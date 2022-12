Meinung Sea Change Inflation und Zinsen werden voraussichtlich auch in den nächsten Jahren die wichtigsten Einflussfaktoren für das Investmentumfeld bleiben. Die Inflation dürfte – zumindest für eine Weile – auf höherem Niveau verharren. Diese fundamentalen Veränderungen erfordern eine neue Anlagestrategie

Sea Change (Idiom): eine fundamentale Veränderung, ein radikaler Richtungswechsel in der mentalen Grundhaltung, in den Zielvorstellungen …. (Grammarist)

In den 53 Jahren, in denen ich in der Welt des Investierens tätig bin, habe ich eine Reihe von Konjunkturzyklen, Pendelschwingungen der Stimmung, Manien und Panikschübe, Blasen und Crashs erlebt. Dennoch kann ich mich nur an zwei grundlegende Umwälzungen erinnern. Ich glaube, wir befinden uns heute inmitten einer dritten.

Der Zeitabschnitt zwischen dem Ende der globalen Finanzkrise Ende 2009 und dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 war durch extrem niedrige Zinsen geprägt, und das makroökonomische Umfeld - sowie seine Auswirkungen auf die Märkte - waren äusserst ungewöhnlich.

In den USA markierten die Leitzinsen ein Allzeittief, als die Notenbank Ende 2008 die Fed Funds Rate auf nahezu null senkte, um der Wirtschaft aus der Finanzkrise herauszuhelfen. Die niedrigen Zinssätze wurden von QE-Programmen zur zusätzlichen Lockerung der Finanzbedingungen begleitet: Das Fed kaufte Anleihen, um die Wirtschaft mit Liquidität zu versorgen (und möglicherweise auch, um die Anleger vor Panik zu bewahren). Der Effekt dieser Massnahmen war drastisch:

Die niedrigen Zinsen und das gigantische Volumen an Liquidität stimulierten die Wirtschaft und führten zu explosiven Gewinnen an den Märkten.

Das starke Wirtschaftswachstum und die niedrigeren Kosten für Kredite begünstigten einen Anstieg der Unternehmensgewinne.

Die Kennzahlen zu den Bewertungen erhöhten sich, und die Vermögenspreise zogen an. Die Aktienkurse avancierten mehr als zehn Jahre lang ununterbrochen, abgesehen von ein paar Abwärtsbewegungen, die jeweils nur wenige Monate dauerten. Der S&P 500 kletterte nach dem Tief im März 2009 von 667 bis zum Februar 2020 auf einen Höchststand von 3386, was einer kumulierten Rendite von 16% pro Jahr entspricht.

Die robuste Verfassung der Märkte ermutigte Investoren, ihre Risikoaversion aus der Finanzkrise abzulegen und wesentlich früher als erwartet erneut Risiken einzugehen. Dies führte auch dazu, dass FOMO - die Angst, etwas zu verpassen - zur vorherrschenden Mentalität wurde. Käufer waren begierig, zu kaufen, und die Besitzer von Finanzanlagen waren wenig motiviert, zu verkaufen.

Die neu erwachte Kauflust der Anleger führte dazu, dass sich die Kapitalmärkte wieder öffneten und Unternehmen sich günstig und einfach finanzieren konnten. Die Bereitschaft der Kreditgeber, Geld zu investieren, ermöglichte es den Kreditnehmern, niedrige Zinssätze zu zahlen, und dies unter weniger restriktiven Auflagen, die den Schutz der Kreditgeber verminderten.

Die mageren Renditen auf sicheren Anlagen veranlassten Investoren zu risikoreicheren Engagements.

Dank des Wirtschaftswachstums und der üppigen Liquidität gab es nur wenige Zahlungsausfälle und Konkurse.

Die wichtigsten exogenen Einflussfaktoren waren die fortschreitende Globalisierung und das begrenzte Ausmass militärischer Konflikte in der Welt. Beide Faktoren hatten einen förderlichen Effekt.

Aufgrund dieser Entwicklungen erlebten die Vereinigten Staaten in diesem Zeitraum den längsten Konjunkturaufschwung ihrer Geschichte (wenn auch einen der langsamsten) sowie die längste Börsenhausse. In beiden Fällen dauerte diese Phase mehr als zehn Jahre.

