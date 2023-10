Meinung Der Fall Credit Suisse hat gravierende Konsequenzen für die Schweiz Im Interesse des «Gemeinwohls» hat die Schweizer Regierung Entscheide gefällt, die ihrem Ansehen und Vertrauen auf der internationalen Bühne schaden. Der demokratische Westen verspielt seinen Wettbewerbsvorteil.

Über den Niedergang der Credit Suisse werden Bücher geschrieben werden. Doch bereits heute müssen grundlegende Fragen gestellt werden: Wurde das Ende der Bank eingeläutet, als die Schweiz ihr Bankgeheimnis aufgab? Haben die negativen Zinsen, die in der Schweiz mehr als ein Jahrzehnt lang vorherrschten, die Bank dazu verleitet, übermässige Risiken einzugehen und faule Geschäfte (Greensill, Archegos, etc.) zu akzeptieren? War ihr Management im Vergleich zu anderen Banken einfach schlecht? Passen Private und Investment Banking schlicht nicht zusammen?

Was auch immer die Gründe sein mögen, es ist schwer, eine derart traditionsreiche Institution verschwinden zu sehen, ohne ein gewisses Mitgefühl zu empfinden. Wie viele Leser haben auch wir von Gavekal Freunde, ehemalige Kollegen, Geschäftspartner und Kunden, die bei der Credit Suisse arbeiten. Sie haben traurige Tage erlegt.

Doch mit etwas mehr Distanz betrachtet ist die Credit Suisse vielleicht nicht das einzige, was am 19. März 2023 gestorben ist. Denn mit der «Rettung» der Bank am vergangenen Wochenende ist auch die Vorstellung, dass die Schweizer nicht nur pünktlich, sondern dass sie auch die ultimativen «Regelbefolger» sind, über den Haufen geworfen worden.

Das «Gemeinwohl» steht über dem Recht

In der Tat schafft diese Episode zwei Präzedenzfälle:

Eine Bank kann mit einer anderen Bank fusionieren, ohne dass die Aktionäre ihre Zustimmung dazu geben. Die Logik lautet: Ist eine Bank systemrelevant, müssen die Rechte der Aktionäre im Namen des «Gemeinwohls» ausser Kraft gesetzt werden. Das ist ein wichtiger Präzedenzfall, den die Minderheitsaktionäre aller systemrelevanten Banken zweifellos zur Kenntnis nehmen werden. Während die Aktionäre aus der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS nur noch Rappenbeträge erhalten, werden die Inhaber von bedingten Pflichtwandelanleihen (so genannte CoCo- oder AT1-Anleihen) komplett ausgelöscht. Das ist eine verblüffende Entwicklung, wenn man bedenkt, dass selbst ungesicherte Gläubiger in der Kapitalstruktur eines Unternehmens in der Regel über den Aktionären stehen. Wenn also die Aktionäre «etwas» bekommen und die Inhaber von AT1-Bonds «nichts», stellt sich die Frage nach dem tatsächlichen Wert von CoCo-Bonds. Dies ist insofern von Bedeutung, als CoCo-Bonds von den europäischen Banken nach der Finanzkrise von 2008 und der Eurokrise (2011 bis 2013) in grossem Umfang zur Stützung ihrer Bilanzen eingesetzt wurden. Um es kurz zu machen: Die Bedingungen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS werden den CoCo-Markt wahrscheinlich zerstören.

Stellen Sie sich vor, Sie wären die Saudi National Bank, die im letzten November 1,5 Mrd. $ für einen Anteil von 9,9% an der Credit Suisse investiert hat – zweifellos unter der Prämisse, dass die Schweiz eines der sichersten Länder für ausländische Investoren sei. Doch weniger als sechs Monate später wurde die Investition der Saudi mit der UBS verschmolzen, was zu einem Verlust von rund 80% führte, ohne dass eine Aktionärsabstimmung zu dieser Frage stattfand.

Wie wahrscheinlich ist es, dass saudische Institutionen in Zukunft noch mehr in der Schweiz oder vielleicht sogar in der westlichen Welt investieren werden?

