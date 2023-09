Meinung Die Schweizerische Nationalbank sollte die Zinsen weiter erhöhen Die Inflation in der Schweiz ist zwar deutlich niedriger als in anderen entwickelten Volkswirtschaften, aber die SNB tut aus verschiedenen Gründen gut daran, die Geldpolitik weiter zu straffen.

Die Inflation scheint weltweit zu sinken. Viele Beobachter erwarten, dass die westlichen Zentralbanken ihre Politik der Zinserhöhungen stoppen oder zumindest pausieren werden. Es wird viel darüber diskutiert, was die Führungsgremien des Fed und der EZB an ihren nächsten Sitzungen im September tun werden.

Einige Marktbeobachter fragen sich sogar, ob das SNB-Direktorium bei seiner Sitzung Ende September davon absehen wird, die Zinsen von derzeit 1,75% auf 2% oder mehr anzuheben. Obwohl die Inflation in der Schweiz im August nur 1,6% betrug, halte ich das für unwahrscheinlich. Und es wäre ein Fehler, dies zu tun.

Für diese Ansicht gibt es zwei Gründe. Der erste betrifft das Ziel der SNB und der zweite die Furcht vor möglichen Kollateralschäden, die eine Zinserhöhung verursachen könnte.

Inflationsziel von 1%

Das vorrangige Ziel der SNB ist die Gewährleistung der Preisstabilität, die die Nationalbank als Inflation im Bereich von null bis 2% definiert. Auch wenn es den Anschein haben mag, dass es der SNB gleichgültig sein sollte, wo genau sich die Inflation in diesem Bereich befindet, so kann das nicht stimmen.

Da die Inflation unvorhersehbaren Schocks in beide Richtungen unterworfen ist, ist das Risiko, aus dem Bereich zwischen null und 2% herausgedrängt zu werden, am geringsten, wenn die Inflation in der Mitte dieser Bandbreite liegt. In der Tat lag die Inflation in der Schweiz in der relativ ruhigen Zeit zwischen 2000 und dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 im Durchschnitt bei fast genau 1%. Das war kein Glück, sondern bewusste Strategie.

Um die gegenwärtig niedrige Inflationsrate wird die Schweiz von den Notenbankern in aller Welt beneidet, ist aber eindeutig zu hoch. Die Steuerung der Geldpolitik mit einer Zielzone von null bis 2% verlangt von der SNB, die Inflation in Richtung 1% zu drücken. Und das erfordert höhere Zinsen.

Auch die Tatsache, dass die administrativ festgelegten Preise – die in der Schweiz ungewöhnlich wichtig sind – und die Wohnungsmieten die Inflation in den kommenden Monaten tendenziell in die Höhe treiben dürften, spricht für eine weitere Straffung der Geldpolitik.

Natürlich ist die Inflation in fast allen anderen entwickelten Volkswirtschaften deutlich höher als in der Schweiz. Dennoch scheinen die dortigen Zentralbanken bereit zu sein, den Zinserhöhungszyklus zu stoppen. Wieso das? Sie sind besorgt, dass eine Beschleunigung der Rückkehr der Inflation auf ihr 2%-Ziel durch weitere Zinserhöhungen zu grosse Kollateralschaden verursachen könnte, indem sie eine Rezession auslöst.

Um eine weiche Landung der Wirtschaft anzustreben, müssen diese Zentralbanken trotz der viel zu hohen Inflationsrate vorsichtig vorgehen. Für das Fed und die EZB ist das durchaus sinnvoll.

Aber die SNB muss sich keine Sorgen machen. Sie befindet sich in einer viel besseren Situation als ihre Konkurrenz.

Flexible Arbeitsmärkte, solide Fiskalpolitik

Die Arbeitsmärkte in der Schweiz sind sehr flexibel, und die Art von Waren, die die Schweiz exportiert – darunter pharmazeutische Produkte, Chemikalien und Uhren – sind bemerkenswert preisunempfindlich. Die SNB muss nicht befürchten, dass eine straffere Politik die Wirtschaft in eine Rezession stürzt, indem sie die Binnennachfrage bremst und den Wechselkurs zu stark aufwertet.

Einige andere Zentralbanken – oder zumindest ihr Führungspersonal – mögen befürchten, dass höhere Zinsen die Glaubwürdigkeit der Fiskalpolitik untergraben und die Verwaltung der Staatsschulden erschweren könnten. In der Schweiz ist das angesichts der Tradition einer soliden Finanzpolitik und einer begrenzten Staatsverschuldung kein Thema.

Schliesslich wird die Niedriginflations-Politik der SNB von der Öffentlichkeit und der Politik massiv unterstützt. Eine Zinserhöhung wird keine Gegenreaktion auslösen, sondern allenfalls als weiterer Beweis dafür gesehen werden, dass die SNB der Preisstabilität verpflichtet ist. Sie wird von vielen begrüsst werden.