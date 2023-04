Meinung Schicksalsfrage der Schweizer EU-Beziehungen: Freihandel oder Binnenmarkt? Mit den bilateralen Abkommen erreichte die Schweiz Zugang zum EU-Markt – teilweise zu Binnenmarktbedingungen. Doch die Weiterentwicklung des sektoriellen Ansatzes ist nun von der Aushandlung institutioneller Bestimmungen abhängig. Damit wäre Rechtssicherheit erzielbar, was die Souveränität der Schweiz stärken würde.

«Ein neues Handelsabkommen mit der EU bringt der Schweiz Wohlstandsgewinne und schont die Souveränität», schrieben kürzlich an dieser Stelle Martin Mosler und Christoph Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern. Das ist ein unrealistisches und unrealisierbares Szenario. Institutionelle Rechtssicherheit würde die Souveränität der Schweiz stärken, entgegnet nun Christian Etter:

Die Schweiz ringt seit über 30 Jahren um die vertragliche Absicherung des Zugangs zu ihrem mit Abstand grössten und wichtigsten Absatzmarkt, dem gemeinsamen Markt der EU. Ziel ist der möglichst diskriminierungsfreie «Binnenmarktzugang», d.h. der Zugang zu den Märkten der EU-Mitgliedstaaten zu denselben tarifären und nicht-tarifären Bedingungen, wie sie zwischen den EU-Staaten im EU-Binnenmarkt gelten.

Der erste Versuch scheiterte mit der Ablehnung des EWR-Beitritts 1992, der fast alle Sektoren des Binnenmarktes erfasst hätte. Mit den bilateralen Abkommen Schweiz-EU von 1999 und 2004 gelang es in der Folge, den Marktzugang zu Binnenmarktbedingungen für eine bestimmte Auswahl von Sektoren zu vereinbaren (à la carte-Ansatz).

Weil sich die Anpassung der statischen bilateralen Abkommen an die dynamische Entwicklung des Binnenmarktes bald als zunehmend schwierig und aufwendig erwies, machte die EU die Weiterentwicklung des sektoriellen Ansatzes von der Aushandlung institutioneller Bestimmungen abhängig (Regelungen zur Einheitlichkeit des relevanten Binnenmarktrechts und zur einheitlichen Anwendung desselben). Entsprechende Verhandlungen bzw. Sondierungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden.

Dies hat zur Folge, dass die bilateralen Marktzugangsabkommen seit 2021 nicht mehr an laufende Gesetzesänderungen angepasst werden und neue Abkommen ausbleiben. Dies bedeutet konkret, dass der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse zum Stillstand gekommen ist und – zum Nachteil des Standorts Schweiz – bereits Rückschritte erlitten hat (Forschungszusammenarbeit, Medizinalprodukte, Diagnostika, Schienenverkehr; demnächst: Maschinenindustrie, Pharmazeutika, Bauprodukte). Zusätzlich zur Erosion des mit den bilateralen Abkommen erreichten Marktzugangs sind Verhandlungen über neue Bereiche wie Elektrizitätsmarkt, Gesundheit und nicht-tierische Lebensmittel sistiert.

Neue vertragliche Regelungen notwendig

Angesichts dieser Situation herrscht weitgehend Einigkeit, dass neue vertragliche Regelungen mit der EU zur Aufrechterhaltung und gegebenenfalls Weiterentwicklung des Binnenmarktzugangs notwendig sind. In einem Meinungsbeitrag vom 10. April 2023 in «The Market» werden die Ergebnisse einer Studie zu einem neuen Handelsabkommen präsentiert, das die Schweiz anstelle eines institutionellen Rahmenabkommens mit der EU aushandeln könnte.

Nach den Autoren wäre ein Freihandelsabkommen (FHA) nach dem Modell des CETA («Comprehensive Economic and Trade Agreement», 2016 zwischen der EU und Kanada unterzeichnet) «praktikabel», brächte «enorme Handels- und Wohlstandsgewinne» und würde der Schweiz «nur wenig Kompromisse bei ihrer Souveränität» abverlangen.

Nebst der Tatsache, dass die transatlantischen Handelsbeziehungen zwischen Kanada und der EU mit dem wirtschaftlichen und geografischen Nahverhältnis Schweiz-EU, das durch zahlreiche bilaterale Abkommen geprägt ist, kaum vergleichbar sind, ist das «CETA-Szenario» der genannten Studie für die Schweiz jedoch aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar.

