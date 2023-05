Meinung Der wahre KI-Schock ist geopolitisch Mit der Veröffentlichung immer grösserer Sprachmodelle wie ChatGPT ist die künstliche Intelligenz (KI) als wirtschaftliche Schlüsseltechnologie zurück in den Schlagzeilen. Dabei geht oft vergessen, dass KI auf ein komplexes Zusammenspiel diverser Faktoren angewiesen ist – mit entsprechenden geopolitischen Konsequenzen.

Die Roboter kommen! Mal wieder. Der letzte Schrei der Forschung und Entwicklung künstlicher Intelligenz erfolgte im Bereich der generativen KI mit grossen Sprachmodellen (LLM: Large Language Model). Diese Modelle vereinfachen die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und können – trainiert auf gigantischen Datensätzen – auf menschlich formulierte Fragen und Anfragen in einer Art und Weise antworten, die sie intelligent wirken lässt.

Nach ersten Spielereien fingen sich die Schreckensszenarien für den Arbeitsmarkt bald an zu überschlagen: nun gehe es auch den White Collar-Jobs an den Kragen, da diese KI-Modelle überzeugende Powerpoint-Präsentationen oder Analyseberichte, Newsletter, Zeitungsartikel und Social Media-Posts in Sekunden erzeugen könnten.

Entsprechend schien auch das kommerzielle Potenzial enorm und Technologiefirmen überbieten sich gegenseitig in Akquisitionen und dem Launch eigener Produkte, auch wenn diese oft nicht ausgereift sind.

Google hat mit Bard hier beispielsweise viel Lehrgeld bezahlen müssen. Solche Episoden zeigen, dass sich eine gewisse «Aufrüstungslogik» ergeben hat, welche die Nutzung und Verbreitung dieser KI-Tools vorwärtstreiben möchten, auch wenn Ethik und Sicherheit darunter leiden.

Doch neben der kommerziellen Spirale aufwärts und den wiederauferstandenen Sorgen bezüglich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und Volkswirtschaft, sollte die geopolitische Dimension der künstlichen Intelligenz nicht vergessengehen.

«Innovation Power»

Insbesondere die USA und China sehen künstliche Intelligenz seit Längerem als Schlüsseltechnologie. Der Versuch der politischen Kontrolle und gezielter Industriepolitik zur Sicherstellung eines strategischen Vorteils in diesem Technologiefeld gegenüber dem jeweiligen Gegner wird mit der neu gestiegenen Aufmerksamkeit auf das Potenzial der KI nur noch mehr zunehmen.

Wer es schafft, innovativer zu sein und Technologien wie KI zu entwickeln und zu nutzen, wird klare geopolitische Vorteile erlangen, was Eric Schmidt ehemaliger Google Vorstand und KI-Missionar «Innovation Power» nennt.

Denn auch wenn es auf den ersten Blick wie Magie wirken mag, was KI-Systeme für ihre Nutzer produzieren: Dahinter steckt ein hoch-komplexes Zusammenspiel diverser Faktoren in der realen Welt, die deshalb auch entsprechenden politischen Eingriffsversuchen und bestimmten Realitäten und Begrenzungen unterstehen.

Die KI-Spezialistin Kate Crawford zeichnet in ihrem «Atlas of AI» minutiös nach, was es alles braucht, damit beim Endnutzer KI «ankommt». Von seltenen Mineralien für Mikrochips zu den wenigen Fabriken, die diese herstellen, von Datensätzen und Algorithmen hin zu Rechenzentren, die in der Lage sind, die Unmenge an Information und Anfragen in sinnvoller Frist zu erledigen.

An diesem letzten Punkt zeigt sich schon die fatale Abhängigkeit der KI von einer komplexen Infrastruktur. Ein «Bottleneck» für KI-Startups ist nämlich nicht der Zugang zu Kapital oder Know-how, sondern die Verfügbarkeit von Cloud-Diensten.

Dies wiederum wird das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Staaten und internationalen Technologiekonzernen weiter strapazieren. Staaten legen unter dem Schlagwort der «digitalen Souveränität» vermehrt ein Augenmerk darauf, welche Firmen aus welchen Ländern in welchen Jurisdiktionen ihre digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Gerade für Europa und Grossbritannien sieht es hier angesichts der Dominanz US-amerikanischer Giganten und Zweifeln an der Vertrauenswürdigkeit und Leistungsfähigkeit chinesischer Konkurrenten düster aus.

Regionale politische Einflussnahme

Auch bei der Frage der Daten für das Training von KI-Systemen zeigt sich die geopolitische Spannung zwischen schnellem globalem Roll-out und regulatorischem Flickenteppich. Der de-facto Datenschutzstandard DSGvO hat die italienische Datenschutzbehörde dazu animiert, ChatGPT auf entsprechende Missstände hinzuweisen, woraufhin OpenAI als Betreiberin den Zugang zu ChatGPT in Italien abstellte. Und das dürfte bei weitem nicht das letzte Scharmützel zwischen Staaten und Tech-Firmen gewesen sein.

Während führende KI-Forscherinnen wie Rumman Chowdhury die Schaffung neuer internationaler Institutionen zur Regulierung von KI fordern, müssen sich KI-Firmen auch auf mehr politische Einflussnahme auch auf nationaler und regionaler Stufe gefasst machen. Der «move fast and break things»-Ansatz wird nicht nur von den Supermächten nicht mehr länger toleriert.