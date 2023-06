Meinung Rohölpreis: Saudischer Prinz versus Spekulanten Ölbären, aufgepasst. Die Rohölnotierungen werden immer noch durch den physischen Markt (nicht durch den Terminmarkt) und durch das Angebot (nicht durch die Nachfrage) bestimmt. Derweil könnte China durchaus für eine Überraschung nach oben sorgen.

Die Ölhändler scheinen die Produktionskürzungen Saudi-Arabiens zu ignorieren. Die Ölpreise sind nach der jüngsten angekündigten Drosselung der Fördermenge in Riad nicht in die Höhe geschnellt. Seit Monaten hält die OPEC+ unter der Führung Riads den Aufwärtsdruck auf die Rohölnotierungen mit aufeinanderfolgenden Ankündigungen von Angebotskürzungen aufrecht.

Anfang Juni hat die Golfmonarchie eine weitere Kürzung für Juli versprochen, womit ihre Produktion auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt sinkt. Wie haben sich diese Kürzungen ausgewirkt? Nach der Ankündigung im Juni schnellten die Brent-Futures kurzzeitig in die Höhe, bevor sie wieder auf den Stand von einer Woche davor zurückfielen. Nach der Entscheidung im April, die Produktion zu drosseln, waren die Preise nach weniger als einem Monat wieder auf demselben Stand wie zuvor. Die Rohölpreise (Brent) befinden nun schon seit einem Jahr kontinuierlich in einem Abwärtstrend.

Viele negative Faktoren

Ein Schlüsselelement ist, dass der Markt zu glauben scheint, dass diese Produktionskürzungen, die Aufwärtsdruck auf die Notierungen ausüben, durch grössere Abwärtseffekte weitgehend ausgeglichen werden. In der Tat nimmt die Angst vor einer nachlassenden chinesischen Nachfrage zu, obwohl die makroökonomischen Signale aus Peking gemischt sind.

Die hohen chinesischen Rohölvorräte sind ein weiterer negativer Faktor, auch wenn sie derzeit abnehmen. Die Tatsache, dass die Öllieferungen Russlands in diesem Jahr trotz der westlichen Sanktionen stark gestiegen sind, deutet auf ein höheres Angebot hin, während die weltweite Nachfrage nachlässt. Innerhalb der OPEC+ hat Russland abweichende Interessen: Angesichts der westlichen Sanktionen musste es China und Indien einen erheblichen Preisabschlag auf sein Öl gewähren.

Diese Faktoren erklären, weshalb Saudi-Arabien in seinem Kampf um höhere Ölpreise etwas einsam dasteht.

Zwischen dem Ölmarkt und Prinz Bin Salman, der zur Finanzierung der ehrgeizigen Investitionen des Königreichs höhere Rohölpreise benötigt, scheint derzeit ein hartes Armdrücken im Gange zu sein. Während er immer noch den physischen Ölmarkt oder zumindest einen grossen Teil davon kontrolliert, haben die Ölhändler die Kontrolle über die Futures-Märkte. Und Bin Salman beabsichtigt, denjenigen eine Lektion zu erteilen, die auf niedrigere Preise spekulieren oder «vorherzusagen versuchen, wohin die Preise gehen werden».

Aber selbst Goldman Sachs ist gegen ihn und hat die Ölpreisprognosen nach unten korrigiert – zum dritten Mal innerhalb von nur sechs Monaten. Soeben hat die Bank Ihre Prognose für den Brent-Preis für Dezember auf 86 $ pro Fass gesenkt, gegenüber 95 $ zuvor.

Hinter diesen «Tauziehen zwischen dem Markt und dem Prinzen» verbirgt sich die eigentliche Spannung: die geopolitische Konfrontation zwischen Washington und Riad. Vor einigen Monaten hat das Königreich die wiederholten Forderungen von US-Präsident Joe Biden nach niedrigeren Preisen ignoriert. Jetzt ist das Spiel um den Ölpreis in vollem Gange – und die Unsicherheit ist gross.

