Meinung «Good Story & Good Chart» erspart Ihnen eine Menge Ärger Wie kann man die Chancen erhöhen, an der Börse richtig zu liegen und Geld zu verdienen? Es ist im Grunde einfach: Kaufen Sie grossartige Unternehmen. Bezahlen Sie nicht zu viel. Halten Sie sie für eine lange Zeit, indem Sie den Trend zu Ihren Gunsten arbeiten lassen.

«Investieren ist, wie die Wirtschaft, mehr Kunst als Wissenschaft. Und das bedeutet, dass es ein wenig chaotisch werden kann.»

Howard Marks, amerik. Investor, Co-Gründer von Oaktree Capital Management

Ich bin ein leidenschaftlicher Aktieninvestor. Die Welt des Investierens hat mich schon immer in ihren Bann gezogen. Als Portfoliomanager einer globalen Aktienstrategie und Mitbegründer von arvy, einer Investmentboutique mit globalem Aktienfokus, hatte ich das Privileg, tief in dieses dynamische Gebiet einzutauchen.

In den letzten zehn Jahren wurde meine Reise von der Weisheit geschätzter Mentoren und einem unstillbaren Verlangen nach Finanzliteratur geleitet. Als unermüdlicher Student habe ich das Wissen der grossen Investoren aufgesaugt. Zusätzlich zu Tausenden von Stunden der Marktbeobachtung haben diese gesammelten Erkenntnisse meinen Investment-Ansatz geprägt: «Good Story & Good Chart».

Er hat mir eine Menge Ärger erspart.

Ein hybrider Investment-Ansatz

Für mich ist das Investieren mehr Kunst als Wissenschaft. Es erfordert neben bestimmten Grundprinzipien und -techniken ein gewisses Mass an Kreativität, Intuition und Urteilsvermögen. Man braucht eine menschliche Note.

Investieren ist wie Chirurgie. Man studiert jahrelang und erwirbt ein scheinbar endloses Wissen über alle möglichen Grundlagen der Medizin. Mit Unterstützung lernen Sie, Sie lernen um, verlernen wieder und finden mit der Zeit Ihren eigenen Arbeitsstil. Irgendwann muss man sich spezialisieren, weil das Spektrum in der Medizin so gross ist.

Sie sehen die Ähnlichkeiten zum Investieren. Und so wie ein Chirurg keine Operation durchführen würde, ohne sich einen CT-Scan anzusehen, sollte ein Anleger keine Finanzentscheidung treffen, ohne die Charts zu analysieren.

Der hybride Ansatz, fundamentales Wissen über Medizin mit einem Blick auf ein CT zu kombinieren, hat meinen Investmentansatz geprägt. Er kombiniert eine solide Fundamentalanalyse - eine «Good Story» - mit technischen Daten - einem «Good Chart».

Doch was ist eine «Good Story», und was ist ein «Good Chart»?

Eine «Good Story» hat bereits gewonnen

«Ein gutes Unternehmen ist wie eine starke Burg mit einem tiefen Wassergraben drum herum. Ich will Haie im Graben haben. Ich will, dass es unantastbar ist.»

Warren Buffett, amerik. Value-Investor

Als Investor bin ich nicht auf der Suche nach dem «Nächsten Grossen Ding». Ich möchte in Unternehmen investieren, die bereits gewonnen haben.

Die Philosophie ist einfach: Gewinner besitzen eine bemerkenswerte Fähigkeit, ihre Erfolgsserie aufrechtzuerhalten und oft sogar die optimistischsten Erwartungen zu übertreffen.

Was sind die grundlegenden Eigenschaften von erfolgreichen Unternehmen, die immer wieder gewinnen? Ich habe fünf von ihnen identifiziert, die ich beim Screening meines Universums berücksichtige.

Um diese Prinzipien in der Praxis zu veranschaulichen, wollen wir uns die Erfolgsgeschichten von Mastercard (MA) und Visa (V) ansehen, zwei Aktien, die seit dem ersten Tag ein fester Bestandteil meines Portfolios sind.

1. Hochwertiges Geschäftsmodell

Eine «Good Story» beginnt mit einem Unternehmen, das über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil oder einen so genannten Burggraben (Englisch: Moat) verfügt. Ein solcher Vorteil ermöglicht es dem Unternehmen, hohe und solide Brutto-, Betriebs- und freie Cashflow-Margen (FCF) zu erzielen.