«CETA-Szenario» nicht realisierbar

Zunächst wird in der Studie unterstellt, dass im Szenario eines CETA-ähnlichen neuen FHA die bilateralen Verträge Schweiz-EU «im Status Quo» weiterbestehen. Die Annahme, dass der Status Quo der bilateralen Verträge weiterläuft, ist weder realistisch noch realisierbar. Unrealistisch, weil die bilateralen Verträge – wie erwähnt – schon heute erodieren und weiter erodieren werden. Unrealisierbar ist das CETA-Szenario der Studie, weil die EU unmissverständlich klar gemacht hat, dass der Status Quo der bilateralen Verträge ohne Übereinkunft bei den institutionellen Fragen nicht mehr im Angebot ist.

Dies gesagt dürften sich die hypothetischen «enormen Handels- und Wohlstandsgewinne», welche die Studie für das CETA-Szenario prognostiziert, vor allem aus der (unrealistischen) Annahme ergeben, dass die bilateralen Verträge parallel zum neuen FHA weiter wirksam blieben und somit weiterhin für den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse und die binnenmarktähnlichen Bedingungen ursächlich wären, die die bilateralen Verträge für das öffentliche Beschaffungswesen, den Personenverkehr und verschiedene Dienstleistungssektoren geschaffen haben.

Darüber hinaus gehende Regelungsbereiche des CETA wären für das Verhältnis Schweiz-EU weitgehend redundant oder hätten bestenfalls beschränkten Zusatznutzen: die Industriezölle sind im Handel zwischen der Schweiz und der EU durch das bilaterale FHA von 1972 längst beseitigt, das geistige Eigentum ist im Verhältnis zur EU bereits gut geschützt und die Investitionen sind faktisch frei.

Abbau des Grenzschutzes für Landwirtschaftsprodukte

Sodann ist ein dem CETA nachgebildetes FHA Schweiz-EU für die Schweiz keineswegs «praktikabel», dies v.a. wegen des weit gehenden Abbaus des Grenzschutzes für Landwirtschaftsprodukte, der integraler Bestandteil des CETA ist (ebenso wie aller anderen neueren FHA der EU). Im CETA beseitigen die EU und Kanada im gegenseitigen Handel über 90% der Agrarzölle.

Zur Erinnerung: Während durch das FHA Schweiz-EU von 1972 die Industriezölle vollständig abgebaut wurden, sind im zugehörigen bilateralen Landwirtschaftsabkommen aus Rücksicht auf den Schweizer Agrarsektor nur begrenzte Zollsenkungen für eine beschränkte Auswahl von Landwirtschaftsprodukten vereinbart worden (Ausnahme ist der 2002 eingeführte beidseitige Freihandel für Käse).

Die Agrarliberalisierung im CETA geht erheblich weiter als dies im aktuellen Verhältnis Schweiz-EU der Fall ist. Die EU würde auch in einem allfälligen neuen FHA mit der Schweiz zweifellos auf einer weitgehenden Agrarliberalisierung bestehen. Selbst wenn man dies als Konsequenz eines neuen FHA mit der EU handelspolitisch begrüssen würde, erscheint dies als Pille, die die «Schweizer Politik» kaum schlucken würde.

Rechtssicherheit stärkt die Souveränität der Schweiz

Schliesslich dürfte die «Schweizer Politik» ebenso wenig davon zu überzeugen sein, dass ein CETA-ähnliches Abkommen «souveränitätsschonend» wäre. Analog zum kürzlich abgeschlossenen Handelsabkommen EU-UK müsste sich die Schweiz (angesichts der geografischen Nähe und der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit der EU) in einem neuen Freihandelsabkommen mit Sicherheit ebenfalls auf ein «Level Playing Field» verpflichten, z.B. betreffend Subventionen, Arbeitsbedingungen und Umweltvorschriften, einschliesslich Ausgleichsmassnahmen/Ausgleichszölle für den Fall, dass die Regulierungen auseinanderdriften.

Fazit: Mit einem wie auch immer gearteten neuen FHA kann der «Binnenmarktzugang» der bilateralen Abkommen Schweiz-EU nicht bewahrt, geschweige denn auch nur annähernd gleichwertig ersetzt oder weiterentwickelt werden.

Will die Schweiz den bewährten sektoriellen Zugang zum EU-Markt zu Binnenmarktbedingungen erhalten und gegebenenfalls ausbauen, kommt sie um eine Vereinbarung mit der EU über die institutionellen Fragen – in welcher Form auch immer – nicht herum. Die damit erzielbare Rechtssicherheit für die Nicht-Diskriminierung auf ihrem grössten und engstens verflochtenen Absatzmarkt würde die Verletzlichkeit des Standorts Schweiz in erheblichem Mass reduzieren und insofern die Souveränität der Schweiz stärken.