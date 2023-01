Meinung Warum Banken weniger fusionieren und mehr Partnerschaften eingehen Der regulatorische Druck treibt die Suche nach Allianzen voran, mit dem Ziel, das Produktangebot mit geringem Risiko und zu vernünftigen Kosten zu ergänzen.

Es ist interessant zu sehen, welche neuen Trends im Schweizer Bankensektor zu beobachten sind. Seit einiger Zeit gibt es kaum noch Fusionen und Übernahmen. Besonders aus meiner Westschweizer Sicht entstehen vor allem Partnerschaften und Allianzen, die auf «ähnlichen Kulturen» und «ähnlichen Werten» basieren. In den letzten zwei bis drei Jahren waren sie das Gebot der Stunde.

Mit anderen Worten: Mittelgrosse Akteure ziehen es vor, ihre Marken und ihre Unabhängigkeit zu behalten, doch in bestimmten Bereichen schliessen sie sich mit anderen Akteuren zusammen, um ihr Geschäft zu ergänzen.

Typischerweise arbeitet diesbezüglich PostFinance mit Swissquote zusammen, so auch 2021 bei der Lancierung der gleichnamigen Finanz-App «Yuh», die sich an eine jüngere Zielgruppe richtet. Swissquote profitiert von der grossen Privatkundenbasis von PostFinance, während letztere vom technologischen Vorsprung des führenden Schweizer Online-Brokers profitiert. Auch in vielen anderen Fällen gehen Institute Partnerschaften ein, um das Produkt eines anderen Akteurs zu vertreiben – zur Ergänzung des eigenen Angebots.

«Eine Bank hat einen Kundenstamm, der bestimmte Produkte nachfragt, die sie nicht anbieten kann oder will. Deshalb geht sie eine Partnerschaft mit einem anderen Marktteilnehmer ein, um dessen Produkt zu vertreiben», erklärt Andreas Venditti, Bankanalyst bei Vontobel. «Der Aufbau von eigenem Fachwissen kann riskant und kostspielig sein und braucht viel mehr Zeit. Früher war die Bereitschaft grösser, alles zu internalisieren, heute sind die Ressourcen knapper.»

Zu vernünftigen Bedingungen wachsen

Experten erklären diesen Trend mit den regulatorischen Kosten und dem Druck auf die Margen, die pragmatische Lösungen erfordern, die Wachstumsstrategien zu vernünftigen Bedingungen ermöglichen.

Ein Beispiel ist die im vergangenen November angekündigte «strategische Partnerschaft» zwischen der Genfer Privatbank Gonet & Cie und der Arab Bank (Schweiz), der Tochtergesellschaft einer jordanischen Gruppe. Während Letztere zur Hauptaktionärin wurde, betonten beide Partner, dass es sich weder um eine Fusion noch um eine Übernahme handle, da jede Einheit ihren Namen, ihre Autonomie und ihre Banklizenz behalte. Die Kunden von Gonet werden Zugang zu den alternativen Produkten der Arab Bank haben, z.B. Private Equity, während die Arab Bank ihre Präsenz in der Schweiz verstärkt. Eine ähnliche Allianz entstand, als die Bank Reyl 40% von 1875 Finance erwarb.

Mit gleicher Zielsetzung ging die Bank Valiant 2021 eine Partnerschaft mit der Vaudoise Assurances ein, die ihr Angebot im Hypothekenbereich ergänzen wollte, indem sie ihren Kunden Kredite anbietet, auf die Valiant spezialisiert ist. Vor einem Jahr schloss auch die Genfer Piguet Galland eine Partnerschaft mit der Basler Pax Insurance, um exklusive Bankversicherungsprodukte anzubieten. Die Privatbank Bordier & Cie hat die B2B-Plattform der Zürcher Kryptobank Sygnum integriert, um ihr Angebot beim Kauf, Halten und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu erweitern.

Auf diese Weise können die traditionellen Banken mit geringem Risiko Lücken schliessen und vermeiden, dass sie ihren Kunden hochentwickelte Produkte aus der Zeit nach dem Bankgeheimnis nicht anbieten können. Es ist ein bedeutender Umstellungszyklus in der Geschichte des Schweizer Bankenmarktes in Gang, der vor 15 Jahren startete, als die Offshore-Branche abrupt verschwand und die etablierten Marktteilnehmer gezwungen wurden, ihre Produktlinien völlig neu zu gestalten. Deshalb laufen nun Schritte, die es den Akteuren ermöglichen, ihre Daseinsberechtigung in einem schwierigen Umfeld zu bewahren.

Der Finanzplatz Schweiz ist in den letzten zwei Jahrzehnten geschrumpft. Zwischen 1990 und 2021 ist die Zahl der Banken von 625 auf 239 gesunken. Zwischen 1960 und 1990 hatte sie sich dagegen von 319 auf 625 verdoppelt.

Im heutigen Marktkontext ist allein der Besitz einer Banklizenz eine kostspielige Angelegenheit, weil damit ein enormer administrativer Aufwand verbunden ist. In Abwesenheit eines spezifischen und differenzierten Produktangebots müssen die Akteure daher nach Allianzen Ausschau halten.

Grosse Akteure fokussieren

Das erklärt auch eine andere Bewegung unter den grösseren Akteuren: «Die Banken haben ihr Geschäft neu ausgerichtet und Umstrukturierungen vorgenommen oder ihren Fussabdruck verkleinert», sagt Venditti. EFG International erkannte, dass sie in gewissen Märkten nicht über genügend Grösse und Rentabilität verfügte. Sie verliess oder verkaufte rund zehn Standorte und verlagerte ihre Ressourcen dorthin, wo es mehr Sinn ergibt. Auch Julius Bär hat eine Reihe von Verkleinerungen vorgenommen. Die Credit Suisse zieht sich ebenso aus bestimmten Märkten zurück. Selbst die UBS hat ihre Standbeine in Spanien und Österreich verkauft.

«Wenn man die erforderliche Grösse oder Rentabilität nicht in einem vernünftigen Zeitrahmen erreichen kann, muss man sich zum Ausstieg entschliessen», sagt Venditti. Nach dem schwierigen Jahr 2022 muss sich der Bankensektor wohl weiter neu ausrichten und sich von leistungsschwachen oder verlustbringenden Geschäftsbereichen trennen.