Meinung US-Bankenkrise: gelöscht oder noch immer brandgefährlich? Um die Probleme im amerikanischen Finanzsektor ist es ruhig geworden. Der Kollaps der Silicon Valley Bank und anderer Institute ist aber wohl erst der Anfang grösserer Erschütterungen. Sie sind das Ergebnis jahrelang künstlich tief gehaltener Zinsen.

«Es muss ein zerbrechliches System sein, wenn es durch bloss ein paar Beeren zu Fall gebracht werden kann.»

~ Katniss Everdeen, «Hunger Games»

Die Geschichte mag sich reimen, doch Finanzkrisen wiederholen sich mit beständiger Regelmässigkeit. Jedes Mal, wenn sich der Konjunkturzyklus abschwächt, scheint es so, dass die Banken mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden.

Die Bankaufsichtsbehörden taugen zumal wenig, da sie jeweils damit beschäftigt sind, die letzte Krise zu verhindern. Sie bemerken es deshalb gar nicht, wenn sich neue Erschütterungen anbahnen. Bei den ersten Anzeichen von Problemen versuchen sie, uns alle davon zu überzeugen, dass das System robust sei. «Kein Grund zur Sorge, wir haben die Dinge unter Kontrolle. Es handelt sich nur um eine kleine Fleischwunde», würde der Schwarze Ritter in der britischen Satire «Monty Python und der Heilige Gral» sagen.

In der Immobilienblase der Jahre 2003 bis 2007 stand das Problem des Kreditrisikos im Mittelpunkt. Um sich für eine Hypothek zu qualifizieren, musste man damals nur beweisen, dass man einen Puls hat. Dies, weil die Banken dem Ansporn der US-Regierung tunlichst nachkamen, den Besitz eines Eigenheims in der amerikanischen Bevölkerung zu fördern.

Das Federal Reserve unter der Leitung von Alan Greenspan schmierte die Räder im Kreditwesen, während die Regulierungsbehörden bei fraglichen Praktiken in der Vergabe von Hypotheken wegschauten. Als erste Anzeichen einer Krise im Markt für Subprime-Kredite auftauchten, versuchten prominente Exponenten der US-Notenbank, darunter Ben Bernanke und Janet Yellen, die Wogen zu glätten. Sie versicherten, das Problem sei isoliert und eingedämmt.

Im aktuellen Fall liessen sich die Banken von der Nullzinspolitik des Fed (auch Zero Interest Rate Policy oder kurz ZIRP genannt) verführen. Unter der wohlwollenden Haltung der Aufsichtsbehörden gingen sie massive Zinsrisiken ein.

Solange die Musik spielte, tanzten die Manager der Banken munter weiter. Doch dann geschah das Undenkbare: Die Musik stoppte. Das jahrzehntelange Experiment der Unterdrückung der Zinsen eskalierte, und die scheinbar allmächtigen Währungshüter waren hilflos, um das Unglück aufzuhalten.

Die kollektive Entfremdung der Finanzmärkte von der Realität hat viele Facetten. In ihrem Zentrum steht jedoch die gigantische Anleihenblase, die sich ab den frühen Achtzigerjahren aufzublähen begann und 2020 mit dem Ausbruch der Pandemie den Höhepunkt erreichte. Die Verluste belaufen sich inzwischen auf Billionen von Dollar, und doch wir befinden uns erst seit drei Jahren in einem Bärenmarkt für Bonds, der noch Jahrzehnte dauern könnte.

Wie hoch die Verluste letztlich ausfallen werden und welchen Anteil davon die Bilanzen der Banken absorbieren müssen, ist eine offene Frage. Ich glaube aber, dass die Ursachen dafür viel tiefer gehen, als die Verfechter unseres modernen Finanzsystems zugeben wollen.

Das Einmaleins des Bankwesens

«Eine Bank erschafft neues Geld aus dem Nichts. Anders als alle anderen, muss sie es nicht durch die Erbringung und den Verkauf von Dienstleistungen erwerben. Kurz gesagt, eine Bank ist bereits und zu jeder Zeit konkurs. Ihr Konkurs wird aber nur dann offenbar, wenn die Kunden misstrauisch werden und einen Bank Run auslösen.»

~ Murray Rothbard, «What Has Government Done to Our Money?», 1963.

