Meinung Die Modelle funktionieren nicht mehr Der Markt hofft, dass sich die wirtschaftlichen Probleme einmal mehr durch eine massive Neuverschuldung überdecken lassen und dass die Zinsen sowie die Inflationsraten wieder sinken werden. Doch das ist der falsche Denkansatz.

Eine bekannte Redewendung lautet: «Was nicht kaputt ist, soll man nicht reparieren.» Nach diesem Modell scheinen sämtliche Zentralbanker und Politiker seit den Achtzigerjahren zu handeln, wobei sie in jedem Marktzyklus dem gleichen Muster folgen und die Probleme durch Neuverschuldung bereits hochverschuldeter Staaten immer weiter in die Zukunft verschieben, statt sie zu lösen.

Es müsste also viel eher heissen: «Warum geht es ständig kaputt, und warum wird das Problem bei jedem Reparaturversuch noch grösser?»

Der Markt versucht seit dem Jahreswechsel, zu den globalen Wirtschaftsstandards der Zeit vor der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine zurückzufinden – in der Hoffnung, dass sich die Probleme erneut durch eine massive Neuverschuldung überdecken lassen, dass die Zinsen wieder sinken und die Inflationsraten zurückgehen werden.

Gefährliche Allianzen

Wir sind der Meinung, dass dies nicht der richtige Denkansatz ist und die Welt etwas ganz anderes braucht. Die Modelle funktionieren schlicht nicht mehr. Jene Modelle, die den Inflationsanstieg nicht haben kommen sehen, sagen nun voraus, dass die Inflation und der Leitzins in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben und sich die Kapitalrenditen allgemein wieder verbessern werden. Sie klammern grundlegende Probleme wie die Engpässe im Energiesektor (bezüglich Grundversorgung und fehlender Investitionen) und den Trend hin zu einer Diversifizierung und Deglobalisierung hinsichtlich der Lieferketten einfach aus.

Zudem verkennen sie vor allem aus Sicht der OECD-Länder die mögliche Neubildung von gefährlichen Allianzen im Handels- und Finanzbereich (zwischen Russland, China, Indien und Saudi-Arabien) sowie die Gefahr einer zu geringen Produktivität, die kein reales Wachstum ermöglicht und den Abbau von Ungleichheiten verhindert.

Im zweiten Halbjahr 2022 stand gemäss den besagten Modellen zu 100% fest, dass die USA in eine Rezession rutschen werden! Zu Beginn des Jahres 2023 befinden wir uns stattdessen auf einer Gratwanderung zwischen einer «sanften Landung» der Wirtschaft und einer leichten Rezession. Auch hier haben die Modelle versagt. Der Nachfrageüberhang des Jahres 2022 konnte zwar abgebaut, aber nicht beseitigt werden. Da das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleibt, besteht die reale Gefahr, dass die Inflation mittel- bis langfristig nicht den magischen Wert von 2 oder gar 3% erreicht, sondern eher auf 4% verharren wird.

Das bedeutet, dass wir uns auf die Realwirtschaft konzentrieren müssen, auf die materiellen Dinge, die wir anfassen und sehen können, anstatt auf die immateriellen Werte der digitalen Wirtschaft.

Im S&P 500 basieren heute 90% der Marktkapitalisierung auf immateriellen Vermögenswerten. 90%! Das heisst, die Realwirtschaft ist zu klein, als dass die Ambitionen der Fiskal- und Geldpolitik sowie der grünen Transformation und der überhandnehmenden globalen Digitalisierung hier zum Tragen kommen könnten. Wir müssen ganz einfach die Infrastruktur ausbauen, günstigere und umweltfreundlichere Energie erzeugen und nicht zuletzt produktiver werden.

Viele Experten betrachten das derzeit knappe Angebot und die allgemeinen Einschränkungen als Hemmschuh für das Wachstumspotenzial der Wirtschaft und die Kapitalrenditen. In Wirklichkeit ist jedoch das Potenzial für bedeutende Innovationen und Veränderungen am grössten, wenn wir am meisten unter Druck stehen.

