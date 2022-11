Meinung Nach dem Inflationsschock nimmt die systemische Fragilität zu Nach Aktien und Anleihen dürften auch die aufgeblähten Immobilienmärkte korrigieren, mit spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen. Entsprechend steigt die systemische Fragilität. Dadurch wächst der Druck auf die US-Notenbank, ihre strikte Straffungspolitik abzumildern.

Das Anlagejahr 2022 hinterlässt in vielen Portfolios massive Spuren. Sowohl Aktien- als auch Anleihenindizes weisen seit Jahresbeginn prozentuale Verluste in zweistelliger Höhe auf. Diese gleichzeitigen Verwerfungen sind Ausdruck einer Bewertungskorrektur von historischer Dimension.

Viele Investoren mussten in diesem Jahr erkennen, dass simple 50/50- oder 20/80-Portfolios (jeweils Aktien-/Anleihenquote) einem verschärften Inflationsszenario nicht standhalten. Hinzu kommt: Aufgrund des vorherigen Nullzinsumfelds lagen die Bewertungsniveaus vieler Vermögenswerte – und damit deren Fallhöhe – per Ende 2021 auf extrem hohen Niveaus.

Wie Abbildung 1 verdeutlicht, ist der Effekt dieser parallelen Korrektur gewaltig. Allein in den USA summiert sich der Rückschlag (Drawdown) an den Aktien- und Anleihenmärkten per Ende Oktober 2022 auf rund 15 Bio. $, was etwa 70% der US-Wirtschaftsleistung entspricht.

Portfolioverluste in dieser Grössenordnung sind ein Faktor, der als negativer Vermögenseffekt auch auf die Realwirtschaft einwirkt. Zurückhaltung beim Konsum sowie verstärkter Druck auf alle Formen kreditfinanzierter Ausgaben sind die typische Konsequenz.

Verfall der Immobilienmärkte als neues Risiko

Die Korrekturen bei Aktien und Anleihen dürften inzwischen bereits ein relativ spätes Stadium erreicht haben. Doch über die Immobilienmärkte kommt mit zeitlicher Verzögerung bereits der nächste Belastungsfaktor. Von vielen Investoren unterschätzt, haben sich in den letzten Jahren auch an zahlreichen Immobilienmärkten starke Bewertungsblasen entwickelt.

Immobilien sind speziell in Kanada, Australien, Neuseeland, Grossbritannien und den USA hoch bewertet und anfällig für Rückschläge. Diese haben in vielen Fällen bereits begonnen, doch die Korrektur vorheriger Bewertungsexzesse – und damit auch der spürbare Effekt in vielen Vermögensbilanzen – dürfte erst am Anfang stehen.

Das Konsumklima in vielen Ländern wird dadurch noch weiter belastet. Auch das Bankensystem könnte in einigen Ländern unter Druck geraten, falls nicht ausreichend Risikovorsorge für abschmelzende Beleihungswerte getroffen wurde. Aktuelle Signale vom US-Immobilienmarkt deuten bereits auf eine spürbare Abkühlung und Bereinigung:

Ökonomische Fragilität steigt deutlich

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich in vielen Volkswirtschaften für die kommenden Monate ein deutlicher Anstieg der ökonomischen Fragilität ab. Denn: Viele Sektoren sind durch den «Doppel-Wumms» aus hoher Inflation – mit explodierenden Energiekosten – sowie stark angestiegenen Zinsen schon jetzt extrem belastet. Mit zeitlicher Verzögerung kommen nun noch (echte oder gefühlte) Wohlstandsverluste aus Wertpapierportfolios und Immobilienbesitz hinzu.

Diese Effekte reduzieren das verfügbare Einkommen privater Haushalte, zwingen aber auch viele Unternehmen zu harten Kostensenkungen oder gar Betriebsstilllegungen. Schon jetzt ist absehbar, dass speziell der private Konsum, stark energieabhängige Sektoren sowie der gesamte Immobilienbereich in den kommenden Monaten spürbare Rückschläge erleiden werden. Aktuelle Frühindikatoren in Deutschland signalisieren bereits ernsthafte Abwärtsrisiken:

Die Dynamik der genannten Faktoren legt nahe, dass sich ökonomische Risiken durch zeitliche Überlagerung und negative Rückkopplungseffekte gegenseitig weiter verstärken. Diese Entwicklung hin zu erhöhter Komplexität und ökonomischer Fragilität ist keinesfalls trivial: Sie dürfte den Druck auf viele Volkswirtschaften in den kommenden Monaten spürbar erhöhen.

Aus heutiger Sicht ist zu bezweifeln, dass die Kapitalmärkte – trotz massiver Korrekturen – diese Effekte bereits vollständig eingepreist haben. Einerseits dürften zwar die Aktienmärkte, nach Verlusten von oftmals 30% und mehr, bereits in einer späten Phase der Korrektur angelangt sein. Andererseits dürfte aber der Weg zu einer Erholung der Wirtschaft in den kommenden Monaten deutlich langwieriger und harziger sein als vielfach unterstellt.