Das auf dem Prinzip der Mindestreserve basierende Modell des Bankenwesens provoziert Kritiker zu Bezeichnungen wie «betrügerisch», «inflationär» und «rücksichtslos». Weil eine Bank bloss einen Bruchteil ihrer Assets in Barreserven hält (in der Regel weniger als 10%), macht sie de facto Versprechungen, die sie unmöglich einhalten kann: Sie bietet den Einlegern eine risikofreie Rendite und erlaubt ihnen gleichzeitig, ihr Geld jederzeit abzuziehen.

Natürlich gibt es aber nichts umsonst: Vermögenswerte, die nicht im Tresor der Bank liegen, werden verliehen und einem Risiko ausgesetzt, wodurch das Kreditangebot aufgebläht wird. Mit Mindestreserven erschaffen Banken also tatsächlich Geld aus dem Nichts.

In einem wirklich freien Markt würde eine solch fragile Struktur rasch zusammenbrechen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben die Ingenieure des Systems Stützen wie die Einlagenversicherung und «Too big to fail»-Rettungsmassnahmen konstruiert. Auch haben sie einen Kreditgeber letzter Instanz (Lender of last resort) geschaffen, der auf Tastendruck unbegrenzte Mengen an Geld erzeugen kann. Wir leben also wahrlich in inflationären Zeiten.

Banken hatten schon immer eine symbiotische Beziehung zum Staat, die bis zu den Fuggern und Medici ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Mit den Rettungsaktionen von 2008 ist das Verhältnis noch wesentlich enger geworden. Die Abhängigkeit vom Staat macht die Banken ausgesprochen anfällig, dem offiziellen Narrativ zu folgen, und fördert eine Kultur der Konformität. Nur wenige Banker haben den nötigen Funken Mut zu Widerspruch; viele haben sogar eine Veranlagung, sich auf Wertanlagen zu stürzen, die sich auf dem Höhepunkt einer Blase befinden.

Mit anderen Worten: Banken mit Mindestreserve haben alle Charaktermerkmale eines labilen Hedgefonds, den umsichtige Anleger wie die Pest meiden würden.

Die Falle ist gestellt

«Die schlechtesten Kredite werden in den besten Zeiten vergeben.»

~ Howard Marks, Mitbegründer von Oaktree Capital Management

«Hier ist das Einmaleins der Finanzbranche: Die Leute konzentrieren sich enorm stark auf das Kreditrisiko und andere Dinge, eines der grössten Risiken ist aber das Zinsrisiko.»

~ Michael Milken, Pionier des Marktes für Hochzinsanleihen

Grundsätzlich sind Banken drei Hauptrisiken ausgesetzt: dem Kreditrisiko (ein Darlehen wird nicht zurückgezahlt), dem Zinsrisiko (steigende Zinsen verringern den Wert einer Anlage) und dem Finanzierungsrisiko (die Einleger ziehen ihr Geld ab).

Banken nehmen kurzfristige Kredite auf und vergeben langfristige Darlehen, was zu einer Inkongruenz bei den Fristen führt. Während der Zeitpunkt und der Betrag bei Zinszahlungen von Kreditnehmern festgelegt sind, ist der Zinssatz, den die Banken ihren Einlegern zahlen, variabel und unbekannt.

In der Zeit sinkender Zinsen zwischen 1981 und 2020 war diese Inkongruenz kaum von Belang. Langanhaltende Trends führen jedoch zu einem kurzen Gedächtnis. Auch animieren sie zu riskantem Verhalten. So vergassen die Banker letztlich, dass die Zinsen auch wieder steigen können und dass die Einleger ihnen nicht ewig kostenlos Geld zum Spielen zur Verfügung stellen würden.

Die Saat der jüngsten Bankenkrise wurde während des Konjunkturbooms von 2020/21 gelegt. In dieser Phase wurden fast 5 Bio. $ an neu geschaffenem Geld in das Finanzsystem gepumpt. Nachdem das Coronavirus im Februar 2020 in den USA eingetroffen war, stiegen die Einlagen bei den Geschäftsbanken in den folgenden zwei Jahren von 13,4 auf 18,1 Bio. $. Sie setzten dieses Geld sofort aufs Spiel und besiegelten damit ihr Schicksal.

