Meinung Gewinner bleiben Gewinner Die Philosophie ist einfach: Gewinner besitzen eine bemerkenswerte Fähigkeit, ihre Erfolgsserie aufrechtzuerhalten und oft die optimistischsten Erwartungen zu übertreffen. Der Grund? Die Rentabilität ist beständig.

«Es ist eines der grossen Paradoxa des Aktienmarktes, dass das, was teuer und zu hoch erscheint, in der Regel weiter steigt, und das, was günstig und zu niedrig erscheint, in der Regel weiter sinkt.»

William O’Neil, Gründer von Investor’s Business Daily & CAN SLIM (1933–2023)

Ich habe vor einem Monat an dieser Stelle meinen ersten Artikel für The Market über unsere Anlagephilosophie geschrieben: «Good Story & Good Chart».

Jetzt ist die Saison der Halbjahreszahlen vorbei, und der beste Ökonom, den ich kenne - nämlich das Innere des Aktienmarktes - gibt mir einige Hinweise.

Welche sind das?

Die Bewertungsbaisse ist vorbei, und Qualitätsaktien beginnen sich seit dem Sommer von den Indizes abzukoppeln. Ich bin nun auf der Suche nach erstklassigen Geschäftsmodellen, den «Good Stories», die Anzeichen von Stärke zeigen.

Aber was ist die Voraussetzung dafür, oder anders ausgedrückt: Was gehört zum Fundament einer «Good Story»?

Zur Erinnerung: Eine «Good Story» hat bereits gewonnen.

Wie Albert Einstein es ausdrückte: «In der Theorie sind Theorie und Praxis ein und dasselbe. In der Praxis sind sie es nicht». Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden Beispiele von Unternehmen aufführen, in die wir gerne investieren.

Ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil: der Burggraben

Alles beginnt damit, dass sich erfolgreiche Unternehmen gegen den Wettbewerb wehren und ihre Rentabilität auch in Zukunft erhalten können. Eigentlich simpel.

Das ist die Fähigkeit eines Unternehmens, wenn es über einen Burggraben oder einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil verfügt. Wie bei einer mittelalterlichen Burg dient der Burggraben dazu, die Bewohner der Festung und ihre Reichtümer vor Aussenstehenden zu schützen. Der Begriff wurde vom legendären Investor Warren Buffett populär gemacht.

Lassen Sie uns einige Beispiele nennen und die Theorie in die Praxis umsetzen. Die bekanntesten Burggräben (engl. «Moat») – mit jeweils konkreten Beispielen – in der Geschäftswelt sind:

Wechselkosten: Zum Beispiel die persönlichen Steuerlösungen (TurboTax) des US-Softwareanbieters Intuit. In den USA ist das Ausfüllen von Steuererklärungen ein Albtraum. Da die Produkte von Intuit so weit verbreitet sind, ist TurboTax zum Synonym für die Steuersaison geworden. Glauben Sie mir das. Der psychologische Tribut eines Wechsels ist zu hoch. Sie werden es einfach nicht tun.

Immaterielle Vermögenswerte: Dazu gehören Patente und Marken. Eine rote Dose im Restaurant? Coca-Cola.

Netzwerkeffekte: Mastercard und Visa. Der Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung wächst mit der Ausweitung des Nutzerkreises. Es führt kein Weg an ihnen vorbei, oder anders ausgedrückt: Als Restaurant werden Sie ein Problem haben, wenn Sie Visa oder Mastercard nicht akzeptieren.

Grössen- und Kostenvorteil: Walmart ist der grösste Detailhändler der Welt. Seine enorme Grösse verleiht ihm eine erhebliche Verhandlungsmacht.

Skaleneffekte: In einem Markt von begrenzter Grösse haben potenzielle neue Wettbewerber wenig Anreiz zum Einstieg. Waste Management ist das grösste Müllentsorgungsunternehmen in den USA. Sie würden nicht in einen Markt mit etablierten Markennamen eintreten, wenn sieben von acht Nachbarn bereits das bekannte, vertrauenswürdige Abfuhrunternehmen unter Vertrag haben.