Warum?

Hohe Gewinnmargen bedeuten, dass das Unternehmen in seinem Bereich führend ist und höchstwahrscheinlich sehr hohe Eintrittsbarrieren gegen neue Konkurrenten hat. Ich möchte, dass ein Wassergraben vorhanden ist, der die Erträge des Unternehmens, in das ich investiere, schützt. Solche Unternehmen sind häufig dort zu finden, wo Monopole, Duopole oder Oligopole vorhanden sind.

Typische Zeichen von Burggräben sind: Immaterielle Vermögenswerte (z.B. Patente)

Immaterielle Vermögenswerte (z.B. Patente) Effiziente Skalierung

Hohe Umstellungskosten

Netzwerkeffekte

Konsistente Kostenvorteile

Marktentwicklung nach Moat-Rating und Moat-Quelle:

Quelle: Morningstar

Der Burggraben sollte von einem Management mit Integrität und «Skin in the Game» untermauert werden. Nicht nur für mich als Co-Investor in meiner eigenen Strategie, sondern auch für die Unternehmen, in die ich investiere, möchte ich, dass die Leute für ihr Unternehmen, ihr Produkt und ihre Vision bluten. «Skin in the Game» ist ein sehr kraftvoller Motivationsfaktor.

Darüber hinaus bleiben die beiden wichtigsten Aufgaben eines CEOs:

Die richtige Allokation des Kapitals

Die Rekrutierung der richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Was die erste Aufgabe betrifft, so ist eine hohe Kapitalrendite (Return on Invested Capital, ROIC) entscheidend. Sie gibt uns eine Vorstellung von den Erträgen, die wir in Zukunft von einem Unternehmen erwarten können. Wenn ein Unternehmen beispielsweise über einen Zeitraum von zwanzig Jahren eine Kapitalrendite von 6% p.a. aufweist, ist es unwahrscheinlich, dass es den Aktionären in Zukunft jährlich mehr als 6% liefern wird. Unternehmen mit einem weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell weisen naturgemäss höhere Kapitalrenditen auf.

Was die zweite Kernaufgabe betrifft, die Rekrutierung der richtigen Teammitglieder, so ist die Unternehmenskultur der Eckpfeiler eines jeden erfolgreichen Unternehmens. Punkt.

Lassen Sie uns in diesem Licht Mastercard und Visa betrachten. Sie waren in den Siebzigerjahren Branchenführer, sind es heute noch und werden es wahrscheinlich auch in vierzig Jahren noch sein. Sie genossen einen «First Mover»-Vorteil und erreichen derzeit zusammen einen weltweiten Marktanteil von 63% (Mastercard: 24%, Visa: 39%). In den USA liegt er sogar bei 87% (MA: 26%, V: 61%). Sie haben es richtig erraten: Sie bilden ein Duopol.

Beide Unternehmen nutzen nicht nur einen, sondern gleich mehrere Burggräben, wie Netzwerkeffekte, effiziente Skalierung und Kostenvorteile.

Dies ermöglicht es ihnen, sehr hohe und stabile Bruttomargen (>90%), Betriebsgewinnmargen (>55%) und FCF-Margen (>45%) zu erzielen. Hinzu kommen sehr hohe Kapitalrenditen (>40%) in den letzten Jahren, unterstrichen durch viele andere Schlüsselfaktoren wie Marktanteilsgewinne, neue Produkte, eine starke Kultur in der Management-Nachfolge sowie die Fähigkeit, die Inflation gut zu bewältigen.

Und als Bonusfaktor: Qualitativ hochwertige Unternehmen mit einer starken Kultur schneiden, unterschiedlich nach Sektor, in der Regel auch gemessen an Nachhaltigkeitskriterien (ESG) überdurchschnittlich gut ab.

Die Ratingagentur MSCI gibt Visa ein ESG-Rating von A, Mastercard erhält sogar ein AA. Was will man mehr?

ROIC nach Branchen für den Russell 3000, 1990 - 2021:

2. Nachhaltiges organisches Umsatz- und Gewinnwachstum

Der Aktienkurs folgt dem Gewinn- und Umsatzwachstum im Lauf der Zeit. Ich achte auf organisches Wachstum der Unternehmen, wobei Übernahmen akzeptabel sein können, sofern sie von der Grösse her verhältnismässig sind.