Anders formuliert: Obwohl an den Aktienmärkten das Glas inzwischen schon wieder halb voll ist, könnte es noch einige Zeit dauern, bevor eine wirklich nachhaltige Aufwärtstendenz eintreten kann.

Auch die systemische Fragilität nimmt zu

Die ökonomische Fragilität steigt in vielen Bereichen vor allem deshalb rapide an, weil noch ein weiterer Faktor hinzukommt (oder richtiger: wegfällt). Denn: In den letzten Jahren haben Regierungen und Notenbanken intensiv zusammengewirkt, um jede Krise schnell durch grosszügige Geldspritzen, Rettungsschirme und Konjunkturpakete zu entschärfen. Speziell während der Corona-Pandemie wurde in vielen westlichen Ländern ein Regime offener monetärer Staatsfinanzierung – oder im Jargon kurz OMF – etabliert, um ökonomische Probleme abzumildern. Den Spielraum dafür nahmen viele Akteure als gegeben, da 2020 noch niedrige Inflationsraten vorherrschten.

Dieses Bild hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt: Ausufernde Inflation, Anleihemärkte unter Stress und nervöse Investoren begrenzen nun den Spielraum für derartige monetäre Stützungen. Die britische Kurzzeit-Regierungschefin Liz Truss musste diese Erfahrung erst kürzlich machen (mit hohen politischen Kosten): Der Markt für britische Staatsanleihen stand vor dem Absturz und musste von der Bank of England durch massive Interventionen gerettet werden. Doch auch andere Anleihenmärkte zeigen inzwischen klare Stress-Symptome: Seit Monaten nimmt etwa am Markt für US-Staatsanleihen die Liquidität markant ab:

Erhöhte Risiken für systemischen Unfall

Aufgrund der hohen globalen Inflationsdynamik, gepaart mit steigenden Zinsbelastungen für ausufernde Staatsschulden, ist vielen Regierungen nun der einfache Ausweg der Vorjahre versperrt. Drohende ökonomische Schieflagen oder gesamtwirtschaftliche Krisen lassen sich heute nicht mehr durch schlichtes Gelddrucken kaschieren. Im Gegenteil zeigt sich inzwischen deutlich: Exzessives Gelddrucken IST das Problem.

Anders formuliert: Die Tatsache, dass grosse Notenbanken heute zu einem forcierten Anti-Inflationskurs gezwungen sind, mit stark steigenden Geldmarktzinsen und gezielter Liquiditätsreduktion, erhöht das Risiko akuter Verspannungen und möglicher Unfälle irgendwo im Finanzsystem. Denn: Es erscheint kaum vorstellbar, dass alle Marktteilnehmer und Institutionen, die noch vor kurzem bei Nullzinsen mit hohem Leverage operiert haben, den aktuellen Straffungskurs insbesondere der US-Notenbank schadlos überstehen.

Die zusammengebrochene Kryptobörse FTX, die einen Crash bei Kryptowährungen verursachte, könnte bereits ein erstes Opfer des neuen fragilitätstreibenden Anlageumfelds darstellen. Generell gilt: Speziell in den gering regulierten Segmenten der Anlagemärkte dürften sich in den letzten Jahren hohe Risiken angesammelt und konzentriert haben. Risikobewusste Marktteilnehmer sollten diesen Aspekt in nächster Zeit sehr eng beobachten.

Dennoch: Strategische Zukäufe ins Auge fassen

Gleichzeitig liegt darin aber auch ein positives Element, denn: Zunehmender Stress im globalen Finanzsystem bedeutet, dass das Fed früher als bislang unterstellt am Ende seines Straffungskurses ankommen könnte. Dieser Endpunkt wäre für viele Anlagemärkte ein starkes Signal zum Aufatmen und wird aktuell von den Märkten auch bereits antizipiert.

Ob dieser Punkt jedoch auch Auslöser einer durchgreifenden Markterholung sein wird, dürfte vorerst noch stark von der weiteren Entwicklung des weltwirtschaftlichen Umfelds abhängen, insbesondere aber vom Ausmass der bis dahin erreichten systemischen Fragilität.

Aus dieser Analyse resultiert folgende Einschätzung: Aktive Investoren sollten vorerst zwar noch risikobewusst agieren; gleichzeitig sollten sie aber ihre strategische Risikobereitschaft sukzessive anheben. Der Fokus möglicher Aufstockungen sollte dabei sowohl auf Sektoren liegen, die im derzeitigen Marktumfeld relative Stärke zeigen, als auch auf den inzwischen oftmals sehr preiswert gewordenen Profiteuren einer möglichen Zinsentspannung.