Soft Moats: Dieser Punkt ist am schwierigsten zu bestimmen. Es könnte die Unternehmenskultur von Alphabet sein oder Danahers langjähriges Managementteam und das berühmte Danaher Business System.

Ein erstklassiges Geschäftsmodell - eine «Good Story» - beginnt mit einem dieser Burggräben. Dadurch wird ein starkes Fundament geschaffen für alles, was danach kommt. Ausserdem sind Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil häufig dort zu finden, wo es Monopole, Duopole oder Oligopole gibt.

Wenden wir uns nun den natürlichen finanziellen Folgen von Unternehmen mit einem Burggraben zu.

Hohe und robuste Margen

Die Eindämmung des Wettbewerbs trägt zu stabilen und hohen Brutto-, Betriebsgewinn- und freien Cashflow-Margen bei.

Hohe Margen sind ein Zeichen dafür, dass Sie ein Marktführer mit hohen Eintrittsbarrieren für Wettbewerber in Ihrer Branche sind. Der Burggraben schützt die Erträge des Unternehmens, in das ich investiert bin.

Zur Veranschaulichung meines Standpunkts möchte ich ein Beispiel mit zwei Unternehmen aus dem zyklischen Konsumgütersektor und den Auswirkungen der Inputkosten-Inflation aufzeigen. LVMH, ein Unternehmen, das wir besitzen, und Volkswagen, ein Unternehmen, das wir nicht besitzen.

Ein Anstieg der Inputkosten-Inflation um 4% würde die Gewinne des Luxusgüterkonzerns LVMH um 5% verringern, wenn keine anderen Massnahmen erfolgen würden, während die Gewinne von Volkswagen um 75% sinken würden. Das ist ein signifikanter Hebeleffekt in der Erfolgsrechnung.

Die Bruttomargen unserer Portfoliogesellschaften liegen im Mittel bei über 60%, verglichen mit etwa 40% bei einem durchschnittlichen Unternehmen. Sie produzieren also etwas für 4 $ und verkaufen es für 10 $.

Unter dem Strich: Die Unternehmen, die wir besitzen und deren Bruttomargen hoch sind, haben grundsätzlich einen grösseren Spielraum, um die Inflation zu bewältigen.

Auswirkungen der Inputkosten-Inflation auf LVMH und Volkswagen:

Quelle: Koyfin, arvy

Das Beruhigende daran ist, dass unser Anlageansatz nicht von Inflationsprognosen oder anderen makroökonomischen Faktoren abhängt. Wir konzentrieren uns ausschliesslich auf Unternehmen, nicht auf Länder, Indizes oder makroökonomische Prognosen.

Die nicht so gute Nachricht?

Bei der nächsten Eigenschaft wenden wir uns einem sehr subjektiven Bereich zu.

Unternehmenskultur und «Skin in the Game»

Der Burggraben sollte von einem Management mit Integrität und «Skin in the Game» untermauert werden. Nicht nur für mich als Co-Investor in meiner eigenen Strategie, sondern auch für die Unternehmen, in die ich investiere, möchte ich, dass die Leute für ihr Unternehmen, ihr Produkt und ihre Vision bluten.

Integrität und «Skin in the Game» sind sehr kraftvolle Motivationsfaktoren.

Worum geht es dabei?

Die Interessen des Managements sind mit denen von Ihnen als Aktionär abgestimmt. Dazu gehören Anreize, ehrliches Feedback und Kommunikation, wie die Manager mit Fehlern umgehen und diese kommunizieren, welche Worte und welche Taten folgen, etc.

Aber wie können Sie das als Investor überhaupt einordnen?

Ganz einfach: Sie können es nicht.

