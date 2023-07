Meinung Taking the Temperature Market Timing ist enorm schwierig und endet in der Regel mit Enttäuschungen. Von Zeit zu Zeit schlägt die Stimmung aber derart extrem aus, dass die Chancen auf Erfolg gross sind, wenn man das Portfolio für eine Gegenbewegung ausrichtet. Der Schlüssel dazu ist, die Temperatur des Marktes zu messen.

Ich habe schon einmal über die Zeit im Jahr 2017 berichtet, als ich an meinem Buch «Mastering the Market Cycle» arbeitete und mit meinem Sohn Andrew Ideen dafür austauschte. «Wenn ich so zurückblicke», sagte ich, «lag ich mit meinen Prognosen zu den Märkten ungefähr korrekt.» Seine Antwort war wie immer treffsicher: «Ja, Dad», meinte er, «das liegt daran, dass Du in 50 Jahren nur fünf Mal eine Prognose abgegeben hast.»

Seine Aussage löste bei mir ein Aha-Erlebnis aus: Er hatte zu 100% recht. In diesen fünf Fällen - ungefähr dann, wenn ich jeweils eines meiner Memos veröffentlichte - waren die Märkte entweder irrsinnig hoch gestiegen oder massiv gesunken. Infolgedessen hatte ich gute Chancen, mit einer Empfehlung richtig zu liegen, das Portfolio defensiver oder aggressiver auszurichten. (Bevor ich fortfahre, möchte ich hierzu klarstellen, dass die Logik hinter diesen Entscheidungen im Nachhinein zwar richtig war. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie leichtfertig getroffen habe.)

Was ist der Schlüssel zum Erfolg?

Ich erwähne diese fünf Prognosen nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern um die Basis für eine Diskussion zu legen, wie man nützliche Beobachtungen zur Verfassung der Märkte machen kann. Hoffentlich lernen wir aus unseren Erfahrungen, während wir durchs Leben gehen. Um sie aber wirklich zu verinnerlichen, müssen wir hin und wieder einen Schritt zurück machen, eine Reihe von Ereignissen analysieren und dabei Folgendes erörtern: (a) Was ist passiert, (b) gibt es ein Muster, das sich wiederholt hat, und (c) welche Lehren können wir aus diesem Muster ziehen?

Von Zeit zu Zeit - vielleicht ein- oder zweimal in zehn Jahren - steigen oder fallen die Märkte so stark, dass die Argumente, in Aktion zu treten, ausgesprochen überzeugend sind und die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Dank der Hilfe meines Sohnes verstehe ich, dass ich fünf Situationen dieser Art erkannte, was sich bezahlt gemacht hat. Aber was wäre, wenn ich in meinen fünfzig Jahren an den Märkten versucht hätte, 50 solcher Entscheidungen zu treffen ... oder 500?

Per Definition hätte ich die Lage an den Märkten eher im mittleren Bereich eingeschätzt - vielleicht wären die Bewertungen etwas zu hoch oder zu niedrig gewesen, aber nicht so extrem, dass sich zuverlässige Schlussfolgerungen ergeben hätten. Die Erfolgsbilanz von Investorinnen und Investoren mit Prognosen in einem solchen Marktumfeld ist schlecht. Denn selbst, wenn man der Einschätzung richtig liegt, dass sich die Bewertungen von Vermögenswerten ausserhalb der Norm bewegen, kann etwas, das ein wenig überteuert ist, sehr leicht noch teurer werden und dann zu einer Blase mutieren oder vice versa. Wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass geringe Fehlbewertungen stets umgehend korrigiert werden, würden sie nie zu den Manien, Blasen und Crashs auswachsen, wie wir sie verschiedentlich erleben.

Ein wichtiger Punkt ist also, dass wir nicht zu oft Anlageentscheidungen auf Grundlage des Makro-Umfelds treffen sollten. Ich möchte nicht versuchen, den Ausgang eines Münzwurfs vorherzusagen oder herauszufinden, ob ein favorisiertes Team im American Football in jedem Spiel der Saison mit dem erwarteten Vorsprung an Punkten gewinnen wird. Man muss sich seine Spots aussuchen - oder wie Warren Buffett es ausdrückt, auf eine grosse Chance warten. Meistens hat man nichts zu verlieren, wenn man davon absieht, zu einem möglichst geschickten Zeitpunkt ein- oder auszusteigen: Man partizipiert lediglich an der langfristigen Entwicklung der Märkte, und diese war bisher ausgesprochen vorteilhaft.