Veränderung der Einlagen bei US-Geschäftsbanken (rosarote Fläche, rechte Skala) und Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen (blaue Kurve, linke Skala). Quelle: The Coffee Can Portfolio

Mathematik von Anleihen und Fiktionen der Buchhaltung

Für diejenigen, die den Einführungskurs zur Mathematik von Anleihen übersprungen haben, sei hier kurz festgehalten, dass sich die Renditen und Preise von Anleihen in entgegengesetzte Richtung bewegen. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, wurden Investoren in Anleihen in den letzten zweieinhalb Jahren von steigenden Renditen erdrückt.

Nach Angaben von Goldman Sachs liegen 99% der von den Banken gehaltenen dreissigjährigen Hypotheken unter den aktuellen Marktzinsen, wobei fast drei Viertel der Darlehen eine Rendite von weniger als 4 % aufweisen. Bedenken Sie nun, dass der Kapitalwert einer dreissigjährigen Hypothek um 40% sinkt, wenn die Zinsen von 3% auf 6% steigen (derzeit sind es 6,7%). Die Banken sitzen also auf erheblichen Verlusten, die in ihren Bilanzen nicht reflektiert werden.

Diese Verluste werden deshalb nicht ausgewiesen, weil solche Kredite nicht zum Marktwert bewertet werden. Während Banken routinemässig Wertberichtigungen mit Blick auf künftige Kreditverluste vornehmen, werden nicht realisierte Zinsverluste ignoriert.

Mit solchen buchhalterischen Taschenspielertricks ist es damit aber noch nicht vorbei. Banken investieren auch in Anleihen: Staatsanleihen, Kommunalobligationen, verbriefte Hypotheken usw., die den Vorteil von Liquidität und Marktpreisen bieten.

Eine Bank klassifiziert diese Anleihen in zwei Kategorien: In der Kategorie «Available for Sale» (AFS) sind Anleihen, die zur Veräusserung verfügbar sind. In der Kategorie «Held to Maturity» (HTM) sind Anleihen, die bis zur Fälligkeit auf der Bilanz gehalten werden sollen.

AFS-Anleihen werden zu Marktpreisen bewertet, d. h. nicht realisierte Verluste werden in der Bilanz ausgewiesen. HTM-Anleihen werden zu Anschaffungskosten bilanziert, d. h. Verluste bleiben verborgen. Im zweiten Fall werden diese Verluste bemerkenswerterweise nicht in den Eigenkapitalquoten berücksichtigt, die von den Aufsichtsbehörden gefordert werden (ausser bei den systemrelevanten Banken).

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank am 10. März mit Aktiven von 197 Mrd. $ veranschaulicht die Gefahren bei der Bilanzierung von Wertpapieren, die auf Verfall gehalten werden. Per Ende 2023 hatten nicht realisierte Verluste auf Anleihen 98% des zu 15,5 Mrd. $ ausgewiesenen Eigenkapitals der Bank aufgezehrt. Erschwerend kam hinzu, dass rund 90% ihrer Einlagen nicht versichert waren, was sie dem gefürchteten Bank Run aussetzte.

Nicht ausgewiesene Gewinne/Verluste der Silicon Valley Bank mit Anleihen, die bis zur Fälligkeit in der Bilanz gehalten werden sollten (Balken, rechte Skala), und ausgewiesenes Eigenkapital (Kurve, linke Skala). Quelle: The Coffee Can Portfolio

Obschon die US-Notenbank am 12. März mit dem Bank Term Funding Program einen Rettungsschirm aufspannte und elf grösseren Banken am 16. März eine Liquiditätsspritze in Höhe von 30 Mrd. $ verabreichte, musste auch die First Republic Bank mit einer Bilanzsumme von 208 Mrd. $ am 1. Mai ihre Türen schliessen. In diesem Fall waren es Verluste auf dem Kreditbuch (80% der Gesamtaktiven), die den Schaden anrichtet hatten.

Die First Republic Bank hatte den Ruf, sich auf gut betuchte Kunden zu spezialisieren (geringes Kreditrisiko) und diesen einen Service auf Concierge-Niveau zu bieten. Mit anderen Worten: Sie wurde allein durch das übermässige Zinsrisiko zu Fall gebracht. Beachtenswert ist dabei, dass ihre Kapitalquoten keinen Hinweis auf dieses zunehmende Problem gaben, während die Zinsen im Jahr 2022 stiegen.