Wie ich immer sage: Investieren ist viel mehr Kunst als Wissenschaft. Und deshalb wird es manchmal ein wenig chaotisch. Ich habe mich damit abgefunden. Es war und wird immer «sehr subjektiv» sein.

Wenn es um Unternehmenskultur geht, ist eine Studie Teil eines wachsenden Berges von Beweisen für einen Schlüsselfaktor. Nämlich die Überlegenheit und dauerhaftere Leistung von Unternehmen, in denen der Gründer oder die Familie noch eine wichtige Rolle als CEO, Vorsitzender, Vorstandsmitglied, Eigentümer oder Berater spielen.

Dies wirft die Frage auf, warum?

Gründergeführte Unternehmen schneiden besser ab als der Rest (basierend auf dem S&P 500):

Quelle: Bain & Co., Harvard Business Review

Wir können es auf die Art und Weise zurückführen, wie der Gründer das Unternehmen von innen nach aussen aufgebaut hat. Die DNA. Sie beeinflusst alles. Sie wird den Erfolg des Unternehmens für lange Zeit nach aussen hin prägen.

Ich erinnere mich an eines meiner Lieblingsbücher «The hard things about hard things» von Ben Horowitz. Sehr empfehlenswert.

Horowitz erklärte Unternehmenskultur immer mit «Kultur in einem Unternehmen ist: Wie verhalten sich die Leute, wenn man nicht hinschaut?».

Denken Sie einen Moment darüber nach. Das hat sich tief in mein Bewusstsein eingeprägt.

Ein wunderbares Beispiel für ein Familienunternehmen, das von einem Gründer geführt wird und in das wir investiert sind, ist Copart. Es handelt sich um ein Unternehmen, das Unfallfahrzeuge versteigert.

Ja, es macht Geld mit Schrott.

Der Eigentümer und Gründer, Willis Johnson, hat sogar ein Buch darüber geschrieben: «Junk to Gold: From Salvage to the World’s Largest Online Auto Auction.» Ein weiteres Buch für Ihre Bibliothek.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unternehmenskultur das Rückgrat eines jeden erfolgreichen Unternehmens ist. Punkt.

Fortune 100 Beste Unternehmen als Arbeitgeber

Quelle: Great Place To Work

Die wichtigste Kennzahl für ein Qualitätsunternehmen

Warren Buffett erwähnte in seinem Jahresbericht von 1979, dass die mit Abstand wichtigste Finanzkennzahl eines Unternehmens die Kapitalrendite ist. Ein Unternehmen, das ich besitzen möchte, muss diese drei Merkmale aufweisen:

Hohe Kapitalrendite (Return on Invested Capital, ROIC) Wachstum, um die Reinvestition der Cashflows mit hohen Renditen zu ermöglichen Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil, um eine Rückkehr der Kapitalrenditen zum Mittelwert zu verhindern (Mean Reversion)

Erstens liegt die Rendite auf das investierte Kapital in den Unternehmen in unserem Portfolio durchschnittlich auf über 20%.

Zweitens suche ich nach einer Wachstumsquelle, die es diesen Unternehmen ermöglicht, ihre erwirtschafteten Cashflows zu reinvestieren. Reinvestitionen erfordern einen strukturellen Rückenwind und langfristiges Wachstum. Es nützt nichts, wunderbare Renditen zu erzielen, wenn man in einem sehr kleinen Segment, einer Nische oder einem geografischen Gebiet festsitzt und die erwirtschafteten Mittel nicht einsetzen kann.

Wenn ich einen Bereich hervorheben soll, der noch einen sehr, sehr langen Wachstumsweg vor sich hat, dann ist es der Bereich Haustiere und Tests. Hier kommen unsere Unternehmen Zoetis (das Filetstück, das von Pfizer ausgegliedert wurde) und Idexx Laboratories ins Spiel. Sie sind in diesem Bereich führend. Sie sind u. a. auf das Testen von Heim- und Nutztieren spezialisiert. Es gibt zwei wichtige Aspekte, die hervorgehoben werden müssen. Erstens sind Haustiere Familienmitglieder, für die man sein letztes Hemd geben würde. Zweitens sind Tests an Tieren sehr wichtig, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie nicht sprechen können.

