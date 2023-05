Meinung Anleger sollten Schwellenländer nicht vernachlässigen Trotz des Aufstiegs Chinas, Indiens und anderer aufstrebender Märkte gibt es in der Schweiz – abgesehen von einer Reihe von Exchange Traded Funds – kein reichhaltiges Produktangebot, um an diesem wirtschaftlichen Wandel teilzuhaben. Damit riskieren Anleger, die grossen Chancen zu verpassen.

Der Finanzplatz Schweiz bietet abgesehen von einer Reihe von Exchange Traded Funds (ETF) nur wenige spezialisierte Produkte für Schwellenländer (Emerging Markets, EM) und noch weniger Know-how. Doch es gibt einen klaren Investment Case: Die Schwellenländer übertreffen die G7-Märkte in Bezug auf das Wachstum.

Die Erwartungen für das zweijährige Gewinnwachstum in den Schwellenländern sind mit 20,5% rund 2,5-mal höher als in den Industrieländern. Darüber hinaus ist die Inflation deutlich niedriger, und der Druck auf die Gewinnmargen der Unternehmen in Emerging Markets ist geringer.

Quelle: Martin Currie / De Pury Pictet Turrettini

Man würde erwarten, dass in einer Zeit, in der Unternehmen in China, Indien, Brasilien, Südafrika, Vietnam oder Saudi-Arabien schnell wachsen und sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft eindeutig zu diesen aufstrebenden Mächten verlagert, ein grosses Angebot an Investmentfonds bei Schweizer Banken besteht. Schliesslich sollten Anlegerinnen und Anleger an dieser grossen Verlagerung teilhaben können.

Kaum spezialisierte Angebote für Schwellenländer

Aber das Gegenteil ist der Fall, der Trend wird weitgehend ignoriert. Der überwiegende Teil der Anlageprodukte in der Schweiz konzentriert sich nach wie vor auf die alten Märkte, d.h. die Vereinigten Staaten, die Schweiz und Europa, während sich nur wenige Fonds auf Asien oder die Schwellenländer spezialisieren.

Die wenigsten Vermögensverwaltungsmandate legen – über Standardprodukte wie ETF hinaus – einen Schwerpunkt auf Schwellenländer oder offerieren spezifische Engagements in Themen wie chinesische KI-Aktien oder auf Yuan oder Rupien spezialisierte Produkte. In Genf sticht die Privatbank Pictet hervor, die sich unter anderem seit Jahren auf Schwellenländer (auch in lokalen Währungen) spezialisiert hat und rund 11 Mrd. $ in EM-Bond-Fonds und 3 Mrd. $ in EM-Aktienfonds verwaltet.

Abgesehen von einigen wenigen Akteuren, die attraktive EM-Produkte anbieten, ist die Landschaft in der Schweiz relativ karg. Die Zeit von Ende 1990 bis etwa 2010, als Schwellenländer mit Blick auf den Aufstieg Chinas und den «Rohstoff-Superzyklus» in Mode waren, ist längst vorbei.

Die meisten Privatkundenberater bei den Banken halten diese Märkte heute in der Regel für «zu riskant». Sie raten ihren Kunden, sich weiterhin auf die «entwickelten», «stabilen» und «liquiden» Märkte zu konzentrieren, die die Kunden «besser verstehen», möglicherweise auch aufgrund einer «ähnlichen Kultur und ähnlicher Werte».

Die Argumentation lautet, dass es «einfacher ist, einem Kunden zu erklären, was bei IBM, Roche oder Nestlé passiert, als was bei Alibaba vor sich geht». Es ist nicht leicht, dieses Vorgehen infrage zu stellen. Wenn Sie beispielsweise die realen Risiken einer ausser Kontrolle geratenen US-Schuldensituation, die Risiken einer langfristigen strukturellen Inflation im Westen oder den Zusammenbruch eines Teils des US-Bankensystems erwähnen, werden Sie die hartnäckige Antwort erhalten: «Ja, aber der US-Markt ist immer noch die beste Option.»

