Meinung Eine App für alles? Eine der vielen Ankündigungen von Elon Musk nach der Twitter-Akquisition war, Twitter in eine Super-App zu verwandeln. Während seit der Übernahme eine Menge Chaos entstanden ist, gibt es andere Gründe, warum die Euphorie um das Konzept einer Super-App abgeklungen ist.

Selten finden wir etwas, das sowohl die Nutzer eines Dienstes als auch dessen Anbieter für eine gute Idee halten. Das Konzept einer Super-App ist ein solch seltener Fall. Es verspricht den Nutzern ein Höchstmass an Komfort, da sie mit einer einzigen App auf eine Vielzahl von Diensten zugreifen können, die nahtlos integriert sind, ohne dafür verschiedene Anwendungen installieren zu müssen.

Auch für den Anbieter einer Super-App liegen die Vorteile auf der Hand: Sie binden die Nutzer an ihr Ökosystem und schaffen so mehr Interaktion und mehr Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Damit kann man den eigenen Dienst vorteilhafter positionieren als Wettbewerber, die nicht Teil der Super-App sind. Im Grunde wendet das Konzept einer Super-App die Logik, die wir von mobilen Betriebssystemen wie iOS kennen, von der Makroebene auf die Mikroebene an.

Das Konzept ist auch nicht rein theoretisch. Die bekannteste Super-App, die es derzeit gibt, ist WeChat des chinesischen Unternehmens Tencent. Von Messaging über das Einkaufen bis hin zur Essenslieferung können alle Aktivitäten im Laufe eines Tages über das wachsende Ökosystem der App abgewickelt werden.

Natürlich haben dieses Konzept und sein wirtschaftlicher Erfolg - WeChat hat über 1,2 Milliarden Nutzer - eine ganze Reihe von Nachahmern hervorgebracht, nicht nur in Asien, sondern auf der ganzen Welt. Microsoft hat schon vor seinem Interesse an künstlicher Intelligenz angekündigt, eine Super-App zu bauen. Auch Elon Musk kündigte an, dass er nach dem Kauf der Social-Media-Plattform Twitter diese in eine Super-App mit dem ominösen Namen «X» verwandeln wolle und den Messaging- und Microblogging-Dienst in echter WeChat-Manier mit neuen Funktionen ausstatten werde.

Super-App: keine super Idee

Und obwohl Twitter auch Monate nach der Übernahme noch Schlagzeilen macht, geht es meist um das offensichtliche Chaos im Management. Was ist aus den Plänen für die Super-App geworden? Nur eine weitere grandiose Ankündigung ohne Folgemassnahmen oder doch ein überraschender Durchbruch, der auf sich warten lässt? Unabhängig von Musks Absichten und Plänen gibt es gute Gründe dafür, dass die Entwicklung einer Super-App in der Tat keine super Idee ist.

So vielversprechend das Konzept auch sein mag, es birgt sowohl für die Nutzer als auch für die Dienstanbieter erhebliche Nachteile. The Economist hat mindestens drei Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer Super-App ausgemacht:

Erstens hat man es mit bestehenden Gatekeepern wie den App-Stores zu tun. Deren Eigentümer haben offensichtlich kein Interesse daran, Super-Apps zum Erfolg zu verhelfen, es sei denn, sie entwickeln sie selbst.

Dies führt zur zweiten Schwierigkeit. Wenn man nicht bereits eine Vormachtstellung innehat, ist es schwierig, eine Super-App von Grund auf zu entwickeln. Insbesondere für Twitter, das nicht einmal das wichtigste soziale Netzwerk ist, wäre dies ein harter Kampf.

Drittens ist da die Frage der Konzentration, die heikle Fragen zu Vertrauen und Abhängigkeit aufwirft: Wenn man zu einer Super-App wird und eine Vielzahl von Diensten aus einer Hand anbietet, wie arbeitet man dann mit anderen Diensten zusammen, die man möglicherweise in seine Plattform integriert, und wie behandelt man sie? Dies ist eine Frage, die nicht nur den Dienstleistern, sondern zunehmend auch den Regulierungsbehörden Sorgen bereitet.

Für die Nutzer einer Super-App führt dieser dritte Punkt der Konzentration und Abhängigkeit zu einem grossen Malus, der vielleicht erst dann auffällt, wenn es zu spät ist: Was passiert, wenn man nicht auf die eine App zugreifen kann, die den Zugang zu allen anderen Diensten kontrolliert?

Die Entwicklung einer erfolgreichen Super-App ist eine Herausforderung. Aber überwiegen die Vorteile nicht trotzdem die Nachteile, zumindest für die Dienstanbieter? Nein. Ich würde argumentieren, dass das Konzept einer Super-App, wenn man die Gesamtwirtschaft betrachtet, zutiefst problematisch ist und zu weniger Wettbewerb sowie zu einer ineffizienten Ressourcenallokation führt.

Wenn alle Anbieter digitaler Dienste versuchen würden, Super-Apps zu entwickeln, würden wir einen sinnlosen Wettlauf um die Marktbeherrschung erleben. Ihn könnte nur ein Unternehmen gewinnen, während die anderen eine Menge Ressourcen investiert hätten, ohne etwas zu erreichen. Anstatt eine Monopolstellung zu erkämpfen, sollten die Unternehmen lieber an Diensten arbeiten, die ihren Kunden einen klaren Mehrwert bieten und untereinander kompatibel sind.

Um den Wettbewerb zu stärken und Innovation zu gewährleisten, sollten sich die Regulierungsbehörden deshalb auf die Durchsetzung von Standards und die Interoperabilität digitaler Dienste konzentrieren. Die Verbraucher werden glücklicher sein, wenn sie aus einer Vielzahl digitaler Dienste für eine bestimmte Aufgabe wählen können, als wenn sie in einem Ökosystem gefangen sind, das nur mittelmässige Dienste anbietet.