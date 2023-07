Meinung Droht China eine Japanisierung? Chinas Entwicklungsmodell ähnelt demjenigen Japans vor mehr als 30 Jahren, mit hohen Ersparnissen und hohen Investitionen, aber mit zurückhaltendem Konsum und starren Institutionen, die den wirtschaftlichen Erfolg zunehmend beeinträchtigen.

Vor rund 15 Jahren, als die Finanzkrise die Volkswirtschaften der westlichen Industrieländer erschütterte, fragten sich viele Kommentatoren, wie wir jemals aus dem Schlamassel herauskommen würden. Da und dort wurde die Befürchtung geäussert, vielen Ländern stünde eine «Japanisierung» mit mehreren verlorenen Jahrzehnten bevor. Der Popsong «Turning Japanese» der Band The Vapors aus den Achtzigerjahren erfuhr ein Revival.

Doch es sind nicht primär die westlichen Staaten, die Gefahr laufen, dem Beispiel Japans zu folgen, sondern die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt: China.

Derzeit dreht sich die Diskussion intensiv um die Öffnung Chinas nach dem Ende der Null-Covid-Politik sowie um die von der Regierung am Nationalen Volkskongress Anfang März ausgesprochenen Wachstumsziele. Doch es lohnt sich, nochmals auf die Zeit der Finanzkrise zurückzublicken. Peking hatte im Herbst 2008 angesichts des Einbruchs der Exportaufträge und der Beschäftigung in den Küstenprovinzen ein riesiges Konjunkturprogramm im Umfang von 14% des Bruttoinlandprodukts (BIP) aufgelegt. Bald darauf kehrte Chinas Wirtschaft zu zweistelligen Wachstumsraten zurück. Was gab es da auszusetzen?

Doch schon damals war es für alle, die sich mit Wirtschaftsgeschichte befassen, klar, dass China genau das gleiche Entwicklungsmodell verfolgte wie Japan und einige andere asiatische Volkswirtschaften. Vor allem Japan hatte sich in den Achtzigerjahren seinen Platz an der Sonne als wirtschaftliches Kraftzentrum durch ein Entwicklungsmodell mit hohem Spar- und Investitionsanteil erobert, bei dem der Konsum nur eine untergeordnete Rolle spielte, während nichtproduktive Investitionen, insbesondere in Immobilien, und Nettoexporte die wichtigsten Faktoren für den makroökonomischen «Erfolg» waren.

Der Anteil des privaten Konsums an der japanischen Wirtschaft stieg in den Boomjahren nie wesentlich über 52%, während der Anteil der Investitionen, angetrieben durch Immobilien, in den sechs Jahren bis 1991 um sechs Prozentpunkte auf 36% stieg. Das Japan, das in den Achtzigern die Weltwirtschaft zu erobern schien und schliesslich 1990 dem spektakulären Platzen seiner eigenen Blase erlag, bietet eine nützliche – wenn auch nicht exakte – Vorlage für das heutige China.

Hohe Investitionen, kaum Konsum

Die wichtigste Parallele: Auch Chinas Wachstumsmodell zeichnet sich durch einen hohen Spar- und Investitionsanteil aus, während der Konsum unterdrückt wird. Tatsächlich ist der Anteil der Ersparnisse und Investitionen am BIP in China heute schon wesentlich höher als damals in Japan, und der Anteil des Konsums der chinesischen Haushalte ist mit rund 40% viel niedriger.

Ich mache immer wieder darauf aufmerksam, dass China zwar ein Pro-Kopf-Einkommen wie Mexiko hat, der Pro-Kopf-Konsum aber nicht höher ist als in Peru oder in zahlreichen Ländern Afrikas südlich der Sahara, ganz gleich, wie hoch der «Wow»-Faktor in Metropolen wie Schanghai oder Shenzhen sein mag.

Eine von Peking gesteuerte Wirtschaftspolitik, die die Industrie unterstützt, die Haushaltseinkommen und damit den Konsum einschränkt und die Kapitalkosten auf ein abnormal niedriges Niveau drückt – was zu Fehlallokation und Verschwendung führt –, ist in China inzwischen ebenso weithin anerkannt wie in Japan.

Die chronischen Überinvestitionen – Stichwort «Brücken nach Nirgendwo» – und Fehlallokation von Kapital sowohl in Japan als auch in China sind mit wachsenden Problemen im Bankensystem verbunden. Im Fall Chinas handelt es sich allerdings um ein potenziell weitaus grösseres Problem als damals in Japan. Die Vermögenswerte des chinesischen Finanzsystems werden auf das Vierfache des BIP geschätzt, während in Japan die Vermögenswerte des Finanzsystems auf dem Höhepunkt im Jahr 1990 «nur» das 2,5-fache des BIP betrugen. Als die Immobilienblase in Japan platzte, folgte ein langer, zäher Niedergang. Die Preise für Wohnimmobilien in Japan fielen zwischen 1990 und der Lehman-Pleite von 2008 um fast 50%.

China wird es vermeiden wollen, seine Mittelschicht auf diese Weise zu verärgern, denn viele Einwohner der Volksrepublik haben ihr Vermögen in Immobilien angelegt. Es könnte der Regierung auch gelingen, einen derart drastischen Einbruch der Häuserpreise zu vermeiden, da sie über die entsprechenden Kontrollmechanismen verfügt. Dennoch sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass Chinas Immobiliensektor nicht nur viel grösser ist als in Japan in den späten Achtzigerjahren, sondern dass er auch eine lange Zeit des Überangebots und der schwächeren Nachfrage vor sich hat. Von 2018 bis 2021 wurden in China etwa 30 bis 40% mehr Wohnungen verkauft, als in den nächsten zehn Jahren nach Schätzungen der Demografie und der Haushaltsbildung nachhaltig nachgefragt werden dürften.

