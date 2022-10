Meinung Der chinesische Traum weicht einer ernüchternden Realität Chinas Staatschef Xi Jinping hat seine Macht am Nationalkongress zementiert. Wirtschaftlich befindet sich das Land jedoch in einer fragilen Verfassung. Das Wachstum schwächt sich drastisch ab, was sich rund um den Globus bemerkbar machen wird.

Nach vier Dekaden wundersamen Wachstums, eingebettet in das Narrativ vom Aufstieg einer dominanten Weltmacht, stürzt Chinas Wirtschaft auf den Boden der Realität ab. Dieses Jahr – zum ersten Mal seit Staatschef Deng Xiaoping das Land vom Maoismus weggeführte – wird das Bruttoinlandprodukt in Dollar gerechnet schrumpfen. Die rückläufige Entwicklung hat wesentlich mit der festen US-Valuta zu tun, noch mehr ist sie aber eine Folge des Endes der durch Investitionen getriebenen Wachstums der letzten Jahrzehnte.

Die harten Covid-Lockdowns haben Investoren abgelenkt. Viele Marktteilnehmer haben die Bedeutung des Zusammenbruchs des chinesischen Immobiliensektors im Sommer 2021 deshalb nicht erkannt. Wegen Chinas Zero-Covid-Politik, mit der ein Grossteil der Wirtschaft stillgelegt wurde, blieb ausländischen Beobachtern verborgen, wie verheerend sich der Kollaps im Immobilienmarkt auswirkt, der Schätzungen zufolge rund ein Viertel des BIP ausmacht. Die negativen Konsequenzen belasten das Land schwer: von den Investitionen über Konsum und Beschäftigung bis hin zum generellen Wohlstand, ganz zu schweigen von den alten, sozialistisch organisierten Industriesektoren Stahl und Zement.

Die Bedeutung des Immobiliensektors für die Wirtschaft kann kaum überschätzt werden. Die wohlhabendsten Chinesen halten durchschnittlich 70% ihres Vermögens in Sachanlagen. Die Wohneigentumsquote liegt bei 96% - wesentlich höher als in den westlichen Industrieländern. Statistische Erhebungen zeigen, dass 15% der Bevölkerung drei oder mehr Immobilien besitzen. Wohneigentum sorgt für Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und Einkommen; für die Produktion von einer Milliarde Tonnen Stahl pro Jahr und 1,6 Milliarden Tonnen Zement. Im Haushaltsbudget von manchen Grossstädten machen die Einnahmen aus dem Verkauf von «Landnutzungsrechten» 75% der jährlichen Einnahmen aus.

Mit dem Einbruch des Immobilienmarktes ist das Konsumentenvertrauen auf den tiefsten Stand seit dreissig Jahren gefallen. Chinas Regierungsbehörden berichten, dass fast 20% der Jugendlichen unter 25 Jahren arbeitslos sind. Nicht wenige Immobilienkäufer sind es leid, auf die Fertigstellung ihrer Wohnung zu warten, für die sie bereits bezahlt haben, weshalb sie in dunkle, halbfertige Gebäude einziehen.

Selbst wenn sich der Immobilienmarkt rasch erholen könnte - was so gut wie unmöglich erscheint -, wird China die früheren Wachstumszahlen nicht mehr erreichen, die an den Finanzmärkten rund um den Globus zelebriert wurden. Um auf dieses triumphale Expansionstempo zu kommen, hatte China jährlich rund 45% des BIP in Kapitalinvestitionen gesteckt und darauf immer niedrigere Renditen erzielt. Weil die Geldmenge auf internationaler Basis schrumpft, fehlt es nun an Geld, um den hungrigen Schlund von Chinas Wirtschaft zu stopfen. Doch das Land ist nicht bereit - und unter dem derzeitigen politischen System auch nicht in der Lage -, sein Wachstumsmodell zu reformieren.

Schock für die Weltwirtschaft

Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Niedergangs werden innerhalb Chinas katastrophal sein. Lokalregierungen sehen sich mit einem Einbruch der Steuereinnahmen konfrontiert, und es fehlen ihnen die Einnahmen aus dem Landverkauf, auf die sie sich lange verlassen konnten. Sie haben deshalb bereits damit begonnen, Sozialleistungen zu kürzen. Grausige Erinnerungen an die Notlage der Bevölkerung in der Sowjetunion werden wach, wenn man bedenkt, wie rasch sich die sozialen Einrichtungen dort nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems auflösten.

Etwas wissen wir über China genau: Die Regierung wird alles unternehmen, um zu verbergen, was im Land vor sich geht. Die ökonomischen Auswirkungen der Konjunkturabschwächung werden sich vor der Aussenwelt hingegen nicht verstecken lassen.

Erstens wird die Nachfrage nach Rohstoffen sinken. China ist der weltgrösste Importeur von Erdöl und ist für 40% des globalen Bedarfs an den übrigen Rohstoffen verantwortlich: Eisenerz, Erdgas, Kupfer, Sojabohnen, Palmöl. Trotz riesiger Reserven ist das Land ein bedeutender Importeur von metallurgischer Kohle für die Stahlindustrie. In allen diesen Bereichen nimmt die Nachfrage ab, und in einigen davon, darunter Palmöl und Erdgas, bricht sie zusammen. Russland ist ein wichtiger Rohstofflieferant, aber auch Australien, Brasilien, Kanada und die Vereinigten Staaten sind von den Folgen des Konjunktureinbruchs in China betroffen.