Leserinnen und Leser meiner Memos wissen, dass ich nicht daran glaube, dass man anhand von Makro-Prognosen dauerhaft profitable Anlageentscheide treffen kann. Ich glaube auch nicht, dass man den Markt schlagen kann, indem man bloss die Quartalsberichte von Unternehmen analysiert. In beiden Fällen können - wie Andrew es ausdrückt (siehe mein Memo «Something of Value» vom Januar 2021) – «leicht verfügbare quantitative Daten über die Vergangenheit und die Gegenwart» nicht das Erfolgsgeheimnis einer überragenden Performance sein, da sie für alle Marktteilnehmer verfügbar sind.

Wenn sich die Märkte an einem extremen Hoch- oder Tiefpunkt befinden, muss man als entscheidende Voraussetzung für eine bessere Einschätzung ihrer künftigen Entwicklung verstehen, was für Ursachen für die aktuellen Rahmenbedingungen verantwortlich sind. Jeder kann Wirtschaft, Finanzen und Buchhaltung studieren und lernen, wie Märkte funktionieren sollten. Überragende Anlageergebnisse lassen sich jedoch nur dann erzielen, wenn man die Differenz ausnutzt zwischen dem, wie die Dinge angeblich funktionieren sollten, und dem, wie sie in der Realität tatsächlich funktionieren. Dafür sind nicht nur Wirtschaftsdaten oder die Analyse von Jahresabschlüssen wichtig. Der Schlüssel liegt im Verständnis der vorherrschenden Psychologie der Anleger.

Für mich gehören die Voraussetzungen, die man dafür erfüllen muss, unter die allgemeine Überschrift «die Temperatur des Marktes messen». Die wichtigsten Faktoren in dieser Hinsicht liste ich hier auf:

Setzen Sie sich mit dem Erkennen von Mustern auseinander. Studieren Sie die Geschichte der Finanzmärkte, um die Auswirkungen heutiger Ereignisse besser zu verstehen. Die Psychologie der Anleger und damit auch die Marktzyklen – die unbeständig und unberechenbar erscheinen mögen – schwanken langfristig ironischerweise auf ziemlich zuverlässige Art und Weise (wenn man bereit ist, über ihre höchst unterschiedlichen Zusammenhänge, ihren Zeitpunkt und ihre Intensität hinwegzusehen).

Studieren Sie die Geschichte der Finanzmärkte, um die Auswirkungen heutiger Ereignisse besser zu verstehen. Die Psychologie der Anleger und damit auch die Marktzyklen – die unbeständig und unberechenbar erscheinen mögen – schwanken langfristig ironischerweise auf ziemlich zuverlässige Art und Weise (wenn man bereit ist, über ihre höchst unterschiedlichen Zusammenhänge, ihren Zeitpunkt und ihre Intensität hinwegzusehen). Seien Sie sich bewusst, dass Zyklen aus dem entstehen, was ich als «Exzesse und Korrekturen» bezeichne. Ebenso, dass auf eine starke Bewegung in eine Richtung eher – früher oder später – eine Korrektur in die andere Richtung folgt als ein Trend, der «in den Himmel steigt».

Ebenso, dass auf eine starke Bewegung in eine Richtung eher – früher oder später – eine Korrektur in die andere Richtung folgt als ein Trend, der «in den Himmel steigt». Achten Sie auf Momente, in denen die meisten Leute derart optimistisch sind, dass sie glauben, es könne nur noch besser werden – eine Mentalität, die gewöhnlich dazu dient, die gefährliche Ansicht zu rechtfertigen, dass «kein Preis zu hoch ist». Achten Sie auch auf Momente, in denen die Leute so deprimiert sind, dass sie meinen, es könne nur noch schlechter werden. Denn das bedeutet oft, dass sie es als guten Entscheid erachten, um jeden Preis zu verkaufen. Wenn die Herde entweder euphorisch oder apokalyptisch denkt, steigen die Chancen, dass das gegenwärtige Preisniveau und der aktuelle Trend an den Märkten nicht anhalten können.

