Meinung Newtons Grundgesetze der Bewegung für Aktieninvestments Auf eine Reaktion folgt immer eine Gegenreaktion. Das gilt nicht nur in der Physik, sondern auch an der Börse. Die drei Grundprinzipien von Isaac Newton, dem Erfinder der Gravitationslehre, bieten damit eine gute Orientierung, um die Gewinner der nächsten Hausse zu identifizieren.

Im Jahr 1687 veröffentlichte der englische Physiker, Astronom und Mathematiker Isaac Newton sein Werk «Mathematische Grundlagen der Naturphilosophie», in dem er die drei Grundsätze der Bewegungslehre formulierte. Diese drei Prinzipien bilden das Fundament der Klassischen Mechanik und lassen sich auch auf die Börse übertragen.

Das erste Newtonsche Bewegungsgesetz

Das erste Newtonsche Bewegungsgesetz besagt, dass ein Gegenstand, der sich bewegt, dazu neigt, in Bewegung zu bleiben, wenn keine äussere Kraft auf ihn einwirkt.

An der Börse hat sich dieses Jahr gezeigt, wie effizient der Aktienmarkt als Mechanismus funktioniert, um Geld von ungeduldigen an geduldige Leute zu transferieren. Ein Bullenmarkt neigt dazu, in Bewegung zu bleiben; es sei denn, eine äussere Kraft wirkt auf ihn ein. Im aktuellen Fall ist diese äussere Kraft der Preis des Geldes, sprich die Zinsen. In den USA zum Beispiel ist die Rendite auf zweijährige Staatsanleihen in den letzten achtzehn Monaten sprunghaft gestiegen.

Zweijährige US-Staatsanleihen Rendite, in %

Warren Buffett erläuterte 1999 in einem Referat an der Finanzkonferenz Allen & Company Sun Valley, wie der steigende Preis des Geldes den Wert von Aktien in der Periode von 1964 bis 1981 zerstörte. Anschliessend argumentierte er, dass der Auftrieb an der Börse während der Jahre 1981 bis 1998 massgeblich durch den stetigen Rückgang der Zinsen begünstigt worden war.

Die niedrigeren Zinsen wirkten wie Wind in den Segeln für Aktienbesitzer: Von 1964 bis 1981 bezifferte sich das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in den USA auf 4,3%. In der Periode von 1981 bis 1998 war es mit 2,7% wesentlich geringer. Das illustriert die Auffassung, dass höhere Zinsen der breiten Bevölkerung helfen, nicht aber Wallstreet.

Das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz

Newtons zweites Bewegungsgesetz besagt, dass eine Kraft, die auf ein Objekt einwirkt, eine Beschleunigung des Objekts bewirkt. Je grösser die Masse des Objekts, desto grösser muss die Kraft sein, um das Objekt zu beschleunigen. Dieses Prinzip lässt sich mit der Formel «Kraft = Masse x Beschleunigung» ausdrücken.

In diesem Kontext könnte es eine Ironie des Schicksals sein, dass die Bestrebungen des Federal Reserve zur Straffung der Geldpolitik möglicherweise zu einer kurzfristigen Beschleunigung der Inflation geführt haben.

Die Erklärung dafür: Die Zinsen sind wie gesagt der Preis des Geldes. Da sich die Preise für andere Dinge bereits beschleunigten, dürfte die drastische Erhöhung des Geldpreises durch die US-Notenbank in relativ kurzer Zeit eine ähnliche Wirkung entfaltet haben, wie wenn man Benzin auf ein Feuer giesst.

Das dritte Newtonsche Bewegungsgesetz

Newtons drittes Bewegungsgesetz besagt, dass auf jede Aktion eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion folgt.

Das heisst, wenn man Druck auf ein Objekt ausübt, dann stösst dieses Objekt mit derselben Kraft zurück, und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Wenn Sie beispielsweise auf dem Boden stehen, drücken Sie mit der gleichen Kraft auf die Erde, mit der die Erde auf Sie entgegendrückt.

Der legendäre Investor John Templeton sagte einmal, dass «Bullenmärkte auf Bärenmärkte folgen, und Bärenmärkte auf Bullenmärkte». Wir glauben, dass es in der Welt der Wirtschaft eine Symmetrie gibt, genauso wie die Newtonschen Gesetze in der Welt der Physik eine Symmetrie beschreiben: Je länger eine Hausse und damit schliesslich auch eine Periode von Euphorie an den Finanzmärkten dauert, desto grösser ist die negative Gegenreaktion in der nachfolgenden Baisse.

Charlie Munger, Buffetts bester Freund und langjähriger Geschäftspartner, hat gesagt, dass die euphorische Phase an den Märkten, die 2021 ihren Höhepunkt erreichte, die extremste im Lauf seiner Karriere gewesen sei. Dies, weil die Exzesse so umfassend waren.

Gibt es zum Boom von 2020/21 demnach eine starke externe Gegenreaktion? Die Antwort darauf ist eine abrupte Erhöhung der Leitzinsen - eine mächtige und äussere Kraft. Der Effekt dieser massiven geldpolitischen Interventionen verstärkt sich dadurch, dass sie zwölf bis achtzehn Monate zu spät gekommen sind, um die Inflation rechtzeitig zu stoppen.

Aus diesem Grund müssen wir nun mit einer gleich starken und entgegengesetzten Reaktion rechnen. Die Börsenlieblinge der vergangenen Ära, die am stärksten vom Wind des billigen Geldes begünstigt wurden, dürften in Zukunft die grössten Verlierer sein. Das bedeutet auch, dass die Unternehmen, die fortan von einer wegen der früheren Liquiditätsinfusionen robusten Wirtschaft und der dadurch geschaffenen Inflation profitieren, den kommenden Bullenmarkt anführen sollten.

Haussephasen an den Rohstoffmärkten fallen in der Regel mit einem Bullenmarkt in Value-Aktien zusammen: Die schwarze Kurve stellt die Entwicklung der Rohstoffpreise in den USA seit 1805 dar, die rote Kurve illustriert die relative Performance von Value- zu Wachstumsaktien, die blauen Punkte stehen für Wendepunkte auf einem langfristigen Tief. Quelle: Smead Capital

Die Räder für die nächste Hausse in der Öl- und Gasindustrie sind bereits in Bewegung, und die äusseren Kräfte verstärken die vorteilhaften Bedingungen für Unternehmen aus diesem Sektor.

Was den Ölpreis nach unten drückt, sind Anreize zur Ölproduktion und die Belohnung dafür an der Börse. Politische Massnahmen und der ESG-Irrsinn sind dafür verantwortlich, dass Investitionen in fossile Brennstoffe in den letzten fünf bis zehn Jahren gehemmt worden sind. Preise regeln Preise, und das Angebot wird nur dann ausgeweitet, wenn dem Risiko eine entsprechende Belohnung gegenübersteht.

Für Anlegerinnen und Anleger wird es sich auszahlen, auf die Symmetrie der Kräfte und Gegenkräfte zu vertrauen, welche die Welt des Investierens prägen. Rechnen Sie deshalb damit, dass die Newtonschen Gesetze auch an der Börse gelten – und bewahren Sie sich wie immer vor Fehlentwicklungen an den Märkten.

Die englische Fassung des Artikels ist abrufbar unter: smeadcap.com