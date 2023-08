Meinung Bekämpfen höhere Zinsen wirklich die Inflation? Die Zinserhöhungen der US-Notenbank bremsen zwar den privaten Sektor, doch das Haushaltsdefizit des Staates wird dadurch noch grösser – und stimuliert damit paradoxerweise wiederum die Wirtschaft. Das Risiko fiskalischer Dominanz nimmt zu.

2022 war für die Finanzmärkte ein schwieriges Jahr, das vielen Anlegern noch in den Knochen sitzen dürfte. Die US-Notenbank (Fed) begann mit einer raschen Straffung der Geldpolitik, während die stimulierenden Haushaltsdefizite der Jahre 2020/2021 in Prozent des BIP deutlich zurückgingen.

Zum Ende des dritten Quartals 2022 begann der Markt für US-Treasuries illiquide zu werden. Der Markt für britische Staatsanleihen brach sogar völlig zusammen und erforderte ein Eingreifen der Bank of England.

Doch ab Oktober 2022 begann sich einiges zu ändern. Das US-Finanzministerium begann, wieder Liquidität in den Markt zu pumpen und die quantitative Straffung des Fed auszugleichen. Der Dollar-Index erreichte seinen oberen Wendepunkt und begann zu sinken. Der S&P 500 erreichte einen Tiefpunkt und erholte sich. Die Liquidität kehrte an den Markt für Staatsanleihen zurück. Auch die Preise liquiditätsgetriebener Vermögenswerte wie Bitcoin zogen wieder an.

Wichtig ist auch, dass das Haushaltsdefizit der USA sowohl in absoluten Zahlen als auch als Prozentsatz des BIP wieder zu wachsen begann. Ein Defizit in Höhe von 8% des BIP bei einer Arbeitslosenquote von unter 4% ist historisch betrachtet sehr ungewöhnlich.

Unter dem Einfluss dieser Faktoren haben sich die Preise für Aktien und andere Vermögenswerte seit Herbst 2022 deutlich erholt. Die US-Wirtschaft hält sich derweil deutlich besser als erwartet, die seit Monaten befürchtete Rezession bleibt aus.

Könnte es sein, dass eine Erklärung dafür in den Zinserhöhungen des Fed liegt?

Zinsen versus Inflation

Es gibt zwei Hauptursachen für ein überdurchschnittliches Wachstum der Geldmenge, das sich tendenziell inflationär auf die Konsumentenpreise auswirkt. Die erste Ursache ist die rasche Kreditvergabe der Banken, die in der Regel mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt. Die Siebzigerjahre waren das Paradebeispiel für diese Art von Inflation, die auftrat, als die ersten Mitglieder der Babyboom-Generation begannen, ein Haus zu kaufen, was ein erhebliches Wachstum in der Kreditvergabe bedeutete.

Die zweite Ursache sind grosse staatliche Haushaltsdefizite, die in der Regel mit Konflikten verbunden sind. Die 1910er-Jahre (Erster Weltkrieg), die 1940er-Jahre (Zweiter Weltkrieg) und die 2020er-Jahre (Covid-19) waren Beispiele für ungewöhnlich hohe Haushaltsdefizite und eine Geldschöpfung, die nicht an den Kreditzyklus der Banken gebunden war.

Diese Grafik zeigt die Quellen der Geldschöpfung in den USA im Zeitraum der letzten gut 100 Jahre:

Die blaue Kurve zeigt die Geldschöpfung durch den Staat, also Perioden mit grossen Haushaltsdefiziten. Die orange Kurve zeigt die Geldschöpfung durch die Kreditvergabe der Banken. Die graue Kurve bildet sodann das Wachstum der Geldmenge in Prozent des BIP ab.

Wichtig ist dabei jedoch folgende Feststellung: Diese beiden Varianten der Geldschöpfung – durch private Kredite oder durch den Staat – verursachen zwei unterschiedliche Arten von Inflation, die mit unterschiedlichen Mitteln bekämpft werden müssen.

Um dies zu verdeutlichen, können wir bestimmte Zeiträume näher betrachten. In den Siebzigerjahren war die jährliche Kreditvergabe der Banken (blau) in absoluten Dollarbeträgen grösser als die jährliche Zunahme der Staatsverschuldung (rot). Mit anderen Worten: Die Kreditvergabe der Banken war die treibende Kraft für die Inflation der Siebzigerjahre.