– eine Mentalität, die gewöhnlich dazu dient, die gefährliche Ansicht zu rechtfertigen, dass «kein Preis zu hoch ist». Achten Sie auch auf Momente, in denen die Leute so deprimiert sind, dass sie meinen, es könne nur noch schlechter werden. Denn das bedeutet oft, dass sie es als guten Entscheid erachten, um jeden Preis zu verkaufen. Wenn die Herde entweder euphorisch oder apokalyptisch denkt, steigen die Chancen, dass das gegenwärtige Preisniveau und der aktuelle Trend an den Märkten nicht anhalten können. Denken Sie daran, dass das Erfolgsgeheimnis des Geldverdienens in extremen Zeiten in einer Contrarian-Einstellung und nicht in der Konformität liegt. Wenn emotionale Marktteilnehmer die zukünftige Entwicklung eines Vermögenswerts übertrieben einseitig einschätzen und den Preis dadurch auf ein ungerechtfertigtes Niveau drücken, lässt sich das «leichte Geld» in der Regel mit der Gegenposition verdienen. Das ist allerdings etwas ganz anderes, als immer nur vom Konsens abzuweichen. Der Konsens ist in den meisten Fällen so nahe an der Wahrheit dran, wie sich ihr die meisten Menschen nähern können. Um erfolgreich gegen den Strom zu schwimmen, muss man also verstehen, (a) was die Herde macht, (b) warum sie es macht, (c) was daran falsch ist und (d) was man stattdessen tun sollte und wieso.

Wenn emotionale Marktteilnehmer die zukünftige Entwicklung eines Vermögenswerts übertrieben einseitig einschätzen und den Preis dadurch auf ein ungerechtfertigtes Niveau drücken, lässt sich das «leichte Geld» in der Regel mit der Gegenposition verdienen. Das ist allerdings etwas ganz anderes, als immer nur vom Konsens abzuweichen. Der Konsens ist in den meisten Fällen so nahe an der Wahrheit dran, wie sich ihr die meisten Menschen nähern können. Um erfolgreich gegen den Strom zu schwimmen, muss man also verstehen, (a) was die Herde macht, (b) warum sie es macht, (c) was daran falsch ist und (d) was man stattdessen tun sollte und wieso. Seien Sie sich bewusst , dass vieles, was in den verschiedenen Volkswirtschaften und an den Märkten geschieht, nicht auf einen mechanischen Prozess zurückzuführen ist, sondern auf die Emotionsschwankungen der Anleger. Beobachten Sie diese Schwankungen und nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil, wann immer möglich.

, dass vieles, was in den verschiedenen Volkswirtschaften und an den Märkten geschieht, nicht auf einen mechanischen Prozess zurückzuführen ist, sondern auf die Emotionsschwankungen der Anleger. Beobachten Sie diese Schwankungen und nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil, wann immer möglich. Widerstehen Sie Ihren eigenen Emotionen. Setzen Sie sich von der Masse und der Herdenpsychologie ab, machen Sie nicht mit!

Setzen Sie sich von der Masse und der Herdenpsychologie ab, machen Sie nicht mit! Halten Sie Ausschau nach unlogischen Behauptungen (wie z. B. «Aktien sind so weit gefallen, dass sich niemand mehr für sie interessiert»). Wenn Sie auf eine weithin akzeptierte Aussage stossen, die keinen Sinn ergibt, oder auf ein Narrativ, das ihnen zu gut erscheint, um wahr zu sein (oder zu schlecht, um wahr zu sein), handeln sie entsprechend. Wenn Sie etwas erkennen, unternehmen Sie etwas.

Natürlich gibt es eine Menge zu beachten, wenn man die Temperatur des Marktes messen will. Meiner Meinung nach sind klarsichtige Beobachtungen sowie Einschätzungen zu erkennbaren Auswirkungen wichtiger als Computer, Finanzdaten oder mathematische Modelle.

Auf zwei Punkte möchte ich nun noch näher eingehen:

Zum Erkennen von Mustern: Die erste meiner fünf Prognosen machte ich im Januar 2000, als ich im Memo «bubble.com» vor den Übertreibungen der Internetblase warnte. Damals war ich bereits seit mehr als dreissig Jahren in der Investmentbranche tätig. Heisst dies, dass es in meinen früheren Jahren an den Märkten keine beachtenswerten Höhe- und Tiefpunkte gab? Nein, meiner Meinung nach bedeutet es vielmehr, dass ich so lange für die nötige Einsicht und Erfahrung brauchte, um Exzesse an den Märkten zu erkennen. Das Erkennen von Mustern ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Erforderlich dafür ist aber eher die Zeit in der Praxis – und die eine oder andere Schramme –, als bloss aus Büchern zu lernen.

