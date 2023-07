Meinung Eine Entdollarisierung würde die Weltwirtschaft auf den Kopf stellen Es ist wieder en vogue, über den bevorstehenden Niedergang des Dollars zu sprechen. Doch die Verfechter einer Entdollarisierung haben die Sache nicht zu Ende gedacht.

An den Finanzmärkten wird seit einigen Monaten eine lebhafte Diskussion über das Thema «Entdollarisierung» geführt. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Idee, dass der Dollar aus verschiedenen Gründen von Ländern infrage gestellt wird, die nicht wollen, dass die amerikanische Währung im weltweiten Währungssystem eine dominante Position einnimmt. Sie möchten, dass etwas anderes an die Stelle des Dollars tritt – etwas, das sich den Augen des US-Finanzministeriums entzieht und das amerikanische Bankensystem umgeht.

Auf globaler Ebene hat Russlands Angriff auf die Ukraine dem Thema neuen Aufwind gegeben. Peking war ohne Zweifel erschrocken über die Schnelligkeit der von den USA und der EU angekündigten Sanktionen, und fürchtet um sich selbst, falls Sanktionen im Zusammenhang mit einer Krise um Taiwan verhängt werden sollten. Russland hat ohnehin eine Dollarphobie, ebenso der Iran und Nordkorea.

Es steht deshalb ausser Frage, dass es Eigeninteressen gibt, die darauf bedacht sind, die US-Währung vom Thron zu stossen oder zumindest eine Multipolarität in der Weltwährungsordnung zu fördern.

Dennoch ist das meiste, was in der Diskussion über die Entdollarisierung als wirtschaftliche Einsicht erscheint, schlicht falsch. Die Rolle des Dollars im globalen Wirtschaftssystem kann nicht gewechselt werden wie ein Paar Schuhe. Und sollte er jemals seine Vorrangstellung verlieren, müsste nicht nur Washington den Anstoss dazu geben, sondern es müsste das gesamte globale Handels- und Wirtschaftssystem auf den Kopf gestellt werden.

Ist es dieses Mal anders?

Das Thema Entdollarisierung ist nicht neu, und es sei darauf hingewiesen, dass es hier nicht darum geht, ob der Dollar stark oder schwach ist, oder ob er regelmässige Auf- und Abwertungszyklen durchläuft. Vielmehr geht es um die Rolle und den Status der US-Währung im globalen Währungssystem.

In der gegenwärtigen Diskussion geht meist vergessen, dass der Status des Dollars in der Weltwirtschaft einzigartig ist. Er ist nicht Teil eines Kontinuums, in dem andere Währungen über Jahrhunderte hinweg eine Rolle gespielt haben. Es stimmt zwar, dass das Pfund Sterling einst die wichtigste Reservewährung der Welt war; aber es war grösstenteils an Gold gekoppelt. Davor dienten Gold und Silber in verschiedenen Formen als Mittel zur Finanzierung des internationalen Handels und Kapitalverkehrs.

Wie Michael Pettis, Professor für Finanzen an der Guanghua School of Management der Universität Peking, sehr treffend erklärt hat, gibt es keine relevante Geschichte der Reservewährungen, wie die Befürworter einer Entdollarisierung oft behaupten. Die Rolle des Dollars im globalen System des Handels und der Kapitalströme seit 1945 ist historisch beispiellos.

Länder wie die Volksrepublik China, Japan, Südkorea, Deutschland, die Schweiz, Singapur und jetzt sogar Brasilien können ihre Wirtschaftspolitik mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen nur deshalb fortsetzen, weil es auf der anderen Seite ein anderes Land oder System gibt – vor allem die USA und ihren Dollar –, das in der Lage ist, ihre überschüssigen Ersparnisse zu absorbieren, indem es ihnen ungehinderten Zugang zu einer langen Liste von Vermögenswerten gewährt. Dazu gehören öffentliche und private Anleihen, Aktien, Bankeinlagen, Gewerbe- und Wohnimmobilien, privates Beteiligungskapital und andere Formen von Investitionen in den USA.

Das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien bieten diesen Zugang ebenfalls, allerdings in viel geringerem Umfang als die USA. Wie Pettis feststellt, fliessen fast 80% aller weltweit überschüssigen Ersparnisse in diese angelsächsischen Volkswirtschaften, mehr als die Hälfte davon in die USA. Diese wiederum müssen per definitionem die entsprechenden Defizite aufbringen, um die überschüssigen Ersparnisse aus dem Rest der Welt zu absorbieren.

