Meinung Fewer Losers, or More Winners? Nur den wenigsten Investoren – wenn überhaupt – gelingt es, ein Portfolio zusammenzustellen, das ausschliesslich aus Gewinnern besteht. Gewisse Verluste tragen zu können, ist daher ein zentraler Bestandteil für Erfolg beim Anlegen. Wie erzielt man eine überdurchschnittliche Performance?

Meine Memos haben im Oktober 1990 ihren Anfang genommen, inspiriert durch ein bemerkenswertes Zusammentreffen von zwei Ereignissen. Eines davon war ein Abendessen in Minneapolis mit David VanBenschoten, dem Leiter des Pensionsfonds von General Mills. Dave erzählte mir, dass die Aktienrendite des Fonds in den vierzehn Jahren seiner Tätigkeit nie über dem 27. Perzentil oder unter dem 47. Perzentil aller Pensionsfonds rangierte. Wie also performte sein Fonds mit diesen soliden jährlichen Renditen, die sich konstant im zweiten Quartil bewegten, in den vierzehn Jahren insgesamt? Die Antwort: im 14. Perzentil! Ich war tief beeindruckt. Wie sich herausstellte, schiessen sich die meisten Anleger, die eine Performance im obersten Dezil anstreben, früher oder später selbst in den Fuss, doch Dave passierte das nie.

Etwa zur gleichen Zeit berichtete eine prominente Value-Investing-Firma über miserable Anlageergebnisse, was ihren Präsidenten zu einer simplen Rechtfertigung veranlasste: «Wenn man zu den besten 5% der Vermögensverwalter zählen will, muss man auch bereit sein, zu den schlechtesten 5% zu gehören.» Meine Reaktion darauf war prompt: «Meinen Kunden ist es gleichgültig, ob ich in einem Jahr zu den besten 5% zähle. Sie (und ich selber auch) haben absolut kein Interesse daran, dass ich jemals zu den schlechtesten 5% gehöre.»

Diese beiden Ereignisse übten einen starken Einfluss auf mich aus. Sie halfen mir bei der Definition meiner Anlagephilosophie (und was fünf Jahre später auch zur Anlagephilosophie von Oaktree wurde), bei der Risikokontrolle und Beständigkeit über allem stehen. Vor 33 Jahren in diesem ersten Memo mit dem Titel «The Route to Performance» habe ich es folgendermassen formuliert:

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Versuch, langfristig eine überragende Performance zu erzielen, indem man eine Reihe von Jahren mit Spitzenresultaten aneinanderreiht, wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Das Bestreben, jedes Jahr ein wenig besser als der Durchschnitt abzuschneiden – und durch Disziplin in schlechten Zeiten relativ betrachtet deutlich überlegene Ergebnisse zu erzielen – führt demgegenüber zu:

wahrscheinlich weniger hoher Volatilität

wahrscheinlich weniger grossen Verlusten, die nicht wettgemacht werden können; und am wichtigsten

wahrscheinlich mehr Erfolg (angesichts der Tatsache, dass wir alle nur Menschen sind)

Einfach ausgedrückt, zeigt mir der Leistungsausweis [von General Mills], dass sich die Gewinner am Aktienmarkt von selbst ergeben, wenn man Verlierer (und Verlustjahre) vermeiden kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies auch für die opportunistischen Marktnischen meiner Firmengruppe gilt: dass die beste Grundlage für eine langfristig überdurchschnittliche Performance darauf basiert, Katastrophen zu vermeiden.

Wie Sie daraus schliessen können, war mein Abendessen mit Dave ein wegweisendes Erlebnis; sein Ansatz war eindeutig der richtige für mich. (Ich möchte an dieser Stelle übrigens erwähnen, dass Dave zu den vielen freundlichen Menschen gehörte, die mir in den letzten Monaten geschrieben haben, um mir angesichts meiner gesundheitlichen Probleme Mut zuzusprechen. Dies, nachdem wir jahrzehntelang keinen Kontakt hatten. Er ist damit ein hervorragendes Beispiel für die vielen menschlichen Bereicherungen, die meine Karriere mit sich gebracht hat).