Als die Covid-19-Pandemie dann einen Grossteil der Weltwirtschaft lahmlegte, kramte das Fed den gleichen Rettungsplan hervor, für dessen Ausarbeitung und Umsetzung es während der globalen Finanzkrise Monate gedauert hatte. Doch dieses Mal wurde er innerhalb weniger Wochen in weitaus grösserem Umfang als in seiner ursprünglichen Version implementiert. Die US-Regierung beteiligte sich daran mit der Vergabe von Krediten und massiven finanziellen Hilfeleistungen (zusätzlich zu den üblichen Staatsausgaben im Rahmen des Budgetdefizits). Als Resultat davon spielte sich im Zeitraum von März 2020 bis Ende 2021 eine komplette Wiederholung der oben beschriebenen Entwicklungen im Nachgang der Finanzkrise ab, einschliesslich eines raschen Konjunkturaufschwungs und einer noch schnelleren Erholung der Finanzmärkte. (Der S&P 500 stieg nach dem Tief von 2237 im März 2020 auf 4796 am ersten Tag im Jahr 2022, eine Avance von 114% in weniger als zwei Jahren.)

Während einer gefühlten Ewigkeit - von Oktober 2012 bis Februar 2020 - trug meine Standardpräsentation bei Geschäftsanlässen den Titel «Investieren in einer Welt mit niedrigen Renditen», denn genau mit diesen Rahmenbedingungen sahen wir uns konfrontiert. Weil sich die erwarteten Renditen in vielen Anlageklassen - speziell bei Krediten - auf einem historischen Tief bewegten, zählte ich jeweils die wichtigsten Optionen auf, die Anlegern zur Auswahl standen:

Man investiert im gleichen Stil wie bisher und akzeptiert, dass daraus niedrigere Renditen resultieren werden als früher;

man reduziert das Risiko, um sich auf eine Marktkorrektur vorzubereiten, und nimmt noch niedrigere Rendite in Kauf;

man investiert in Bargeld und erzielt keine Rendite, in der Hoffnung, dass der Markt sinkt und somit höhere Renditen bietet (und zwar bald); oder

man erhöht das Risiko, um höhere Renditen zu erzielen.

Jede dieser Optionen war mit gravierenden Mängeln verbunden, wofür es einen guten Grund gibt. In einer Welt mit niedrigen Renditen ist es per Definition schwierig, auf zuverlässige und sichere Weise eine stattliche Performance zu erzielen.

Regelmässige Leserinnen und Leser meiner Memos wissen, dass meine Beobachtungen zum Anlageumfeld in erster Linie auf persönlichen Eindrücken sowie Rückschlüssen und nicht auf Daten beruhen. Während geschäftlichen Sitzungen und Gesprächen habe ich zuletzt deshalb die folgende Liste von Attributen verwendet, um den betreffenden Zeitraum zu beschreiben. (Überlegen Sie sich, ob Sie mit diesen Beschreibungen einverstanden sind. Ich werde später darauf zurückkommen.)

Über den gesamten Zeitraum von 2009 bis 2021 hinweg (mit Ausnahme einiger Monate wie im Jahr 2020) herrschte unter den Anlegern Optimismus und die Sorgen waren minimal. Die niedrige Inflation ermöglichte es den Zentralbanken, eine generöse Geldpolitik zu betreiben. Es waren goldene Zeiten für Unternehmen und Besitzer von Anlagevermögen dank solidem Wirtschaftswachstum, billigem und leicht zugänglichem Kapital sowie einem krisenfreien Umfeld. Es war ein Markt für Vermögensbesitzer und Kreditnehmer. Da der risikofreie Zinssatz bei null lag, die Angst vor Verlusten inexistent war und die Leute offen waren für riskante Investments, war es eine frustrierende Zeit für Kreditgeber und Schnäppchenjäger.

Bei meinen jüngsten Treffen mit Kunden habe ich unsere Situation bei Oaktree Capital so beschrieben, als hätte unser Unternehmen die Jahre 2009 bis 2019 «in der Wildnis» verbracht: Wir konzentrierten uns auf die Kreditmärkte und legten einen starken Schwerpunkt auf Value Investing sowie Risikokontrolle. Zur Veranschaulichung: 2007/08 hatten wir unseren bis dahin grössten Fonds aufgelegt und den grössten Teil der Mittel nach dem Konkurs von Lehman Brothers ausgesprochen erfolgreich eingesetzt. Angesichts des Investmentumfelds hielten wir es danach für angemessen, das Volumen des nachfolgenden Fonds zu halbieren, worauf wir es für den folgenden Fonds nochmals um die Hälfte reduzierten. Das gesamte verwaltete Vermögen von Oaktree wuchs in dieser Zeit relativ wenig, und die Renditen der meisten unserer geschlossenen Fonds waren zwar gut, für unsere Standards aber mässig. Es fühlte sich wie eine lange Durststrecke an.