Die einzigartige Rolle des Dollars, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart, bietet auch Gegnern eine Plattform. Die Abneigung gegen den Dollar brach aus, als das Bretton-Woods-System 1971 zusammenbrach und als Japan in den Achtzigerjahren allgemein die Dominanz in der Weltwirtschaft vorausgesagt wurde. Ein weiterer Schub gegen den Dollar erfolgte zur Jahrtausendwende mit der Einführung des Euro. Die bis vor kurzem vielleicht heftigste Episode war im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008, die den damaligen Gouverneur der People’s Bank of China veranlasste, eine neue globale Reservewährung zu fordern.

Gibt es realistische Alternativen?

Die derzeitige Phobie gegenüber dem Dollar ist also nicht neu, aber sie ist bemerkenswert, weil sie im Zusammenhang mit den Bestrebungen der Volksrepublik China steht, eine globale Wirtschafts- und Finanzmacht zu werden. Die politische Führung Chinas ist überzeugt, dass sich die USA im Niedergang befinden. In Anbetracht dessen würde Peking natürlich davon ausgehen, dass die Tage des Dollars gezählt sind und der Yuan ein natürlicher Nachfolger wäre.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass Chinas Führung den Yuan gerne in grösserem Umfang in grenzüberschreitenden Geschäften einsetzen möchte. Während der Yuan selbst im Mittelpunkt des Interesses steht, haben andere Ideen die Aufmerksamkeit auf die Schaffung einer Währungseinheit gelenkt, in der der Yuan ein dominierender Bestandteil wäre. In diesem Jahr wurde beispielsweise die Idee einer BRICS-Währung (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) geäussert; und gleichzeitig gab es Diskussionen zur Ausweitung der BRICS-Gruppe auf den «Globalen Süden».

Zu einem BRICS-Treffen in Johannesburg im Juni waren unter anderen Ägypten, Iran, Kasachstan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen. Zu potenziellen künftigen Mitgliedern gehören Algerien, Argentinien, Bahrain, Indonesien, Nigeria und die Türkei, falls eine Entscheidung zur Öffnung der Gruppe getroffen wird.

Das Ziel, eine Währung zu schaffen, in der Nationen, die den USA feindlich gesinnt oder ambivalent gegenüberstehen, Handel treiben und Rechnungen begleichen können, ist jedoch ziemlich abwegig und dient nur der politischen Kommunikation. Es ist einfach nicht machbar, eine Währung einer ungleichen Gruppe von Ländern aufzupfropfen, die alles andere als ein optimaler Währungsraum ist, mit völlig unterschiedlichen Wirtschafts-, Zahlungsbilanz- und Marktstrukturen, ganz zu schweigen von politischen und nationalen Sicherheitsinteressen.

Die Volksrepublik China, die etwa 70% des BIP der BRICS-Staaten erwirtschaftet und das einzige Schwellenland ist, das seinen Anteil am globalen BIP in den vergangenen dreissig Jahren nennenswert steigern konnte, hat nicht einmal eine vollständig konvertierbare Währung. Eine Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen ist höchst unwahrscheinlich. Das Land investiert die Erlöse aus seinen Leistungsbilanzüberschüssen hauptsächlich in den USA und anderen entwickelten Märkten.

Es gibt keinen BRICS-Währungsraum, der China, Russland und anderen Überschussländern Vermögenswerte zur Verfügung stellt, in die sie investieren könnten. Russland ist ein sanktionierter Pariastaat. Brasilien und Südafrika sind Rohstoffexporteure, deren Währungen an den Dollar gekoppelt sind. Indien ist gemessen an der Bevölkerungszahl die grösste Volkswirtschaft der Welt und weist ein Handelsdefizit auf, d. h. es muss Kapital importieren. Ausserdem hat Indien eine eigene nationalistische Ader, steht Peking alles andere als nahe und dürfte kaum begeistert sein, seine Reserven mit anderen Ländern, geschweige denn mit China, zusammenzulegen.

Dann gibt es noch wichtige technische Fragen: An welche Währung wäre eine BRICS-Währung gekoppelt? Soll sie frei konvertierbar sein – wenn selbst der Yuan es nicht ist? Und warum sollten Staaten mit an den Dollar gebundenen Rohstoffwährungen wie Saudi-Arabien überhaupt Yuan-Reserven halten wollen?

Einfacher gesagt als getan

Wenn eine BRICS-Währung nicht infrage kommt oder kaum mehr als eine fiktive Buchungseinheit ist, richtet sich die Aufmerksamkeit wieder auf den Yuan. Peking hat die Idee der Internationalisierung des Yuan über die Jahre mal mit mehr und mal mit weniger Überzeugung vorangetrieben, aber sie ist seit über zehn Jahren ein ständiges Gesprächsthema. Für viele geht es bei der Entdollarisierung in erster Linie um die schwindende Rolle des «Greenback» und den Aufstieg des «Redback».