Das Wichtigste in Kürze

Mein erstes Memo und der oben zitierte Abschnitt daraus enthalten eine Aussage, die Sie vermutlich bereits von Oaktree gehört haben: Wenn wir Verlierer vermeiden, kümmern sich die Gewinner um sich selbst. Meine Partner und ich fanden diesen Satz so treffend, dass wir ihn bei der Gründung von Oaktree im Jahr 1995 zu unserem Leitspruch machten. Unsere Überlegung war einfach: Wenn wir in ein diversifiziertes Portfolio von Bonds investieren und in der Lage sind, diejenigen Anleihen zu vermeiden, die in Zahlungsverzug geraten, werden einige der anderen Anleihen im Portfolio, die nicht in Verzug geraten, von positiven Ereignissen profitieren, beispielsweise von einer Hochstufung des Kreditratings und von Übernahmen. Das heisst, die Gewinner werden sich herauskristallisieren, ohne dass wir sie gezielt gesucht haben.

Wir hielten diese Formulierung für innovativ. Doch 2005, als ich mit Seth Klarman an der Aktualisierung der 1940 erschienenen Ausgabe von Benjamin Grahams und David Dodds «Security Analysis» (der «Bibel» des Value Investing) arbeitete, stiess ich auf einen Hinweis, dass wir etwa fünfzig Jahre zu spät waren. In dem Abschnitt, um dessen Bearbeitung mich Seth bat, entdeckte ich Grahams und Dodds Beschreibung von «Fixed-Value»-Investments (oder von festverzinslichen Anlagen) als «eine negative Kunst». Was haben sie damit gemeint?

Zuerst fand ich ihre Bemerkung zynisch, aber dann wurde mir klar, was sie damit sagen wollten. Nehmen wir an, es gibt 100 ausstehende Anleihen mit einem Coupon von 8%. Nehmen wir weiter an, dass davon 90 wie vereinbart Zinsen zahlen und den Nennwert zurückerstatten, wogegen 10 ausfallen. Da es sich bei sämtlichen Wertschriften um 8%-Anleihen handelt, werden alle, die zahlungsfähig bleiben, dieselbe Rendite von 8% abwerfen; gleichgültig, welche man gekauft hat. Entscheidend ist deshalb nur, ob man eine der zehn Anleihen gekauft hat, die ausgefallen sind. Mit anderen Worten: Bondinvestoren verbessern ihre Performance nicht durch das, was sie kaufen, sondern durch das, was sie ausschliessen: also nicht durch das Aufspüren von Gewinnern, sondern durch das Vermeiden von Verlierern – und darin liegt die Essenz: eine negative Kunst.

Hier noch eine Anekdote zum Ursprung dieser Formulierung: Ich habe mich schon immer für antike Bücher interessiert. Vor ein paar Jahren, als ich auf dem Weg zu einem Kundentermin durch ein Kongresszentrum in Las Vegas ging, kam ich an einer Messe für seltene Bücher vorbei. Ich blieb am Stand eines mir bekannten Buchhändlers stehen. Mein Blick fiel sofort auf ein Werk, das zum Verkauf stand: «How to Trade in Stocks» von Jesse Livermore. Hier ist das Zitat, das der Händler speziell markiert hatte: «Gewinner kümmern sich um sich selbst; Verlierer tun das nie.» Man könnte fast meinen, dass Livermore mein Konzept übernommen hat ... bis man feststellt, dass er – wie Graham und Dodd – diese Zeilen 1940 veröffentlicht hatte. So viel zu meiner Innovation.

Zu der Zeit, als ich diesen Leitspruch übernahm, investierten meine Partner und ich hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen. Da nicht wandelbare Anleihen abgesehen von der vereinbarten Rendite bis zur Fälligkeit nur geringes zusätzliches Potenzial bergen, bestand unsere Hauptaufgabe tatsächlich darin, Unternehmen mit Zahlungsausfällen zu meiden. Dabei gingen wir davon aus, dass ein Teil der zahlenden Unternehmen uns wahrscheinlich an positiven Entwicklungen teilhaben lassen würde. Das Motto fasste demnach unseren Ansatz als Bondinvestoren treffend zusammen.