Das war damals. So ist es jetzt.

All dies hat sich natürlich im letzten Jahr geändert. Am wichtigsten ist, dass sich die Inflation Anfang 2021 zu regen begann, als wir aus der Isolation der Pandemie auftauchten. Zu viel Geld (Ersparnisse, die von den Leuten angehäuft wurden, als sie zu Hause eingeschlossen waren, einschliesslich staatlicher Zuschüsse im Rahmen der immensen Covid-19-Hilfsprogramme) konnte für zu wenige Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden (wobei das Angebot durch die unstetige Wiederaufnahme von Produktion und Transportrouten geschmälert wurde). Weil das Fed die Inflation als «vorübergehend» einstufte, setzte es seine Politik der niedrigen Zinsen sowie die QE-Programme fort und liess die Geldmenge ausgedehnt. Diese Massnahmen stimulierten die Nachfrage (vor allem nach Wohnimmobilien) zu einem Zeitpunkt, zu dem keine Stimulierung erforderlich war.

Im Lauf von 2021 verschärfte sich die Inflation, und zum Ende des Jahres räumte die US-Notenbank ein, dass der Teuerungsschub wahrscheinlich nicht vorübergehend sein würde. In der Folge begann sie im November mit dem Herunterfahren der Anleihekäufe und im März 2022 mit der Erhöhung der Zinsen, womit sie einen der schnellsten Zyklen zur Straffung der Geldpolitik einleitete. Am Aktienmarkt, der die Inflation und die steigenden Zinsen während des Jahres 2021 grösstenteils ignoriert hatte, setzte gegen Jahresende ein Abwärtstrend ein.

Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Ereignisse einen vorhersehbaren Verlauf. Wie ich in meinem Memo «On the Couch» vom Januar 2016 festhielt, schwanken die Ereignisse in der realen Welt zwischen «ziemlich gut» und «nicht so toll», wogegen die Stimmung der Anleger oft von «makellos» zu «hoffnungslos» hin und her schwingt. Dies, weil Ereignisse, die zuvor als positiv erachtet worden sind, neu als katastrophal interpretiert werden.

Mit den steigenden Zinsen forderten Anleger höhere Renditen. Bei Aktien, die zu minimalen Zinsen fair bewertet schienen, sank das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein tieferes Niveau, das den höheren Zinsen entsprach.

Ebenso drückte der massive Anstieg der Zinsen wie üblich auf die Kurse von Anleihen.

Die sinkenden Kurse an den Aktien- und Bondmärkten führten dazu, dass die FOMO-Mentalität abflaute und sich stattdessen Angst vor Verlusten breit machte.

Der Abwärtstrend an den Märkten beschleunigte sich. Anlagesegmente, die 2020 und 2021 am besten gelaufen waren (Technologie, Software, SPACs und Kryptowährungen), schnitten nun am schlechtesten ab, was die Psychologie weiter dämpfte.

Exogene Ereignisse können die Stimmung am Markt beeinträchtigen, besonders in schwierigeren Zeiten. Im Jahr 2022 war das bedeutendste Ereignis dieser Art der Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine führte zu Engpässen in der Versorgung mit Getreide sowie Öl und Gas, womit er den Inflationsdruck verstärkte.

Weil die straffere Geldpolitik darauf abzielte, die Wirtschaft zu bremsen, konzentrierten sich die Investoren auf die schwierige Aufgabe, die dem Fed beim Orchestrieren einer weichen Landung bevorstand, und damit auf die hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession.

Der absehbar negative Effekt der Rezession auf die Unternehmensgewinne dämpfte die Stimmung der Anleger. Dies führte dazu, dass der S&P 500 in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 so stark einbrach wie in keinem anderen Jahr des vergangenen Jahrhunderts. (Inzwischen hat er sich wieder einigermassen erholt.)

Die Erwartung einer Rezession verstärkte auch die Angst vor zunehmenden Zahlungsausfällen an den Kreditmärkten.

Es wurde schwierig, neue Wertpapiere zu emittieren.

Nachdem sich die Banken dazu verpflichtet hatten, Übernahmen im Umfeld niedriger Zinsen zu finanzieren, sassen sie auf milliardenschweren Summen an «hängenden» Überbrückungskrediten, die nicht zum Nennwert verkauft werden konnten. Solche Kredite haben die Banken mit hohen Verlusten belastet.