Klingt logisch, nicht wahr?

Drittens brauchen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, um Ihre Position und ihre hohen Kapitalrenditen nicht zu verlieren. Wenn Sie sich als Unternehmen in einem attraktiven Wachstumsmarkt befinden, werden Sie schnell den Druck neuer Wettbewerber spüren. Wenn diese Ihnen Marktanteile abnehmen können, gilt das gute ökonomische Gesetz der «Mean Reversion».

Mein Ziel ist es daher, nach Unternehmen mit begrenztem Wettbewerb zu suchen, die profitabler sind, weil sie in der Lage sind, die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Um die akademischen Drachen herauszufordern, die sagen, dass die Rückkehr zum Mittelwert in einem Wettbewerbsgleichgewicht unvermeidlich ist und immer stattfinden wird, habe ich einige aufregende Neuigkeiten für Sie:

Wirklich hochwertige Geschäftsmodelle kehren nicht zum Mittelwert zurück. Sie entkommen.

Die Rentabilität ist beständig

Die historischen Renditen von Unternehmen sind ein guter Indikator für zukünftige Renditen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Was für Unternehmen gilt, gilt auch für Menschen.

Eine 35-jährige Angestellte, die in den letzten zehn Jahren gute Leistungen erbracht hat, hat gute Chancen, die Karriereleiter zu erklimmen und befördert zu werden. Ich würde dieser Person ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis geben.

Ein 35-jähriger Mitarbeiter dagegen, der Leistungsschwankungen aufweist, wenig Engagement und Disziplin zeigt, hat wahrscheinlich nicht das Zeug dazu. Würden Sie ihm ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis geben?

Ich denke, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Ansonsten genügt die folgende Grafik.

Hierfür wurden die 1000 grössten US-Unternehmen nach der Eigenkapitalrendite (RoE) sortiert. Die Gruppe «Past High Profits» besteht aus den Unternehmen im Quartil mit der höchsten Eigenkapitalrendite ab 1966.

Ihre Rendite blieb beständig hoch. Sie kehrte nicht zum Mittelwert zurück.

Beständigkeit der Eigenkapitalrendite (RoE):

Quelle: GMO

Ein anderes Beispiel gefällig?

McKinsey analysierte die ROIC-Historie von etwa 7000 börsenkotierten US-Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor angehören, von 1963 bis 2004. Der blaue Balken in der folgenden Grafik zeigt den Median der jährlichen Kapitalrendite für den Zeitraum 1963 bis 2004, und der orangefarbene Balken zeigt die Kapitalrendite für den Zeitraum 1995 bis 2004.

Die Kapitalrendite ist für alle Branchen konstant:

Quelle: McKinsey

Fällt Ihnen etwas auf?

Es gibt keinen Sektor, der von einem Ende zum anderen führt. Die Entwicklung ist hartnäckig. Das erklärt zu einem grossen Teil, warum wir über die Jahre stark in Sektoren wie Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Technologie engagiert sind.

Diese Renditemerkmale bleiben bestehen, weil gute Unternehmen Wege finden, sich gegen die Konkurrenz zu wehren - was wir mit dem Burggraben gelernt haben.

Umgekehrt können Unternehmen in Märkten mit starkem Wettbewerb, volatilen Preisen oder langlebigen Konsumgütern ihre schwache Dynamik nicht ohne weiteres ändern, selbst wenn die Bewertungen niedrig sind oder sich die Wirtschaft erholt.

Kurz gesagt: Die Rendite des investierten Kapitals für Branchen ist stabil. Branchen mit schlechten Renditen bleiben schlechte Branchen. Dass sie billig sind oder an der Börse eine niedrige Bewertung haben, macht sie nicht zu guten Unternehmen.