Glücklicherweise schloss ich mich aber 1987 mit Bruce Karsh zusammen, worauf wir 1988 unseren ersten Distressed Debt Fund auflegten. Ab diesem Zeitpunkt investierten wir in Anleihen, die in Zahlungsverzug geraten waren oder bei denen ein Verzug wahrscheinlich war. Wir waren der Ansicht, dass wir solche Wertschriften zu Schnäppchenpreisen kaufen konnten, angesichts der dunklen Wolken, die über ihnen hingen. Folglich würden sie uns die Möglichkeit eines zusätzlichen Kapitalzuwachses bieten. Bruce ist seither für seinen Scharfsinn bei Investments bekannt geworden, und seine Anlageperformance seit 1988 lässt sich bestimmt nicht nur auf die Vermeidung von Verlusten zurückführen. Wenn man Renditen anstrebt, die weit über denen von Anleihen aus dieser Kategorie liegen, reicht es nicht aus, Verlierer zu vermeiden. Man muss auch von Zeit zu Zeit Gewinner finden (oder kreieren). Wie die Renditen von Bruce und seinem Team demonstrierten, ist ihnen dies gelungen.

Oaktree offeriert heute eine Reihe von Strategien, die ich als «ambitioniert» bezeichne. Das heisst, sie sind auf Gewinner angewiesen. Warum also verwenden wir die oben genannte Formulierung immer noch als Motto? Und weshalb ist das «Vorrangprinzip der Risikokontrolle» nach wie vor der erste Pfeiler unserer Anlagephilosophie? Die Antwort ist, dass das Konzept der Risikokontrolle für unsere Anlageexperten stets an erster Stelle stehen soll. Wenn sie ein Wertpapier analysieren, sollen sie sich nicht nur fragen: «Wie viel Geld kann ich verdienen, wenn alles gut geht?», sondern auch: «Was passiert, wenn sich die Ereignisse nicht wie geplant entwickeln? Wie viel könnte ich verlieren, wenn es schiefläuft? Und wie schlimm müsste es in diesem Fall werden?»

Die Risikokontrolle steht bei Oaktree immer noch an erster Stelle. Vor über siebzig Jahren sagte Henry Russell «Red» Sanders, der Trainer des College-Football-Teams UCLA: «Gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige.» (Der Ausspruch wird auch Vince Lombardi zugeschrieben, dem legendären Coach des NFL-Football-Teams Green Bay Packers). Auch wenn mir nicht ganz klar ist, was dieser Ausspruch genau bedeutet, bin ich fest davon überzeugt, dass für Oaktree die Risikokontrolle nicht alles ist, sondern das Einzige, was zählt.

Risikovermeidung ist keine Lösung

Für Anleger ist es absolut entscheidend, den Unterschied zwischen Risikokontrolle und Risikovermeidung zu verstehen. Risikovermeidung heisst im Wesentlichen, kein Engagement einzugehen, dessen Ausgang ungewiss ist und negativ ausfallen könnte. Grundsätzlich geht es beim Investieren jedoch darum, Ungewissheit in Kauf zu nehmen, um attraktive Renditen zu erzielen. Das Vermeiden von Risiken ist deshalb in der Regel gleichbedeutend mit dem Vermeiden von Renditen. Man kann das Risiko vermeiden, indem man kurzfristige US-Staatsanleihen kauft oder sein Geld in staatlich versicherten Einlagen deponiert. Es gibt jedoch einen Grund, warum die Renditen dieser Anlagen generell die niedrigsten in der Welt des Investierens sind. Warum sollte man reichlich dafür bezahlt werden, dass man sein Geld für eine kurze Zeit aus der Hand gibt, wenn man es mit Sicherheit zurückerhalten wird?

Demgegenüber besteht Risikokontrolle darin, Risiken zu umgehen, die (a) das Mass an Risiko übersteigen, mit dem man umgehen kann, und/oder (b) für die man nicht ausreichend belohnt werden könnte. Ich habe in der Vergangenheit darüber geschrieben, was ich als «das intelligente Eingehen von Risiken für einen Profit» bezeichne. Hier die Vorgeschichte dazu:

Ich begann 1978 mit der Vermögensverwaltung, als Citi mich bat, Portfolios bestehend aus Wandelanleihen und hochverzinslichen Anleihen zu bewirtschaften. Im ersten Fall handelte es sich zumeist um Wertpapiere unterhalb des Ratings Investmentqualität. Sie wurden von Unternehmen emittiert, die keine andere Möglichkeit zur Kapitalbeschaffung hatten. Im zweiten Fall ging es um Papiere mit einem niedrigen Rating, die gemäss der damaligen Terminologie «Junk Bonds» genannt wurden. Beide Anlagen waren zweifellos mit einem erheblichen Kreditrisiko verbunden. Ungefähr 1980 stellte mir ein Reporter von einem der ersten Finanznachrichtensender eine provokative Frage: «Wie können Sie hochverzinsliche Anleihen kaufen, im Wissen, dass einige der Emittenten ausfallen werden?» Meine Antwort brachte den Kern des intelligenten Eingehens von Risiko auf den Punkt: «Wie können Versicherungsgesellschaften das Leben von Menschen versichern, wenn sie wissen, dass diese alle sterben werden?»

