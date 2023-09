Meinung Die Schweizerische Nationalbank sollte die Leitzinsen nicht erhöhen Das globale Umfeld und die Inflationsgefahren in der Schweiz haben sich zuletzt so stark abgeschwächt, dass eine Zinserhöhung in diesem Monat nicht notwendig ist.

Bis vor wenigen Wochen erschien es recht klar, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins anlässlich ihrer vierteljährlichen Lagebeurteilung am 21. September auf 2% anheben müsste. Schliesslich zeigte ihre letzte Inflationsprognose auf Basis konstanter Zinsen mittelfristig einen Wert von über 2% an. Normalerweise ist das ein sicheres Zeichen, dass die Geldpolitik einer weiteren Straffung bedarf.

Das globale Umfeld und die Datenlage in der Schweiz haben sich seit der letzten Zinssitzung jedoch stark verändert, so dass eine Zinserhöhung nicht mehr notwendig ist:

Die Konjunktur der wichtigsten Handelspartner der Schweiz schwächelt. Im Euroraum dürfte das BIP im dritten Quartal rückläufig sein, China gibt keine Impulse, und auch in den USA mehren sich die Anzeichen für eine abflauende Wirtschaftsdynamik. In keinem dieser Wirtschaftsräume halte ich daher eine Zinserhöhung im September für wahrscheinlich.

Der Druck hat nachgelassen

Aber auch in der Schweiz hat sich der Inflationsdruck abgemildert. Die Inflationsrate ist auf 1,6% gefallen, die Kernrate sogar auf 1,5%. Die Erzeugerpreise sind sogar niedriger als vor einem Jahr, was in den nächsten Monaten zu weiter fallenden Konsumentenpreisen im Güterbereich führen sollte.

Von flächendeckendem Lohndruck kann auch keine Rede sein. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Anfang September für 2022 und das erste Quartal 2023 deutlich nach oben revidierten BIP-Daten anzeigen, dass die Schweizer Wirtschaft deutlich stärker ausgelastet gewesen ist als bislang angenommen.

Auch ohne zusätzliche Zinserhöhung ist das monetäre Umfeld restriktiver geworden, da sich der handelsgewichtete Wechselkurs des Frankens seit der letzten Lagebeurteilung nochmals um gut 2% verteuert hat. Das spiegelt sich zunehmend in den Konjunkturdaten. Die Schweizer Wirtschaft hat bereits im zweiten Quartal stagniert. Ob sie angesichts der Schwäche ihrer Nachbarländer im dritten Quartal expandieren kann, muss sich erst noch zeigen.

Eine Warnung von der SNB würde ausreichen

Sicherlich ist absehbar, dass die Inflationsraten in der Schweiz in den nächsten Quartalen nicht ganz so niedrig bleiben werden. Steigende Mieten und Elektrizitätspreise dürften sie Anfang 2024 wieder über 2% hieven. Aber das sind externe und transitorische Inflationstreiber, die sich auch mit höheren Leitzinsen nicht bekämpfen lassen.

Die SNB muss sich daher genau überlegen, was sie erreichen kann, wenn sie die bereits hohen Einlagen der Banken bei ihr noch höher verzinst.

Abgesehen von administrierten Preiserhöhungen bestimmen drei Faktoren den zukünftigen Inflationsdruck: Erstens die Auslastung der Wirtschaft, zweitens Wechselkursveränderungen und drittens die Inflationserwartungen. Keiner dieser Faktoren macht eine Zinserhöhung derzeit notwendig. Die Nachfrage und damit die Auslastung der Wirtschaft schwächt sich bereits ab. Der Wechselkurs ist selbst in realer Rechnung über 4% teurer als vor einem Jahr, und die Inflationserwartungen bleiben stabil.

Effektiver als eine voreilige Zinserhöhung wäre daher, es bei einer Warnung zu belassen, dass die Zinsen weiter steigen könnten, falls einer der drei Faktoren in den nächsten Quartalen doch etwas konkretere Inflationsgefahren anzeigen sollte, als sie es bislang tun. Die Kosten, abzuwarten, sind aktuell erfreulich gering.