Zu den Zyklen: In meinem Buch «Mastering the Market Cycle» beschreibe ich Zyklen nicht gemäss der meines Erachtens üblichen Definition als eine Reihe von Auf- und Abwärtsbewegungen, von denen jede regelmässig der nächsten vorausgeht. Im Gegensatz dazu sind Zyklen aus meiner Sicht eine Reihe von Ereignissen, von denen jedes das nächste verursacht. Diese Kausalität ist der Schlüssel, um Zyklen zu verstehen. Insbesondere glaube ich, dass Volkswirtschaften, die Psychologie der Anleger und damit auch die Märkte irgendwann zu weit in die eine oder andere Richtung gehen (sie werden zu positiv oder zu negativ). Darauf schwingen sie schliesslich wieder zurück in Richtung eines moderateren Stadiums (und dann normalerweise in die entgegengesetzte Richtung zur nächsten Übertreibung). Daher sind solche Zyklen meiner Meinung nach am besten als «Exzesse und Korrekturen» zu verstehen. Blendet man die Details einzelner Episoden aus, so resultieren die besten Gelegenheiten für Schnäppchen generell dann, wenn eine übermässig negative Psychologie vorherrscht, und die günstigsten Gelegenheiten zum Verkaufen bei zu hohen Preisen dann, wenn übermässiger Optimismus dominiert.

Makro-Prognosen und die Oaktree-Unternehmenskultur

Da wir gerade beim Thema «Makro-Prognosen» sind, möchte ich zwei Fragen aufgreifen, die mir seit der Veröffentlichung meines Memos «The Illusion of Knowledge» vom September 2022 immer wieder gestellt werden. Darin erörtere ich, warum es meiner Ansicht nach so schwierig ist, hilfreiche Prognosen zu den Märkten zu erstellen. Erstens, wie passen meine seltenen Prognosen zu den Märkten zum Investmentansatz von Oaktree? Zweitens, wie können wir «Mikro-Prognosen» zu Unternehmen, Branchen und Wertschriften erstellen, ohne Entwicklungen im makroökonomischen Kontext vorherzusehen?

Als meine vier Mitbegründer von Oaktree und ich 1995 beschlossen, ein neues Unternehmen zu starten, hatten wir im Durchschnitt bereits neun Jahre zusammengearbeitet. Um eine Anlagephilosophie zu entwickeln, die unsere Firma tragen sollte, mussten wir uns daher nur überlegen, was bis dahin für uns funktioniert hatte und woran wir glaubten. So kamen wir zu unseren sechs Grundsätzen, die beschreiben, wie wir investieren – und in den 28 Jahren, die seither vergangen sind, haben wir kein einziges Wort geändert.

Von den sechs Grundsätzen werfen zwei die Frage auf, wie Makro-Prognosen zum Investmentansatz von Oaktree passen:

Nummer 5: «Wir stützen unsere Anlageentscheidungen nicht auf makroökonomische Prognosen.»

Nummer 6: «Wir versuchen kein Market Timing.»

Wie sieht es demnach mit dem ersten Punkt aus? Zu behaupten, dass man nicht auf der Grundlage von Makro-Prognosen investiere, ist einfach. Ich sage das schon seit Jahrzehnten. Doch die Wahrheit ist, dass man als Anleger mit einem Investmentansatz, der auf der Ebene einzelner Unternehmen beginnt, Schätzungen über künftige Erträge und/oder Bewertungen von Assets vornimmt. Diese Schätzungen müssen auf Annahmen zum makroökonomischen Umfeld beruhen. Natürlich kann man die Ergebnisse eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum nicht vorhersagen, ohne zu berücksichtigen, was in dieser Zeit in der Gesamtwirtschaft passieren wird. Was bedeutet es also für uns, Makro-Prognosen zu vermeiden? Meine Antwort lautet wie folgt:

Generell gehen wir davon aus, dass das makroökonomische Umfeld der Zukunft den Normen der Vergangenheit ähneln wird.