Die Silicon Valley Bank und die First Republic Bank erfüllten nicht nur die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten des Fed, sondern qualifizierten sich beide für die begehrte Klassifizierung «gut kapitalisiert». Bei einem genaueren Blick hätten die Regulatoren aber rasch merken müssen, dass sie den steigenden Vermögenswerten auf den Bilanzen der Banken mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Inklusive der Signature Bank gehörten die drei Institute, die bisher gescheitert sind, zu denen mit dem grössten Zuwachs an Assets in den Jahren 2020 bis 2022.

Wie hoch sind also die Verluste im gesamten Bankensystem? Eine Studie des Hoover-Instituts unter der Leitung von Professor Amit Seru geht von 2,2 Bio. $ aus. Das ist genug, um das gesamte Eigenkapital im US-Bankensystem zu vernichten. Meine eigenen Berechnungen, die auf etwa 70% der Bankaktiva basieren (siehe Tabelle unten), kommen zum Ergebnis, dass sich 86% des Eigenkapitals der Banken in Luft auflösen, wenn sie auf ihren Kreditbüchern nur schon eine Wertberichtigung von 10% vornehmen müssen.

Das Kreditrisiko

Kein Aspekt in der obigen Analyse deutet darauf hin, dass Banken gegen Kreditrisiken immun sind. Trends wie Fernarbeit durch die Etablierung von Work-from-Home-Modellen, die Abwanderung aus urbanen Zentren, höhere Zinskosten, die herannahende Rezession und die alternde Bevölkerung haben den perfekten Sturm im Markt für Gewerbeimmobilien geschaffen.

Laut CoStar Group ist der Leerstand von Büroflächen in den USA mit 12,9% so hoch wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Gemäss Torsten Sløk, dem Chefökonom von Apollo Global Management, ist der Preis pro Quadratmeter gegenüber dem Höchststand um 30% gesunken. Der Newsletter «The Credit Strategist» schreibt dazu Folgendes:

«Zwei der grössten Hotels in San Francisco sind mit den Zahlungen für ihre Hypotheken in Verzug, da ihr Eigentümer, Park Hotels & Resorts, beschlossen hat, die Zahlung für ein im November 2023 fälliges Hypothekendarlehen in Höhe von 725 Mio. $ ohne Rückgriffsrecht per sofort einzustellen. Die Hotels, das Hilton San Francisco Union Square (mit 1’921 Zimmern das grösste der Stadt) und das Parc 55 (mit 1’024 Zimmern das viertgrösste), liegen nur einen Block voneinander entfernt im zunehmend unbewohnbaren Zentrum einer der früher einmal schönsten Städte Amerikas. Das Parc 55 ist auch nur einen Block vom Westfield San Francisco Centre entfernt, einem Einkaufszentrum, in dem das Modehaus Nordstrom seine Filiale schliessen wird. Andere Einzelhändler ziehen sich aus der Innenstadt ebenfalls zurück. Dies, wegen der zunehmenden Zahl von Diebstählen und der Unfähigkeit (oder Weigerung) der Stadtregierung, ein Mindestmass an Recht und Menschenwürde durchzusetzen.»

Die Grossbank JPMorgan Chase, deren Bilanz von vielen als Bollwerk erachtet wird, war der Kreditgeber für beide Immobilien. «The Credit Strategist» fährt fort:

«Die wirtschaftlichen Konsequenzen, die daraus resultieren, dass grosse Immobilieneigentümer den Schlüssel zu bedeutenden Liegenschaften an den Kreditgeber zurückgeben, sind offensichtlich: Der Wert der als Kreditbesicherung hinterlegten Immobilien bricht in den Städten zusammen. Der Wert kommerzieller Immobilien in San Francisco ist auf Grundlage der jüngsten Transaktionen um 75% gesunken, und jetzt fallen die Preise für Wohnimmobilien (die in der Stadt enorm hoch sind) im Jahresvergleich zweistellig.»

Das Finanzierungsrisiko

In der Zeit, in der die Zinsen praktisch bei null waren, gingen Banker von zwei fatalen Annahmen aus. Nämlich, dass die Zentralbanken die Zinsen für immer niedrig halten können, und die Einleger den Banken treu bleiben werden.