Quelle: St. Louis Fed via Lyn Alden

Im Gegensatz dazu ist die jährliche Zunahme der Staatsverschuldung (rot) in der jüngsten Zeit, im Zuge der Covid-Pandemie, signifikant grösser als die jährliche Zunahme der Bankkredite (blau). Das bedeutet, derzeit sind es primär die staatlichen Haushaltsdefizite, die die Geldschöpfung treiben:

Quelle: St. Louis Fed via Lyn Alden

Die heutige Situation weist daher mehr Parallelen zu den Vierziger- als zu den Siebzigerjahren auf, denn während des Zweiten Weltkrieges war es ebenfalls das staatliche Haushaltsdefizit (und nicht die private Kreditvergabe), das für die Ausweitung der Geldschöpfung verantwortlich war.

In den Vierzigerjahren wurden die Zinsen (rote Kurve in der folgenden Grafik) nicht als geldpolitisches Instrument zur Bekämpfung der Inflation eingesetzt, da es sich um eine fiskalpolitisch bedingte und nicht um eine kreditbedingte Inflation handelte. Stattdessen achteten die politischen Entscheidungsträger darauf, nach Ende des Krieges die Haushaltsdefizite zu eliminieren und eine Periode fiskalpolitischer Sparsamkeit zu beginnen. Dadurch normalisierte sich die Inflation (blau), ohne dass die Zinsen massiv erhöht werden mussten.

Quelle: St. Louis Fed via Lyn Alden

In den späten Siebzigerjahren waren dagegen die Erhöhung der Zinsen und andere Massnahmen zur Drosselung der Kreditvergabe der Banken eine erfolgreiche Strategie zur Inflationsbekämpfung, da sie das Problem direkt ansprachen. Der Anteil der Staatsverschuldung am BIP betrug damals nur 30%, so dass die höheren Zinsen (rot) für die Staatsverschuldung verkraftbar waren.

Quelle: St. Louis Fed via Lyn Alden

Heute haben wir ein anderes Problem als in den Siebzigern. Der grösste Teil der gegenwärtig beobachteten Inflation wurde durch riesige Haushaltsdefizite analog zu den Vierzigerjahren verursacht, und dennoch hat das Fed in erster Linie die Zinsen angehoben – obwohl dies primär ein Instrument zur Einschränkung der privaten Kreditvergabe ist.

Eine Erhöhung der Zinsen bei einer Staatsverschuldung auf Bundesebene von über 100% des BIP führt jedoch zu einem erheblichen Anstieg der Staatsdefizite in gleichem oder grösserem Masse, als dass sie die Kreditvergabe im privaten Sektor verringert. Ein Problem dabei ist, dass das Fed nicht wirklich weiss, was es sonst tun soll, da seine Instrumente nicht auf die fiskalisch bedingte Inflation abzielen; die geldpolitischen Instrumente des Fed sind nur dafür gedacht, eine kreditbedingte Inflation zu bekämpfen.

Das Fed versucht also, den privaten Sektor zu unterdrücken, obwohl dort gar nicht das Kernproblem liegt.

Allerdings könnte es paradoxerweise sein, dass das Fed die längerfristige Inflationsdynamik mit einer weiteren Erhöhung der Zinsen sogar noch verschlimmert. Wenn nämlich das Fed die Zinsen weiter anhebt, steigen die Zinsausgaben des Bundes, und das Defizit auf Bundesebene vergrössert sich ironischerweise zu einer Zeit, in der Defizite bereits die Hauptursache für die Inflation waren.

Quelle: St. Louis Fed via Lyn Alden

Es ist, als versuchte das Fed, einen Fettbrand in der Küche mit Wasser zu löschen, was zwar intuitiv sinnvoll erscheint, aber nicht wie erwartet funktioniert.

Der effektive Zins, den die USA auf Bundesebene bezahlen müssen, steigt mit Verzögerung, da er sich aus vielen verschiedenen Laufzeiten von Staatsanleihen zusammensetzt. Die kurzfristigen Schulden des Bundes werden innerhalb weniger Monate oder Jahre zu höheren Zinssätzen refinanziert, während die längerfristigen Schulden so lange gebunden bleiben, bis sie fällig werden und zu neuen, höheren Sätzen refinanziert werden müssen.

Müssten die USA alle Bundesschulden so verzinsen, wie es derzeit bei kurzfristigen Treasury Bills der Fall ist, lägen die jährlichen Zinsausgaben bereits heute bei über 1,6 Bio. $, was das gesamte Haushaltsdefizit auf etwa 10% des BIP hieven würde.

