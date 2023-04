Meinung (Value-)Aktien bieten doch einen guten Schutz vor Inflation Die «Neue Zürcher Zeitung» hat in einem Artikel argumentiert, dass Aktien einen schlechten Schutz vor Inflation böten. Die Daten, die sie verwenden, erzählen jedoch auch eine andere Geschichte – mit einem ungleich günstigeren Verdikt für Aktien. Noch besser sieht es in inflationären Zeiten bei Value-Aktien aus.

Anfang März veröffentlichte die «Neue Zürcher Zeitung» einen Artikel mit dem Titel «Aktien sind kein guter Schutz vor Inflation – das zeigt ein Überblick über 123 Jahre Anlagegeschichte». Der Autor bezog sich dabei auf das von Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton (DMS) verfasste Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023. Das Hauptargument des Artikels basierte auf einer Studie der Korrelation von historischen Aktienrenditen mit der Inflation. Dafür wurden Daten, die bis ins Jahr 1900 zurückreichen, aus 21 Ländern zusammengetragen.

DMS gruppierten jährliche Länderrenditen nach Inflationsraten. Die erste Gruppe zeigte die Performance von Aktien und Anleihen in den Jahren mit den 5% niedrigsten Inflationsraten (in diesem Fall Deflation!). Die nächste Gruppe umfasste die nächsten 15% und so weiter bis hin zur letzten Gruppe mit den wiederum 5% höchsten Inflationsraten. Für jede Gruppe berechneten sie jeweils die durchschnittlichen realen Renditen von Aktien und Anleihen – also nach Abzug der Inflation.

Aus der untenstehenden Grafik wird ersichtlich, dass die realen Anleiherenditen negativ mit der Inflation korrelierten, während die Aktienrenditen bei niedriger Inflation höher waren und somit ebenfalls eine negative Korrelation aufwiesen. In deflationären Zeiten, in denen die Preise jährlich um mehr als 3,5% fielen, rentierten Anleihen nach Inflation satte 19% und Aktien 12%. Lag die Inflation zwischen 1,7% und 2,7%, betrugen die realen Renditen 4,7% (Anleihen) und 11,2% (Aktien).

Quelle: Dimson, Marsh and Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023

Korrelation mit Inflation ist jedoch vor allem für kurzfristig orientierte Anleger interessant. Für andere ist die entscheidende Frage, ob Aktien ein guter Wertspeicher sind. Aktien erzielten in allen Ländern und Jahren, in denen die Inflation unter 18% pro Jahr lag, positive reale Renditen. Mit anderen Worten: Sie stiegen stärker als die Inflationsrate. Dadurch konnte das Vermögen der Anleger nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt werden. Anleihen taten dies meist auch, aber weniger gut.

In Hyperinflationszeiten, also bei einer Teuerung von mehr als 18%, war die durchschnittliche reale Rendite von Aktien mit –9,6% in der Tat sogar negativ. Sie war allerdings im Vergleich zu Anleihen, die real 24,5% verloren, klar resilienter.

Aktien erhalten über längere Zeiträume die Kaufkraft

Sollte uns das Sorgen machen? Das moderne Zentralbankwesen macht eine Hyperinflation in den entwickelten Volkswirtschaften höchst unwahrscheinlich. Daher widersprechen wir der NZZ: Aktien erzielen in der Regel positive reale Renditen und erhalten über längere Zeiträume die Kaufkraft.

Darüber hinaus sind gewisse Aktien ein besserer Wertspeicher als andere. Die Daten von Dimson, Marsh und Staunton unterscheiden nicht zwischen günstigen und teuren Aktien, die US-Aktiendaten des Ökonomen Kenneth French aber schon. Sie reichen bis 1926 zurück und sind auch in gross- und kleinkapitalisierte Aktien sortiert. Zuerst betrachten wir auf Basis dieser Daten die bedeutende Inflationsperiode von 1967 bis 1981 (siehe untenstehende Grafik). Hier unter Verwendung nominaler Indexreihen (Basis = 100):

Die Grafik zeigt, dass der US-Aktienmarkt nahezu mit der Inflation Schritt gehalten hat. Wie die Investmentfirma GMO in einem «White Paper» im Jahr 2021 aufzeigte, geschah all dies, während Aktien massiv billiger wurden. Das zyklisch-adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (Shiller-KGV) fiel von 20,4 im Jahr 1967 auf 7,6 im Jahr 1981.

Die Nifty-Fifty-Blase bei grossen und teuren Aktien deflationierte und führte zu einer leichten Underperformance des Marktes. Allerdings haben sich günstige – und von diesen besonders die kleinen – Aktien sehr gut entwickelt.

Als nächstes betrachten wir die gesamte 97-jährige Geschichte der Daten von Kenneth French und bilden Gruppen von jährlichen Inflationsperioden nach dem gleichen Vorgehen wie DMS. Da wir nicht so viele jährliche Beobachtungspunkte haben, verwenden wir grössere Inflationsgruppen, welche die realen Renditen für die niedrigsten 15% der jährlichen Inflationsraten zeigen und die mit den obersten 15% enden (siehe folgende Abbildung).

In den letzten 97 Jahren hatten kleinkapitalisierte, günstig bewertete Aktien (in Grün) die höchste durchschnittliche Rendite in allen Perioden, ausser wenn die Inflation sehr niedrig war. Dann, wie wir in den Jahren bis 2022 gesehen haben, entwickelten sich grosskapitalisierte, teure Aktien am besten. Marktkapitalisierung scheint unter solchen Umständen hilfreich zu sein – auch die günstigen Aktien haben sich gut entwickelt.

Value-Aktien haben die Nase vorn

Wichtig ist, dass günstige Aktien über alle Perioden hinweg positive durchschnittliche reale Renditen aufwiesen. Dass trifft selbst in Zeiten hoher Inflation zu, in denen teure Aktien unter einer Bewertungskontraktion litten und Wert vernichtet haben. Dabei ist zu beachten, dass wir Durchschnittswerte anzeigen. Dazu gehören Jahre wie 2022, als Aktien negative reale Renditen abgeliefert haben. Nichtsdestotrotz ist es offensichtlich, dass Aktien über die Zeit ein guter Wertspeicher waren.

Die realen Renditen sind für alle Aktien in Phasen niedriger bis moderater Inflation am höchsten. Vielleicht sind die Renditen in extremen und daher unruhigen Zeiten per Definition schlechter. Die ausserordentlich niedrigen Inflations- und Zinssätze der 2010er-Jahre verursachten erhebliche wirtschaftliche Verzerrungen (die jetzt korrigiert werden). Aussergewöhnlich hohe Zinsen dagegen bilden immer eine Überraschung und zwingen die Wirtschaftsakteure, sich anzupassen.

Obwohl Aktien keine sehr gute Inflationsabsicherung im engeren, kurzfristigen Sinne bieten, wie die NZZ feststellte, ist das für die meisten Aktienanleger weitgehend unerheblich. Sie kümmern sich von Natur aus um langfristige Ergebnisse; insbesondere darum, ob ihre Investitionen den Wert erhalten oder sogar steigern.

Aktien machen das gut. Und wir stellen mit Freude fest, dass Value-Aktien in der Vergangenheit mit Abstand den besten Schutz vor Inflation geboten haben.