Wir berücksichtigen dann die Möglichkeit, dass die Dinge schlechter laufen als normal. Wenn wir dabei mit unseren Investitionen auf ein grosszügiges «Sicherheitspolster» achten, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich auch dann noch vorteilhaft entwickeln werden, wenn die künftigen makroökonomischen Bedingungen etwas enttäuschen.

Wir prognostizieren niemals, dass sich das makroökonomische Umfeld in irgendeiner Weise deutlich besser als normal entwickeln wird, wodurch sich bestimmte Investitionen dann als Erfolg herausstellen werden. Dies kann zu Gewinnen führen, wenn man richtig liegt, aber es ist schwer, solche Prognosen konstant korrekt zu erstellen. Ausserdem können Investitionen, deren Erfolg von günstigen makroökonomischen Entwicklungen abhängt, zu Enttäuschungen und damit zu Verlusten führen. Unser Ziel ist es, Portfolios zu konstruieren, bei denen Überraschungen zusätzliches Potenzial bergen. Sich auf optimistische Grundannahmen zu verlassen, ist selten Teil dieses Prozesses. Wir ziehen es vor, Annahmen zu treffen, die ich als «neutral» bezeichnen würde.

Wir stützen unsere Modellierung also – notwendigerweise – auf makroökonomische Annahmen ab, aber diese Annahmen sind selten eigensinnig kühn oder optimistisch. Unsere Anlageentscheidungen basieren niemals auf dem Irrglauben, dass wir (oder irgendjemand anders) die Zukunft vorhersagen können. Daher sind wir uns bewusst, dass die überdurchschnittlichen Anlageergebnisse, die wir anstreben, aus unseren fundamentalen Kenntnissen resultieren müssen und nicht aus unserer Fähigkeit, ungewöhnliche makroökonomische Ereignisse besser vorherzusagen.

Sie könnten hier einwenden: «Was ist mit dem Memo «Sea Change» und der darin aufgestellten Behauptung, dass wir gegenwärtig möglicherweise einen Regimewechsel zu einem völlig anderen Marktumfeld erleben?» Meine Antwort ist, dass ich ein gutes Gefühl bei diesem Memo habe, weil es (a) hauptsächlich ein Rückblick auf die jüngste Vergangenheit ist und (b) die wichtigen Bemerkungen sich auf den ungewöhnlichen Charakter der Phase von 2009 bis 2021, ihre Auswirkungen auf die Investmentperformance und die geringe Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung beziehen. (Besonders komfortabel fühle ich mich mit der Aussage, dass die Zinsen fortan nicht mehr um weitere 2000 Basispunkte sinken werden).

Es ist zwar wichtig, sich an Leitprinzipien zu halten. Wichtig ist aber auch, echte Veränderungen zu erkennen und darauf zu reagieren, wenn sie eintreten. Daher stehe ich zu «Sea Change» (meine einzige Äusserung zu den Märkten dieser Art in meiner gesamten Karriere) als akzeptable Abweichung von meiner Standardpraxis. Für mich hat das Plädoyer für einen Gezeitenwechsel mehr mit Beobachtungen und Schlussfolgerungen zu tun als mit Vorhersagen.

Und was ist mit Market Timing? Seit ich vor einigen Jahren mein Grundkonzept zur Positionierung bezüglich Risiken entwickelte, habe ich mehrfach geschrieben, dass sich jede Anlegerin und jeder Anleger die meiste Zeit im Rahmen einer normalen Risikopositionierung bewegen sollte. Darunter verstehe ich eine individuell angemessene Balance zwischen aggressivem und defensivem Vorgehen. Es ist durchaus sinnvoll, dieses Gleichgewicht zu variieren, wenn die Umstände dies zwingend erfordern und die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass man mit seinen Einschätzungen richtig liegt – wie im Fall meiner fünf Marktprognosen. Aber solche Gelegenheiten sind selten.

Wir bleiben also in unserem normalen Gleichgewicht – was im Fall von Oaktree eine Tendenz zu einer defensiven Ausrichtung bedeutet. Es sei denn, wir sind gezwungen, etwas anderes zu tun. Wir sind jedoch offen dafür, unsere Balance zwischen aggressivem und defensivem Vorgehen zu ändern, und wir haben dies in der Vergangenheit auch erfolgreich getan. Ich erachte es sogar als eine meiner Hauptaufgaben, mir Gedanken über das richtige Gleichgewicht für Oaktree zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen.

