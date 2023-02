Meinung Über Indizes und Strassenlampen Die Schwäche der marktbreiten Indizes kaschiert die Stärke vieler Branchen gerade aus dem Industriesektor. Es scheint, als ob sich an den Börsen ein neues Narrativ durchzusetzen beginnt.

Auf seinem regulären nächtlichen Rundgang stiess der Polizist auf einen offensichtlich angetrunkenen Mann, der unter einer Strassenlampe etwas zu suchen schien. Darauf angesprochen, stotterte der Mann, dass er seinen verlorenen Hausschlüssel suche. Die vom Polizisten angebotene Hilfe nahm er dankend an.

Nach langem, erfolglosem Suchen stellte der Polizist die entscheidende Frage: «Wo haben Sie den Schlüssel verloren?» Der Angesprochene macht eine Handbewegung und antwortet: «Dort drüben». «Aber wenn Sie den Schlüssel dort drüben verloren haben, warum suchen Sie ihn dann hier?», erwiderte der Polizist, worauf prompt die Antwort folgte: «Weil es hier hell ist, und dort drüben ist es dunkel».

Moderate Konzentration ist angesagt

Wer im Lichte der kapitalgewichteten Indizes nach dem Schlüssel zum Börsengeschehen in dieser Phase der allgemeinen Umnachtung sucht, handelt wie der Betrunkene unter der Strassenlampe.

Die Indizes leiden unter der Kontraktion der Kurse hochkapitalisierter Titel und verpassen die Stärke von Aktien, deren Gewicht in den Indizes nach einer starken Baisse abgenommen hat, so dass ihre Kursavancen wenig Einfluss auf die Entwicklung von MSCI Welt, S&P 500, DJ Stoxx Europe 600, Nikkei und Topix haben.

Wir leben in einer Phase, in der gar manches infrage gestellt wird, was zur Grundausbildung in der Finanzwirtschaft gehört, wie zum Beispiel Diversifikation. Der Stoxx 50 hat, beispielsweise, dieses Jahr bis zum vergangenen Freitag 5,81% verloren. Der Stoxx 600 hat 14,52% abgegeben, der MSCI Welt 22,42%. Das ist ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass eng gefasste Indizes deutlich besser gelaufen sind als breit aufgestellte.

In einem Markt, in dem rund 70% der Aktien korrigiert haben, ist es nicht möglich, ein diversifiziertes Portfolio zu führen, ohne Kursverluste zu erleiden. Um auf Diversifikation vollauf zu verzichten, wissen wir alle schlichtweg zu wenig. Es geht also darum, die relativ schwächsten Titel zu meiden und mithilfe der relativen Stärke eine massvolle Konzentration zu erlauben. Und, ganz wichtig, a priori vor jedem Kauf festzulegen, welche Volatilität man bereit sein muss zu akzeptieren, um nicht hoch zu kaufen und tief zu verkaufen. Schliesslich muss man über die Veränderungsrate der relativen Preise versuchen herauszufinden, welche ökonomische Erzählung im Markt auf Resonanz stösst und welche nicht.

Ein Regimewechsel setzt sich durch

Aus meiner Sicht ist es zunehmend die Erzählung von Russell Napier, die im Interview mit «The Market» am 14. Oktober unter dem Titel «Wir stehen vor einem Boom in den Kapitalinvestitionen» erschienen ist.

Gerne fasse ich kurz zusammen, warum es an den Aktienmärkten zu einem Regimewechsel gekommen ist, der sich noch in den Anfängen befindet und dessen Dynamik dafür spricht, dass die eingeschlagene Richtung sich noch erheblich ausweitet.

Dazu gehört die Präsenz von sechs Industrien aus dem MSCI Industrials unter den fünfzehn Industrien mit der stärksten Zunahme der relativen Stärke während der letzten Wochen. Vor zwei Wochen waren es fünf Industrien, nämlich Aerospace & Defense, Airlines, Commercial Services & Supplies, Road & Rail und Trading Companies & Distribution. Neu dazu gekommen ist mittlerweile Construction & Engineering.

Kein anderer Sektor ist mit so vielen Industrien auf der Liste der fünfzehn besten Industrien vertreten.

Ein Wink aus dem Rohstoffbereich

Ein weiterer Wink mit dem Zaunpfahl kommt aus dem Rohstoffbereich. Dieses hochvolatile Segment hat bis März stark zugelegt. Im April brachen die Kurse massiv ein. Die einschlägigen Indizes schlossen auf dem Stand von Ende September 2021, was rund 30% unter der Höchstmarke von April 2022 war.

Seither bewegt sich der Sektor unter hohen Schwankungen knapp über dem 40-Monate-Durchschnitt seitwärts. Damit ist der Boden für eine kräftige Erholung bereitet. Das geht Hand in Hand mit einer Verbesserung der technischen Daten von Kupfer, Öl, Gas, Gold und Silber.

Auch Bankaktien scheinen zu erwachen

Als letzte Entwicklung in diesem Zusammenhang möchte ich den MSCI Banken im MSCI Financials erwähnen. Ihnen gelingt der Sprung auf die Liste der fünfzehn besten Industrien noch nicht. Es reicht aber für Platz 16. Banken haben sich mühsam in das Mittelfeld der Industrie-Parade hervorgearbeitet, sie müssen aber wahrscheinlich immer noch gegen einige Vorbehalte ankämpfen.

Im Wesentlichen dürfte es darum gehen, dass die von Russell Napier besprochene Gewährung von Staatsgarantien für Bankkredite zur Finanzierung von strategischen Industrien ins Visier genommen werden.

Die nächste Schwäche der breiten Indizes nicht überbewerten

Sobald die nächste Abgabewelle in den immer noch hochkapitalisierten, aber in Abwärtstrends befindlichen Aktien einsetzt, werden die breit kalkulierten Indizes weitere Rückschläge erleiden. Man wird wieder von einem Bärenmarktrally sprechen, das sich verflüchtigt habe. Ich denke, das ist ein zu oberflächliches Hinschauen auf das Geschehen an den Märkten.

Kapitalgewichtete Indizes können über lange Strecken durchaus nützliche Instrumente sein, sowohl zum Verständnis des Marktgeschehens wie auch als Anlagevehikel via ETF. Es gibt aber auch Phasen, in denen sie in die Irre führen. Eine solche Phase liegt jetzt vor.