muss als Investor nicht gemäss dem Kakerlaken-Portfolio investieren. Aber ich bin der Meinung, dass es aus mehreren Gründen eine überlegene Benchmark als Massstab für institutionelle Investoren darstellt.

Wissen, was man nicht weiss

Erstens, wenn Sie in einer der vier Anlageklassen von einer Gleichgewichtung abweichen und diese über- oder untergewichten, implizieren Sie damit, dass Sie etwas über das Risiko und die erwartete Rendite wissen. Als aktiver Manager kann man das natürlich sehr wohl tun; auch ich glaube, etwas über die Anlagen zu wissen, in die ich investiere. Aber der transparenteste Weg, um die eigene Allokation zu bewerten, ist der Vergleich mit einem Portfolio, das per Definition nichts weiss und keine Über- oder Untergewichtung vornimmt.

Zweitens ist der Vergleich mit dem Kakerlaken-Portfolio eine weitere Möglichkeit, die eingegangenen Anlagewetten klar zu benennen. Ein 60/40-Portfolio zum Beispiel ist nur in produktive Vermögenswerte investiert, was oberflächlich betrachtet durchaus intelligent erscheint. Produktivität ist ein Teil der menschlichen Natur, und damit setzt man auch auf den langfristigen Triumph des Erfindungsreichtums.

Es gab jedoch auch Zeiten, in denen das Wetten auf den menschlichen Erfindungsreichtum keine so gute Idee war. Das Kakerlaken-Portfolio setzt deshalb auch auf langfristige Produktivität über die Allokation in Anleihen und Aktien, es gewichtet diese jedoch nur mit 50%. Abgesichert wird diese Position mit unproduktiven Anlagen: Edelmetalle und Cash.

Extrembeispiel Japan

Schauen wir uns ein extremes Beispiel an.

Das Zwanzigste war für Japan ein besonders turbulentes Jahrhundert. Das Makroregime reichte von liberal über imperial, bis hin zum Militarismus. Japan wurde mit Atomwaffen bombardiert. Es erlebte zudem eine stürmische Industrialisierung, eine historische Spekulationsblase sowie deren Platzen, und nun einen demografischen Niedergang.

Wie die folgende Grafik zeigt, war während dieses Zeitraums ein Kakerlaken-Portfolio (blau) dem 60/40-Portfolio (gelb) in Japan weit überlegen. Ausschlaggebend für diese Überperformance waren eindeutig der wirtschaftliche Zusammenbruch im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, der verheerende Auswirkungen auf die industrielle Basis Japans hatte. Aber Edelmetalle waren davon nicht betroffen. Dieser Portfoliobestandteil sorgte für reichlich Gewinne, die es erlaubten, während der regelmässigen Umschichtungen produktive Vermögenswerte in Japan günstig zu kaufen.

Nun mögen Sie bestimmt einwenden, dass der Weltkrieg samt der nuklearen Katastrophe von Hiroshima und Nagasaki ein einmaliges Ereignis war. Wenn wir uns aber nur auf die Zeit ab dem Jahr 1950 fokussieren, sehen wir, dass sich das Kakerlaken-Portfolio (blau) auch in der Nachkriegszeit behauptet hat. In den Fünfziger- bis Siebzigerjahren, als Japans Produktivität boomte, schnitt es zwar schlechter ab als das 60/40-Portfolio (gelb), aber es erholte sich ab den späten Neunzigerjahren, als der demografische Niedergang Japans begann.

Mit anderen Worten: Die Performance des japanischen Kakerlaken-Portfolios erklärt sich nicht allein durch den Schwarzen Schwan eines Atomangriffs, sondern durch seine allgemeinere Robustheit gegenüber unvorhergesehenen Veränderungen.

Tückische Korrelationen im 60/40-Portfolio

Natürlich hat der 60/40-Ansatz noch andere Mängel, abgesehen davon, dass er ganz auf den menschlichen Einfallsreichtum setzt: Er setzt darauf, dass Aktien und Anleihen nicht oder nur in geringem Ausmass korreliert sind. Wenn dies der Fall ist, das heisst, wenn die Kurse von Anleihen steigen, und Aktien fallen, dann funktioniert das 60/40-Portfolio. Regelmässig während eines Börsenabschwungs schichtet man dabei von relativ teuren Anleihen in relativ günstige Aktien um.

