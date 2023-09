Meinung Japan: Vom Geheimtipp zum Trend Starke langfristige Aufwärtstrends beginnen häufig damit, dass die betreffende Anlagekategorie unbeliebt, unterbewertet und in den Portfolios untergewichtet ist. All das trifft auf Japan zu.

«Der Preis ist, was Du bezahlst. Wert ist, was Du bekommst.»

Warren Buffett im Aktionärsbrief von 2008

«Zahlen disziplinieren Rhetorik. Ohne Zahlen kann man seinen Träumen nachhängen, die Welt, wie sie ist,ignorieren und sich eine angenehmere schaffen.»

Ralph Waldo Emerson (US-amerikanischer Philosoph, 1803–1882)

Abb. 1 zeigt den Nikkei 225 seit Anfang 1983 (Quartalskerzen). Die Japan-Blase der 1980er-Jahre platzte 1989 bei ungefähr 39'000 Punkten (Yen). Anschliessend fiel der Markt unter Schwankungen über 29 Jahre auf unter 7000 Zähler. Seit 2012 hat sich ein neuer Aufwärtstrend etabliert. Aktuell notiert der Nikkei wieder über 30'000 Punkten. Um ein neues Allzeithoch zu erzielen, müsste er allerdings nochmals 27% zulegen. Quelle: Tai-Pan (Lenz + Partner)

Im jüngsten Big Picture vom 19. Mai startete Mark Dittli mit der Meldung, dass der japanische Aktienmarkt auf den höchsten Stand seit 33 Jahren geklettert sei und eine Reihe von Argumenten dafürsprechen, dass die Hausse gerade erst begonnen habe. Ich teile Marks Ansicht, bin jedoch ohne Zweifel voreingenommen.

Der Grund: In unserer global ausgerichteten, streng regelbasierten Aktienselektion prüfen wir kontinuierlich rund 9000 Titel auf verschiedene fundamentale und technische Kriterien. Von den gut 557 Finalisten, die unsere Erfordernisse an defensive Qualitätsaktien derzeit erfüllen, stammen inzwischen 166 bzw. fast 30% aus dem Reich der aufgehenden Sonne.

Noch vor drei Jahren lag dieser Prozentsatz bei etwa 6%. Seither vergrösserte er sich jedoch stetig. Auch wenn ich ernsthaft versuche, auf eine möglichst objektive Art und Weise meine Ansichten über Japan mit Ihnen zu teilen, sollten Sie deshalb einen angemessenen Sicherheitsabschlag aufgrund meiner aktuellen Positionierung in Rechnung stellen.

Aktienmarkt: Japan als Gegenpol zur USA

Aus Chance-Risiko-Erwägungen erscheint mir Japan derzeit im grösseren Bild ein attraktiver Gegenpol zu den USA zu sein. US-Anlagen (Währung, Anleihen, Aktien) sind in den globalen Portfolios hoch gewichtet, fundamental sowohl im Vergleich zum Rest der Welt als auch zur eigenen langfristigen Historie eher teuer als preiswert, und zumindest grosse US-Technologie-Aktien erfreuen sich einer ziemlichen Beliebtheit.

Abb. 2 zeigt den Dollar in Yen (invers dargestellt). Von 2011 bis 2022 hat sich der Dollar gegenüber dem Yen fast verdoppelt, der Yen entsprechend nahezu 50% an Wert eingebüsst. Quelle: Tai-Pan (Lenz + Partner)

Auf Japan trifft dreimal das Gegenteil zu: Der Yen hat ein miserables Jahrzehnt hinter sich (s. Abb. 2), für japanische Staatsanleihen interessieren sich im Grunde nur die staatliche Post und die Zentralbank, und was das Interesse an Japans Aktien angeht, sei mir eine kleine Anekdote gestattet:

Vor wenigen Monaten hatte ich die Gelegenheit, auf einer Tagung unabhängiger Investmentberater gemeinsam mit Mark Dittli unsere Sicht auf die Märkte zu diskutieren. Kurz vor uns sprach einer der renommiertesten deutschen Vermögensverwalter. Aus dem Publikum heraus wurde er nach seiner Meinung zum japanischen Aktienmarkt gefragt, und seine Ausführungen waren durchweg optimistisch.

Als ich jedoch aus Interesse in den jüngsten Finanzberichten der drei globalen Fondsstrategien seines Unternehmens nach Japan-Aktien suchte, fanden sich dort genau fünf Namen – und zwar verteilt über alle drei Strategien. Die Japan-Quote variierte zwischen 0,2 und 1,8% des Fondsvermögens. Selbst in den globalen Standardindizes von MSCI sind es 6%. Wenn sogar bekennende Japan-Optimisten kaum engagiert sind, spricht dies für ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis. Dies gilt umso mehr, wenn wir einen Blick auf die Bewertungsdifferenzen werfen.

Der MSCI Japan ist nicht nur preiswerter als der MSCI USA, sondern auch als der «Rest der Welt» (s. Abb. 3). Mein erster Gedanke bestand darin, dass die Bewertungsdifferenzen (s. Abb. 4) zwischen den USA und Japan auf unterschiedliche Gewichte relevanter Sektoren zurückgeführt werden könnten. Im MSCI USA ist Technologie mit 26% sehr hoch (Japan: 14%) und Industrie mit 9% eher gering gewichtet (Japan 22%).