Ein Grossteil der Diskussion dreht sich um den steigenden Anteil des grenzüberschreitenden Handels, der in Yuan abgewickelt wird. Das trifft sicherlich auf Russland zu. Seit dem Angriff auf die Ukraine hat Russland keine andere Wahl, als mehr Handel mit China zu treiben und den Yuan verstärkt für Abrechnungen zu verwenden.

Im laufenden Jahr wurde auch darüber gesprochen, dass Saudi-Arabien, Irak, Thailand, Iran, Argentinien, Pakistan und Brasilien möglicherweise mehr Handel in Yuan fakturieren wollen. Gleichzeitig hat die People's Bank of China mit anderen Zentralbanken Swap-Vereinbarungen getroffen, um Yuan für Kredite oder Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Peking hat auch versucht, eine eigene Architektur für ein internationales Zahlungsverkehrssystem (Cross Border International Payments System, CIPS) als Alternative zu den globalen und stark auf Dollar basierenden Systemen CHIPS und SWIFT aufzubauen, die für Zahlungen bzw. die Übermittlung von Transaktionen verwendet werden. Das Ziel Chinas besteht natürlich auch hier darin, sich möglichst sanktionssicher zu machen, indem auf die Abwicklung von Transaktionen über amerikanische Banken verzichtet wird.

Der Vergleich der beiden Systeme zeigt allerdings, dass die Architektur Chinas die ihres globalen Pendants nicht wirklich ersetzen kann, ausser vielleicht für eine kleine Gruppe gleichgesinnter Staaten. SWIFT ist ein System mit über 11 000 Teilnehmern in 200 Ländern, in dem der Dollar 42%, der Euro 35% und der Yuan 3% aller Transaktionen ausmachen.

CIPS dagegen ist ein System mit 79 direkten und 1 348 indirekten Mitgliedern in 138 Ländern, zu denen hauptsächlich chinesische Banken gehören. Für die Nachrichtenübermittlung stützt es sich auf SWIFT. Es bietet eine Möglichkeit, das Dollarsystem zu umgehen, aber es ist kein Instrument für die Internationalisierung des Yuan.

Weshalb der Dollar – vorerst – dominant bleibt

In dieser Hinsicht gibt es auf absehbare Zeit keine brauchbare Alternative zum Dollar. Seine relative Attraktivität ist nach wie vor gross und beruht auf fünf Vorteilen:

Trägheit. Es bedarf grosser Umwälzungen, um eine Reservewährung aus ihrer Rolle zu reissen und sie durch etwas zu ersetzen, das ihr ebenbürtig ist. Netzwerkeffekte. Der Dollar ist weltweit verbreitet, akzeptiert, handelbar und meist auch vertrauenswürdig. Liquide und flexible Kapitalmärkte. Die USA verfügen über beispiellos tiefe Kapitalmärkte. Klare und transparente Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit. Das sind unverzichtbare Eigenschaften für eine vertrauenswürdige Weltwährung. Geringe Diskriminierung zwischen Inländern und Ausländern. Abgesehen von denjenigen, die das Pech haben, von Washington sanktioniert zu werden, werden alle Teilnehmer an den US-Kapitalmärkten als gleichberechtigt behandelt.

Es stimmt zwar, dass der Anteil des Dollars an den verbuchten offiziellen Devisenreserven von etwa 60 bis 65% vor einem Jahrzehnt auf heute etwa 58% gesunken ist. Doch wie Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) deutlich machen, ist der Grund für den rückläufigen Anteil primär in der Zunahme des australischen und kanadischen Dollars, der schwedischen Krone und des südkoreanischen Won zu suchen, nicht aber des Yuan, dessen Anteil mit rund 3% stabil geblieben ist.

Das Yuan-System bietet nur wenige oder gar keine der oben aufgeführten Eigenschaften, und der Schwenk der Parteiführung in den letzten Jahren hin zu mehr Kontrolle, politischer Regulierung und Kampagnen gegen private Unternehmen hat die unangenehme Situation noch verschärft. Zusammen mit neuen Gesetzen und Verordnungen in Bereichen wie Spionageabwehr haben diese Entwicklungen den Appetit auf chinesische Portfolioanlagen gesenkt und das Unbehagen ausländischer Unternehmen verstärkt, zumindest was künftige Investitionen betrifft.

