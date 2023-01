Meinung Von der kleinen Bank, die sich aufmachte, ein Global Player zu werden Ein Märchen aus einem kleinen Land mit einer Bank, deren Zauberlehrlinge in die Welt gingen, um dort viel zu erleben.

Es war einmal eine Bank in einem kleinen Land. (Sie war ein Verein oder eine Gesellschaft oder etwas Ähnliches.) Sie versprach ihren Kunden, auf ihr Geld zu schauen und es vernünftig zu verzinsen. Mit dem ihr anvertrauten Geld finanzierte die Bank Häuschen, nicht selten die Häuser derjenigen Kunden, die ihr auch das Geld anvertrauten.

Das nannte man Hypothek. Um sicher zu sein, dass man mit diesen Hypotheken nicht zu grosse Risiken einging, legte die Bank bei jeder Hypothek, die sie vergab, etwas «auf die hohe Kante». Was sie «auf der hohen Kante» hatte, nannte sie Eigenkapital. Da sie für die Hypotheken, die sie vergab, etwas höhere Zinsen verlangte als was sie für die Spargelder ausrichtete, machte sie regelmässig einen Gewinn. Mit diesem Gewinn konnte sie ihren Besitzern einen anständigen Ertrag ausschütten, und sie konnte allen ihren Mitarbeitern im kleinen Land einen anständigen Lohn zahlen.

Auf der anderen Seite des grossen Teiches gab es auch Banken. Unterschiedlichster Art: Die einen betrieben ein ähnliches Geschäft wie unsere Bank. Andere gefielen sich eher im grossen Geldgeschäft. Sie handelten (mit und gegen) grosse Firmen, sie handelten Devisen, Gold und andere edle Ware – nannten sich aber trotzdem: Bank. Es gab dort auch grosse Berater und viele intelligente Leute, die sich Gedanken darüber machten, was eine Bank zu tun habe, und wie man eine Bank zu führen hat, damit sie erfolgreich ist.

Unsere Bank wollte auch erfolgreich sein und sie lernte. Beispielsweise lernte sie, dass sie nicht nur mit Hypotheken oder sonstigen Krediten Geld verdienen kann, sondern auch damit, dass man dem Kunden beibrachte, dass er anders sparen konnte als über ein Sparheft bei der Bank. Kunden können beispielsweise Anlageprodukte kaufen, welche die Bank für sie strukturiert. Mit diesem Geld konnte die Bank auch Erträge generieren und sie waren im Zweifelsfall noch stabiler als im Kreditgeschäft. Und die «hohe Kante» war für dieses Geschäft nicht mehr nötig, zumindest nicht im gleichen Ausmass.

Das nannte man dann Anlageberatung und Private Banking. Auch viele Kunden fanden Gefallen an der Anlageberatung. Und in vielen Ländern sprach es sich herum, dass im kleinen Land ganz besonders geschickt mit Kunden und deren Geldern umgegangen würde. Und so begab es sich, dass die Kunden immer zahlreicher kamen und immer mehr wollten. Sie merkten, dass ihr Geld dank den neuen Dienstleistungen jetzt plötzlich quasi selber arbeitete. Und die Zeitungen zeigten es ihnen jeden Tag anhand der Kursentwicklung ihrer Anlagen. Und zahlreiche News- und Börsensendungen bestätigten es.

Ab und zu musste man zwar leiden, weil plötzlich der Wert der Anlagen zurückging, aber im grossen Ganzen lebte es sich so recht gut. Die Bank mehrte ihr Ansehen und ihre Anlagen. Und sie konnte ihren Besitzern einen anständigen Ertrag ausschütten und allen Mitarbeitern einen anständigen Lohn zahlen.

Eigenkapitalrendite zählt

Und die Bank lernte weiter. Beispielsweise sagte man ihr, dass ihre Besitzer eigentlich gar nicht an einem absoluten Gewinn und einer Ausschüttung interessiert seien, sondern an der Verzinsung des den Besitzern gehörenden Eigenkapitals. Das nannte man Return on Equity. Und die Besitzer waren auch bereit, den Managern, die eigentlich in ihrem Auftrag die Bank führten, für eine höhere Rendite auf dem Eigenkapital einen höheren Lohn zu bezahlen – so zumindest die Interpretation der Manager.

Das Lernen ging weiter. Wenn die Rendite auf dem Eigenkapital so wichtig war, dann sollte man wohl vor allem auf die Geschäfte setzen, die wenig Eigenkapital brauchen – eben das Privatkundengeschäft und die Anlageberatung. Oder man sollte dafür sorgen, dass das traditionelle Kreditgeschäft die Bilanz weniger belastet.

Verbriefung ist die Lösung

Hier hiess das Zauberwort Verbriefung – oder, weil es wieder aus dem grossen Land auf der anderen Seite des grossen Teiches kam: Securitisation. Wenn es gelingen würde, Teile des Kreditportfolios an Investoren zu verkaufen, für welche die Eigenkapitalanforderungen eine geringere Rolle spielen als für unsere Bank, dann könnte man aus einem solchen Kreditportfolio ein Wertpapier machen, dafür einen Handel organisieren und es den Investoren abgeben.

