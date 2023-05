Meinung Das US-Aktienexposure der SNB sorgt für Volatilität Der grosse Verlust der Schweizerischen Nationalbank ist zu einem guten Teil der Volatilität des US-Tech-Sektors geschuldet. Die Eingaben der SNB bei der US-Wertschriftenbehörde sind voller wertvoller Informationen, die es zu beobachten gilt.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist ein wichtiger Investor in US-Wertpapieren und insbesondere in Technologieaktien. Ihr Engagement auf dem US-Markt belief sich im vierten Quartal 2021 wahrscheinlich auf 200 Mrd. $, was fast einem Fünftel ihrer Gesamtinvestitionen entspricht. Dies hat stark zu den enormen Schwankungen ihrer Anlageergebnisse beigetragen. Der Verlust der SNB belief sich letztes Jahr auf 132 Mrd. Fr., nachdem er im dritten Quartal 142 Mrd. erreicht hatte.

Das US-Aktienportfolio der SNB bringt erhebliche Volatilität in ihre Bilanz. Der Umfang der investierten Währungen, der in der nachstehenden Grafik gelb dargestellt ist, erreichte im Januar 2023 fast 1 Bio. Fr. (und hatte diesen Betrag wahrscheinlich im November 2021 auf dem Höhepunkt der Märkte überschritten). Die Gesamtbilanz (einschliesslich anderer Vermögenswerte wie Gold und IWF-Reserven) liegt seit über anderthalb Jahren über der Billionengrenze.

Dem US-Portfolio der SNB und seinen Bestandteilen wurde bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da die SNB es weder veröffentlicht noch die Daten irgendwo in der Schweiz zu finden sind. Sie sind nur in den USA erhältlich. Vor 2008 war das keine grosse Sache, als sich die US-Aktieninvestments auf einige Milliarden beliefen. Heute spielt das angesichts des angeschwollenen US-Portfolios eine viel grössere Rolle. Im Folgenden habe ich eine kurze Zusammenfassung der Informationen erstellt, die auf der Website der US-Wertschriftenbehörde (SEC) zu finden sind. Leider reichen die Daten nur bis Juni 2013 zurück.

2013 hielt die SNB nicht mehr als 22 Mrd. $ in US-Aktien. Doch in den folgenden Jahren, als sich ihre Bilanz aufblähte, stieg der Umfang des US-Portfolios um 700 bis 800%. Es erreichte vor einem Jahr seinen Höhepunkt, zwischen den Quartalen waren die Werte noch höher. Die Zahl der Unternehmen («Number of entries» in den SEC-Filings) ist zwar relativ stabil, hat aber in den letzten fünf Jahren ebenfalls zugenommen und überstieg kürzlich 2700 Emittenten.

Quelle: SEC

Die SNB macht keine Angaben zu ihrer Aktienanlagepolitik, zu Sektorgewichtungen, zum Value-at-Risk oder zu anderen Kennziffern dieser Art und auch nicht zu den Unternehmen, von denen sie beraten wird. Offiziell investiert sie in grosse US-Indizes.

Vergleicht man das SNB-Portfolio mit dem Russell-3000-Index, so ist die Entwicklung in der Tat ähnlich (Anmerkung: die SNB-Daten erscheinen vierteljährlich, während der Russell-Index täglich berechnet wird. In der Grafik werden wöchentliche Daten verwendet).

Die von der SEC zur Verfügung gestellten historischen Daten zu den einzelnen SNB-Beständen zeigen jedoch, dass sie nicht nur typische Indexkomponenten enthielten. So hielt die SNB im ersten Quartal 2015 2 Mrd. $ (bzw. 6 % ihres Portfolios von 2015) in 58 Schieferöl- und Gas-Small-Caps, die offensichtlich in keinem der grossen Indizes enthalten waren. Dieses starke und spezifische Engagement in einem einzigen (hochspekulativen) Sektor führte dazu, dass die SNB bis zum vierten Quartal 2015 allein bei diesen Aktien 1 Mrd. $ an Verlusten erlitt, nachdem viele davon in Konkurs gingen.

Bis heute ist die SNB stark im Öl- und Gassektor investiert, der unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten als fragwürdig gilt. Ende 2022 hatte sie mehr als 6 Mrd. $ in Öl- und Schieferölnamen investiert, und das Gesamtengagement dürfte leicht über der Gewichtung dieses Sektors im S&P-Index liegen.

Der grösste Anteil der SNB-Investitionen, abgesehen von den hohen Gewichtungen in Pharma- und Finanzwerten, entfiel in den letzten Jahren auf den Technologiesektor. Allein das Engagement in Apple erreichte vor einem Jahr einen Höchststand von 12 Mrd. $ (bevor der Markt es zum Jahresende auf 8 Mrd. reduzierte), während die GAFAM-Bestände (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) der SNB über 40 Mrd. $ betrugen, was allein ein Viertel des Portfolios ausmachte und nicht einmal das gesamte Tech-Universum zusammenfasste. Der Nasdaq ist einer der volatilsten Indizes des US-Marktes, was das US-Portfolio der SNB zu spüren bekam, das zwischen März und Dezember 2022 40 Mrd. $ verlor.

Die US-Bestände der SNB müssen in den kommenden Jahren im Auge behalten werden, da ein grosser Teil der Schwankungen der SNB-Bilanz von diesem Portfolio abhängt, mindestens so sehr wie von dem (ebenfalls sehr wichtigen) Euro-Engagement. Wir sollten die Transparenz der US-Regulierungsbehörde nutzen, um diese Entwicklung genau zu verfolgen.