Anders ausgedrückt: Jeder Anstieg des gewichteten Durchschnittszinses der 32 Bio. $ Bundesschulden um einen Prozentpunkt führt zu zusätzlichen jährlichen Zinsausgaben in Höhe von 320 Mrd. $. Das ist so viel, als würde die Regierung 2 Mio. Menschen zu je 160'000 $ pro Jahr einstellen. Oder es entspricht dem Zehnfachen Jahresbudget der Raumfahrtbehörde NASA.

Unterschiedliche Neigungen zu Ausgaben

Der schwierige Teil dieser Analyse ist der Versuch, die gegeneinander wirkenden Kräfte abzuwägen. Die straffere Geldpolitik des Fed übt einen disinflationären Druck auf Teile des privaten Sektors aus, und das haben wir im letzten Jahr gesehen.

Dieser Effekt wird teilweise durch die höheren Einnahmen ausgeglichen, die einige Unternehmen durch die höheren Haushaltsdefizite erzielen. Es stellt sich also die Frage: Wie stark sind die einzelnen Kräfte? Wenn die US-Regierung allen Einwohnern im Land 10'000 $ schenkt und alle Menschen das Geld schnell ausgeben, wird das die meisten Preise in die Höhe treiben, weil viel Geld einer begrenzten Menge von Waren und Dienstleistungen hinterherjagt. Wenn die Regierung jedoch allen Menschen im Land 10'000 $ schenkt und alle das Geld sparen, dann werden sich die Preise kaum verändern.

Hier ein Gedankenspiel: Wenn die Regierung den 100 reichsten Milliardären des Landes jeweils 10 Mrd. $ zukommen lässt (insgesamt 1 Bio. $), wird sich dies kaum inflationär auf die Preise der meisten Konsumgüter auswirken. Diese 100 Personen geben bereits so viel für ihren persönlichen Konsum aus, wie sie wollen; jedes zusätzliche Geld, das sie erhalten, wird in der Regel in Ersparnisse und Investitionen in Finanzanlagen fliessen, und vielleicht ein wenig in Luxusgüter der Spitzenklasse.

Wenn andererseits die Regierung den 200 Mio. Menschen in den unteren zwei Dritteln des Einkommensspektrums jeweils 5000 $ zur Verfügung stellt (was ebenfalls 1 Bio. $ entspricht), dann werden sie das Geld wahrscheinlich für Miete, Lebensmittel, Benzin, Autos usw. ausgeben, was die Preise für diese Dinge in die Höhe treiben dürfte. Diese Menschen haben eine grössere Konsumneigung, weil ihr Einkommen und ihre Ausgaben ungefähr gleich hoch sind und ihr Einkommen somit die Begrenzung ihrer Ausgabenkapazität darstellt.

Diese extremen Beispiele verdeutlichen, dass wir bei der Bestimmung, wie inflationär ein bestimmter Betrag an Haushaltsdefizit-Ausgaben ist, berücksichtigen müssen, welcher Prozentsatz davon wahrscheinlich a) für Konsumgüter ausgegeben wird vs. b) gespart und investiert wird. Geht es an jüngere und weniger wohlhabende Menschen oder an ältere und wohlhabendere Menschen?

Im aktuellen Fall führt die Erhöhung der staatlichen Zinsausgaben um insgesamt 1 Bio. $ hauptsächlich dazu, dass dieses Geld an das wohlhabendere Ende des Spektrums fliesst, aber nicht in so extremer Weise wie im ersten Beispiel mit den Milliardären. Diese grösseren Defizite aufgrund höherer Zinsausgaben fliessen an Pensionskassen, an Versicherungsgesellschaften, an Banken, an kapitalkräftige Unternehmen, an grosse Stiftungen und an internationale Gläubiger (etwa ein Viertel der US-Staatsanleihen wird im Ausland gehalten).

Die Zinszahlungen des Staates fliessen aber auch an Rentner der oberen Mittelschicht, die dazu neigen, Geld für Reisen, Restaurants, Gesundheitsfürsorge, Immobilien und andere Dinge auszugeben. Die Wohlhabenderen können auch ihren Kindern und Enkeln bei Hauskäufen, Hochzeiten und anderen grossen Ereignissen helfen und so das Geld über diesen Kanal in die Wirtschaft fliessen lassen.