Wegen dieser «hängenden» Darlehen sahen sich die Banken gezwungen, das Kreditvolumen zu reduzieren, das sie für neue Geschäfte bereitstellen konnten. Für Käufer wurde es dadurch schwieriger, Übernahmen zu finanzieren.

Die eben dargestellte Abfolge der Ereignisse führte dazu, dass Pessimismus den Optimismus ablöste. Der Markt, der sich durch billiges Geld und Zuversicht unter Kreditnehmern sowie Eigentümern von Vermögenswerten charakterisierte, trocknete aus; Kreditgeber und Käufer hatten nun bessere Karten. Investoren im Kreditsektor konnten höhere Renditen und einen besseren Schutz für Gläubiger verlangen. Die Liste potenziell notleidender Kandidaten - Kredite und Anleihen mit einer Renditeprämie von mehr als 1000 Basispunkten gegenüber Staatsanleihen - wuchs von Dutzenden auf Hunderte. Diese Veränderung des Umfelds sieht für mich somit folgendermassen aus:

Wenn die rechte Spalte in der obigen Tabelle das neue Umfeld akkurat beschreibt (was ich glaube), dann erleben wir eine komplette Kehrtwende verglichen mit den Rahmenbedingungen in der mittleren Spalte, wie sie 2021 und Ende 2020, während des gesamten Zeitraums von 2009 bis 2019 und für einen Grossteil der vergangenen 40 Jahre vorherrschten.

Wie schlägt sich dieser Umbruch in Opportunitäten für Investments nieder? Hier ein Beispiel: In der Welt der niedrigen Renditen, die noch vor einem Jahr herrschte, boten Hochzinsanleihen Renditen von 4 bis 5%. Viele Emissionen wurden mit Renditen im Bereich von 3% begeben, und mindestens eine neue Anleihe kam auf den Markt, bei der sich die Prozentzahl vor dem Komma auf 2 bezifferte. Für institutionelle Investoren, die Renditen von 6 oder 7% benötigten, war der Nutzen solcher Anleihen ziemlich begrenzt. Heute bewegt sich die Rendite dieser Wertpapiere um etwa 8%. Das bedeutet, dass sie vermutlich selbst unter Berücksichtigung einiger Zahlungsausfälle aktienähnliche Renditen abwerfen, basierend auf vertraglich vereinbarten Cashflows von Wertpapieren im Publikumshandel. Kreditinstrumente aller Art werden potenziell eine Performance liefern, die Investoren dabei helfen kann, ihre Anlageziele zu erreichen.

Ausblick

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden Inflation und Zinsen auch in den kommenden Jahren die wichtigsten Einflussfaktoren für das Investmentumfeld sein. Auch wenn die Geschichte zeigt, dass niemand die Inflation vorhersagen kann, dürfte sie - zumindest für eine Weile - auf einem höheren Niveau verharren, als wir uns aus der Zeit nach der Finanzkrise gewohnt sind. Die Entwicklung der Zinsen wird weitgehend davon abhängen, welche Fortschritte das Fed bei der Eindämmung der Inflation macht. Wenn sie in diesem Prozess noch viel höher steigen, werden sie danach wahrscheinlich wieder sinken. Den Zeitpunkt oder das Ausmass des Rückgangs kann allerdings niemand vorhersagen.

Obwohl alle wissen, wie wenig ich von makroökonomischen Prognosen halte, wurde ich in letzter Zeit von einigen Kunden nach meiner Meinung zur künftigen Entwicklung der Zinsen gefragt. Daher werde ich dazu einen kurzen Überblick geben. (Unsere Anlagephilosophie bei Oaktree verbietet es nicht, eine Meinung zu haben. Sie verbietet aber, sich so zu verhalten, als ob diese korrekt wäre.) Die Käufer, die den S&P 500 von seinem Tief im Oktober um 10% nach oben getrieben haben, wurden meines Erachtens durch die Überzeugung motiviert, dass (a) die Inflation abklingt, (b) das Fed bald von einer restriktiven zu einer stimulierenden Geldpolitik zurückkehrt, (c) die Zinsen auf ein niedrigeres Niveau zurückkehren, (d) eine Rezession abgewendet werden kann oder nur moderat und kurz ausfällt und (e) in der Wirtschaft sowie an den Finanzmärkten wieder fröhlichere Tage angesagt sein werden.

