Meinung Indiens Position in Russlands Ukraine-Krieg Nach acht Monaten Krieg in der Ukraine hat Indien seine politische Ambivalenz aufrechterhalten: Es verweigert die Parteinahme für das Kriegsopfer Ukraine sowie gegen den Aggressor Russland. Dennoch bleibt Indien Teil einer von den USA, Europa und Ostasien verfolgten Weltordnung.

Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Indien frühzeitig Farbe bekannt, als es sich dem Sog Europas und der USA sowie ihrer Partner entzog, Russland als Aggressor und Völkerrechtsbrecher zu bezeichnen und zu verurteilen. Es ignoriert auch die Sanktionen, die die russische Wirtschaft längerfristig schwer beschädigen werden – und es kauft weiterhin russisches Erdöl, wie China.

Aber Indien hält ausdrücklich an den Bindungen fest, mit denen es in verschiedenen Gruppierungen an der Seite der USA seinen Platz in der Region und in der Welt sichern will, speziell in seiner Abwehr gegen Chinas Expansion im Indo-Pazifik.

Jahrzehntealter Kampf gegen China

Die Abkehr Indiens von alten Bindungen zum Sowjetblock begann im Jahre 2000 mit der von Präsident Clinton angebotenen strategischen Partnerschaft. Wesentlich ist die in jüngerer Zeit intensivierte Zusammenarbeit im Rahmen des Quadrilateral Security Dialogue, der Quad, zusammen mit den USA, Japan und Australien. In diesem Rahmen hat Indien, als Letztes dieser Gruppierung, nun auch offen und offiziell bekannt, dass die Quad gegen chinesische Expansion im Indo-Pazifik gerichtet ist; es ist für Indien in seinem jahrzehntealten Kampf gegen China also ein strategisches Instrument.

Indien ist auch Teil der neuen, I2U2 genannten Formation, in der sich neben den USA und Indien auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel zusammengefunden haben, um kooperativ Projekte und Initiativen zu lancieren, die vordergründig der Entwicklung von strategischen Gütern wie Energie, Ernährungssicherheit, Gesundheit sowie der wirtschaftlichen Zusammenarbeit dienen sollen. Hintergründig hat diese neue Formation jedoch eine gegen China gerichtete Stossrichtung, mit der der wachsende chinesische Einfluss im westlichen Indo-Pazifik bis in den Mittleren Osten – vorläufig noch verdeckt – eingedämmt werden soll.

Der I2U2 wäre quasi eine Ergänzung der Quad im westlichen Indo-Pazifik. Offen oder verdeckt ist also Indiens umfassendes strategisches Denken unverändert gegen die wachsende Bedrohung von China gerichtet.

Vor diesem Hintergrund muss Indiens Haltung im Ukrainekrieg und seine den Aggressor begünstigende politische Schützenhilfe sowie auch die wirtschaftliche Unterstützung für Russland durch den Kauf von Erdöl erstaunen.

Die anfängliche Irritation bei der geschlossenen westlichen Front gegen Russland beschränkte sich auf geduldiges Einreden, was den indischen Regierungschef Narendra Modi jedoch zu keinen Konzessionen bewog. Damit verfolgt er eine traditionelle aussenpolitische Linie einer strategischen Bindungsfreiheit, mit der Indien das Charisma des Ungebundenen zu pflegen glaubt und damit in Asien und Afrika als glaubwürdige Grossmacht zu punkten hofft.

Unabhängige Macht mit globalen Ambitionen

Die Selbstprofilierung Indiens als unabhängige Macht mit globalen Ambitionen mag auch ein psychologisches Bedürfnis des aktuellen Regierungschefs zum Ausdruck bringen. Mit der Bevölkerungsgrösse, die bald diejenige Chinas überholen wird, mit seinem wirtschaftlichen Potenzial als einer der grössten Märkte der Welt und mit seiner geostrategischen Schlüsselstellung im indo-pazifischen Grossraum genügt Indien die Anerkennung als globaler «Player» noch immer nicht.

Mit ihrer Haltung zum Ukrainekrieg glaubt die indische Führung wohl, etwas von einer zähneknirschenden Anerkennung und Respektierung als globale Macht durch die USA und die Europäer zu erzwingen.

Modi beweist aber seit er im Amt ist, dass er das Wesentliche des internationalen strategischen Kräftespiels sehr wohl verstanden hat. Deswegen setzt er seit längerem mit einer ständig wachsenden militärischen und rüstungspolitischen Zusammenarbeit mit den USA und anderen westlichen Mächten auf die für Indien richtigen Karten.

Damit wird die ererbte Kooperation auf diesem Gebiet mit Russland auslaufen, so wie auch der Zwang abnehmen wird, russisches Öl zu kaufen. Schliesslich ist jedem indischen Strategen zweifelsfrei klar, dass in Indiens Behauptungskampf gegen China eine russische Unterstützung sehr bald obsolet sein wird.

Indien mag durch seinen Alleingang gegenüber dem Ukrainekrieg noch einige Zeit die Wirkung der Sanktionen der geschlossenen westlichen Front gegen Russland schwächen. An seiner definitiven grundsätzlichen Wahl, Teil einer von den USA, Europa und Ostasien (besonders Japan, Südkorea) verfolgten und symbolisierten Marktlogik internationaler Handelsbeziehungen sowie der von den USA militärisch verteidigten globalen völkerrechtlichen Ordnung («rules-based order») besteht kein Zweifel.

Philippe Welti Philippe Welti ist ehemaliger Botschafter der Schweiz in Indien und in Iran. Davor war er Politischer Direktor im Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) im Range eines Botschafters. Heute arbeitet er als Experte für Geopolitik und Strategie mit regelmässiger Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen über den Grossraum Asien-Pazifik, speziell über den Mittleren Osten und den Raum um den Persischen Golf. Zusammen mit dem ehemaligen Botschafter Daniel Woker hat Welti das Unternehmen Share-an-Ambassador gegründet, das sich auf geostrategische Analysen und geopolitische Due Diligence spezialisiert.