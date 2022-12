Meinung Die Optionen der Schweizerischen Nationalbank Die SNB wird die Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter erhöhen. Sie besitzt jedoch noch ein anderes geldpolitisches Instrument: die Schrumpfung ihrer Bilanz.

Am 15. Dezember wird die Schweizerische Nationalbank ihre Geldpolitik erneut straffen. Das ist durchaus gerechtfertigt. Da die Inflation in der Schweiz über der von der SNB definierten Preisstabilität von 0 bis 2% liegt, hat sie kaum eine andere Wahl, als zu handeln. Aber wie soll sie die Politik straffen?

An ihren letzten Sitzungen im Juni und im September hat die SNB den Leitzins um insgesamt 1,25 Prozentpunkte angehoben, und es wird allgemein erwartet, dass sie ihn jetzt erneut um 0,5 Prozentpunkte anheben wird.

Gleichzeitig hat die SNB aber auch zugelassen, dass der Franken in den letzten zwölf Monaten stärker wurde. Indem sie beschloss, als Reaktion auf die Aufwertung des Frankens nicht am Devisenmarkt zu intervenieren – das heisst ihre Bilanz nicht weiter auszuweiten –, betrieb die SNB Bilanzpolitik.

Zwei Instrumente zur Steuerung der Inflation

Es wird nicht immer erkannt, dass die SNB über zwei Instrumente zur Steuerung der Inflation verfügt. Das erste ist die Änderung ihres Leitzinses. Höhere Zinsen bremsen die Wirtschaft und werten den Wechselkurs des Frankens auf. Beide Mechanismen verringern den inländischen Inflationsdruck.

Das zweite Instrument für die SNB besteht darin, den Umfang ihrer Bilanz zu verändern, indem sie am Devisenmarkt interveniert. Durch den Verkauf von Fremdwährungsaktiva gegen Franken kann sie den Wechselkurs aufwerten, was zu einer Senkung der Importpreise und einem Abwärtsdruck auf andere Preise führt, wodurch die Inflation ebenfalls nachlässt.

In unserem heute veröffentlichten Bericht über «Geldpolitische Optionen» argumentieren wir, dass es für die SNB an der Zeit ist, diese Optionen klar zu benennen, ihre Kosten und Vorteile darzulegen und anzugeben, wie sie vorzugehen gedenkt.

Zwar hat Martin Schlegel, Vizepräsident des SNB-Direktoriums, kürzlich in einer Rede erklärt, die SNB habe nicht die Absicht, den Umfang ihrer Bilanz zu verändern. Doch der Ausschluss von Optionen hat im Zentralbankwesen eine schlechte Tradition. Da die SNB zwei geldpolitische Hebel zur Verfügung hat, sollte sie entscheiden, wie viel Gewicht sie jedem einzelnen beimessen will.

Die aufgeblähte Bilanz ist ein Problem

Der Hauptvorteil der Zinsstrategie liegt auf der Hand. Die SNB hat viel Erfahrung in der Steuerung der Leitzinsen und weiss einigermassen, wie sich diese auf die Inflation auswirken werden. Der Hauptnachteil ist jedoch ebenso offensichtlich: Die SNB wird weiterhin eine aufgeblähte Bilanz haben, was unweigerlich zu grossen Ausschlägen in ihrer Erfolgsrechnung und bei der Gewinnausschüttung an Bund und Kantone führen wird.

Diese Strategie wird daher weiterhin unerwünschte politische Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die SNB ist zwar unabhängig und kann sich über politischen Druck hinwegsetzen, aber der Vorwurf, die Anliegen der Öffentlichkeit zu ignorieren, ist riskant und könnte bei der Ernennung künftiger Mitglieder des Direktoriums durch die Regierung in Erinnerung bleiben.

Der Hauptvorteil des zweiten Instruments, der Bilanzstrategie, besteht darin, dass sie zu einer geringeren Bilanzsumme führen wird. Ausserdem wird sie den Franken aufwerten und die Notwendigkeit von Zinserhöhungen verringern. Da grosse und unerwartete Zinserhöhungen negative Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems haben können, könnte dies attraktiv sein.

Selbstverständlich: Indem die Bilanzstrategie zu einer stärkeren Aufwertung des Frankens führt, wird sie auch die Verluste der SNB in der kurzen Frist verschlimmern. Längerfristig wird sie jedoch zu einer geringeren Bilanzsumme führen, so dass die SNB weniger stark von Bewertungsänderungen betroffen sein wird.

Während sich die Vor- und Nachteile der beiden Strategien leicht aufzählen lassen, ist es viel schwieriger, ein Gleichgewicht zwischen den beiden Strategien zu finden – doch die SNB ist am besten in der Lage, dies zu tun. Unabhängig von ihrer Wahl sollte die SNB ihre geplante Strategie klar erläutern.

Dieser Artikel wurde gemeinsam von Stefan Gerlach (Chefökonom der EFG Bank), Yvan Lengwiler (Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Basel) und Charles Wyplosz (emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre am The Graduate Institute, Genf) verfasst. Sie sind die Begründer des SNB Observatory.