Hier, was ich im Gegensatz dazu denke:

Die heutigen Ursachen der Inflation werden wahrscheinlich abklingen, wenn die durch die Covid-Zuschüsse aufgeblähten Ersparnisse aufgebraucht werden und sich das Angebot an die Nachfrage angleicht.

In dieser Hinsicht waren einige der jüngsten Daten zur Inflation zwar ermutigend. Trotzdem ist die Lage am Arbeitsmarkt aber immer noch stark angespannt, die Löhne steigen und die Wirtschaft expandiert robust.

Der Trend zur Globalisierung verlangsamt sich oder kehrt sich um. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, wird der erhebliche deflationäre Einfluss des Welthandels nachlassen. (Wichtig ist diesbezüglich, dass die Preise für langlebige Konsumgüter im Zeitraum von 1995 bis 2020 um 40% gesunken sind, was zweifellos auf billigere Importe zurückzuführen ist. Ich schätze, dass dieser Faktor die Inflationsrate jeweils um 0,6 Prozentpunkte pro Jahr verringert hat).

Bevor das Fed den Sieg über die Inflation verkünden kann, muss es nicht nur davon überzeugt sein, dass sich diese in der Nähe des Ziels von 2% eingependelt hat, sondern auch davon, dass die Psychologie eines inflationären Umfelds gebrochen wurde. Um dies zu erreichen, wird das Fed vermutlich einen positiven realen Leitzins sehen wollen - derzeit liegt dieser bei -2,2%.

Das Fed wird das Tempo der Zinserhöhungen demnach wohl verlangsamen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit zu einer stimulierenden Geldpolitik zurückkehrt.

Das Fed muss seine Glaubwürdigkeit bewahren (oder wiedererlangen, nachdem es zu lange behauptet hatte, die Inflation sei «vorübergehend»). Es darf nicht als inkonsequent angesehen werden, indem es zu früh wieder stimulierenden Massnahmen ergreift, nachdem es eben erst eine restriktive Haltung eingenommen hat.

Das Fed steht vor der Frage, was es mit seiner Bilanz machen soll, die aufgrund der Anleihekäufe von 4 auf annähernd 9 Bio. $ angeschwollen ist. Wenn es seinen Bestand an Anleihen fällig werden und auslaufen lässt (oder, was weniger wahrscheinlich ist, verkauft), dann würde es der Wirtschaft in erheblichem Masse Liquidität entziehen und damit das Wachstum bremsen.

Man könnte sich vorstellen, dass das Fed lieber einen «neutralen Zinssatz» beibehalten wird, der die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst, und sich nicht ständig in einer stimulierenden Position befinden will. (Ich jedenfalls würde das vorziehen). Zuletzt - im vergangenen Sommer - wurde dieser Satz auf 2,5% geschätzt.

Gleichermassen sind die meisten von uns zwar der Überzeugung, dass ein freier Markt der beste Verteilmechanismus für wirtschaftliche Ressourcen ist. Dennoch existiert seit über einem Jahrzehnt kein freier Geldmarkt mehr. Das Fed könnte es bevorzugen, seine Rolle bei der Kapitalallokation zu reduzieren, indem es die Zinssätze weniger aktiv steuert und keine verbrieften Hypotheken mehr auf seiner Bilanz hält.

Wenn das Fed die Zinsen langfristig auf einem stimulierenden Niveau hält, muss dies mit Risiken verbunden sein. In jüngster Zeit hat sich wohl herausgestellt, dass eine solche Geldpolitik zu einem Teuerungsschub führen kann, auch wenn die Inflation der letzten zwei Jahre weitgehend auf einmalige Ereignisse im Zusammenhang mit der Pandemie zurückzuführen ist.

Das Fed würde es wahrscheinlich begrüssen, wenn die Zinsen im Normalfall hoch genug sind, um ihm ausreichend Spielraum für Zinssenkungen zu geben, wenn es die Wirtschaft in Zukunft stimulieren muss.

Leute, die nach 2008 in die Geschäftswelt eingetreten sind – oder erfahrene Anleger mit kurzem Gedächtnis - dürften das heutige Zinsniveau möglicherweise als hoch erachten. Im historischen Rückblick ist das aber nicht der Fall. Das heisst, es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum die Zinsen niedriger sein sollten.