Der Sachverhalt ist einfach: Beide Funktionen können auf intelligente Weise mit kontrolliertem Risiko erfüllt werden. Als Voraussetzung dafür erforderlich ist:

ein Risiko, dessen man sich bewusst ist

ein Risiko, das man analysieren kann

ein Risiko, das man diversifizieren kann, und

ein Risiko, für dessen Inkaufnahme man gut bezahlt wird.

Risiken dieser Art müssen nicht vermieden werden. Wenn man einen echten Wissensvorsprung hat, können solche Risiken umsichtig und gewinnbringend getragen werden.

Ich kenne mehrere Investoren, die wesentlich mehr Risiken eingehen als Oaktree und deren Performance in schlechten Jahren viel schwächer ausfällt als unsere. Die wenigen Investoren aber, die über echtes Talent verfügen – ich nenne es «Alpha» –, erzielen in ihren starken Jahren derart hohe Renditen, dass ihre langfristigen Anlageerträge aussergewöhnlich gut sind. Ihre Kunden werden gut belohnt ... vorausgesetzt, sie haben genug Durchhaltevermögen, um auch die schlechten Jahre durchzustehen. Risikobereitschaft ist demnach nicht per se unklug, und Risikovermeidung ist nur für Investorinnen und Investoren angebracht, die glauben, dass sie schwierige Zeiten nicht überstehen können.

Wie man einen guten Leistungsausweis aufbaut

Da (a) alle Investitionen (mit Ausnahme der vorsichtigsten) Risiken bergen und (b) die Existenz von Risiken bedeutet, dass Anlageergebnisse unvorhersehbar sowie unbeständig sind, gelingt es sehr wenigen Investoren (wenn überhaupt), ausschliesslich gute Jahre zu verzeichnen oder Portfolios zusammenzustellen, die ausschliesslich aus Gewinnern bestehen. Die Frage ist daher nicht, ob man Verlierer im Portfolio haben wird, sondern wie viele und wie schlecht diese im Vergleich zu den Gewinnern abschneiden.

Warren Buffett – vermutlich der Investor mit dem besten langfristigen Leistungsausweis (und sicherlich dem längsten) – hat nach allgemeiner Auffassung in seiner Karriere nur zwölf grosse Gewinner an der Börse ausgemacht. Sein Partner Charlie Munger sagte mir, dass der Grossteil seines persönlichen Vermögens nicht aus zwölf, sondern aus bloss vier Gewinnern stammt. Ich glaube, die Erfolgsfaktoren für Warrens und Charlies hervorragende Performance sind einfach: (a) viele Investitionen, die anständig abschnitten, (b) eine relativ kleine Anzahl grosser Gewinner, in welche sie in bedeutendem Umfang investierten und die sie jahrzehntelang hielten, sowie (c) relativ wenige grosse Verlierer. Niemand sollte von sich – oder von seinem Vermögensverwalter – erwarten, alle grossen Gewinner und keine Verlierer im Depot zu halten.

Es ist sogar kein sinnvolles Ziel, keine Verlierer zu erwischen. Der einzig sichere Weg, dies zu erreichen, besteht darin, kein Risiko einzugehen. Wie bereits erwähnt, führt das Vermeiden von Risiko wahrscheinlich zur Vermeidung von Rendite. Es besteht somit auch eine Art von Risiko, zu wenig Risiko einzugehen. Die meisten Leute können das intellektuell nachvollziehen. Doch die menschliche Natur macht es vielen von uns schwer, die These zu akzeptieren, dass die Bereitschaft, mit gewissen Verlusten zu leben, ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs beim Investieren ist.