Institutionelle Starrheit

Wie Japan damals (und heute) hat auch China einen systematischen Zahlungsbilanzüberschuss. Beide Länder erlebten einen Immobilienboom und eine Pleitewelle im Immobiliensektor, auch wenn der Wendepunkt in China noch nicht lange zurückliegt und sich möglicherweise nicht auf dieselbe Weise manifestiert. Beide Länder hatten zudem ein atemberaubendes, von Investitionen getriebenes Wirtschaftswachstum, das plötzlich zum Stillstand kam und eine hohe Verschuldung zur Folge hatte.

Anders als in vielen anderen asiatischen Ländern, die 1997 und 1998 in die Krise rutschten, handelt es sich in China heute – und in Japan damals – primär um Schulden in der eigenen Währung, die von Inländern gehalten und geschuldet wird. Das verhindert zwar akute Zahlungsbilanzkrisen, macht die Verarbeitung der Exzesse aber nicht unbedingt einfacher. Einer der Gründe, weshalb sich Japan nur quälend langsam aus seiner Lethargie befreien konnte, war das hohe Mass an institutioneller Starrheit. In deren Mittelpunkt stand die enge Verflechtung der Eigeninteressen der Liberaldemokratischen Partei, des Staates, der Banken und der Unternehmen - Letztere zusammengefasst als die so genannten «Keiretsu»-Konglomerate.

Auch das ist in China sehr vertraut, wo die Kommunistische Partei, der Staat, das staatliche Finanzsystem und die staatlichen Unternehmen in ähnlicher Weise miteinander verflochten sind. Sie unterliegen erheblichen Interessenkonflikten, da sie als Eigentümer, Beteiligte und Regulierungsbehörden fungieren, die zwar Gesetzen, nicht aber der Rechtsstaatlichkeit oder einer unabhängigen Prüfung und Rechtsprechung unterliegen.

Keine mit Japan vergleichbare Bankenkrise in China

Doch bei allen Ähnlichkeiten zwischen Japan und China gibt es auch Unterschiede. Wie bereits angedeutet, ist es unwahrscheinlich, dass es in China zu einer mit Japan vergleichbaren Bankenkrise kommt, da es die Regierung nicht zulassen wird, dass bedeutende Banken im staatlich kontrollierten Finanzsystem in Konkurs gehen. Darüber hinaus können die Pekinger Behörden Aktiva und Passiva innerhalb des Systems verschieben, faule Kredite verlängern und den Schmerz des Schuldenabbaus sowie der Schrumpfung des Immobilienmarktes hinauszögern.

Kapitalverkehrskontrollen tragen ebenfalls dazu bei, China vor dem Risiko einer erheblichen Kapitalflucht zu bewahren, auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass diese Kontrollen immer funktionieren werden.

China ist in der Regulierung des Wirtschafts- und Finanzsystems wesentlich proaktiver und strenger als Japan, was bei der Bewältigung schwieriger Probleme hilfreich sein könnte. Gleichzeitig darf aber nicht vergessen werden, dass der Hang zur Kontrolle und besonders zur politischen Kontrolle negative Auswirkungen auf das Vertrauen, die Zuversicht und das Potenzial von Privatunternehmen und Unternehmern hatte und hat, was wachstumsschädigende und störende Folgen haben kann.

China ist ärmer und älter

China ist zudem ärmer und vielleicht weniger widerstandsfähig, als es Japan damals war. Ähnlich wie Japan im Jahr 1995 liegt das derzeitige BIP Chinas zwar bei etwa 75% des Niveaus der USA, aber das Pro-Kopf-Einkommen beträgt nur 18% des Werts der USA, während es in Japan damals 150% waren. Das ist insofern bemerkenswert, als in China das Bildungsniveau niedriger und die Zahl der schlecht bezahlten und gering qualifizierten Arbeitsplätze höher ist.

Die wirtschaftlichen Wendepunkte beider Länder wurden durch eine rasche Überalterung eingeläutet, gemessen am Höchststand des Unterstützungsverhältnisses (Anzahl Erwachsene im erwerbsfähigen Alter pro Rentner), aber die Auswirkungen sind in China bei einem viel niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen deutlich unmittelbarer. Kurz gesagt: China wird alt, bevor es reich wird.

Im Gegensatz zu Japan ist China ein geopolitischer Rivale der USA und anderer freiheitlich orientierter Demokratien. Die Volksrepublik sieht sich einem feindlichen externen Umfeld gegenüber, das Exportkontrollen, darunter in jüngster Zeit für hochwertige Halbleiter, von denen China stark abhängig ist, Sanktionen und andere Handelsbeschränkungen umfasst.

Bemerkenswert ist schliesslich, dass die Amerikaner Japan bis zum Platzen der dortigen Blase im Jahr 1990 – und auch noch einige Jahre danach – als innovative, langfristig denkende Nation betrachteten, die wirtschaftlich überlegen und technologisch fortschrittlicher war. Von Ressentiments und Sorgen geplagt, befürchteten Beamte und Kommentatoren im Amerika, dass Japan ihr eigenes Land schon bald überholen und abhängen würde. Ähnliche Aussagen waren bis vor kurzem in Bezug auf China zu hören.

Für Japan haben sich diese Prognosen nicht bewahrheitet. Wenn man bedenkt, dass die Struktur und das Verhalten Japans in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren sowie Chinas in den 2020er-Jahren auffallend ähnlich sind, könnte es auch für China nicht funktionieren.