Aus diesen Gründen glaube ich, dass der Leitzins in den USA in den kommenden Jahren eher bei 2 bis 4% liegen wird (also nicht weit entfernt vom aktuellen Stand), und nicht bei 0 bis 2%. Natürlich gibt es auch Gegenargumente. Für mich lautet das Fazit jedoch, dass hochgradig stimulierende Zinsen in den nächsten Jahren wenig wahrscheinlich sind; es sei denn, es kommt zu einer schweren Rezession, aus der wir gerettet werden müssen (und dies hätte wiederum eigene spezifische Konsequenzen). Ich versichere Ihnen aber, dass Oaktree kein Geld auf diese Ansichten setzen wird.

Tatsache ist, dass die Inflation und die Zinsen heute so hoch sind wie seit vierzig respektive dreizehn Jahren nicht mehr. Niemand weiss, wie lange die Einträge in der rechten Spalte der obigen Tabelle das Umfeld noch zutreffend beschreiben werden. Diese Angaben werden vom Wirtschaftswachstum, der Inflation und den Zinsen sowie von exogenen Ereignissen beeinflusst - alles Entwicklungen, die nicht vorhersehbar sind. Unabhängig davon denke ich, dass die Welt in den nächsten Jahren generell weniger rosig aussehen wird:

Eine Rezession in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten scheint unter Ökonomen und Investoren so gut wie sicher zu sein.

Dieser Abschwung wird vermutlich mit einer Eintrübung bei den Unternehmensgewinnen und bei der Psychologie der Anleger einhergehen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Bedingungen an den Kreditmärkten für neue Finanzierungen bald wieder so förderlich sein werden wie in den letzten Jahren.

Niemand kann vorhersagen, wie hoch die Ausfallquote auf Schulden steigt und wie lange sie in diesem Bereich verharrt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die jährliche Ausfallrate bei hochverzinslichen Anleihen von 1978 bis 2009 im Durchschnitt 3,6% betrug, wogegen sie unter den nahezu perfekten Bedingungen im letzten Jahrzehnt bis 2019 jedoch ungewöhnlich niedrig war (2,1%). De facto gab es in diesem Zeitabschnitt nur ein Jahr, in dem Kreditausfälle den historischen Durchschnitt erreichten.

Schliesslich gibt es eine Prognose, in die ich Zuversicht setzte: Die Zinsen werden vom gegenwärtigen Niveau nicht um weitere 2000 Basispunkte sinken.

Wie ich schon oft zur Wirtschaft und zu den Märkten geschrieben habe, wissen wir nie, wohin wir gehen, aber wir sollten wissen, wo wir stehen. Für mich lautet das Fazit, dass sich die Rahmenbedingungen wie oben beschrieben derzeit in vieler Hinsicht wesentlich von denen in der Zeit nach der globalen Finanzkrise unterscheiden - und zumeist weniger vorteilhaft sind. Diese Veränderungen können von Dauer sein oder sich mit der Zeit abmildern. Meiner Meinung nach ist es jedoch unwahrscheinlich, dass wir so schnell wieder den gleichen Optimismus und die gleiche Gelassenheit sehen werden, wie dies für die Episode nach der Finanzkrise prägend war.

Wir sind von der Welt der spärlichen Renditen in den Jahren 2009 bis 2021 zu einer Welt feudaler Renditen übergegangen, und dieser Umbruch könnte sich in naher Zukunft noch verstärken. Anleger können heute potenziell solide Renditen mit Kreditinstrumenten erzielen. Das bedeutet, dass sie sich nicht mehr so stark auf risikoreichere Investments verlassen müssen, um die anvisierte Gesamtrendite zu erreichen. Kreditgeber und Schnäppchenjäger haben in diesem veränderten Umfeld erheblich bessere Aussichten als in den Jahren 2009 bis 2021. Und wenn man davon ausgeht, dass sich das Umfeld im Vergleich zu den letzten dreizehn Jahren - sowie die meiste Zeit während der vergangenen vierzig Jahre - tiefgreifend verändert hat und sich möglicherweise auch weiterhin wandeln wird, sollte daraus folgen, dass Anlagestrategien, die in diesem Zeitraum am besten funktioniert haben, in den kommenden Jahren möglicherweise nicht mehr eine Outperformance erzielen werden.

Das ist die fundamentale Veränderung, die ich mit Sea Change meine.

Bei diesem Gastbeitrag handelt es ich um einen Auszug aus dem jüngsten Memo von Howard Marks. Die englische Originalfassung sowie ein dazugehöriger Podcast sind unter diesem Link auf der Website von Oaktree Capital abrufbar.