Damit China eine Weltwährung hätte, die wesentlich grösser ist als der australische und kanadische Dollar, der japanische Yen oder das Pfund, müssten ausländische Investoren in der Lage sein, Forderungen gegenüber China zu akkumulieren, das heisst umfangreiche Yuan-Vermögenswerte zu erwerben. Eine Möglichkeit, wie dies geschehen könnte, ist, dass China grosse und anhaltende Zahlungsbilanzdefizite und keine Überschüsse mehr erzielt.

Um dies zu erreichen, müsste Peking jedoch die merkantilistische Politik aufgeben, die diese chronischen Überschüsse aufrechterhält. Die Partei müsste zudem den Entwicklungsmodus Chinas ändern und umfassende Reformen durchführen, um den Konsumanteil am BIP zu erhöhen, das stark regressive Steuersystem zu reformieren, das Sozialsystem auszubauen und Einkommen und Vermögen vom Staat auf den Privatsektor umzuverteilen.

Es besteht nicht das geringste Anzeichen dafür, dass die Partei unter Xi Jinping eine solche Politik in Erwägung zieht.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Kapitalverkehrskontrollen aufzugeben, die seit Jahrzehnten bestehen, aber nach den Finanzturbulenzen von 2015/16 verschärft wurden. In diesem Fall könnten Ausländer Yuan-Forderungen erwerben, während in China ansässige Unternehmen und Haushalte im Ausland investieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist klein. Die Partei traut ihren eigenen Bürgern nicht zu, ihre Vermögen in China zu belassen. Grosse Kapitalabflüsse würden zu einer drastischen Abwertung des Yuan führen, was das Kontrollbedürfnis der Partei und die Stabilität des Finanzsystems beeinträchtigen würde.

Da keine dieser beiden Optionen – Reformen oder Aufgabe der Kapitalverkehrskontrollen – für die Partei in absehbarer Zukunft in Betracht kommt, muss der Weg der Internationalisierung des Yuan per definitionem streng begrenzt sein.

Der Schlüssel liegt in Washington

Ohne eine politische Katastrophe oder eine internationale Krise, die Amerikas Bereitschaft oder Fähigkeit, sich an die Regeln des gegenwärtigen Währungssystems zu halten, infrage stellt, ist es schwierig, plausible Argumente dafür zu finden, warum die Vorherrschaft des Dollars in absehbarer Zukunft nicht fortbestehen wird.

Globale Reservewährungen folgen nicht kurzfristigen Modeströmungen. Die Rolle des Dollars ist historisch betrachtet beispiellos und zumindest im Moment unersetzlich.

Egal, was sich Peking oder Moskau wünschen mögen; die eigentliche Frage, wie es mit dem Dollar weitergeht, wird in Washington beantwortet. Denn es ist keineswegs nur ein Privileg, die globale Reservewährung zu besitzen.

Es ist möglich, dass Amerika eines Tages zum Schluss kommt, dass die vom Establishment und von Wallstreet vertretene Rolle des Dollars als Reservewährung eine zu grosse Belastung für die heimische Wirtschaft und die Arbeitsplätze darstellt. Dieser innenpolitische Fokus hat sich in der jüngsten Formulierung der Industriepolitik und der Verknüpfung von Wirtschafts- und Aussenpolitik durch Jake Sullivan, den nationalen Sicherheitsberater von Präsident Biden, verankert.

Es ist unwahrscheinlich, dass die US-Regierung in naher Zukunft versuchen wird, das Weltwährungssystem neu zu ordnen, aber die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sich die Überzeugungen und Prioritäten zu verschieben beginnen.

Die wichtigste Botschaft ist jedoch, dass es nicht möglich ist, das Weltwährungssystem und die Leitwährung umzustossen, ohne auch das gesamte Welthandelssystem auf den Kopf zu stellen. Wenn die USA eines Tages nicht mehr willens sind, die Überschuss-Ersparnisse anderer Länder, besonders Chinas, zu absorbieren, dann müsste sich auch alles andere ändern. Das Leistungsbilanzdefizit der USA würde schrumpfen, die inländischen Ersparnisse der USA würden steigen.

Im Gegenzug müssten die Überschüsse Chinas und anderer Überschussländer schrumpfen oder verschwinden, denn das ist die andere Seite der globalen Zahlungsbilanz. Das würde China und anderen Überschussländern enorme Kosten auferlegen und eine umfassende Umkehr ihrer Politik erfordern, was unerwartete und unvorhersehbare Folgen hätte, auch für die politische Stabilität.

Der Begriff Entdollarisierung geht leicht von der Zunge, aber ihre Verfechter wissen nicht, dass sie mit dem Feuer spielen.

Die englische Originalversion dieses Beitrags wurde vom Council on Geostrategy publiziert.