Abb. 3 zeigt, dass der US-Aktienmarkt (MSCI USA) nach KGV und KBV deutlich teurer als «der Rest der Welt» und Japan (MSCI Japan) und in den globalen Indizes sehr hoch gewichtet ist. Quelle: HAC auf Basis von Fact Sheets eines renommierten globalen ETF-Anbieters

Abb. 4 zeigt anhand von fünf fundamentalen Kriterien das unterschiedliche Bewertungsniveau der Aktienmärkte in Japan und in den USA. Quelle: HAC

Interessanterweise verschwanden die Differenzen aber keineswegs, als ich den Vergleich für jeden Sektor separat vornahm. Nun ist selbst die Einteilung in Sektoren noch immer ein recht grobes Kriterium. Deshalb versuchte ich über Subsektoren gezielt möglichst vergleichbare Aktiengruppen zu finden, und siehe da: Die Unterschiede blieben extrem (s. Beispiele in Abb. 5).

Abb. 5 zeigt exemplarisch anhand von drei fundamentalen Kriterien das unterschiedliche Bewertungsniveau von Aktien in Japan und in den USA für drei Subsektoren. Quelle: HAC

Natürlich kann es in nahezu jedem Einzelfall gute Gründe für die recht unterschiedlichen fundamentalen Bewertungsniveaus geben. Niedrigere Bewertungen sind letztendlich nichts anderes als höhere Risikoprämien. Bei der Frage, ob die Prämien in Japan zu Recht oder zu Unrecht so viel höher ausfallen als jene in den USA, muss jeder Investor selbst beantworten.

Viele Value-Investoren dürften auf die harte Tour gelernt haben, dass manche scheinbar preiswerte Aktie vollkommen zu Recht billig ist. Da jedoch die Bewertungsunterschiede auf breiter Front existieren und bis in nahezu jeden Subsektor hinein signifikante Ausmasse angenommen haben, hege ich gewisse Zweifel, dass sie in diesem Umfang angemessen sind.

Demografie vs. Bildung

Natürlich steht auch Japan vor immensen Herausforderungen: Der demografische Wandel ist bereits weiter fortgeschritten als im Rest der Welt. Die japanische Antwort darauf ist dabei eine gänzlich andere als bspw. die deutsche: Japan setzt auf konsequente Automatisierung, auf den Ersatz menschlicher Arbeit durch Maschinen, und fährt parallel dazu eine sehr restriktive Asylpolitik. Laut UNHCR wurden 2021 nur 2413 Asylanträge gestellt – das schafft Deutschland an einem verlängerten Wochenende.

Dafür erreichen mehr als 30% der japanischen Schüler in internationalen Mathematik-Tests das höchste Leistungsniveau, ein globaler Spitzenwert. In Deutschland sind es leider nur noch 5 bis 6% (was unter den grossen Euro-Staaten bezeichnenderweise immer noch ein «guter» Wert ist). In der Folge verfügt Deutschland derzeit nur über rund 38'000 Matheprofis pro Schüler- bzw. Studenten-Jahrgang, Japan aber über 360'000. Das sind starke Basisdaten im globalen Talent-Wettbewerb.

Profiteur der Neuen Weltordnung?

Der französische Investmentanalyst Charles Gave wies kürzlich in einer lesenswerten Analyse auf eine grosse Opportunität für japanische Unternehmen hin: Aufgrund der Russland-Sanktionen beziehen eine Reihe wichtiger Volkswirtschaften in Asien einen Teil ihrer Energie mit erheblichen Rabatten auf den Weltmarktpreis und können die Rechnung obendrein in eigener Währung begleichen.

Diese Vorteile, so Gave, dürften einen gewaltigen Impuls bei Unternehmensinvestitionen und Infrastrukturausgaben auslösen, und weiter: «Japans Industriesektor ist der einzige in der G7-Gruppe, der wettbewerbsfähig genug ist, um vom kommenden indischen, indonesischen und sogar vietnamesischen Boom zu profitieren.»

Das Interesse erwacht

Ob die aufgeführten Gründe die Ursache dafür sind, dass wir seit drei Jahren in nahezu jedem Quartal mehr japanische Aktien finden, die alle unsere Qualitätskriterien erfüllen (niedrige Volatilität, vorteilhaftes Momentum und günstige fundamentale Bewertungen), kann ich nicht abschliessend beurteilen.

Quantitative Aktienselektion ist wie technische Analyse: Man trifft (häufig) frühzeitig richtige Entscheidungen, ohne jedoch sicher wissen zu können, warum sie richtig sind. Immerhin: Insbesondere die sich verbessernden Momentum-Daten und das jüngst erreichte 33-Jahreshoch im Nikkei und Topix dürften das Interesse weiterer Anlegergruppen am japanischen Aktienmarkt wecken. Was sie entdecken werden, wenn sie sich näher mit den Daten beschäftigen, dürfte ihnen gefallen.