Angst vor geopolitischen Risiken

Meistens wird Anlegern ein «indirektes Engagement» in Schwellenländern durch die Aktien dort tätiger, westlicher multinationaler Konzerne angeboten – aber nicht durch «echte» Vertreter aus Schwellenländern, die doppelt so schnell wachsen. Das zugrunde liegende Problem ist ein wahrgenommenes geopolitisches Risiko. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China scheinen viele Banken und Vermögensverwalter zu befürchten, dass die Kundengelder nicht sicher sind, wenn sie bei derzeitigen oder künftigen «Feinden» der USA investiert werden. Es ist also nicht nur eine Frage des Fachwissens über Schwellenländer, sondern auch eine Frage der geopolitischen Barrieren.

Die Befürchtungen der Finanzbranche sind verständlich. Aber das Problem ist, dass westliche Anleger durch eine Überinvestition in dieselben alten, reifen Märkte die grösste Chance des Jahrhunderts verpassen könnten. Sie verdienen es, Zugang zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in den vielversprechendsten Volkswirtschaften zu erhalten, und sie sollten nicht von diesen Märkten abgeschreckt werden. Es geht im Grunde um die Freiheit des Investierens und darum, überall Zugang zu Chancen zu haben, was der Schweizer Finanzplatz seinen Kunden historisch betrachtet schon immer erfolgreich geboten hat.

Natürlich werden einige Vermögensverwalter sehr rationale und überzeugende Gründe für ihre Fixierung auf westliche Aktien und ihr relatives Desinteresse an Schwellenländern anführen. Die bisherige Performance ist das stichhaltigste Argument. Aktien aus Schwellenländern haben sich in den letzten zehn Jahren grösstenteils seitwärts bewegt, während der US-Markt in die Höhe geschossen ist. Das stimmt. Kein Markt konnte im letzten Jahrzehnt mit den USA mithalten. Der S&P 500 hat sich in den letzten zehn Jahren ungefähr verdreifacht, während der Nasdaq in der Spitze gut 600% zugelegt hat.

Der US-Aktienmarkt wurde durch die massiven Liquiditätsspritzen der US-Notenbank im Umfang von nicht weniger als 6 Bio. $ überstimuliert. Das hat auch zu gewaltigen Blasen bei den US-Märkten für Risikokapital (Venture Capital) und privates Beteiligungskapital (Private Equity) geführt. Alles in allem zog der US-Markt die Vermögen aller grossen Investoren, Family Offices und Staatsfonds der Welt an. Die Sogwirkung war so gross, dass selbst die europäischen und schweizerischen Aktienmärkte im Vergleich zu den USA deutlich schlechter abschnitten.

Schwingt das Pendel zurück zu Emerging Markets?

Aber jetzt vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Der signifikante Anstieg der Inflation zwang das Fed dazu, die Leitzinsen auf 5,25% zu erhöhen und seine Politik der quantitativen Lockerung einzustellen. Die Bilanz des Fed ist mit über 8 Bio. $ zwar immer noch aufgebläht, aber das Regime des billigen Geldes ist vorbei. Und siehe da, der S&P 500 kommt seit rund einem Jahr kaum mehr vom Fleck.

Anleger können den Fokus nun wieder auf die Emerging Markets richten. Die grosse Frage ist, ob sich der derzeitige Wirtschaftsboom in diversen Schwellenländern auch in der Performance ihrer Aktienmärkte niederschlagen kann.

Die Investoren sind generell verunsichert, besonders vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen mit China. «Die Ausgangslage ist überhaupt nicht klar», sagt ein Fachmann. Ganz genau. Aber die besten Wetten an den Finanzmärkten werden abgeschlossen, wenn der Ausgang unklar ist, nicht wenn ein Trend oder ein Thema schon längst evident ist. Ein Investor würde seine Wette eindeutig jetzt abschliessen: «Wenn es einen attraktiven Trade gibt, dann wäre es Short U.S. Private Equity und Long China.»

«Die BRICS überholen die G7-Volkswirtschaften», sagt ein privater Vermögensverwalter in Genf, der Kunden aus der Golfregion betreut. «Man muss sich auf jeden Fall auch mit Private Equity in Asien und in den Schwellenländern im Allgemeinen befassen, nicht nur in den USA.»

Unter dem Strich sind sich alle Fachleute einig: Das Angebot an EM-Produkten wird trotz der oben beschriebenen Vorsicht definitiv zunehmen, wenn diese Märkte weiter wachsen und die Kundennachfrage steigt. Man kann also davon ausgehen, dass die ungerechtfertigte Angst dereinst von berechtigter Gier überwunden werden dürfte.