Es gibt keinen Konsens

Vielleicht erklärt dies, warum die Märkte derzeit uneinheitlich reagieren. Ein vielbeachteter Benchmark zur Bewertung der Auswirkungen der Produktionskürzungen am Golf ist der Dubai-Rohöl-Benchmark. Zunächst stieg er gegenüber anderen internationalen Referenzwerten an, da die von Saudi-Arabien und anderen Ölproduzenten am Golf verkauften Fässer nach den Produktionskürzungen eine Marktprämie erzielten, während die Frachtraten nach Asien stiegen.

Seltsam ist jedoch die gemischte Botschaft, die von den grossen Akteuren auf dem globalen Ölmarkt ausging: Im Juni setzten sie auf entgegengesetzte Seiten des Dubai-Benchmark, was zeigt, wie schwierig es ist, die Auswirkungen der saudischen Förderkürzungen zu beurteilen. Auf der einen Seite haben TotalEnergies und PetroChina 11 Mio. Fass Rohöl auf der Grundlage des Dubai-Benchmarkpreises gekauft. TotalEnergies hat mehr als 330 Derivate gekauft, während PetroChina etwa 240 gekauft hat. Diese als «Partials» bezeichneten Derivate ermöglichen es den Händlern, eine Reihe kleinerer Derivatpositionen in eine echte, physisch lieferbare Rohölladung von 500’000 Barrel umzuwandeln.

Ihnen gegenüber steht Unipec, der Handelszweig von Chinas grösstem Raffinerieunternehmen Sinopec, das im Juni der grösste Verkäufer nach Volumen war. Mitte Juni hatte das Unternehmen fast 450 Derivatkontrakte in Verbindung mit Rohöl aus Dubai und Oman verkauft. Ungewöhnlich ist, dass PetroChina und Unipec, zwei Giganten der chinesischen Ölraffinerie, auf entgegengesetzte Seiten setzen. Das stiftet Verwirrung über die Ölnachfrage in China. Die Ölnachfrage könnte sich jedoch für den Rest des Jahres als robuster erweisen als erwartet, besonders dann, wenn China die Wirtschaft stimulieren sollte. «Bearishe» Trader sollten aufpassen.

Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse

Der Brent-Terminmarkt als solcher ist also nicht besonders aussagekräftig. Entscheidend ist die Spanne zwischen dem Dubai- und dem Brent-Benchmark. Total und Unipec setzen gegensätzlich auf diese Spanne. Sie tun dies, indem sie Handelspositionen auf dem Brent- und dem Dubai-Markt miteinander verbinden. Dieser Handel mit der Differenz zwischen Dubai und Brent hat im Juni ein Sieben-Jahres-Höchst erreicht. Das offene Interesse an der nächstgelegenen Brent-Dubai-Spanne ist auf dem höchsten Stand seit 2015. Der Aufschlag des Dubai-Ölpreises gegenüber dem US-Benchmark West Texas Intermediate ist ebenfalls beträchtlich. Die Verwerfungen innerhalb der OPEC+ und zwischen den OPEC+- und den Nicht-Kartell-Produzenten zeigen sich also in diesen Geschäften. Ist sie vorübergehend? Wahrscheinlich.

Es wäre ein Fehler, daraus zu schliessen, dass die OPEC die Ölpreise nicht mehr beeinflusst. Einige Analysten ziehen diese Schlussfolgerung vorschnell. Die aktuellen Umstände (vor allem der Krieg in der Ukraine) haben kurzfristig zu unterschiedlichen Interessen innerhalb der OPEC+ geführt. Langfristig ist jedoch klar, dass alle Produzenten ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Preise auf einem hohen Niveau bleiben.

Letztlich werden die Ölpreise immer noch durch den physischen Markt (und nicht durch den Terminmarkt) und durch die Angebotsseite (und nicht durch die Nachfrageseite) bestimmt. Genauso wie die geopolitischen Karten weiterhin in den Händen der Rohstoffproduzenten und -exporteure und nicht in denen der Rohstoffhändler oder -käufer liegen werden.