Nachdem ich diesen Sommer einige grossartige Tennispartien verfolgt habe – bis hin zu den US Open vor wenigen Wochen – möchte ich eine Analogie zum Tennis aufgreifen, die ich erstmals in meinem Memo «Dare to Be Great II» vom April 2014 beschrieben habe: Was wäre, wenn ich mir vor einem Tennismatch vornehmen würde, heute beim Aufschlag keinen Fehler zu machen? Meine Aufschläge müssten folglich so zahm sein, dass mein Gegner den Ball wahrscheinlich derart heftig zurückschmettern würde, dass ich keine Chance hätte. Tennisspieler müssen ein gewisses Risiko eingehen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Wer keinen Aufschlag im Out landet, ist wahrscheinlich zu vorsichtig, um zu gewinnen. Das Gleiche gilt beim Investieren. Wie mein langjähriger Partner Sheldon Stone es ausdrückt: «Wenn man keine Ausfälle erleidet, geht man wahrscheinlich ein zu geringes Kreditrisiko ein.»

Der Bedarf nach Gewinner-Aktien

Im Lauf meiner Karriere gab es immer wieder Phasen, in denen eine geringe Anzahl von Aktien einen unverhältnismässig grossen Anteil an den Gewinnen des gesamten Marktes ausmachte. In diesem Zusammenhang wird viel über die sogenannten «Glorreichen Sieben» berichtet: Apple, Microsoft, Alphabet (der Mutterkonzern von Google), Amazon, Nvidia, Tesla und Meta (der Mutterkonzern von Facebook). Zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Jahr waren diese sieben Aktien für die meisten oder für sämtliche Gewinne der verschiedenen Aktienindizes verantwortlich. Die «Financial Times» drückte es im Juni folgendermassen aus:

«Sieben der grössten Indexmitglieder ... haben dieses Jahr zwischen 40 und 180% zugelegt. Die Aktien der übrigen 493 Unternehmen [im S&P 500] blieben insgesamt unverändert.

Grosse Tech-Konzerne dominieren den Index in einem präzedenzlosen Ausmass. Allein fünf dieser sieben Aktien machen fast ein Viertel der Marktkapitalisierung des gesamten Index aus.»

«The seven companies driving the US stock market rally», Financial Times, 14. Juni 2023.

Das Ausmass der Outperformance dieser Aktien über weite Strecken in diesem Jahr mag beispiellos sein, das Phänomen für sich genommen ist es aber nicht. Auch im Jahr 2017 waren es primär einige wenige Aktien, die den Markt nach oben trugen. Damals waren es die «FAANGs»: Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google/Alphabet. Die Financial Times hatte auch damals auf diese Entwicklung hingewiesen:

«Das Übergewicht, insbesondere an den US-Börsen, ist nicht neu. ‹Die grossen Tech-Aktien im S&P 500 befinden sich heute in der gleichen Situation wie Ölkonzerne in der Vergangenheit oder die Nifty Fifty in den Sechzigerjahren›, sagt Frédéric Leroux, Leiter des Cross-Asset-Teams bei Carmignac in Paris – eine Anspielung auf die Euphorie, welche die Aktien einer kleinen Anzahl schnell wachsender Unternehmen wie IBM, Kodak und Xerox nach oben trieb, bevor ein starker Kursrückgang einsetzte. ‹Es ist ein Problem, doch es kommt immer wieder vor.›»

(Ebd.)

Soweit sich die meisten von uns zurückerinnern können, hatten es aktive Anleger schwer, mit den Aktienindizes Schritt zu halten. Aus diesem Grund wurde in den vergangenen Jahrzehnten ein erheblicher Teil des investierten Aktienkapitals passiv angelegt. Der Rückstand bei der Performance aktiver Anleger wird in erster Linie auf die Kombination aus Markteffizienz, Managementgebühren und Fehlern von Investoren zurückgeführt. Ich denke, es gibt noch einen weiteren Grund: der Bedarf aktiver Anleger nach Gewinnern.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Aktien der Glorreichen Sieben in diesem Jahr nicht im Portfolio gehalten. Dann wären Sie natürlich weit hinter den Indizes zurückgeblieben. Und was wäre, wenn Sie diese Titel zwar besitzen würden, aber in einem geringeren Verhältnis als ihre Gewichtung in den Indizes? In diesem Fall würden Sie immer noch zurückliegen, aber um einen geringeren Betrag. Um mit den Indizes mithalten zu können, muss man also per Definition ein Engagement in den grossen Gewinnern halten, das mindestens so hoch ist wie ihr Anteil in den Indizes. So viel scheint klar zu sein.