Aus diesem Grund müssen wir zum Schluss kommen, dass die Zinserhöhungen des Fed auch eine konjunkturstimulierende Wirkung erzielen: Sie erhöhen die Zinszahlungen des Staates und damit wiederum die Einkommen bestimmter Bevölkerungsschichten.

Empfindlichkeit der Zinsen

Bei der Beurteilung, wie stark sich Zinserhöhungen bremsend auf die Aktivität des Privatsektors auswirken werden, ist ein wichtiger Faktor, ob das Land auf fest- oder variabel verzinsliche Schulden für seinen Wohnungssektor angewiesen ist. Die Vereinigten Staaten, wo es üblich ist, für private Wohnimmobilien dreissigjährige Festhypotheken abzuschliessen, haben einen der höchsten Anteile an festverzinslichen Hypotheken in der Welt. Viele US-Haushalte haben ihre Hypotheken für die nächsten Jahrzehnte zu einem Zinssatz von unter 4% festgeschrieben.

Wenn also das Fed die Zinsen drastisch anhebt, schadet das vor allem Regionalbanken, gewerblichen Immobilien, kleinen Unternehmen, die auf Bankkredite angewiesen sind, Unternehmen mit Ramsch-Rating, die auf Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit angewiesen sind, sowie allen, die ein Haus kaufen oder umziehen wollen. Unter diesen ist der Zinsdruck auf kleine Unternehmen wahrscheinlich der grösste Bremsklotz für die Wirtschaft.

Aber die meisten Hausbesitzer in den USA mit bestehenden Hypotheken sind von höheren Zinsen nicht wesentlich betroffen, ebenso wenig die grossen und profitablen Konzerne, die sich langfristig mit niedrig verzinsten Anleihen finanziert haben.

Fiskalische Dominanz

Fasst man die verschiedenen Variablen für die USA zusammen, so ergibt sich möglicherweise eine hartnäckigere Inflation und eine Wirtschaft, die im Stillstand verharrt oder in eine leichte Rezession eintritt, anstatt einen Boom oder einen Zusammenbruch zu erleben.

Der Anstieg der Konsumentenpreise 2022 erfolgte nach einem massiven Geldmengenwachstum in den Jahren 2020 und 2021. Jetzt beobachten wir eine weniger einschneidende, aber längerfristig orientierte Art grosser defizitfinanzierter Ausgaben, so dass wir keine Inflation von 9% mehr erwarten sollten, aber wir müssen auch vorsichtig sein, wenn wir eine massive Deflation vorhersagen.

Während eines Grossteils des Jahres 2022 war der Abwärtsdruck auf den privaten Sektor durch die straffere Geldpolitik erfolgreich. Er drückte auf eine ganze Reihe von Vermögenspreisen. Besonders die Tatsache, dass die US-Notenbank eine quantitative Straffung (Quantitative Tightening, Verringerung ihrer Bilanz) durchführte und immer noch durchführt, hat ihren Zinserhöhungen zusätzliche Vehemenz verliehen.

2023 gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass sich die anhaltenden inflationären Auswirkungen der restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank auf den Staatshaushalt mit den disinflationären Auswirkungen auf den privaten Sektor zu konkurrieren beginnen. Weitere Zinserhöhungen führen dazu, dass ein immer grösserer Anteil des Haushaltsdefizits in die Wirtschaft fliesst, weil die durchschnittlichen Zinskosten des Finanzministeriums steigen, was ironischerweise bis zu einem gewissen Grad stimulierend wirkt.

Das Ergebnis war bisher eine hartnäckige Inflation und eine verzögerte Rezession. Es hat länger gedauert, bis die Inflation zurückgegangen ist, und die von vielen Leuten seit Monaten erwartete Rezession wird wegen der anhaltend stimulativen Wirkung der staatlichen Fiskalpolitik Quartal für Quartal weiter hinausgeschoben.

Wenn wir Jahre in die Zukunft blicken, werden die steigenden Staatsschulden und Defizite dazu führen, dass die fiskalische Dominanz weiter zunimmt. Und das wiederum bedeutet, dass die geldpolitische Steuerung der Zinsen mit der Zeit ein immer weniger nützliches Instrument zur Inflationsbekämpfung wird.

Quelle: Congressional Budget Office via Lyn Alden

Bei diesem Gastbeitrag handelt es sich um einen redigierten und übersetzten Auszug aus dem jüngsten Newsletter von Lyn Alden. Die Originalfassung ist unter diesem Link abrufbar.