Steigt die Korrelation zwischen der Preisentwicklung von Aktien und Anleihen jedoch, verpufft diese Chance. Genau das ist im laufenden Jahr geschehen: Die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen war hoch, mit beiden haben Investoren deutliche Verluste erlitten.

Die folgende Grafik zeigt den Verlust (Drawdown) eines weltweiten 60/40-Portfolios, gemessen am MSCI World für den Aktienanteil und dem Barclays Global Aggregate Index für den Bondanteil. Dieses Portfolio hat im Tiefpunkt rund 25% verloren, was in etwa dem «Jahrhundert-Verlust» von 1974 und nicht ganz dem Ausmass von 2008 entspricht.

Wie hat das Kakerlaken-Portfolio den Sturm von 2022 überstanden? Oberflächlich betrachtet nicht besonders gut. Die folgende Grafik zeigt das weltweite Kakerlaken-Portfolio, bestehend aus dem MSCI World, dem Barclays Bond Aggregate, dem GSCI Precious Metals Index für den Edelmetall-Anteil und dreimonatigen Treasury Bills für den Cash-Anteil. Dieses Portfolio hat ebenfalls Rückschläge in der Grössenordnung der Verluste von 1974 und knapp jener von 2008 erlitten.

Wenn wir jedoch etwas tiefer graben, stellen wir fest, dass die Kakerlake einmal mehr ihre Robustheit bewiesen hat. Das zeigt sich zum Teil in den bescheideneren Verlusten (–14%), die das Kakerlaken-Portfolio im Vergleich zum Welt-60/40 (–25 %) erlitten hat.

Noch wichtiger ist jedoch die geografische Betrachtung: 60/40-Portfolios haben 2022 weltweit miserabel abgeschnitten, egal in welchem Land oder in welcher Währung. Ausserhalb der USA haben sich dagegen Kakerlaken-Portfolios ziemlich gut gehalten – primär, weil sie durch ihr Engagement in Edelmetallen geschützt wurden.

Die «Euro-Kakerlake» (gelb, bestehend aus dem Euro Stoxx 600 Index, Euro-Staatsanleihen, Euro-Bills und dem auf Euro lautenden GSCI Precious Metals Total Return Index) liegt in diesem Jahr nur leicht im Minus, ebenso wie die «britische Kakerlake» (blau, bestehend aus dem FTSE 100, britischen Staatsanleihen, UK Treasury Bills und dem GSCI Precious Metals Index in Pfund).

Das japanische Kakerlaken-Portfolio ist dieses Jahr sogar gestiegen, da Edelmetalle in Yen gemessen deutlich an Wert gewonnen haben und die Bank of Japan Kursverluste in japanischen Staatsanleihen verhindert hat.

Ein extremes Beispiel wäre ein türkisches Kakerlaken-Portfolio (bestehend aus dem BIST 100, türkischen Staatsanleihen, türkischen Schatzwechseln und einem auf Lira lautenden GSCI Precious Metals Index), das in diesem herausfordernden Umfeld gut abgeschnitten hätte. Wie die folgende Grafik zeigt, hätte das türkische Kakerlaken-Portfolio auf realer Basis das Anlagevermögen während der Zeit des Aufstiegs des Erdogan-Regimes und der Wende des Präsidenten zum wirtschaftlichen Wahnsinn geschützt. Die Kakerlake hat ihre Aufgabe erfüllt.

Dieser letzte Punkt ist es wert, betont zu werden. In einer so chronisch schlecht funktionierenden Wirtschaft wie der türkischen hat ein dummes «ich weiss nichts»-Portfolio die reale Kaufkraft geschützt, nicht weil es die makroökonomischen Veränderungen gesehen und vorweggenommen hat, sondern weil es so konzipiert war, dass es gegen diese Veränderungen resistent ist.

Ein Portfolio, das nichts weiss, fliegt nicht in die Luft; das geschieht nur mit Portfolios, die glauben, etwas zu wissen. Das könnte deshalb eine heilsame Lektion in Sachen Demut sein: Vielleicht ist nicht nur das, was man weiss, für den Kapitalerhalt wichtig, sondern auch das, was man nicht weiss – und dass man dieses Nichtwissen entsprechend kalibriert.

