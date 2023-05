Meinung Indiens künftiger Platz in der Welt Indien ist zusammen mit China zum grössten Abnehmer von russischem Öl und Gas aufgestiegen und finanziert damit indirekt Putins Krieg. Das steht in einem strategischen Widerspruch zu seiner Anlehnung an westliche Partner.

Indien hat für das laufende Jahr den Vorsitz der G-20 übernommen und könnte die Stimme des «Globalen Südens» in der globalen Politik verstärken. Premierminister Narendra Modi hat sein Jahr als Vorsitzender der G-20 mit Kritik an der Weltordnung begonnen: «Die globale Ordnung hat versagt», war das Leitmotiv seiner Klagen über das Versagen des Multilateralismus.

Das mag an Indiens Führungsrolle in der inzwischen eingegangenen Bewegung der Blockfreien («The Non-Aligned») während des Kalten Krieges erinnern, wenn es heute die Führung der nicht-westlichen Welt anstrebt, die oft als «Globaler Süden» bezeichnet wird. Allerdings ist die G-20, welche die grössten Volkswirtschaften umfasst, weit weniger relevant im institutionellen globalen System als der UNO-Sicherheitsrat, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank.

Gemischte geostrategische Signale

Indien sendet weiterhin gemischte geostrategische Signale in die Welt hinaus, sogar an seine Partner. Zum einen partizipiert es an der neuen Initiative I2U2 (sie umfasst Indien, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) und die USA). Sie sucht angeblich eine engere Zusammenarbeit in gemeinsamen Investitionen auf dem Gebiet von Wasser, Energie, Verkehr, Weltraum, Gesundheit und Nahrungssicherheit. In Wahrheit aber ist sie geostrategisch gegen die chinesische Expansion in der Golfregion gerichtet.

Gleichzeitig vertieft Indien seine Mitwirkung im Quadrilateral Security Dialogue, kurz Quad, zusammen mit den USA, Japan und Australien, indem es, nach einem mehrjährigen ambivalenten Schweigen, öffentlich zugibt, dass es um die Eingrenzung chinesischer Expansion im Indo-Pazifik geht – und indem es die praktische Zusammenarbeit mit seinen Seestreitkräften und auf politischer Ebene ausbaut.

Schliesslich vertieft Indien seine strategischen Kooperationen schrittweise auch auf dem Rüstungsgebiet mit westlichen Partnern wie den USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien und, bemerkenswerterweise, Israel.

Zum anderen bleibt Indien engagiert im Rahmen der von China und Russland geführten Shanghai Cooperation Organisation, SCO, deren Zweck in der Stärkung des Vertrauens zwischen ihren Mitgliedern ausgerechnet im Bereich von Sicherheit und Konfliktlösung liegt.

Ausserdem bleibt Indien auf militärischem und rüstungstechnischem Gebiet wohl noch für Jahrzehnte abhängig von der Beziehung mit Russland. Umfangmässig macht sie immer noch über die Hälfte von Indiens Rüstungsprogrammen aus.

Diese Beziehungen stehen in einem strategischen Widerspruch zur Anlehnung an westliche Partner, scheinen aber Modis Regierung und andere innenpolitische Kräfte nicht zu stören. Offensichtlich können auch die Partner auf beiden Seiten des globalen Antagonismus vorläufig mit dieser Inkohärenz leben oder tolerieren sie, nolens-volens, zumindest an der kommunikativen Oberfläche.

Indien, das in diesen Tagen und Wochen China als bevölkerungsreichstes Land der Erde überflügeln wird, ist mit seinen bald 1,4 Mrd. Einwohnern und einem zunehmenden Wirtschaftswachstum sowohl als Markt wie neuerdings auch als industrielle Produktionsbasis das Land der Zukunft.

Vorbehalten bleibt allerdings die wirtschaftliche und aussenpolitische Auswirkung der innenpolitischen Radikalisierung in Richtung eines hindu-nationalistischen Autokratismus zulasten der muslimischen Minderheit (von immerhin rund 200 Mio. indischen Staatsbürgern).

Gleichzeitig sehen Prognostiker voraus, dass China, das bereits erste Zeichen einer demografischen Schrumpfung zeigt, bis zum Ende des «asiatischen 21. Jahrhunderts» seine Bevölkerungszahl halbieren wird. Auf diesen Grundlagen lässt sich Indiens geostrategische Stossrichtung für die Zukunft ansatzweise skizzieren.

Indiens Platz als Grossmacht

Indien strebt im zunehmenden globalen Wettstreit um die Struktur und Natur der künftigen Weltordnung einen Platz als Grossmacht in einer multipolaren Ordnung an.

Gegenwärtig erlebt die Welt einen virulent werdenden Wettbewerb zwischen der von den grössten demokratischen Wirtschaftsmächten USA, Europa und Japan errichteten und verteidigten liberalen, demokratischen Weltordnung und dem Gegenmodell des Autokratismus, auf dessen Grundlage vor allem China und Russland die Zukunft der globalen Ordnung neu zu definieren suchen.

Die Welt steuert also auf eine bipolare Ordnung hin, von der noch nicht gesagt werden kann, ob es unter Wahrung einer grundsätzlichen Dominanz liberaler Werte bei einem dynamischen Wettbewerb bleiben wird – oder ob der Zug zur Bipolarität in eine Fragmentierung der Welt, in gegenseitig abgeschottete Blöcke münden wird.

Indiens vermuteter Plan kann nur als Strategie verstanden werden, einer Blockbildung in einer bipolaren Welt zuvorzukommen und mit dem Modell einer multipolaren Ordnung Platz für mehrere Grossmächte, in erster Linie einem neuen «quasi blockfreien» Indien, zu schaffen.

Das grösste Risiko einer solchen Entwicklung ist letztlich nicht eine weitere Fragmentierung in mehr als zwei Blöcke, sondern der Zerfall der globalen Ordnung in eine Welt, in der eine Vielzahl von Grossmächten mit je exklusiven regionalen Einflusszonen übrigbleiben. Vorherrschend würde dann der Machtgedanke vor dem Rechtsgedanken in internationalen Beziehungen. Konsequent weiter gedacht droht globales Chaos.

Dass sich Indien einer bipolaren Welt unterordnen und hierbei einem der sich anbahnenden Blöcke anschliessen würde, ist nach allem, was die indische Regierung seit ein paar Jahren als ihre Absicht zu erkennen gibt, nicht mehr vorstellbar.

Philippe Welti Philippe Welti ist ehemaliger Botschafter der Schweiz in Indien und in Iran. Davor war er Politischer Direktor im Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) im Range eines Botschafters. Heute arbeitet er als Experte für Geopolitik und Strategie mit regelmässiger Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen über den Grossraum Asien-Pazifik, speziell über den Mittleren Osten und den Raum um den Persischen Golf. Zusammen mit dem ehemaligen Botschafter Daniel Woker hat Welti das Unternehmen Share-an-Ambassador gegründet, das sich auf geostrategische Analysen und geopolitische Due Diligence spezialisiert.