Die nächsten Leidtragenden werden internationale Konzerne sein, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen in China erwirtschaften. Die Luxusgüterbranche zum Beispiel erzielt 25% des Umsatzes im chinesischen Markt und verzeichnet dort praktisch ihr gesamtes Wachstum. General Motors erzielt jährlich mehr als 1 Mrd. $ Gewinn mit dem China-Geschäft. Über 250 in den USA kotierte Unternehmen erzielen mindestens 25% ihres Umsatzes in der Volksrepublik. Die meisten von ihnen werden einen Rückgang ihres Aktienkurses erleiden, wenn sich der chinesische Markt für ihre Produkte abschwächt.

Beim Versuch, die Landeswährung stabil zu halten, kämpft die chinesische Zentralbank auf verlorenem Posten. China ist auf niedrige Zinsen angewiesen, um die Kreditvergabe zu stimulieren und die Menschen zum Kaufen und zum Bauen zu motivieren. Doch das Federal Reserve in den USA strafft die Geldpolitik. Da der chinesische Renminbi inoffiziell an den Dollar gekoppelt ist, wird es nicht lange dauern, bis es zu gravierenden Problemen kommt.

Wenn der Dollar stärker nachgefragt wird, nimmt der Abwertungsdruck auf den Renminbi zwangsläufig zu. Die People’s Bank of China bewegt sich dabei auf einem schmalen Grat: Toleriert sie eine zu starke Abwertung, gerät die chinesische Bevölkerung in Panik und wird versuchen, ihr Kapital aus China ins Ausland zu schleusen. Setzen die chinesischen Währungshüter demgegenüber die Devisenreserven in grossem Stil dazu ein, um den Wechselkurs des Renminbi in die Höhe zu treiben, leiden die Exporte; und angesichts der sinkenden Binnennachfrage will das niemand.

Letztlich wird die People’s Bank of China die Schlacht am Devisenmarkt verlieren. Der Kurs des Renminbi zum Dollar ist bereits über 7 gerutscht, und wenn er 8 erreicht, werden chinesische Waren für Abnehmer, die in Dollar zahlen, noch billiger, was wiederum deflationären Druck in der ganzen Welt verursachen wird. Gleichzeitig geraten mehr und mehr chinesische Unternehmen bei der Bedienung ihrer Schulden im Ausland in Verzug. Viele chinesische Firmen erzielen 100% ihrer Einnahmen in China, so dass sie für ihre in Dollar denominierten Kredite bei einer Abwertung des Renminbi mehr zahlen müssen - und viele von ihnen können sich das schlichtweg nicht leisten.

Das sind nur die grossen und offensichtlichen Auswirkungen, die sich aus dem Abschwung der chinesischen Wirtschaft ergeben. Bei der «Belt and Road Initiative» buchstabiert Peking bereits zurück, da Kreditnehmer Zahlungen verzögern oder ausfallen lassen. Chinesische Unternehmen verabschieden sich von der Börse in New York, Investitionen im Ausland flachen ab. Ausländische Regierungen fürchten sich weniger vor chinesischen Vergeltungsmassnahmen und scheuen nicht mehr davor zurück, Exportkontrollen und Sanktionen gegen das Land zu verhängen.

Böses Erwachen

Das heutige China hat sich im Vergleich zur glanzvollen Zeit der Neunziger- und der frühen Nullerjahre auf subtile, betrübende Weise verändert. Während der Phase der wirtschaftlichen Expansion nahm die Zahl der Menschen stark zu, die den sozialen Aufstieg und sogar echten Wohlstand anstreben konnten.

Chinesen, die im Ausland ausgebildet wurden, kamen in Scharen zurück, um eigene Unternehmen zu gründen oder sich dem Gründerteam einer Startup-Firma anzuschliessen. Sie wurden dabei vom Staat durch massive Unterstützungsprogramme gefördert. Dazu zählten Finanzierungshilfen für Startups, kostenlose Büroräume sowie die Vermittlung von Geschäftspartnern. Hinzu kamen subventionierte Hypotheken für jede Person, die chinesischer Abstammung ist; unabhängig davon, ob sie oder er in China geboren wurde.

Chinesische Unternehmen beteiligten sich begeistert an Delegationen, um talentierte chinesische Technologie-Spezialisten im Ausland ausfindig zu machen. Diesen wurden dann grosszügige Finanzierungsmöglichkeiten offeriert, um ihr Knowhow nach China zu bringen und dort Unternehmen zu gründen. Praktisch jeder Dreissigjährige mit einem MBA-Abschluss konnte seinen eigenen Private-Equity-Fonds lancieren.

Diejenigen, die am unteren Ende des sozioökonomischen Spektrums angesiedelt waren, hatten gute Chancen, vom landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie wegzukommen. In den ersten Jahrzehnten nach der Öffnung Chinas wurden die Wanderarbeiter zusehends wohlhabender, kauften Handys, Motorräder, Computer und schliesslich Häuser. Viele zogen in besser entwickelte Regionen des Landes.

Dieser Traum begann bereits in die Ferne zu rücken, als Xi Jinping 2012 die Macht übernahm. Als neuer Staatschef machte er sich nicht mehr für Deng Xiaopings Leitspruch «Reich werden ist glorreich» stark, sondern mahnte, dass der «chinesische Traum» zwar auf einer nationalen Modernisierung gründe, aber auch persönliche Bescheidenheit erfordere. China sei ein Land, in dem die Bürger eher nach «bescheidenem» Wohlstand als nach Reichtum streben sollten.

Heute bleibt nur noch zu hoffen, dass selbst dieser bescheidenere Traum in den nächsten Jahren überhaupt erreichbar sein wird.