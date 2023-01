Meinung Das Zeitalter der «Lazy Innovation» Viele Unternehmen wurden nach einer Hype-Phase entzaubert und stehen sinnbildlich für ein Problem gewisser digitaler Geschäftsmodelle, nämlich dass sie durch technologischen Fortschritt und die Ausnutzung regulatorischer Freiräume innovativer wirken, als sie wirklich sind.

Ob man nun das Solowsche Produktivitätsparadoxon oder die Enttäuschung Peter Thiels über die anhaltende Abwesenheit fliegender Autos herbeizieht: Irgendwie scheint die Digitalisierung uns nicht unbedingt die gewünschten und versprochenen Innovationssprünge zu bringen.

Dieser Eindruck mag mit Blick auf ein stetig wachsendes Dienstleistungsangebot natürlich täuschen. Was sich jedoch mit grosser Sicherheit sagen lässt, ist, dass die Digitalisierung es Firmen erlaubt, innovativer zu wirken als sie es effektiv sind.

Ein Beispiel dafür sind Sharing-Economy-Plattformen, die lange als innovativ betrachtet wurden. Sie erfreuten sich trotz roter Zahlen rasanten Nutzerwachstums und steigender Bewertungen. Seit längerem ist jedoch klar, dass ein wichtiger Faktor des schnellen Wachstums insbesondere in Europa das Ritzen oder gar Nichtbeachten gewisser Rahmenbedingungen und die Nutzung rechtlicher Freiräume auf dem Arbeitsmarkt war.

Es ist einiges einfacher «innovativ» zu sein, wenn man nicht nach den gleichen Regeln wie andere spielt. Der Reiz des Wettbewerbs für innovative Firmen sollte darin liegen, dass sie unter den gleichen Regeln wie andere Marktteilnehmer eine bessere Dienstleistung anbieten und davon profitieren und nicht indem sie versuchen, die Regeln zu umgehen. Es ist natürlich möglich und bis zu einem bestimmten Grad gar wünschenswert, noch nicht durchregulierte Bereiche zu erschliessen. Das damit verbundene regulatorische Risiko sollte man aber klar kommunizieren.

Neben der Möglichkeit, bis zum Aufholen der Politik Innovation in regulatorischen Freiräumen vorzutäuschen, erlaubt die Digitalisierung aber noch eine weitere Art der «lazy innovation».

Kontrolle ausweiten – und dafür Geld verlangen

Durch den technologischen Fortschritt wird es nämlich für Firmen möglich, auch nach dem Verkauf mehr Kontrolle über ihre Produkte und Dienstleistungen auszuüben. So können beispielsweise digitale Medien gegen die weitere Verbreitung geschützt werden oder nachträglich Features aktiviert werden. Letzteres mag Konsumenten sympathisch erscheinen, wenn z.B. der gekaufte Tesla dank eines Updates over the air nun plötzlich eine grössere Reichweite hat.

Doch es kann nicht über einen grundsätzlichen Wandel bei der Frage des Eigentums hinwegtäuschen: Hersteller von Produkten und Dienstleistungen können dank neuer technischer Möglichkeiten wie dem Internet of Things und Datenanalysen nun plötzlich Geld verlangen für Dinge, die früher schlicht inbegriffen waren.

Unter dem Deckmantel der Innovation – da ja neue Technologien verwendet werden – kann so für die Unternehmen mehr Wert aus dem gleichen Produkt oder der gleichen Dienstleistung extrahiert werden. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ein konkretes Beispiel bildet die Berichterstattung über ein Abo für geheizte Sitze in einem Auto.

Somit droht sich der Trend der Fragmentierung, wie er seit längerem aus der Flugbranche bekannt ist, auf alle Wirtschaftsbereiche auszudehnen. Ursprünglich zahlte man einen Ticketpreis, der Gepäck, Essen und Bordunterhaltung beinhaltete. Diese Leistungen wurden jedoch vor einiger Zeit entkoppelt. Es kam zu einer Fragmentierung von einer Dienstleistung in mehrere Bestandteile. Nach anfänglicher Freude über Sparpotenzial merkten Kundinnen und Kunden jedoch rasch, dass viele als Option angebotene Dienstleistungen nicht unbedingt optional sind, beispielsweise die Gepäckgebühren.

Unternehmen tun gut daran, im Sinne der Kundenzufriedenheit den Bogen nicht zu überspannen. Denn es ist ein feiner Grad zwischen sinnvoller Fragmentierung, die den Konsumenten auch einen Mehrwert liefert, und Gewinnmaximierung ohne wirklichen Mehrwert beim Kunden. Auch wenn es aus Firmen- und Investorensicht lukrativ scheinen mag, durch solche «lazy innovation» mehr Rendite zu erwirtschaften, fährt man mittelfristig wohl besser, in echte Innovationen zu investieren.