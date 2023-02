Meinung Revolution in China von Xi – oder gegen ihn? Die Kehrtwende in der chinesischen Covid-Politik stellt eine Revolution dar. Unklar ist, ob der starke Mann Chinas, Xi Jinping, sie ausgelöst hat, oder ob er, im Gegenteil, durch ein unzufriedenes Kollektiv an der Spitze von Partei und Staat dazu gezwungen wurde.

Die Hintergründe der abrupten Kehrtwende in der chinesischen Covid-Politik im Dezember 2022 bleiben unklar. Der Wechsel von rigoroser Abschottung, die das wirtschaftliche und soziale Leben im Riesenreich teilweise zum Erliegen brachte und wütende Proteste auslöste, hin zu praktisch Laissez-faire gegenüber einer Krankheit, die trotz Millionen von Toten nun als normale Grippe bezeichnet wird, kann durchaus als stille Revolution bezeichnet werden.

Das umso mehr, als auch der bis vor kurzem noch anschwellende, feindliche Tenor der kommunistischen Partei gegenüber der Privatwirtschaft verstummt ist. «Staatsfeinde» wie Didi, die chinesische Variante von Uber werden rehabilitiert. Entsprechend haben die chinesischen Tech-Aktien allgemein ein spektakuläres Comeback gefeiert.

Doch Experten und Beobachter sind sich unschlüssig, was genau passiert ist. Zwei grundsätzlich verschiedene Theorien stehen sich gegenüber.

Xi als noch stärkerer Mann

Die erste Theorie besagt, dass Xi nach seiner Bestätigung am 20. Parteikongress im Oktober als alleiniger Herrscher und Meinungsführer es sich leisten konnte, die bisherige Covid-Politik und damit auch seinen sorgfältig aufgebauten Nimbus der Unfehlbarkeit aufzugeben.

Die einen sagen, er habe als Pragmatiker eingesehen, dass «Zero Covid» nicht länger aufrechtzuerhalten sei und der wirtschaftliche Begleitschaden zu gross werde. Andere glauben zynischer, dass «Kaiser Xi» seinem «unbotmässigen Volk» habe zeigen wollen, was der Wegfall seiner Restriktionen bedeute und es so bestrafe.

Für viele im Westen spielt vor allem eine Rolle, dass China nun wieder offener ist, back to business. Hier feiert man die Rückkehr auf den grössten Markt der Welt. In einem NZZ-Interview sieht darin etwa der neue UBS-Verwaltungsratspräsident, Colm Kelleher, eine rosige Zukunft für die Vermögensverwaltung seiner Bank. Dies, auch wenn erwiesen ist, dass nur rund ein Fünftel der chinesischen Gesamtbevölkerung von rund 1,2 Mrd. Einwohnern als kaufkräftige Konsumenten von westlichen Waren und Dienstleistungen gelten kann.

Das Kollektiv ist zurück

Andere Quellen, insbesondere in China, sehen ein ganz anderes Szenario. Selbst seinen von Xi am 20. Parteikongress ernannten Akolythen sei die «Zero Covid»-Politik zu viel geworden. So hätte ein bislang gesichts- und namenloses Kollektiv auf höchster Ebene Xi teilweise entmachtet und die erwähnten Politikwechsel in Gang gebracht.

Darauf könnte hindeuten, dass auch der noch bis vor kurzem zelebrierten «unverbrüchlichen Freundschaft zwischen Xi und Putin» nun eindeutig distanziertere offizielle Erklärungen aus Beijing folgen, wonach Krieg unbedingt vermieden werden müsse.

Allerdings ist unklar, wie weit eine solche Entmachtung, falls sie tatsächlich stattgefunden hat, geht oder noch gehen wird. Ein Xi, der intern um seine Position kämpfen muss, würde, auch international eine grössere, nicht kleinere Gefahr bedeuten. Beispielsweise im Taiwankonflikt, in dem sich Xi persönlich verpflichtet hat, die Insel «heim ins Reich zu holen». Er könnte versucht sein, wenn er dazu noch in der Lage ist, ein militärisches Abenteuer zu wagen, um seinen persönlichen Alleinvertretungsanspruch aller Chinesen zu bekräftigen.

Geopolitische Parameter

Dem wirtschaftlichen Wunsch eines back to business as usual mit China steht indes die geopolitische Wirklichkeit entgegen. Auch wenn sich Xi und US-Präsident Biden im November anlässlich des G20-Gipfels getroffen haben, und weitere chinesisch-amerikanische Treffen auf hoher Ebene stattgefunden haben oder geplant sind, deutet nichts auf einen grundsätzlichen Wandel hin von Kaltem Krieg zu einer Détente. Im Gegenteil.

Im nicht-chinesischen Asien wird China weiterhin als zunehmende Gefahr wahrgenommen. Japan rüstet auf, mit ausdrücklicher Zustimmung aus Washington, und verlagert militärische Ressourcen auf seine südlichsten Inseln, nahe bei Taiwan.

Angesichts der immer drohender werdenden Nuklear- und Raketentechnologie von Nordkorea – Beijing will diese offensichtlich nicht zurückbinden – prüft Washington eine Weitergabe der Bombe an Seoul. Indien schliesst sich angesichts andauernder chinesischer Provokationen an seiner Himalaya-Grenze sicherheitspolitisch deutlicher dem Westen an.

Die Gleichschaltung von Hongkong mit dem chinesischen Festland läuft weiter. Falls in Beijing nun wirklich eine neue, weniger konfrontative Linie das Sagen hat, könnte sie mit einer radikal anderen Politik – zurück zum Sonderstatus dieser vormaligen Brücke zwischen China und der Welt – ein Zeichen setzen. Solange solches nicht geschieht, kann nicht von einer wirklichen Entspannung gesprochen werden. Der Status zeigt: Das bekannte geopolitische Risiko in allem Wirtschaftsverkehr mit China ist unverändert.

Daniel Woker Daniel Woker ist ehemaliger Botschafter der Schweiz in Australien, Singapur und Kuwait. Davor war er erster Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik (GCSP), mit dem Titel eines Botschafters. Frühere diplomatische Posten umfassten Paris (Ministre Conseiller), Stockholm (stv. Missionschef) sowie Wirtschaftsrat an der Uno-Mission in New York. Heute arbeitet er als Spezialist für Geopolitik und Strategie, mit regelmässiger Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen über den Grossraum Asien-Pazifik, speziell die ASEAN und Australien, über die arabische Halbinsel und die Entwicklung der EU. Zusammen mit dem früheren Schweizer Diplomaten Philippe Welti hat Woker das Unternehmen Share-an-Ambassador gegründet, das sich auf geopolitische Due Diligence spezialisiert.