Geld ist der ultimative Rohstoff. Angesichts des in den USA durchschnittlichen Zinssatzes für Spareinlagen von lediglich 0,39% sind die Einleger nur einen Mausklick von Renditen in der Höhe von 4% oder mehr entfernt. Sløk macht dazu folgende Angaben:

«Im Jahr 2013 nutzten 39% der Kunden Online-Banking. Heute sind es 66%, und die Nutzung eines Smartphones für Banktransaktionen macht es viel einfacher, Einlagen woanders anzulegen. Es besteht somit das Risiko, dass Bankeinlagen schnell verschwinden könnten.»

Die neue Apple Card, bei der Kunden derzeit 4,15% Zins erhalten, droht die Abwanderung der Einlagen zu beschleunigen. Oder sie wird die Banken dazu zwingen, mit höheren Zinsen auf Guthaben gleichzuziehen.

Ist das Fed schuld?

«Wenn das Fed auf die Bremse tritt, wird jemand durch die Windschutzscheibe geschleudert. Und in der Regel ist es nicht das hübscheste Kind.»

Dieses Wallstreet-Bonmot ist eine bunte Metapher. Sie verwechselt aber Ursache und Wirkung. Schlimmer noch, sie geht davon aus, dass die jüngsten Zusammenbrüche im Bankensektor durch einen geldpolitischen Fehler des Fed verursacht wurden, der reversibel ist: Die US-Notenbank braucht bloss, die Zinsen senken, und schon ist das Problem gelöst.

Wie die nachstehende Grafik zeigt, hat das Fed den 15-monatigen Straffungszyklus im März 2022 nicht aus eigenem Antrieb eingeleitet, sondern es wurde vom Markt dazu gezwungen. Es hatte ursprünglich die gesamte Kette von Ursache und Wirkung aber in Gang gesetzt, indem es seine Bilanz in den Jahren 2020 bis 2022 auf mehr als das Doppelte aufblähte, um über 6 Bio. $ an sogenannten Konjunkturpaketen zu finanzieren. Das führte zur höchsten Preisinflation in den USA seit 1982, was wiederum die Zinsen in die Höhe trieb und das Fed schliesslich zur Reaktion zwang.

US-Konsumentenpreisindex (CPI, blaue Kurve), Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen (violette Kurve) und Leitzins der US-Notenbank (rosarote Kurve)). Quelle: The Coffee Can Portfolio

Eine Frage des Vertrauens

Angesichts des Unfalls, der sich ab Mitte März im amerikanischen Bankensektor in Zeitlupe ereignete, hatten die Verfechter des Systems kaum eine andere Wahl, als die Vertrauenskarte zu spielen – und das machten sie geschickt.

Nachdem die Banken während zehn Wochen nach der Pleite der Silicon Valley Bank Einlagen im Wert von 538 Mrd. $ verloren hatten, gelang es ihnen in den letzten Wochen, neue Kundengelder anzulocken. Die Bilanz des Fed, die innerhalb von drei Wochen um 391 Mrd. $ aufgestockt wurde, um das Bankensystem zu stützen, schrumpft wieder und ist fast auf das Niveau von vor der Bankenkrise zurückgegangen. In der Zwischenzeit trugen Banker, Analysten, Portfoliomanager, Blogger und Mainstream-Finanzmedien ihren Teil dazu bei, das Vertrauen in die Branche zu stärken. Wie aufs Stichwort kauften Anleger den Dip, nachdem die Aktienkurse börsengehandelter Fonds zu Regionalbanken eingestürzt waren.

Dennoch gibt es einen wichtigen Hinweis darauf, dass die Probleme der Banken offenbar nicht gelöst sind: Die Kreditaufnahme aus den neuen Kreditfazilitäten des Fed (bezeichnet als «Bank Term Funding Program» sowie «Other Fed credit extensions») bleibt hartnäckig hoch.

Via negativa

«Via negativa» ist die Lehre von dem, was man nicht tun sollte. Im Leben bedeutet das, folgende Dinge zu vermeiden: Sucht, Ablenkung, schlechte Angewohnheiten, schädliche Beziehungen, Eifersucht, Langeweile, Zucker, industriell verarbeitete Lebensmittel und Anwälte.

Analog verhält es sich beim Investieren. Hier geht es in der Regel darum, sich von der breiten Masse, vom Einsatz von Fremdmitteln und von Unternehmen fernzuhalten, die schwer zu verstehen oder zu stark vom Staat abhängig sind.

Schlussfolgerungen

In den Annalen staatlicher Schnapsideen ist die globale Politik zur Unterdrückung der Zinsen von 2008 bis 2022 eine Klasse für sich. An zweiter Stelle steht die Orgie an Stimulusmassnahmen als Reaktion auf die Pandemie in den Jahren 2020/21.

