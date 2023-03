Meinung Wird der Kollaps der Silicon Valley Bank die Geldpolitik verändern? Die rasanten Zinserhöhungen der vergangenen zwölf Monate legen die Fragilität im Finanzsystem offen. Die Silicon Valley Bank ist nur das erste Opfer, weitere werden folgen. Für die Geldpolitik beginnen schwierige Zeiten.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) ist auf schlechtes Risikomanagement zurückzuführen. Aber die US-Notenbank (Fed) ist nicht frei von Schuld. Die SVB ging eine überdimensionierte Wette ein, dass die Zinssätze nicht stark steigen würden. Das war unvorsichtig, aber es war auch die Botschaft, die das Fed bis Ende 2021 vermittelt hatte.

Als das Fed ab Frühjahr 2022 plötzlich seinen Kurs änderte und den schnellsten Zinsanstieg seit den frühen Achtzigerjahren herbeiführte, ist es kaum verwunderlich, dass es zu Problemen kam. Finanzinstitute gehen Positionen an den Finanzmärkten ein, je nachdem, wie sie die Entwicklung der Geldpolitik erwarten. Damit liegen sie oft falsch, aber selten so sehr, dass dadurch gleich ihre Existenz bedroht ist.

Was als Nächstes passiert, kann man nur vermuten. Viele andere Finanzinstitute haben sich sicherlich ähnlich getäuscht wie die SVB, da die Zentralbanken weltweit die Zinsen in einem Tempo erhöht haben, wie es seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Und sie erhöhen sie immer noch.

Es ist zu früh, um zu sagen, wie viele Banken betroffen sein werden und wo sie sich befinden. Die Zentralbanken und die Öffentlichkeit haben aber gute Gründe, sich Sorgen zu machen.

Nachwehen der Finanzkrise von 2008

Die Aussichten für die Geldpolitik haben sich grundlegend verändert. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Zentralbanken auf den Anstieg der Inflation reagieren können. Der bisherige Ansatz bestand darin, in Kamikaze-Manier eine Reihe grosser und schneller Zinserhöhungen durchzusetzen, um die Inflation rasch zu senken. Es ist nun klar, dass dieser Ansatz die Gefahr birgt, bedrohliche Instabilitäten im Finanzsystem auszulösen. Er wird aufgegeben werden müssen.

Der andere Ansatz besteht darin, die Zinsen langsamer anzuheben und auf einem niedrigeren Niveau zu stoppen, sie aber über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau zu halten, mit dem Ziel, die Inflation langsamer zu senken. Dieser Ansatz scheint jetzt attraktiver zu sein.

Die Episode weckt auch die Sorge, dass die Geldpolitik nicht mehr auf die gleiche Weise wie in der Vergangenheit durchgeführt werden kann. Vor der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 wurde die Geldpolitik ausschliesslich über die kurzfristigen Zinsen festgelegt. Änderungen dieses Leitzinses wirkten sich in vorhersehbarer Weise auf das Finanzsystem aus und beeinflussten Obligationenrenditen, Wechselkurse sowie die Kosten und die Verfügbarkeit von Krediten. Die Zentralbanken hatten ein gutes Gespür für diesen Mechanismus und konnten die Leitzinsen so oft wie nötig ändern.

Mit den neuen geldpolitischen Werkzeugen, die als Antwort auf die Finanzkrise eingeführt worden sind – zum Beispiel das Quantitative Easing (QE) – sind die Dinge komplizierter geworden. Die US-Notenbank beispielsweise versuchte ab 2017, ihre Bilanz zu schrumpfen, musste aber achtzehn Monate später abrupt eine Kehrtwende beschliessen, als das Finanzsystem unter zu grossen Stress geriet. Auch die Krise im Markt für britische Staatsanleihen im vergangenen Herbst zeigte, wie nervös die Märkte werden, wenn sich die politischen Erwartungen radikal ändern.

Instabilitäten im Finanzsystem beeinflussen die Geldpolitik

Der Zinserhöhungszyklus des Fed ist inzwischen ins Stocken geraten, weil die Finanzinstitute die drastischen Zinsänderungen nicht verkraften konnten. Die Silicon Valley Bank erlitt als Folge der steigenden Zinsen signifikante Verluste in ihren Anleihenbeständen. Das war ein Warnsignal.

Die Auswirkungen der steigenden Zinsen auf die Kreditportfolios der Banken haben aber wohl erst begonnen. In mehreren Ländern wird ein erheblicher Teil der Hypotheken zu variablen Zinssätzen gehalten, die sich im vergangenen Jahr aufgrund der Straffung durch die Zentralbanken verdoppelt oder noch mehr erhöht haben werden. Erhöhte Zahlungen auf Hypotheken in Verbindung mit der Aussicht auf eine Rezession als Folge der strafferen Geldpolitik – deren maximale Wirkung auf die Wirtschaft erst bevorsteht – lassen vermuten, dass noch einige Regionalbanken in Schwierigkeiten geraten könnten.

Mit Blick auf die Zukunft besteht die Gefahr, dass Instabilitäten im Finanzsystem – die oft erst entdeckt werden, wenn es zu spät ist – die Zentralbanken daran hindern werden, ihre Politik so zu steuern, wie sie es gewohnt sind. Eine Folge davon wird eine verschlechterte Inflationskontrolle sein, da die Zentralbanken nicht mehr wie früher auf den Preisdruck reagieren können.

Eine geringere geldpolitische Kontrolle und die damit einhergehenden grösseren Schwankungen der Inflation werden daher auch zu grösseren Schwankungen der Vermögenspreise führen. Für die Zentralbanker und die Finanzmärkte sieht es nicht gut aus.