Der Westen untergräbt seine Wettbewerbsvorteile

Diese Situation bringt mich zu zwei meiner langjährigen Themen: Erstens, dass die westlichen Volkswirtschaften ihren wichtigsten Wettbewerbsvorteil, nämlich die Rechtsstaatlichkeit und die unantastbaren Eigentumsrechte, immer weiter untergraben. Als China 2001 in die Welthandelsorganisation WTO aufgenommen wurde, hoffte man ja, dass die Volksrepublik mit zunehmendem Handel auch mehr Regeln, Demokratie und Bürgerrechte einführen würde.

Stattdessen ist das Gegenteil eingetreten, und die westlichen Länder sind China gefolgt: Sie lassen weniger freie Meinungsäusserung zu, und sie schreiben mehr staatliche Eingriffe vor, zu denen auch eine gezielte Kreditvergabepolitik der Banken gehört. Der Westen hat stupide Covid-Beschränkungen eingeführt, Impfstoffe vorgeschrieben und Demonstrationen von Andersdenkenden unterdrückt.

In der Schlacht zwischen «individuellen Rechten» und dem «Gemeinwohl» konnte man sich darauf verlassen, dass der Westen in der Regel die «individuellen Rechte» favorisierte. Aber kann man das heute noch glauben?

Die Übernahme der Credit Suisse zeigt, dass die Politik, wenn sie die Möglichkeit dazu hat, die «individuellen Rechte» im Namen des «Gemeinwohls» mit Füssen tritt. Das gilt umso mehr, wenn es sich um Personen aus dem Ausland und aus nicht-demokratischen Ländern handelt.

Da die meisten Leistungsbilanzüberschüsse in Ländern wie China, Saudi-Arabien und Katar anfallen und die meisten Leistungsbilanzdefizite der Welt in Demokratien wie den USA, Frankreich und Grossbritannien entstehen, stellt sich eine schwierige Frage: Wenn die westlichen Volkswirtschaften die Eigentumsrechte nicht mehr als unantastbar betrachten, warum sollte dann weiterhin Kapital aus dem «Süden» und «Osten» in den «vereinigten Westen» fliessen, wie es seit der Asienkrise Ende der Neunzigerjahre der Fall war?

Problematische Politik des «Hier und Jetzt»

Meine zweite These: Westliche Politiker scheinen bereit zu sein, «individuelle Rechte» auf dem Altar des «Gemeinwohls» zu opfern, und zwar aufgrund eines schlechten Gebräus, das aus der Finanzkrise von 2008, der Entwicklung der sozialen Medien und unserer derzeitigen kulturellen Vorliebe für Tugendhaftigkeitssignale resultiert.

All dies hat den Zeithorizont der Politik auf das «Hier und Jetzt» verkürzt. Je mehr sich die Bevölkerung in den sozialen Medien engagiert, desto mehr verkürzt sich der politische Zeitrahmen, wobei das «Gemeinwohl» tendenziell Vorrang vor den «individuellen Rechten» hat. Mehr individuelle Freiheiten, die in den sozialen Medien zum Ausdruck kommen, scheinen also auf politischer Ebene zu einer Schwächung der individuellen Rechte zu führen.

Aus meiner Sicht führen das Debakel der Credit Suisse und die politischen Reaktionen der Schweizer Regierung zu vier Schlussfolgerungen:

Die Einmischung des Staates erhöht die regulatorische Unsicherheit und macht damit die Finanzindustrie im weiteren Sinne für Investoren uninteressant. Die Zerstörung des Marktes für CoCo- bzw. AT1-Bonds bedeutet, dass sich die Banken in der nächsten Krise auf neue Art und Weise finanzieren müssen, oder ihre Aktionäre werden einfach mit einer massiven Verwässerung konfrontiert. Die Ersparnisse der Schwellenländer werden zunehmend zu Hause bleiben. Ich übertreibe, aber wenn ich heute ein Banker in Saudi-Arabien wäre, dann hätte ich das Gefühl, dass mein Vermögen soeben beschlagnahmt wurde – ungefähr so fühlten sich viele Russen vor einem Jahr. Die Politik in der westlichen Welt bleibt ein Scherbenhaufen. Das bedeutet, dass Anleihen aus Schwellenländern weiterhin besser abschneiden werden als Anleihen aus Industrieländern, und Gold wird wahrscheinlich weiterhin beide hinter sich lassen.