Man würde so die Kredite von der Bilanz wegbekommen, könnte eine Transaktions-Kommission und später erst noch Handelskommissionen einstreichen. Ein Triple Whammy wie man das «drüben» nennen könnte.

Und auf der anderen Seite des grossen Teiches schien es inzwischen Möglichkeiten zu geben, für die Bankkunden Produkte zu konstruieren, die noch viel höhere Gewinne versprachen als die bisherigen Produkte der Anlageberatung.

Man nannte sie Hedge Funds. Es war zwar nicht immer ganz klar, was die Zauberer der Hedge Funds in ihren Kesseln brauten, und es war auch nicht ganz klar, ob die Rechnung für die Kunden in jedem Fall aufging, aber für die Zauberer und für die Bank ging sie meistens auf. Kam dazu, dass die Zauberer in bestimmten Fällen auch noch die Abnehmer der plötzlich entstandenen Portfolios von Krediten waren. Zum Teil verpackten sie sie neu. Zum Teil gaben sie ihnen neue Eigenschaften, sicher aber neue Namen.

Von den Hedge Funds lernte unsere Bank auch noch andere Sachen. Interessant war nämlich, dass die grössten Zauberer dieser Industrie unglaubliche Reichtümer anhäuften. Die Zauberer im grossen Land wurden reicher als es je ein König war. Sollte man da nicht auch Zauberlehrling werden?

Und so begab man sich selber in das grosse Land. Man war sich zwar der Stärken immer noch bewusst, die man sich mit der aus allen Ländern gekommenen Anlagekundschaft im kleinen Land aufgebaut hatte, aber die Sirenen aus der Ferne klangen für die Zauberlehrlinge zu süss.

Die Besitzer unserer Bank begannen langsam die Nase zu rümpfen, dachten aber, dass die Minister, die man zur Kontrolle der Leitung der Bank eingesetzt hatte, immer noch das Zepter führen würden. Erst später erkannten sie, dass auch die Minister nicht mehr verstanden, was aus dem grossen Land auf der anderen Seite des grossen Teiches herübergeschwappt war, und dass die Manager die Minister schon lange für sich eingenommen hatten.

Immerhin, der Bank ging es gut. Sie war nicht mehr einfach die Bank aus dem kleinen Land auf der falschen Seite des grossen Teiches. Sie wurde jetzt auch drüben ernst genommen. Sie gehörte dazu. Und auch die Zauberlehrlinge häuften grosse Reichtümer an. Und die Bank konnte den Eigentümern immer noch einen anständigen Ertrag ausschütten und sie konnte allen ihren Mitarbeitern einen anständigen Lohn zahlen.

Böses Erwachen

Aber eines Tages kam die Rechnung. Und die Besitzer merkten, dass die ursprünglichen Hypotheken des kleinen Landes auf der Bilanz der Bank auf wundersame Weise verzaubert und zu allem möglichen Ungemach aus dem grossen Land auf der anderen Seite des grossen Teiches umgewandelt waren. Und sie merkten, dass die Bank selbst zu einem grossen Hedge Fund geworden war. Einer, der aber immer noch von Zauberlehrlingen geführt wurde und nicht von grossen Zauberern. Man nannte den Hedge Fund aber trotzdem noch: Bank.

Doch jetzt konnte die Bank den Eigentümern keinen Ertrag mehr ausschütten. Die «hohe Kante» war weg und musste neu geäufnet werden. Und Kunden aus vielen Ländern, die an die Kernkompetenz der Bank aus dem kleinen Land geglaubt hatten, waren enttäuscht.

Und so begab es sich, dass viele Eigentümer der Bank den Rücken kehrten und sie neue Eigner suchen musste. Sie fand einige davon in der grossen Wüste hinter dem anderen Teich. Und die neuen Eigentümer mussten mit der Bank zusammen Wege suchen, um sie wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sein wollte: Eine moderne Bank. Eine Bank, die im einen Flügel ihres Schlosses ihre eigene Bilanz mit modernen Verfahren zu optimieren weiss sowie die Wirtschaft bei der Unternehmensfinanzierung unterstützt, und im anderen Flügel kompromisslos die Kernkompetenz der Banquiers des kleinen Landes forciert: das Geldgeschäft für ihre angestammte Privatkundschaft.

Und in vielen Jahren – wenn die Bank nicht gestorben ist – werden wir uns dann alle wieder daran erfreuen, dass wir eine erfolgreiche Bank haben, die das tut, was sie eigentlich immer hätte tun sollen: einen sicheren Hafen für unser Geld bieten und uns helfen, langfristig eine erfolgreiche Wirtschaft zu betreiben.

PS: Sollten Sie das Gefühl haben, etwas Ähnliches schon einmal gelesen zu haben, dann täuschen Sie sich nicht. In der Tat handelt es sich bei den obigen Gedanken um eine überarbeitete Version einer Kolumne aus dem Jahr 2008. Aber haben wir nicht schon verschiedentlich behauptet, (Wirtschafts-)Geschichte würde sich wiederholen?