Visa und Mastercard erzielen kontinuierliche und robuste zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn. Über Jahrzehnte. Organisch. Das ist eine fantastische Leistung.

Umsatzwachstum ist der wichtigste Treiber der langfristigen Aktienperformance. Herkunft der Gesamtaktienrendite für Unternehmen des obersten Performance-Quartils, S&P 500 (1990 - 2009):

Quelle: BCG, Morgan Stanley Research

3. Robuste Free-Cashflow-Generierung und attraktive FCF-Bewertung

Cash is king.

Cash ist die Lebensader eines Unternehmens.

Mit einer starken Free-Cashflow-Generierung können Unternehmen Grosses leisten, vorausgesetzt, der CEO und das Top-Management treffen die richtigen Entscheidungen:

Kapital mit hoher Rendite investieren

Ausschüttung von Dividenden

Kluge Akquisitionen tätigen

Schuldenlast reduzieren

Aktien zurückkaufen

Dividenden und Aktienrückkäufe sollten minimiert werden, wenn das Kapital zu hohen Renditen in das Geschäftsmodell des Unternehmens reinvestiert werden kann.

Was die Bewertung angeht, so konzentriere ich mich nur auf die Rendite des freien Cashflows (FCF), spezifisch auf das Verhältnis von FCF zum Unternehmenswert (Enterprise Value, EV). Das ist in meinen Augen die sinnvollste Bewertungskennzahl.

Dabei geht es darum, die aktuelle Bewertung mit der eigenen Geschichte des Unternehmens zu vergleichen, mit dem risikofreien Zinssatz sowie mit vergleichbaren Unternehmen. Es ist wichtig zu sehen, welche Rendite man zu Vergleichszwecken anderswo erzielen könnte.

Die Qualität des Unternehmens ist wichtiger als die Bewertung, aber man sollte vermeiden, zu viel für gute Unternehmen zu bezahlen.

Bewertungskennzahlen, Die Macht der FCF-Rendite, 1991 - 2022:

Quelle: Factset, PACER ETFs, Die Daten wurden auf der Grundlage der 100 führenden Unternehmen im Russell 1000 Index für jede Bewertungskennzahl berechnet.

Mastercard und Visa tendieren dazu, ihre eigenen durchschnittlichen FCF-Renditen (3 bis 4%) zu verfolgen, während sie im wahrsten Sinne des Wortes Cash drucken (FCF-Marge von >45%). Mastercard ist aufgrund der tieferen Marktkapitalisierung und Marktanteilsbasis sowie der besseren Wachstumsaussichten in den Schwellenländern tendenziell höher bewertet.

4. Geringe Verschuldung

Das ist ein sehr simpler, wichtiger Grundsatz. Wir wollen keine Unternehmen mit hohen Schulden besitzen. Wir wollen keine Unternehmen, die auf Fremdkapital angewiesen sind, um Geld zu verdienen.

Auch hier wieder unser Beispiel: Sowohl bei Mastercard als auch bei Visa liegt die Nettoverschuldung im Vergleich zum FCF bei 0,76 bzw. 0,22.

Kinderspiel.

5. Struktureller Rückenwind

Warum in angeschlagene Unternehmen investieren und gegen den Trend kämpfen, wenn wir uns für solche mit günstigem Rückenwind entscheiden können?

Da der digitale Zahlungsverkehr erst vor wenigen Jahren das Bargeld weltweit überholt hat, birgt dieser Trend erhebliches Potenzial für Visa und Mastercard. Die Pandemie hat den Wechsel zu alternativen Zahlungsmitteln beschleunigt. Schwellenländer (der Trumpf von Mastercard) bieten ebenfalls Wachstumschancen, da sich die entwickelten Märkte verlangsamen könnten.

Ein breiter Burggraben, integres Management, geringe Kapitalintensität, gute Kapitalallokation, hohe Rentabilität, ein attraktives historisches Wachstum und ein starker langfristiger Rückenwind: Wenn Sie die Aktien von Unternehmen mit diesen Charakteristiken zu einer fairen Bewertung erwerben können, werden Sie über die Zeit grossartige Ergebnisse erzielen.

Aber Achtung: Man kann sich leicht in eine «Good Story» verlieben, weil sie eine grössere subjektive Komponente hat.

Daher nehme ich zusätzlich eine objektive Betrachtung zur Hand.

Traue niemals der «Story», wenn sie nicht durch den Kursverlauf bestätigt wird

«Märkte liegen nie falsch. Meinungen dagegen oft.»