In ihrer Kombination haben diese Interventionen ein Pulverfass für Banken mit Mindestreserve geschaffen. Diese Institute sind im Prinzip nichts anderes als schlecht geführte Hedgefonds, die von der Politik der US-Regierung abhängig sind. Die Regulierungsbehörden haben es nicht nur versäumt, Brände zu löschen, sondern auch ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt, während die selbsternannten Feuerwehrmänner (die Zentralbanken) den Wald der Wirtschaft mit Benzin übergossen haben.

Eine Zentralbank dient immer zwei Herren: dem Bankensystem und dem Staat. Ganz unten auf der Liste der Interessengruppen stehen die Verbraucher (die Preisinflation hassen) sowie die Investoren (die Inflation von Vermögenswerten lieben). Das Fed sitzt jetzt in der Falle. Wenn es weiter Geld druckt, besteht die Gefahr, dass das Feuer der Preisinflation ausser Kontrolle gerät, Anleihen verbrannt werden und die Banken zu Asche zerfallen.

Das einzige brauchbare Werkzeug im Schweizer Taschenmesser von Fed-Chef Jerome Powell könnte ironischerweise sein, kaltes Wasser über die monetären Flammen zu giessen. Dies, selbst auf die Gefahr hin, dass eine Rezession eintritt. Eine präventive Anhebung der kurzfristigen Zinsen könnte die langfristigen Sätze senken, wenn auch nur für kurze Zeit, und den Banken den dringend benötigten Sauerstoff geben.

Unabhängig davon dürften sichere Anlagen wie Gold ihren Zweck erfüllen. «Gold ist nicht so sehr ein Inflationsschutz als vielmehr eine Investition in monetäres Chaos», rät Jim Grant, Herausgeber des «Grant’s Interest Rate Observer». Eine gute altmodische Bankenkrise könnte den Preis des Edelmetalls tüchtig anheizen.

Trotz aller Behauptungen, die Banken seien «das Lebenselixier der Wirtschaft», erscheinen solche Aussagen heute lächerlich. Was die nicht allzu ferne Zukunft angeht, so wird das Gesamtangebot an Krediten schrumpfen (was eine gute Entwicklung ist), während private Darlehen Marktanteile gewinnen werden.

Die Banken werden noch näher an den Staat heranrücken und als Transmissionsriemen dienen, der Geld von den Einlegern (zumindest von denen, die sich gern missbrauchen lassen und den Banken treu bleiben) in den öffentlichen Sektor überführt. Die Regulierungsbehörden werden die zunehmend fragwürdigen Schulden des Staates absegnen und sie weiterhin als «risikofrei» abstempeln. Im Lauf der Zeit werden Bondinvestoren solche Zusicherungen aber nicht mehr beachten und Zuflucht im produktiven Privatsektor suchen (ein bedeutender Unterschied zu den vergangenen zwei Jahrzehnten, als die Schulden des öffentlichen Sektors die Kreditaufnahme des privaten Sektors verdrängten).

Es braucht nicht viel Fantasie, um die nächste Krise zu erahnen: Das Fed bändigt die Inflation, die Wirtschaft fällt in eine Rezession, die Aktienkurse fallen, die Anleger jammern, die Arbeitslosigkeit steigt und die Arbeitnehmer klagen. Dann stehen die Wahlen an, und Politiker werden um billiges Geld betteln.

Die Krise unter den Banken, die bereits durch das Zinsrisiko in Bedrängnis geraten sind, flammt erneut durch Kreditverluste auf. Die Einleger ergreifen die Flucht. Das Fed gerät in Panik und wirft die Presse zum Gelddrucken an. Doch dieses Mal findet nur wenig von dem neuen Geld seinen Weg an die beabsichtigten Stellen. Stattdessen bricht etwas im Finanzsystem - und dieses etwas könnte der Dollar sein. Oder Staatsanleihen. Oder die Banken. Oder - rette sich, wer kann - alle drei Dinge zusammen.

Wenn ich eine Wette abschliessen müsste, würde ich darauf setzen, dass der Staat und sein Anhängsel, die Banken, die besten Tage hinter sich haben.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus «The Coffee Can Portfolio», einem Investmentbulletin, das der Verfasser in loser Folge publiziert.