Doch wenn wir unsere Risikobereitschaft gerne variieren, was bedeutet es dann, dass wir sagen: «Wir machen kein Market Timing»? Für mich bedeutet es Folgendes:

Wir veräussern keine Anlagen, die wir für langfristig attraktiv halten, um uns in Erwartung eines rückläufigen Marktes Barmittel zu beschaffen. Wir verkaufen in der Regel, weil (a) eine Beteiligung unseren anvisierten Preis erreicht hat, (b) sich der Investment Case verschlechtert hat oder (c) wir etwas Besseres gefunden haben. Unsere offenen Portfolios sind fast immer voll investiert; auf diese Weise vermeiden wir das Risiko, positive Renditen zu verpassen. Das bedeutet auch, dass ein Kauf in der Regel einen Verkauf nach sich zieht.

Wir verkaufen in der Regel, weil (a) eine Beteiligung unseren anvisierten Preis erreicht hat, (b) sich der Investment Case verschlechtert hat oder (c) wir etwas Besseres gefunden haben. Unsere offenen Portfolios sind fast immer voll investiert; auf diese Weise vermeiden wir das Risiko, positive Renditen zu verpassen. Das bedeutet auch, dass ein Kauf in der Regel einen Verkauf nach sich zieht. Wir sagen nicht: «Heute ist etwas günstig, aber in sechs Monaten wird es noch günstiger sein, also warten wir ab.» Wenn etwas günstig ist, kaufen wir. Wenn es günstiger wird und wir zum Schluss kommen, dass die Investmentthese weiterhin intakt ist, kaufen wir zu. Wir fürchten uns viel mehr davor, eine günstige Gelegenheit zu verpassen, als davor, ein gutes Investment zu früh einzugehen. Niemand weiss wirklich, ob etwas in den kommenden Tagen und Wochen günstiger wird – das ist das Problem mit der Vorhersage der Anlegerpsychologie, dessen Lösung irgendwo zwischen schwierig und unmöglich liegt. Wir sind der Meinung, dass wir den Wert einzelner Assets viel zuverlässiger richtig einschätzen können.

Da wir gerade beim Thema «zu früh kaufen» sind, möchte ich kurz auf eine interessante Frage eingehen. Was ist schlimmer: auf dem Hoch zu kaufen oder auf dem Tief zu verkaufen? Für mich ist die Antwort einfach: letzteres. Wenn Sie zu einem Zeitpunkt kaufen, der sich später als Höchststand herausstellt, werden Sie eine Schwankung nach unten erleiden. Aber das ist kein Grund zur Sorge, wenn die langfristige Investmentthese intakt bleibt. Ausserdem ist das nächste Höchst in der Regel höher als das letzte, so dass Sie am Ende wahrscheinlich oben aufliegen werden. Wenn Sie jedoch auf dem Tief verkaufen, machen Sie diese Schwankung nach unten unwiderruflich, und – noch wichtiger – Sie steigen aus der Rolltreppe einer wachsenden Wirtschaft und steigender Märkte aus, die so viele langfristige Anleger wohlhabend gemacht hat. Deshalb bezeichne ich es als Kardinalsünde beim Investieren, auf dem Tief zu verkaufen.

* * *

Über das makroökonomische Umfeld nachzudenken und darüber, wie es unsere angemessene Risikoposition beeinflusst, gehört zu unseren Aufgaben als Vermögensverwalter. Doch das Entscheidende ist, dass wir bei Oaktree diese Dinge mit grosser Demut angehen und nur dann von unserer neutralen Grundannahme und von unserem normalen Verhalten abweichen, wenn die Umstände uns keine andere Wahl lassen. «Fünfmal in 50 Jahren» gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie wenig wir daran interessiert sind, den Markt zu timen. Tatsache ist, dass wir dies nur zögerlich tun.

Bei diesem Gastbeitrag handelt es ich um einen Auszug aus dem jüngsten Memo von Howard Marks. Die englische Originalfassung sowie ein dazugehöriger Podcast sind unter diesem Link auf der Website von Oaktree Capital abrufbar.