Jesse Livermore, amerik. Investor und Aktienhändler (1877–1940)

Ich glaube, dass der Markt auf lange Sicht der bestinformierte Analyst ist und mir hilft, Anlagemöglichkeiten zu entdecken, die durch meine Analyse bestätigt werden. Ich halte mich an eine wichtige Grundregel: Ich vertraue weder der «Good Story» noch den Geschäftszahlen, solange sie nicht durch die Preisentwicklung – den «Good Chart» – bestätigt werden.

Ich bin der Meinung, dass ein Chartmuster die Stimmung einer Aktie visualisiert und man durch seine Beobachtung nützliche Informationen erhalten kann, die einem einen Vorteil verschaffen. Für mich ist die technische Analyse ein Instrument wie jedes andere, das nützlich ist, um zusätzliche Erkenntnisse über die Erfolgswahrscheinlichkeiten der einzelnen Investitionen zu gewinnen. Sie ist auch ein wirksames Instrument für das Risikomanagement, das Signale liefern kann, noch bevor die Fundamentaldaten die Veränderung widerspiegeln.

Das Kursverhalten einer Aktie sagt alles, und meine Aufgabe ist es, zu lernen, wie man richtig zuhört. Ich konzentriere mich auf relative Stärke, Akkumulation/Distribution, Linearität und neue Höchststände. Ich suche nach Unternehmen, deren Preise seit fünf, zehn und zwanzig Jahren stetig gestiegen sind. Es gilt: «The trend is your friend until the end when it bends.»

Ein Beispiel gefällig?

Nun, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Grosse Auf- und Abschwünge wie diese sind mir ein Graus.

General Electric seit 1996:

Source: TradingView

Lieber halte ich nach solchen Trends Ausschau:

Mastercard (MA) & Visa (V) vs S&P 500 (SPX) seit 2008:

Source: TradingView

Am Beispiel von Visa und Mastercard zeigt sich, dass Unternehmen, die sich im Trend befinden, kontinuierlich Mehrwert für ihre Aktionäre schaffen. Dies spiegelt die Stabilität und Visibilität der Erträge und des Geschäfts. Die Suche nach starken Unternehmen ist jedoch nicht der einzige Teil des Spiels.

Studien zeigen, dass weit über 50% der Wertentwicklung einer Aktie auf ihren Sektor zurückzuführen ist. Der erste Schritt zur Outperformance besteht also darin, Sektoren zu meiden, die sich unterdurchschnittlich entwickeln. Daher berücksichtige ich die Stärke des Hauptsektors und der Untersektoren jedes Unternehmens, das ich besitze.

Um eine Position zu initiieren, zu erhöhen, zu verringern oder zu beenden, sind die Chartmuster mein erster Ausgangspunkt. Wir arbeiten mit geordneten Pullbacks, starken Ausbrüchen und dem Reifezyklus der Aktienkurse.

Das Ganze auf den Punkt gebracht

Zu einer «Good Story» gehören Investitionen in Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, einem starken Management, einem nachhaltigen organischen Wachstum, einem niedrigen Verschuldungsgrad und strukturellem Rückenwind.

Das alles bildet die Grundlage für ein Qualitätsunternehmen, das langfristig Wert für seine Aktionäre erzielen kann.

1. Fazit: Die «Good Story» zeigt mir, was ich kaufen sollte.

Ein «Good Chart» ergänzt die Story, indem er die Marktstimmung bestätigt und wertvolle Erkenntnisse liefert. Das Kursverhalten ist ein aussagekräftiges Instrument, um die Stimmung an der Börse einzuschätzen, Trends zu erkennen und Risiken effektiv zu steuern.

Er hilft uns, auf die Botschaft des Marktes zu hören und informierte Anlageentscheidungen zu treffen.

2. Fazit: Der «Good Chart» zeigt mir, wann ich kaufen sollte.

Die Integration von «Good Story & Good Chart» hilft, Marktführer mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und Wachstum zu finden, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen und mit dem Markt im Einklang zu bleiben.

3. Fazit: «Good Story & Good Chart» in seiner Essenz: Kaufen Sie grossartige Unternehmen. Bezahlen Sie nicht zu viel. Halten Sie sie für eine lange Zeit, indem Sie den Trend zu Ihren Gunsten laufen lassen.

Dieser Ansatz hat mir eine Menge Ärger erspart.