Denken Sie nun über folgendes Beispiel nach. Nehmen wir an, Sie begannen vor zwanzig Jahren – im Sommer 2003 – mit einem Investment in Apple mit gleicher Gewichtung wie im Index zu einem splitbereinigten Preis von 0.37 $. Die entscheidende Frage ist einfach: Hätten Sie an der Aktie festgehalten, als sie stieg?

Wie ich im Memo «Selling Out» vom Januar 2022 dargelegt habe, folgen die meisten Anleger der konventionellen Weisheit, «Gewinne mitzunehmen», «etwas Geld vom Tisch zu nehmen» oder «die Bäume zu stutzen». Schliesslich lautet ein altes Sprichwort: «Mit Gewinnmitnahmen ist noch niemand pleite gegangen.» Investoren realisieren oft einen Teil ihrer Gewinne aus dem einfachen Grund, weil sie befürchten, dass sie sich vor ihren Augen wieder auflösen, was zu Reue, Kritik von Kunden und/oder zum Verlust von Mandanten führen kann.

Die meisten Leute hätten einen Teil oder ihren gesamten Bestand an Apple verkauft, als der Kurs im Sommer 2013 auf 15 $ stieg. Oder was hätten Sie getan, wenn der Kurs nach zehn Jahren das 40-Fache Ihres ursprünglich eingesetzten Betrags erreicht hätte?

Heute, weitere zehn Jahre später, notiert der Kurs von Apple bei 180 $ 1 – ein Anstieg um das 12-Fache seit 2013 und um das annähernd 500-Fache seit 2003. Der entscheidende Punkt ist, dass nur sehr wenige Anleger angesichts dieser Kursgewinne immer noch sämtliche Aktien halten würden, die sie ursprünglich gekauft haben. Doch wer Apple-Aktien verkaufte, während die Index-Ersteller dies nicht taten, hat es wahrscheinlich versäumt, mit dem Index Schritt zu halten. Das Problem lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Entwicklung von Aktienindizes wird oft von einigen wenigen Aktien oder Aktiengruppen dominiert.

Die Gewinne der Spitzenreiter können ihre Bewertung teuer erscheinen lassen, was für Gewinnmitnahmen spricht.

Die menschliche Natur – insbesondere der Wunsch, Reuegefühle zu vermeiden – verstärkt die Motivation zum Verkauf.

Wenn man seinen Anteil an den Gewinnern im Verhältnis zu deren Gewichtung in den Indizes reduziert und diese dann weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen, wird es schwierig, mitzuhalten.

In meinem Memo «Liquidity» vom März 2015 habe ich eine Erkenntnis meines Sohnes Andrew wiedergegeben. Er sagte: «Wenn man sich den Chart einer Aktie ansieht, die 25 Jahre lang gestiegen ist, und konstatiert: ‹Mensch, ich wünschte, ich hätte diese Aktie besessen›, sollte man an alle Tage denken, an denen man sich den Verkauf ausreden musste.» Ich bezweifle, dass es viele Leute gibt, die den Anstieg von Apple von 0.37 $ auf 180 $ mitgemacht haben, ohne einen Teil ihrer Aktien zu verkaufen. Wie viele aktive Anleger würden zulassen, dass Apple fast 8% ihres Portfolios ausmacht, was dem Gewicht der Aktie im S&P 500 zum letzten Rekordhoch entspricht? Doch – stark vereinfacht gesagt – wer Apple verkauft hat, ist ins Hintertreffen geraten.

Fazit: Gewinner sind nicht völlig entbehrlich. Wenn Sie hoffen, zumindest mit den Indizes mithalten zu können, müssen Sie wahrscheinlich einen durchschnittlichen Anteil an solchen Aktien im Portfolio halten. (Diese Situation ist jedoch nicht vollkommen unausweichlich. Sie könnten dieses Ziel auch erreichen, indem Sie weniger Verlierer halten.)

Die richtige Wahl zwischen den beiden Ansätzen – weniger Verlierer oder mehr Gewinner – hängt von den Fähigkeiten, dem Streben nach Rendite und der Risikotoleranz der jeweiligen Anlegerin oder des jeweiligen Anlegers ab. Wie bei vielen Themen, mit denen ich mich befasse, gibt es hierzu keine korrekte Antwort, sondern nur eine Wahl.

Bei diesem Gastbeitrag handelt es ich um einen Auszug aus dem jüngsten Memo von Howard Marks. Die englische Originalfassung sowie ein dazugehöriger Podcast sind unter diesem Link auf der Website von Oaktree Capital abrufbar.