Wir sind der Ansicht, dass die höheren Grenzkosten des Kapitals, die beschränkt verfügbare Energie und die Unfähigkeit der Zentralbanken und der politischen Systeme, eine effektive Preisfindung an den Märkten zu erlauben, zu einem radikalen Bruch mit den alten Modellen führen werden – ein Bruch, der für die Zukunft positiv ist. Negativ war allerdings im Jahr 2022, dass Anleihen und Aktien im Gleichschritt abwärts tendieren konnten. 2023 sieht das fundamentale Bild wieder anders aus.

Chinas Öffnung ist äusserst relevant

Der Höhepunkt der Leitzinsentwicklung ist noch nicht erreicht, rückt aber näher. Die Konsumenten geben weiterhin Geld aus. Neben den Finanzhilfen aus der Pandemiezeit verfügen sie noch über Ersparnisse, und irgendwann im Verlauf des Jahres 2023 dürften sie auch wieder mehr Kredite aufnehmen. Es herrscht Vollbeschäftigung. Die finanziellen Bedingungen sind heute besser als im Juni 2022, als das Fed begann, den Leitzins in Schritten von 75 Basispunkten anzuheben. Wichtig ist auch, dass China seine Null-Covid-Politik sowie teilweise die harte Gangart gegenüber dem Privatsektor aufgegeben hat.

Den politischen Kurswechsel von Chinas Präsident Xi bezüglich Coronamassnahmen, Technologieunternehmen und Wohnimmobilienmarkt halten wir im weiteren Jahresverlauf für äusserst relevant. Im vergangenen Jahr importierte China weniger Energie, verzeichnete eine geringe Rohstoffnachfrage, und die Kapazität der Wirtschaft war zu maximal 70% ausgelastet. Jetzt erkennt Peking, dass die Konjunktur in den letzten zehn Jahren aufgrund allmählich schwindender Privatinitiativen schwächer und anfälliger geworden ist. Dies ebnet den Weg für neue öffentliche Investitionen – vor allem in die Infrastruktur –, mehr Wohnbaukredite, eine Ausweitung der Bilanzen staatlicher Banken und eine sich wieder öffnende Wirtschaft.

Möglicherweise ist damit das ausschlaggebende Ereignis für das Jahr 2023 bereits eingetreten. Wir erinnern uns, wie sich eine rasche Kreditausweitung in China in den Jahren 2003 (nach dem WTO-Beitritt), 2009 (nach der globalen Finanzkrise) und 2016 (Währungsabwertung) positiv auf die Weltwirtschaft ausgewirkt hat. Wir gehen davon aus, dass der Kreditimpuls ähnlich stark ausfallen wird wie im Zeitraum von 2007 bis 2009, denn nach einem dreijährigen Lockdown dürfte China besonders lange an einer äusserst expansiven Finanzpolitik festhalten wollen.

Auf schmalem Grat

Die Gratwanderung zwischen einer sanften Landung der Wirtschaft und einer Rezession dürfte im ersten Quartal das dominierende Thema sein. Momentan wird eine sanfte Landung immer wahrscheinlicher und eine Rezession unwahrscheinlicher. Wir nehmen dies zur Kenntnis und halten deshalb im ersten Quartal Long-Positionen in risikoreichen Anlagen – wir sind uns aber stets bewusst, dass sich nichts Grundsätzliches geändert hat.

Wir setzen auf den Energiesektor und die Gewinner einer Deglobalisierung, sind doch die finanziellen Bedingungen für die Wirtschaft derzeit sehr günstig. Das bedeutet, dass sich die Inflation bis zur zweiten Jahreshälfte 2023 wieder beschleunigt, das Wachstum weltweit – vor allem aber in Europa und den USA – die Erwartungen übertrifft und das Fed gezwungen sein wird, nach einer kurzen Pause erneut den Leitzins anzuheben (und somit keine Aussicht auf den Beginn eines Zinssenkungszyklus im späteren Jahresverlauf besteht). Es gibt dabei durchaus Parallelen zu Fed-Chef Paul Volckers Geldpolitik in den Jahren 1979 bis 1982.

Die alten Modelle funktionieren nicht mehr, aber für eine Neuausrichtung ist es noch zu früh. Die Marktentwicklung im ersten Quartal dürfte den Eindruck erwecken, dass sich die Probleme ein weiteres Mal in die Zukunft verschieben lassen.

Bleiben Sie auf der sicheren Seite.