Das Vorurteil: Qualität ist immer teuer

Qualität hat seinen Preis. Das führt zu einer Herausforderung bzw. einem Vorurteil: Qualitätsaktien sind immer teuer.

Ja, das stimmt, aber nur in absoluten Zahlen. Denken Sie noch einmal an den undisziplinierten Arbeitnehmer. Eine hohe Bewertung ist nicht gleichbedeutend mit teuer, genauso wenig wie eine niedrige Bewertung gleichbedeutend mit billig ist.

Beispielsweise Lindt & Sprüngli (die wir nicht besitzen). Das Wort «teuer» in Verbindung mit diesem Unternehmen verfolgt mich in meinen Träumen. Trotzdem hat das Unternehmen an der Börse über zwanzig Jahre eine Performance von 14% per annum erzielt.

Der Swiss Performance Index im Vergleich dazu? 7,1%.

Warum kann etwas, das so teuer ist, an der Börse weiterhin Erfolg haben?

Ganz einfach. Diese Unternehmen sind viel besser als der Durchschnitt. Ihre Qualität spiegelt sich in den Merkmalen wie weitgehende Konjunkturunabhängigkeit, Ertragsstabilität und Visibilität. Alles Schlüsselattribute für starke Geschäftsmodelle. Deshalb lässt der Markt zu, dass sie mit einem Aufschlag gehandelt werden.

Wie eingehend erwähnt bilden Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil häufig natürliche Monopole, Duopole oder Oligopole.

Wie kommt es dazu?

Unternehmen können nicht immer jeden Konkurrenten schlagen, was sie dazu veranlasst, schwächere Konkurrenten ins Visier zu nehmen und stärkere zu meiden. Diese Dynamik ist in Branchen wie dem Auto-Ersatzteilhandel und dem Recycling von Abfällen zu beobachten. Sie nehmen den schwächeren Konkurrenten immer wieder Anteile ab.

Unsere Beteiligungen Waste Management und AutoZone glänzen in diesen Sektoren.

Ein Beispiel ist der Auto-Ersatzteilhandel: Während der Markt vor Jahren noch stark fragmentiert war (die Top 5 hatten weniger als 5% Marktanteil), kontrollieren grosse Unternehmen wie AutoZone und O’Reilly heute 25% der Industrie und übertreffen damit weniger effiziente Wettbewerber.

Die Schlussfolgerung all der aufgeführten Punkte?

Unserer Meinung nach ist die Qualität des Unternehmens wichtiger als die Bewertung, aber man sollte vermeiden, zu viel für gute Unternehmen zu bezahlen.

Es ist in Ordnung, für Qualität mehr zu bezahlen:

Quelle: Ash Park Capital und Refinitiv Datastream, ohne Dividenden, in $, 1973 – 2019.

Gewinner bleiben Gewinner

Die folgende Grafik zeigt die Überrendite der MSCI World Quality/Value/Growth Index-Stile im Vergleich zum Index selbst. Bemerkenswerterweise hat Qualität in den letzten 25 Jahren über rollierende 10-Jahres-Zeiträume den MSCI World Index stets übertroffen oder mit ihm gleichgezogen.

Auch wenn zehn Jahre lang erscheinen mögen, sind wir engagierte langfristige Investoren, die auf nachhaltige Gewinne von starken Unternehmen abzielen.

Rollierende 120-Monats-Brutto-Überrenditen nach Stil im Vergleich zum MSCI World, p.a.:

Quelle: MSCI

Gewiss, die relative Attraktivität von Qualität schwankt im Lauf der Zeit. Aber das fundamentale Gerüst einer «Good Story» ist beständig.

Das führt uns zum grossen Paradoxon des Aktienmarktes, dass das, was teuer und zu hoch erscheint, in der Regel weiter steigt, und das, was günstig und zu niedrig erscheint, in der Regel weiter fällt.

Denn Gewinner bleiben Gewinner.